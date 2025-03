Humor, Literatur, Kino und Kunst - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 2.4.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 2. April 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Wir sind gegen dafür" in der Magdeburger Zwickmühle

Die Magdeburger Zwickmühle präsentiert das neue Programm "Wir sind gegen dafür" mit Marion Bach und Heike Ronniger. Christoph Deckbar und Oliver Vogt treten alternierend auf. Die Regie übernimmt Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel.

Die Vorstellungen finden am 2. April als Vorpremiere sowie am 3. und 5. April jeweils um 20 Uhr statt. Am 4. April ist die Veranstaltung ausverkauft. Für die anderen Termine sind nur noch Restkarten verfügbar. Die Spielstätte befindet sich in der Leibnizstraße 2a.

Das Programm thematisiert politische und gesellschaftliche Widersprüche. Es setzt sich mit Fragen zu Demokratie, Kapitalismus und sozialen Entwicklungen auseinander. Die Inszenierung beleuchtet aktuelle Herausforderungen und greift Beispiele aus Wirtschaft und Politik auf. Dabei werden Gegensätze herausgestellt, etwa zwischen steigenden Börsenkursen und wirtschaftlichem Abschwung, zwischen politischen Parteien und ihren Positionen sowie zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und realen Entwicklungen.

Das neue Programm bietet eine satirische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und wirft Fragen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf. Es werden keine einfachen Antworten gegeben, sondern Denkanstöße vermittelt. Die Magdeburger Zwickmühle verfolgt mit dieser Inszenierung das Ziel, Widersprüche der Gegenwart zu reflektieren und politische sowie gesellschaftliche Entwicklungen humorvoll zu hinterfragen.

Installation von Andrius Arutiunian im Kunstmuseum Magdeburg

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen wird die Installation "Under the Cold Sun" von Andrius Arutiunian präsentiert. Der armenisch-litauische Künstler und Komponist zeigt eine neue Version seiner groß angelegten Installation aus den Jahren 2024/25. Das Werk interagiert mit der Architektur der historischen Klosterkirche und setzt auf die beiden zentralen Elemente Licht und Klang, um eine hypnotische Atmosphäre zu erzeugen.

"Under the Cold Sun" thematisiert die Zusammenstöße zwischen historischen Erzählungen und zeitgenössischen Imaginationen. Drei zentrale Elemente – ein Spiegel, eine Leuchte und eine synthetische Orgel – durchdringen als geisterhafte Präsenzen den Raum des ehemaligen Klosters. Durch den Einsatz von Psychoakustik und Lichtreflexionen setzt die Installation die Erforschung von volkstümlichem Wissen, alternativen Weltordnungen sowie musikalischen und politischen Konzepten fort.

Andrius Arutiunian (*1991) vertrat 2022 Armenien mit der Soloausstellung "Gharīb" auf der 59. Biennale von Venedig. Seine Werke wurden in bedeutenden Biennalen und Museen gezeigt, darunter das Palais de Tokyo und das Centre Pompidou in Paris, das M HKA in Antwerpen, der Sapieha Palace in Vilnius, FACT in Liverpool und das Contemporary Art Centre in Vilnius. 2024 wurde er für die Shortlist des Future Generation Art Prize nominiert, 2023 war er DAAD Artist-in-Residence Fellow. In seinen Arbeiten verbindet er hypnotische Klangstrukturen, synthetische Klänge und kulturelle Klangsprachen, die eine ästhetisch anspruchsvolle und emotional greifbare Erfahrung schaffen.

Die Vernissage findet am 2. April um 19 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Die Ausstellung ist bis zum 18. Mai geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bis 18 Uhr.

Landesliteraturtage in Magdeburg - Termine für den 2.4.2025

Die Landesliteraturtage stehen dieses Jahr in Magdeburg unter dem Motto „Grenzen.Los.Lesen“ und widmen sich dem literarischen Austausch über Grenzen hinweg. Autoren und Vortragende präsentieren ihre Werke und Diskussionen zu gesellschaftlich relevanten Themen an verschiedenen Veranstaltungsorten.

Torsten Olle und Wolfram Hille widmen sich Bob Dylan in ihrer Lesung „On the Road - Forever Young“. Das Duo Ol'Hill präsentiert am 2. April im Roncalli-Haus in der Max-Josef-Metzger-Straße 12/13 ihre Interpretation des musikalischen und literarischen Lebenswerks. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Sie beleuchten Dylans Einfluss auf die Musikgeschichte und teilen persönliche Anekdoten zu seiner Wirkung.

