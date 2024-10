Musik, Humor und Wissen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 18. Oktober 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 18. Oktober 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Die aktuelle Wettervorhe,rsage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Ben Zucker in der Magdeburger Getec-Arena

Ben Zucker, der als Rockstar der Schlagerszene bekannt ist, wird am 18. Oktober 2024 in der Getec Arena in der Berliner Chaussee 32 auftreten. Beginn ist um 20 Uhr.

Seit seinem Durchbruch 2017 begeistert er mit seinen emotionalen Songs, die häufig Themen des Herzens behandeln. Trotz seiner rauen Schale zeigt der charismatische Künstler regelmäßig seinen weichen Kern, was ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Live überzeugt Ben Zucker mit energiegeladenen Shows, die eine mitreißende Mischung aus Rock-, Pop- und Schlagerelementen bieten.

Seine jüngsten Singles „Heute nicht!“ und „Stadt für uns alleine“ geben einen Vorgeschmack auf sein neues Album, das im Dezember erscheint, und kombinieren tanzbare EDM-Beats mit poppigen Melodien. Seine markante Stimme bleibt dabei stets das Markenzeichen seiner Musik.

Gereon Klug und die „Die Nachteile von Menschen“

Gereon Klug, bekannt als vielseitiger Kreativer, präsentiert sein neues Buch „Die Nachteile von Menschen“ am Freitag, den 18. Oktober 2024, um 20 Uhr im Moritzhof Magdeburg. Dieser befindet sich am Moritzplatz 1

Klug, der unter anderem den Deichkind-Hit „Leider geil“ mitschrieb, ist für seine humorvollen, satirischen Texte und Erfindungen bekannt. In seinem neuen Werk finden sich alle Zeit-Kolumnen sowie unveröffentlichte Texte, die mit Witz und Tiefgang überzeugen. Klugs Stil verbindet intellektuellen Anspruch mit Leichtigkeit, was bereits im amüsanten Inhaltsverzeichnis erkennbar wird. Neben seiner Arbeit als Autor hat Klug auch zwei Kinderbuchromane für das Miniaturwunderland Hamburg verfasst und war als Schallplattenhändler und Label-Gründer aktiv.

Seine Newsletter, die er unter dem Pseudonym Hans E. Platte schrieb, wurden von der FAZ als die „besten Deutschlands“ bezeichnet. In „Die Nachteile von Menschen“ bleibt Klug seiner Linie treu: Er setzt auf scharfsinnigen Humor, der das Publikum zum Nachdenken und Lachen bringt. Der Autor lebt in Hamburg, wo er Schallplatten sammelt und bald ein Museum gründen möchte. Seine Texte werden von Größen wie El Hotzo und Jan Weiler gelobt, die seinen Einfallsreichtum und seine humorvolle Schärfe schätzen.

„Peppone“ und „Ben Racken“ feiern ihre neuen Alben in der Sudenburger Feuerwache

Am Freitag, den 18. Oktober 2024, um 19:30 Uhr feiern die Magdeburger Bands „Peppone“ und „Ben Racken“ ihre Record Release Party. Location ist das Sudenburger Feuerwache in Halberstädter Straße 140.

Beide Bands veröffentlichen im Herbst 2024 jeweils ein neues Album. Hörproben und Videos der neuen Musik sind bereits online verfügbar. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch die Hamburger Band „Grüner Star“.

„Trixi G“ spielt im Alten Theater am Jerichower Platz

Das Duo „Trixi G“ gibt am Freitag, den 18. Oktober 2024, um 19 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 ein Foyerkonzert. Beatrix Ducke (Gesang und Saxophon) und Uwe Ducke (Gitarre) präsentieren ihre Akustik-Rock-Chansons mit deutschen Texten. Das Publikum erwartet ein eindringliches Konzerterlebnis mit einer Mischung aus gefühlvollen Klängen und kraftvollen Momenten.

Das Duo zeichnet sich durch Authentizität und Ausdrucksstärke aus und bietet facettenreiche Musik, die weit über das Phonetische hinausgeht. Neben eigenen Kompositionen interpretiert „Trixi G“ auch Werke von Künstlern wie Gerhard Gundermann und Tamara Danz (Silly).

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Abendtermine sind für den 12., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen gibt es am 23. und 30.10. um 15 Uhr.

Virtueller Rundgang durch die Psyche eines depressiv erkrankten Menschen

Mitarbeiter der Robert-Enke-Stiftung geben am 18.10. Nicht-Betroffenen einen virtuellen Rundgang durch die Psyche eines depressiv erkrankten Menschen: durch seine Gefühle und Gedanken, seine Symptome, seinen Alltag. Das Angebot besteht aus einer Einleitung, der VR-Erfahrung selbst und einer Reflexion, bei der die Gedanken wieder ins Positive gelenkt werden. Beginn ist von 9 bis 16 Uhr stündlich.

Zudem können Interessierte an einem Achtsamkeitsworkshop von 10 bis 10.30 Uhr und von 14 bis 14.30 Uhr unter professioneller Anleitung durch Brita Epha und Anke Tischer (KPSY) teilnehmen und Infostände zu Hilfsangeboten besuchen. Veranstaltungsort ist das DZNE im Haus 64 auf dem Medizinischen Campus in der Leipziger Straße 44.

Für die „Impression Depression“-VR-Erfahrung und den Achtsamkeitsworkshop sind Anmeldungen erforderlich.

