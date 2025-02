Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 20. Februar 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Literaturhaus Magdeburg: Dominik Bloh mit „Die Straße im Kopf“

Im Literaturhaus Magdeburg, Thiemstraße 7, stellt Dominik Bloh sein Werk „Die Straße im Kopf“ vor. In eindringlicher Sprache schildert er die Herausforderungen, nach Jahren der Obdachlosigkeit wieder im gesellschaftlichen Leben Fuß zu fassen. Dabei erzählt er, wie sich sein Alltag nach der Veröffentlichung seines Bestsellers „Unter Palmen aus Stahl“ verändert hat und welche inneren und äußeren Konflikte damit verbunden sind.

Das Buch gibt Einblicke in die Erfahrungen eines Menschen, der lange auf der Straße gelebt hat und sich nun in einer neuen Realität zurechtfinden muss. Es thematisiert den Gegensatz zwischen einem Leben mit festen Strukturen, Privatsphäre und Sicherheit und den prägenden Erinnerungen an eine Zeit, in der der Alltag von Unsicherheit und sozialer Ausgrenzung bestimmt war. Bloh beschreibt, wie die Vergangenheit als Obdachloser nie vollständig verschwindet – sie bleibt ein Teil der eigenen Identität, auch wenn sich die äußeren Umstände ändern.

Die Lesung beginnt am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 20 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe auseinandersetzen möchten. Dominik Bloh gibt nicht nur persönliche Einblicke, sondern wirft auch einen kritischen Blick auf die Situation vieler Menschen in Deutschland, die weiterhin ohne Obdach leben.

Klaus Hoffmann in der Sudenburger Feuerwache Magdeburg: „Flügel“ live

In der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, präsentiert Klaus Hoffmann sein aktuelles Programm „Flügel“. Der Berliner Chansonnier feiert 50 Jahre Bühnenarbeit als Sänger und Schauspieler und bringt dabei sowohl neue als auch neu interpretierte ältere Lieder auf die Bühne. Begleitet wird er von Hawo Bleich am Klavier und Keyboard.

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 20 Uhr. Hoffmanns neues Album „Flügel“ enthält 14 Eigenkompositionen, die sich stilistisch zwischen Chanson, Jazz, Latin und Pop bewegen. Die Lieder zeichnen sich durch feinsinnige Texte und eine einfühlsame musikalische Gestaltung aus.

Als großer Geschichtenerzähler verbindet er melancholische, hoffnungsvolle und lebensfrohe Elemente zu einer tiefgehenden musikalischen Reise. Die Dramaturgie des Abends wird durch sorgfältig arrangierte Songfolgen und begleitende Zwischentexte ergänzt. Dabei greift er sowohl persönliche Erinnerungen als auch gesellschaftliche Themen auf.

Hoffmanns Musik ist geprägt von poetischer Sprache und einer warmherzigen Sicht auf die Welt. In seinen Liedern schwingen deutsche Melancholie, irische Folklore und französischer Charme gleichermaßen mit. Besonders in Stücken wie „Im nächsten Sommer sehen wir uns wieder“ wird seine positive und hoffnungsvolle Grundhaltung deutlich.

Tobias Hengstmann mit „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ in Magdeburg

Im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37, präsentiert Tobias Hengstmann sein Programm „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Termine sind am 20. und 27. Februar sowie am 3. und 19. April.

Es ist sein zweiter Soloabend, in dem er sich mit politischen Themen auseinandersetzt und deren Auswirkungen auf den Alltag beleuchtet. Dabei werden gesellschaftliche Entwicklungen beobachtet, analysiert und pointiert dargestellt. Das Programm thematisiert die Herausforderung, Politik nicht nur als abstraktes Konstrukt wahrzunehmen, sondern als etwas, das jeden Einzelnen direkt betrifft. Mit scharfem Blick und einer Prise Selbstironie setzt sich Tobias Hengstmann mit aktuellen Debatten auseinander und hinterfragt, wie politische Entscheidungen das Leben verändern. Seine Beobachtungen sind humorvoll, manchmal überraschend, aber immer pointiert. Dabei wird die Grenze zwischen absichtlichem und zufälligem Humor spielerisch ausgelotet.

Mit diesem Programm setzt Tobias Hengstmann die Tradition des politischen Kabaretts fort und verbindet kluge Gesellschaftsbeobachtung mit humorvollen Pointen. Dabei greift er alltägliche Situationen auf und hinterfragt mit einem Augenzwinkern, wie sich politische Entwicklungen auf persönliche Wahrnehmungen und Gewohnheiten auswirken.

Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" wird in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a aufgeführt. Die aktualisierte Fassung des Programms für 2023-2024 wird von Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend von Rolf Schinzel oder Oliver Vogt präsentiert. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz. Das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalische Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler begleiten das Programm.

Die Vorstellungen finden am 20. und 28. Februar, am 1., 8., 12., 15., 20., 26. und 27. März sowie am 20., 23., 24. und 30. April jeweils um 20 Uhr sowie am 26. Februar um 15 Uhr statt.

Das Programm setzt sich humorvoll mit der Bedeutung von Mut in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten auseinander. Es greift Zitate von historischen Persönlichkeiten auf und verbindet sie mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Kabarett bietet eine Mischung aus Satire und musikalischen Einlagen, die das Publikum zum Nachdenken anregen soll.

Urania Magdeburg: Gesprächsrunde mit der AG Sportgeschichte zum Magdeburger Sport

In der Urania Magdeburg, Nicolaiplatz 7, findet eine Gesprächsrunde zum Magdeburger Sport im Jahr 2025 statt. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der AG Sportgeschichte organisiert. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0391/255060 erforderlich.

Der 1. FC Magdeburg begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Vereinsjubiläum, während der SC Magdeburg auf eine 70-jährige Geschichte zurückblickt. In der Diskussion wird thematisiert, welchen Einfluss diese Vereine auf die Sportlandschaft der Stadt hatten und welche Entwicklungen im aktuellen Sportjahr zu erwarten sind.

Erzählcafé Spätlese in Sudenburger Feuerwache: Magdeburg vor 50 Jahren

Im Kulturzentrum Feuerwache, Halberstädter Straße 140, findet ein Rückblick auf das Jahr 1975 statt. Nadja Gröschner präsentiert eine Auswahl historischer Dokumente, die bedeutende, kuriose und tragische Ereignisse der Stadtgeschichte beleuchten. Begleitet wird die Veranstaltung von der Schauspielerin Ines Lacroix, die ausgewählte Texte in Bild und Ton eindrucksvoll zum Leben erweckt.

Das Erzählcafé beginnt am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 15 Uhr. Thematisiert werden unter anderem städtebauliche Veränderungen, die das Stadtbild nachhaltig prägten. So wurden in den Neubaugebieten Nord und Reform zahlreiche Schulen und Versorgungseinrichtungen abgerissen. Gleichzeitig endete eine Ära, als die letzten Gaslaternen durch elektrische Straßenbeleuchtung ersetzt wurden.

Ein weiteres prägendes Ereignis des Jahres 1975 war die Eröffnung des Kunstmuseums im Kloster Unser Lieben Frauen. Die Veranstaltung lädt dazu ein, in die Vergangenheit Magdeburgs einzutauchen und sich an markante Entwicklungen der Stadt zu erinnern.

Die Reihe wird am Donnerstag, 20. März 2025, um 15 Uhr mit einem zweiten Teil fortgesetzt.

Offene Jam-Session in der Magdeburger Festung Mark

In der Kulturwerkstatt des Stübchens der Festung Mark im Hohepfortewall findet am 20.2. eine offene Jam-Session statt, bei der Musiker unterschiedlicher Stilrichtungen gemeinsam spielen können. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Session startet um 20 Uhr.

Die Teilnahme steht sowohl Hobby- als auch Profimusikern offen, die ihre Musik auf der Bühne präsentieren oder improvisieren möchten. Ein Stagepiano, ein Schlagzeug und Verstärker stehen zur Verfügung, tragbare Instrumente müssen mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei.

Landtag in Magdeburg zeigt Ausstellung „Jekkes in Israel“

Im Parlamentsgebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt am Domplatz in Magdeburg ist die Ausstellung „Jekkes in Israel“ zu sehen. Sie wurde von der Fotografin Oranit Ben Zimra mit Texten von Moshe Becker im Rahmen des Jubiläumsjahres „321–2021: 1 700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ erstellt.

Die Ausstellung thematisiert die Schicksale jüdischer Menschen aus Deutschland und Österreich, die während des Zweiten Weltkriegs mit ihren Kindern nach Israel emigrierten und dort eine neue Heimat fanden. Sie beleuchtet die Erinnerungskultur und die fortwährende Verbindung zur ersten Heimat.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Februar 2025 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Besucher müssen am Empfang einen Besuchsschein ausfüllen und einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis hinterlegen, um einen Tagesausweis für das Parlamentsgebäude zu erhalten.

