Literatur, Schauspiel, Osterfeuer, Musik und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Ostersonntag, dem 20.4.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Ostersonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 20.4.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Heinz Strunk liest im Opernhaus des Theaters Magdeburg aus „Zauberberg 2“

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 liest Heinz Strunk aus seinem neuen Werk „Zauberberg 2“. Die Veranstaltung beginnt am 20. April um 18 Uhr. Die literarische Vorlage bildet Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“, der in dieser Version satirisch neu gedacht wird.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Anstelle eines Sanatoriums in den Schweizer Alpen führt die Erzählung in eine abgelegene Region Mecklenburgs. Dort erhebt sich ein schlossähnliches Sanatorium mitten in sumpfiger Landschaft. Äußerlich wirkt die Einrichtung nobel, doch wirtschaftliche Schwierigkeiten und zunehmende Risse in der scheinbar geordneten Welt deuten auf untergründige Spannungen hin. Mit fortschreitender Zeit verdichten sich die Ereignisse, bis ein mysteriöser Vorfall in den Sümpfen das Geschehen überschattet.

Heinz Strunk greift mit „Zauberberg 2“ zentrale Themen des klassischen Bildungsromans auf und setzt sie in eine moderne, zugleich absurde Szenerie. Die Lesung gibt Einblicke in Sprache, Ton und Komik des Autors, der für seinen eigenwilligen Humor und gesellschaftssatirischen Blick bekannt ist.

Peter Heppner präsentiert neue Songs der „Am Leben/Alive Tour“ in Factory Magdeburg

In der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 beginnt am 20. April um 19 Uhr ein Konzertabend mit Peter Heppner. Der Einlass ist ab 18 Uhr vorgesehen. Im Rahmen der „Am Leben/Alive Tour Pre Listening Tour 2025“ stellt der Sänger erstmals vor Veröffentlichung umfangreiche Teile seines kommenden Albums live vor.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Peter Heppner, bekannt als Solokünstler sowie durch seine Zusammenarbeit mit Projekten wie Wolfsheim, Schiller und Witt, gibt bei dieser Tour Einblicke in seine aktuellen musikalischen Arbeiten. Begleitet von seiner langjährigen Band entsteht ein Konzerterlebnis, das sowohl neue Kompositionen als auch bekannte Stücke aus verschiedenen Schaffensphasen umfasst.

Im Mittelpunkt steht die Präsentation des neuen Tonträgers, der im Folgejahr erscheinen soll. Die musikalische Auswahl wird ergänzt durch erfolgreiche Songs aus früheren Produktionen. Die Veranstaltung bietet somit sowohl einen Rückblick als auch eine Vorschau auf Heppners musikalisches Schaffen. Als Support tritt Wiegand auf.

Annette Müllers „Effibody’s Darling“ nach Fontane im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 steht das Solo-Stück „Effibody’s Darling“ auf dem Spielplan. Die One-Woman-Show basiert auf Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ und wurde von Annette Müller konzipiert. Vorstellungen beginnen am 20. und 25.4., am 23.5. und 9.6. jeweils um 19.30 Uhr. Die Aufführung richtet sich an Personen ab 14 Jahren.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte der 17-jährigen Effi, die einen deutlich älteren Mann heiratet und sich mit ihm in das abgelegene Ostseebad Kessin zurückzieht. Dort prägen gesellschaftliche Erwartungen, emotionale Isolation und angstauslösende Erscheinungen ihren Alltag. Das als Spukhaus geltende Anwesen ihres Ehemanns Baron von Innstetten verstärkt die innere Unruhe und Entfremdung der jungen Frau. Der Versuch, Bedrohliches zu verdrängen, erweist sich als wirkungslos – auch für Instetten, der nicht erkennt, wie sehr ihn selbst die Vergangenheit bestimmt.

Annette Müllers Inszenierung greift über den historischen Stoff hinaus und stellt Fragen nach fortwirkenden Geschlechterbildern und deren Einfluss auf Selbstwahrnehmung und Beziehungsmuster. In der Solo-Rolle ist Isabell Will zu sehen, die die verschiedenen emotionalen Facetten der Figur verkörpert und den Text mit gegenwärtigen Perspektiven verbindet.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Daniel Kehlmanns „Nebenan“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird das Kammerspiel „Nebenan“ gezeigt. Die Bühnenfassung stammt von Daniel Kehlmann und basiert auf dem gleichnamigen Film, den er gemeinsam mit Daniel Brühl entwickelte. Die Aufführungen beginnen am 20. und 21. April sowie am 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Empfohlen wird der Besuch ab einem Alter von 14 Jahren.

