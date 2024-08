Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 18.8.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Orgel trifft Weltall im Magdeburger Dom

Am 18. August 2024 findet von 16 bis 17 Uhr das Konzert der Reihe "Orgelpunkt" unter dem Titel "Organ meets Space" statt. Christoph Hauser aus Ottobeuren spielt an der Orgel.

Das Programm umfasst Stücke von Gustav Holst, darunter "Merkur, der geflügelte Bote" und "Jupiter, Bringer der Fröhlichkeit" aus "Die Planeten", op. 34. Außerdem werden Werke von Hans Zimmer wie "No Time for Caution" und "Cornfield Chase" aus der Filmmusik zu "Interstellar" (2014) sowie eine Suite von John Williams' "Star Wars" (1977) mit den Stücken "Main Theme", "Princess Leia’s Theme", "The Imperial March", "Yoda’s Theme" und "Throne Room and End Title" aufgeführt.

Christoph Hauser, der für seine mitreißenden Interpretationen weltweit höchstes Lob in der Presse erhält, absolvierte sein Musikstudium in München mit Auszeichnung und besuchte Meisterkurse bei renommierten Interpreten wie Ben van Oosten, Ton Koopman und Pierre Pincemaille. Nach Stationen in Germering und zehn Jahren als Chordirektor und Organist in Fürstenfeldbruck wurde er Anfang 2024 zum Organisten der berühmten Basilika Ottobeuren berufen. Seine zahlreichen Konzerte führen ihn auch über die deutschen Grenzen hinweg zu bedeutenden Konzertreihen und Festivals, und seine CD-Produktionen fanden große Beachtung in der Fachwelt.

Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten.

Sandra Krämer und Andreas Thust geben Terrassenkonzert am Café Flair

Ungezählte Auftritte haben Sandra Krämer und Andreas Thust in den vergangenen Jahren deutschlandweit bekannt gemacht. Das Akustik-Duo aus Quedlinburg bringt Musik aus verschiedenen Genres und Zeitepochen auf die Bühne. Am 18. August 2024 von 14 bis 18 Uhr treten sie beim Terrassenkonzert am Flair in der Breiter Weg 21, 39104 Magdeburg auf.

Mit großer Leidenschaft bestimmen Fingerpicking und Fingerstyle das virtuose Spiel von Andreas Thust. Er verleiht mit seiner Stimme und seiner Akustikgitarre den Musiktiteln eine ungeahnte Dynamik. Dabei werden Leckerbissen aus Rock, Pop, Folk und Jazz, ergänzt durch eigene Lieder, zu erleben und genießen sein. Sandra Krämer überzeugt mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, deren Solo-Gesang, eingebettet in Thusts unverwechselbaren Gitarrensound, das Publikum in den Musikhimmel entschweben lässt.

Freuen kann man sich auf Gänsehautsongs und Balladen von Künstlern wie Lady Gaga, Zoe Wees und Sarah Connor. Ebenso schlagen Sandra Krämer und Andreas Thust einen musikalischen Bogen von Elvis Presley bis zu Ed Sheeran.

Wohnzimmer-Benefizkonzert auf dem Pechauer Platz

Dieses Jahr findet das Wohnzimmer-Benefizkonzert erstmals als Sommer-Edition am Pechauer Platz in der Nähe des Spielplatzes statt. Es wird ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm und zahlreiche Angebote für Kinder geben, darunter eine Hüpfburg, Kinderschminken und Spiele. Termin ist am 18.8. von 10 bis 16 Uhr.

Für das leibliche Wohl sorgt Fredy's Eck. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende zugunsten des Magdeburger Förderkreises krebskranker Kinder gebeten.

"Das Spiel von Liebe und Zufall" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Das Theater Poetenpack zeigt dieser Tage im Möllenvogteigarten als Open-Air-Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall". Vorstellungen stehen für den 14. bis 17. August um 19 Uhr und am 18. August im 17.30 Uhr im Spielplan.

Silvia und Dorante, von ihren Vätern füreinander bestimmt, verfallen in dieser Komödie auf die gleiche List, um den potenziellen Partner inkognito zu beobachten und überhaupt erst einmal kennenzulernen. Sie tauschen jeweils mit ihren Dienern die Rollen. Entsetzt blicken sie dann aus der Dienstbotenperspektive auf die ihnen zugedachten Partner, als sich Lisette und Arlequin, die die Herrschaft spielen, einander vorstellen. Die Komödie von Marivaux wurde 2018 in der Regie von Andreas Hueck zur Premiere gebracht.

"Hans im Glück" auf der Freilichtbühne des Poetenpacks

Da hat der fleißige Hans in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich nun auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“



Die meisten kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück.

Die Vorstellungen finden auf der Freilichtbühne des Poetenpacks im Möllenvogteigarten statt. Beginn ist am 9.8. um 9.30 und 15 Uhr, am 10.8. um 15 Uhr, am 11.8. um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16.8. um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17.8. um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

Pechau feiert

Am Wochenende um den 17. und 18. August wird in der Magdeburger Ortschaft Pechau gefeiert. Es ist Dorffest auf dem Gemeindehof in der Breiten Straße 18. Für die Besucher wird ein buntes Programm geboten.