Konzert „Under the Skin“ in der St. Gertraud-Kirche in Magdeburg-Salbke

In der St. Gertraud Kirche in Salbke in der Greifenhagener Straße 8 beginnt am 18.10. um 20 Uhr das Candlelight-Konzert „Under the Skin“ statt. Die Musiker Jessica Denecke, Gregor Schienemann, Guido Käpernick und Sonny Thet präsentieren ein atmosphärisches Programm, das klassische Musik mit Rock-, Pop- und orientalischen Elementen verbindet.

Unzählige Kerzen und sphärische Klänge schaffen dabei eine besondere Stimmung, die das Publikum in den Bann zieht. Jessica Deneckes soulige Stimme wird von Gregor Schienemanns Gitarrenklängen und Guido Käpernicks vielseitiger Instrumentalmusik begleitet. Der Cellist Sonny Thet aus Berlin sorgt zusätzlich für emotionale Gänsehautmomente.

Music-Night Taylor Swift als Leinwandvergnügen im Magdeburger Oli

Die Music Night Taylor Swift zeigt den Star auf die Leinwand. Termin ist der 18.10. um 20 Uhr im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Die Pop-Sensation Taylor Swift begibt sich auf die größte internationale Tournee ihrer Karriere. In mehr als 57 ausverkauften Terminen feiert die amerikanische Sängerin die letzten 17 Jahre ihrer außergewöhnlichen Karriere. Die Tour lässt die Fans die verschiedenen musikalischen Epochen der Ausnahmekünstlerin in einer spektakulären Show durchleben. Nun können auch Fans, die keine Tickets ergattern konnten, dieses Erlebnis auf der großen Leinwand erleben.

Improvisationstheater "Imaginär" im "Guck mal!" in Magdeburg

Am 18. Oktober um 19.30 Uhr tritt das Improvisationstheater "Imaginär" im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 auf. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.

Die Darsteller des Improvisationstheaters sind bekannt für ihre unterhaltsamen, humorvollen und spontanen Auftritte. Ohne vorgefertigtes Textbuch oder Bühnenbild entwickeln sie aus den Vorgaben des Publikums lustige und spannende Geschichten aus dem Alltag. Da der Verlauf und das Ende der Geschichten unvorhersehbar sind, ist jeder Auftritt eine einzigartige Premiere.

Eddie Weimann und Freunde spielen in der Magdeburger Festung Mark

Im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall beginnt am 19.10. um 20 Uhr ein Kneipenkonzert mit Eddie Weimann und Freunden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Weimann wird von seinen langjährigen Musikfreunden begleitet: Dirk Hoffmann am Blaswandler und Saxofon sowie Henning Netzold an der Gitarre. Eddie Weimann bleibt bei deutschsprachigen Texten, die er virtuos und humorvoll vorträgt, da sie ihm die besten Möglichkeiten bieten, sich auszudrücken und die Themen der heutigen Zeit aufzugreifen, die er als Gesamtsatire versteht. Gemeinsam präsentieren die drei Musiker eine Mischung aus poetischen, pointierten und unterhaltsamen Liedern.

Nacht-Safari durch den Magdeburger Zoo

Nachts im Zoo ist manches anders als gewohnt. Spielt uns das Mondlicht einen Streich oder huscht da etwa ein lebendes Nadelkissen im Gehege der Präriehunde umher? Fürchten sich die Tapire vor Dunkelheit oder warum brauchen sie ein Nachtlicht? "Überprüfen Sie zusammen mit einem geschulten Guide, ob sich alle Schimpansen an die Nachtruhe halten und erkunden Sie auch das nächtliche Zooleben der anderen Tiere bei dieser Nachtsafari durch den Zoo", heißt es in der Ankündigung des Magdeburger Zoos zur Nachtsafari.

Tickets müssen im Vorverkauf erworben werden. Erhältlich sind sie auch online. Termine sind jeweils um 18 Uhr am 18.10., 8.11., 10.1., 21.2, und 21.3.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Die Depression des eisernen Stiers im Moritzhof

Sebastian Patze und Frank Laudan präsentieren ihre Ausstellung „Die Depression des eisernen Stiers“ im Moritzhof am Moritzplatz 1. In dieser Ausstellung werden Einkaufswagen, die einst für den Transport in der Neustadt genutzt wurden, in humorvolle Kunstwerke verwandelt.

Patze und Laudan nutzen diese alltäglichen Gegenstände als künstlerisches Motiv. Bei ihren Streifzügen durch den Kiez fotografieren sie die oft desorientierten Einkaufswagen in ungewöhnlichen Positionen und dokumentieren deren neue Verwendungszwecke. Die entstandenen Bilder sind teils skurril, teils berührend und immer mit einem Augenzwinkern versehen.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Oktober in der HofGalerie zu sehen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Danny Priebe zu Gast bei „be-swingt“

Am 18. Oktober 2024 um 20 Uhr lädt das Duo „be-swingt“ zu einem Konzert im mach|werk am Breiten Weg 114a in Magdeburg ein. Die Musiker Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) bieten eine musikalische Reise durch verschiedene Genres, darunter Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin.

Als besonderer Gast tritt der Magdeburger Singer-Songwriter Danny Priebe auf und ergänzt das Programm. Die Mischung aus verschiedenen Musikstilen verspricht einen unterhaltsamen Abend voller musikalischer Vielfalt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für den Lümmelgaudi ab 18 Uhr an der Galopprennbahn im Herrenkrug 4, für "Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für Thomas Rühmann & Band um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "MTS - Fert50h - 50 Jahre Jubiläums- und Abschiedstour" im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für ein Konzert in Karat um 20 Uhr in der Johanniskirche und für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.