Im Zentrum steht ein Schauspieler, der kurz vor einem Casting nach Hollywood aufbrechen will. Noch vor dem Abflug betritt er eine verbliebene Ostkneipe in seinem Kiez. Dort wird er von einem Stammgast angesprochen, der sich als sein direkter Nachbar entpuppt. Bruno, so der Name des Mannes, lebte einst in derselben Wohnung, die der Schauspieler heute bewohnt. Die Begegnung entwickelt sich schnell zu einer psychologisch aufgeladenen Konfrontation. Bruno gibt persönliche Details preis, die der Schauspieler nie veröffentlicht hat, und unterläuft mit jeder weiteren Bemerkung dessen Selbstbild.

Was zunächst wie ein zufälliges Gespräch wirkt, entpuppt sich als gezieltes Offenlegen struktureller Spannungen zwischen zwei Lebensrealitäten. Die eine geprägt von Prominenz und Wohlstand, die andere von Verlust und Resignation. Die Produktion legt die unversöhnten Nachwirkungen der deutschen Einheit offen und stellt die Frage nach Verantwortung, Macht und Privatsphäre.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Frühjahrsführung mit Nadja Gröschner zum 200-jährigen Jubiläum des Klosterbergegartens in Magdeburg

Im Klosterbergegarten an der Schönebecker Straße beginnt am 20. April um 14 Uhr eine thematische Führung mit Nadja Gröschner. Die Veranstaltung steht im Zeichen des 200-jährigen Bestehens der historischen Parkanlage, die 1825 als erster deutscher Volksgarten angelegt wurde. Der Auftakt zur vierteiligen Reihe widmet sich dem Frühling.

Im Mittelpunkt stehen sowohl die jahreszeitlichen Veränderungen in der Natur als auch die bewegte Geschichte des Parks. Die Führung beleuchtet die Entwicklung von der klösterlichen Nutzung über die Umgestaltung zur öffentlichen Grünanlage bis hin zur heutigen Rolle des Gartens als Erholungsraum und kultureller Ort. Die Einbindung musikalischer Elemente unterstützt die sinnliche Wahrnehmung des Frühlings. Dazu werden Getränke und kleine Speisen angeboten, die dem Anlass entsprechend österlich gestaltet sind.

Die Teilnahme ist Personen ab 12 Jahren vorbehalten. Ermäßigungen werden nicht gewährt. Der Eintritt im Vorverkauf beträgt 15 Euro. Karten können telefonisch unter 0391/602809 oder online über das Bestellformular auf www.feuerwachemd.de reserviert werden. Treffpunkt ist der Parkeingang an der Schönebecker Straße.

Osterfeuer am Ostersonntag in Magdeburg

An mehreren Stellen sind in Magdeburg für Ostersonntag wieder Osterfeuer geplant. Geboten werden neben dem Feuer Verpflegung und in einigen Fällen auch Programm.

Minigolfanlage und Bayerischer Biergarten an der Lerchenwuhne: Auf der Minigolfanlage an der Lerchenwuhne 85 wird am Ostersonntag 13 Uhr gefeiert. Es gibt Feuerschalen, einen Ostercocktail, das das Bemalen von Ostereiern und das Backen von Stockbrot.

Lindenweiler: In der Vogelbreite 27 ist im Gasthaus "Zum Lindenweiler" am Ostersonntag ab 18 Uhr das Osterfeuer angesagt.

Zwiebel- und Knollenpflanzen sind Thema für Nachmittag in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b zeigen eine umfangreiche Sammlung subtropischer Zwiebel- und Knollenpflanzen, die in den letzten Jahren erweitert wurde. Während der Hauptblütezeit im Frühjahr gibt Gärtnermeister Stefan Neuwirth Einblicke in die Vielfalt und Anpassungsstrategien dieser Pflanzen. Im Zentrum stehen Arten, deren unterirdische Speicherorgane es ihnen ermöglichen, ungünstige Witterungsbedingungen wie Kälte oder Trockenheit zu überstehen.

Beispiele aus der Sammlung zeigen die botanische Nähe zu bekannten Gartenpflanzen wie Hyazinthen, Schwertlilien, Osterglocken und Kaiserkronen. Diese kultivierten Sorten haben wilde Verwandte, die zum Teil aus den subtropischen Regionen stammen und durch ihre spezielle Wuchsform besonders anpassungsfähig sind.

Die Führung mit Stefan Neuwirth beginnt am 20. April um 15 Uhr. Sie bietet Informationen zur Entwicklungsgeschichte und ökologischen Bedeutung dieser Pflanzengruppe sowie einen Überblick über ihre Pflege im Gewächshaus. Die fachkundige Begleitung durch den Gärtnermeister macht die Veranstaltung besonders informativ für alle, die sich für Botanik interessieren.

Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Eine Reservierung ist empfehlenswert, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Tickets können telefonisch unter 0391/4042910 täglich außer montags zwischen 10 und 17.30 Uhr reserviert werden.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Nur noch eine Warteliste gibt es auch für "Ich packe meine Koffer" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.