Am Sonnabend, 17. August, ist von 14 bis 17 Uhr zunächst ein Familiennachmittag mit Spieleparcours angekündigt. Kaffee und Kuchen werden serviert. Am Abend um 20 Uhr steht dann Tanz mit Livemusik der Band „Gold Pack“ auf dem Plan.

Am Sonntag, 18. August, geht es ab 11 Uhr mit Frühshoppen und Skatturnier weiter. Grillspeisen und Getränke werden vom Kultur- und Heimatverein Pechau sowie von der Jugendfeuerwehr serviert.

Frohmarkt in der Magdeburger Festung Mark

Unter dem Namen Frohmarkt lädt die Festung Mark am Sonntag, 18. August, zum entspannten Trödeln ein. Der Familienflohmarkt mit dieser Bezeichnung öffnet von 12 bis 16 Uhr mit zahlreichen Ständen (letzter Einlass um 15 Uhr). Angeboten werden Spielzeug von A bis Z, Kinderkleidung aus zweiter Hand, Mode aus dem letzten Sommerurlaub, antikes Geschirr bis hin zu gut erhaltenen Büchern für einen schmalen Taler.

Der Eintritt beträgt 2,50 Euro. Dieser gilt auch für den gleichzeitig stattfindenden Second-Hand-Markt Frauenklamotte. Kinder bis 16 Jahre sind kostenfrei.

Magdeburger Hoffnungsgemeinde feiert

Die Magdeburger Hoffnungskirche mit Gotteshaus am Krähenstieg erhielt vor 40 Jahren ihre Kirchenweihe. Im Mai 1984 war sie offiziell eingeweiht worden. Das nimmt die Gemeinde zum Anlass, am 18. August zu feiern.

Darüber hinaus feiert auch das Café Krähe Geburtstag. Vor 30 Jahren gründete sich das Café der Hoffnungsgemeinde. Bereits seit 1994 ist die Einrichtung am Neustädter See eine feste Anlaufstelle für Migranten. Neben der Beratung für Neuankömmlinge werden Deutschkurse und Kreativprojekte angeboten.

Das Doppeljubiläum wird am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr in der Kirche, Krähenstieg 2, gefeiert. Nach einem Festgottesdienst warten Musik, Erzählcafé und Imbiss auf die Besucher.

Radtour mit dem ADFC zum Gradierwerk in Schönebeck

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt am Sonntag, 18. August, zu einer Radtour zum Gradierwerk Schönebeck ein. Startpunkt für die Fahrt ist um 9 Uhr am Domplatz. Von dort aus folgen die Teilnehmer dem Elberadweg Richtung Schönebeck. Der Weg führt durch den Stadtpark Rotehorn, Randau, Ranies und am Pretziener Wehr vorbei nach Dornburg. Über die Elbebrücke bei Barby geht es weiter zum Tagesziel in Bad Salzelmen.

Dort wird um 16 Uhr an einer Kunsthof-Führung teilgenommen, für die 7 Euro anfallen. Die Rückfahrt erfolgt individuell mit Rad oder Zug. Die Teilnahme kostet für Nicht-Mitglieder 3 Euro.

5 Werke im Magdeburger Kunstmuseum

Eine Sonntagsführung mit Benedikt Johannes Seerieder steht in der Sammlung Gegenwartskunst am 18.8. im Kunstmuseum Magdeburg auf dem Programm. Der Nachmittag steht unter dem Titel "5 Werke".

Beginn ist um 15 Uhr. Das Kustmuseum befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Führung "Glaube und Krise. Magdeburg und die Reformation" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Am Sonntag, den 18. August, um 11 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die neue Abteilung "Glaube und Krise. Magdeburg und die Reformation" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg statt. Die Führung wird von Tristan Schaub geleitet und der Treffpunkt ist im Foyer des Museums. Eine Anmeldung beim Museumsservice ist erforderlich. Der reguläre Eintrittspreis gilt, jedoch entfällt die Führungsgebühr.

Das Kulturhistorische Museum Magdeburg befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 68–73. Für Anmeldungen und weitere Informationen steht der Museumsservice unter der Telefonnummer 0391/5403530 oder per E-Mail an service@museen.magdeburg.de zur Verfügung.

Die Ananas und ihre Familie: Tillandsien und Bromelien sind in den Magdeburger Gewächshäusern Thema

Die Sammlung der Gruson-Gewächshäuser umfasst über 500 verschiedene Bromeliengewächse, darunter viele Epiphyten, die ohne Wurzeln auf Bäumen und sogar auf Stromleitungen wachsen, stachlige Polsterpflanzen, prächtige Zimmerpflanzen und auch die bekannte Ananas. Am 18. August um 15:00 Uhr wird Gärtnermeister Stefan Neuwirth auf einem Rundgang durch die Gewächshäuser die bemerkenswertesten Vertreter dieser Pflanzenfamilie vorstellen.

Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine Ticketreservierung unter der Telefonnummer 0391 404 29 10 empfohlen (täglich außer montags, 10:00-17:30 Uhr). Die Gruson-Gewächshäuser befinden sich in der Schönebecker Straße 129b.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für das "Café der Irren" am 4. August um 19.30 Uhr in der Zollstraße 19.