Simone Trieder stellt ihren Roman „Gastrow. Poesie der Technik“ im mach|werk im Breiten Weg 114a vor. Am 2. April um 19 Uhr beschreibt sie das Leben ihres Großvaters Hans Gastrow, eines Ingenieurs, dessen Arbeit und Erfindungen in die gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts eingebettet sind. Der Roman thematisiert den unerschütterlichen Glauben an den technischen Fortschritt und die persönlichen Opfer, die damit verbunden sind.

Harald Meller und Kai Michel befassen sich in ihrem Vortrag „Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte“ mit den Ursprüngen und Mechanismen der Gewalt. Am 2. April um 19.30 Uhr findet der Vortrag in der Zentralbibliothek statt. Sie präsentieren aktuelle Forschungen über Schimpansen und Bonobos, spüren der Archäologie von Mord und Totschlag nach und zeigen, wie der Krieg Despoten und Staaten, aber auch Götter groß machte. Für den Vortrag wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@magdeburg.de gebeten.

"Wir müssen immer lachen" im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das Programm "Wir müssen immer lachen" am Breiten Weg 37. Passend zur Premiere erschien das gleichnamige Buch "Wir müssen immer lachen", das Geschichten aus dem Leben der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann enthält.

Tobias und Sebastian Hengstmann bringen mit ihrem mittlerweile 20. Programm eine Mischung aus Satire, Musik und Improvisation auf die Bühne. Thematisiert werden politische und gesellschaftliche Ereignisse der letzten Jahre, immer mit einem humorvollen Blick auf das Zeitgeschehen.

Vorstellungen sind in diesem Monat noch für den 26. und 28. März um 19.30 Uhr angesetzt. Jeweils um 19.30 Uhr folgen Auftritte von Sebastian und Tobias Hengstmann am 2., 9., 11., 16. und 30. April sowie am 7., 10., 14., 15. und 16. Mai.

"Ein Minecraft Film" im Cinestar und im Cinemaxx

Einen Tag vor dem Bundesstart wird "Ein Minecraft Film" bereits in zwei Magdeburger Kinos gezeigt: Um 15 Uhr, 17, 17.30 Uhr, 19.30 und 20 Uhr im Cinemaxx am Willy-Bandt-Platz sowie um 17.30 und 20 Uhr im Cinestar Am Pfahlberg.

Die vier Außenseiter Garrett ”The Garbage Man“ Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) schlagen sich mit ganz gewöhnlichen Problemen herum. Doch eines Tages werden sie durch ein geheimnisvolles Portal in die Oberwelt hineingesogen: ein bizarres, würfelförmiges Wunderland, das durch ihre Fantasie gedeiht. Um wieder zurück nach Hause zu gelangen, müssen sie diese Welt überwinden – und sich gegen bösartige Wesen wie Piglins und Zombies zur Wehr setzen. Unerwartete Unterstützung erhalten sie auf ihrer fantastischen Suche von Steve (Black), einem erfahrenen ”Crafter“. Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, Mut zu beweisen und sich auf die kreativen Qualitäten zu besinnen, die jeden Einzelnen von ihnen ausmachen – denn genau diese Eigenschaften brauchen sie, um auch in der realen Welt erfolgreich zu sein.

Tier- und Landschaftsfotografie von Karsten Schrader in der Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe in Magdeburg wird eine Ausstellung mit Tier- und Landschaftsfotografien von Karsten Schrader präsentiert. Die Ausstellung mit dem Titel "Mit offenen Augen durch die Natur" läuft bis zum 20. Mai. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg.

Karsten Schrader entdeckte seine Leidenschaft für die Fotografie im Jahr 1999 im Vorfeld der Bundesgartenschau in Magdeburg. Nachdem er zunächst analog fotografierte, begann er sich intensiver mit der Naturfotografie zu beschäftigen, als er 2004 auf eine Digitalkamera umstieg. Seit 2012 unternimmt er regelmäßig Exkursionen in die Natur, begleitet von seiner Frau, die mit dem Fernglas beobachtet, während er fotografiert. Gemeinsam werten sie im Anschluss die besten Aufnahmen aus.

Seine Fotografien zeigt Karsten Schrader in unterschiedlichen Formaten, darunter Kalender, Postkarten und Broschüren. Er organisiert Multimediashows sowie Ausstellungen in seinem ehemaligen Blumenladen und präsentiert wechselnde Motive in der Reha-Klinik Barby.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das hässliche Entlein" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für die Lesung von Ilko-Sascha Kowalczuk um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 und für "Effibody's Darling" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.