Ausstellung "Blickwechsel" im Oli Magdeburg

Die Ausstellung "Blickwechsel" von Zora Zess wird im Foyer des OLi gezeigt. Dieses befindet sich in der Olvenstedter Straße 25a.

Die Künstlerin aus Magdeburg ist für ihre wilden und abstrakten Werke bekannt. Sie experimentiert mit Farben und Formaten und nutzt den kreativen Prozess bewusst als gestalterische Herausforderung. Die Ausstellung folgt auf eine Präsentation in der Ravelin-Galerie und wird nun im OLi Kino fortgesetzt.

"Die Farbe der Freude" in der Medizinischen Zentralbibliothek der Magdeburger Uni

Die Künstlergruppe "malwerk" lädt unter de Titel "Die Farbe der Freude" zu einer Werkschau in die Medizinische Zentralbibliothek Magdeburg ein. Bis zum 28. März 2025 können die Werke während der Öffnungszeiten der Bibliothek im Haus 41 auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besichtigt und bei Interesse auch erworben werden.

Das "malwerk" besteht aus Menschen mit geistiger Behinderung der Evangelischen Stiftung Neinstedt, Studierenden der Hochschule Harz und weiteren Interessierten, die gemeinsam unter der künstlerischen Leitung von Korvin Reich arbeiten. Wöchentlich erproben sie neue Techniken und Materialien, wobei sich eine besondere Direktheit und Hingabe in den Werken der Menschen mit Behinderung zeigt. Jedes Bild spiegelt ein Stück Persönlichkeit wider, und die Mitglieder tauschen sich über ihre Eindrücke und Gefühle zu den entstandenen Arbeiten aus. Die Künstlerinnen und Künstler sind stolz darauf, ihre Begabungen zu zeigen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

"Gestohlene Kinder" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Gestohlene Kinder" ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Elisabeth-Käsemann-Stiftung sowie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Die Ausstellung zeigt, wie Familien und Gemeinschaften im 20. Jahrhundert durch die Wegnahme von Kindern zerstört wurden. Für diese Ausstellung werden Biographien von Betroffenen aus Kanada, Deutschland, der Sowjetunion, Spanien, Argentinien und El Salvador in ihrem jeweiligen historischen Kontext vorgestellt.

Das nationalsozialistische Deutschland verschleppte im Rahmen seines rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges Kinder aus den besetzten Gebieten. In der Sowjetunion machten Stalins Säuberungen auch vor dem Nachwuchs angeblicher "Staatsfeinde" nicht halt. In der DDR gehörte die Drohung, die Kinder wegzunehmen, zum Repertoire politischer Repression und Disziplinierung. In Kanada wurden Kinder aus rassistischen Gründen aus den indigenen Gemeinschaften gerissen, um sie zur Anpassung an die "weiße Gesellschaft" zu zwingen. Ähnliches geschah in den USA, Australien und Neuseeland.

"Gemeinsam gegen Sexismus" im Magdeburger Volksbad Buckau

Die Ausstellung "Gemeinsam gegen Sexismus" wird im Volksbad Buckau gezeigt. Sie lädt dazu ein, sich mit dem Thema Sexismus in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auseinanderzusetzen. Organisiert vom Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“, einer Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der EAF Berlin, zeigt die Ausstellung zwölf großformatige Plakate, ergänzt durch Informationen in leichter Sprache.

Die Ausstellung setzt ein Zeichen gegen Sexismus und beleuchtet Themen wie Alltagssexismus, Sexismus am Arbeitsplatz, Geschlechterdarstellungen in Kultur und Medien sowie die Verflechtung von Sexismus mit anderen Diskriminierungsformen. Sie richtet sich an alle, die ihr Wissen erweitern, ihr Verhalten reflektieren und aktiv gegen Diskriminierung eintreten möchten. Neben der Vermittlung von Informationen gibt die Ausstellung praktische Tipps für den Alltag, etwa wie man Sexismus erkennt oder eingreifen kann.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Frauenzentrums Courage in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg zugänglich montags 10 bis 16 Uhr, dienstags 14 bis 19 Uhr, mittwochs 16 bis 19 Uhr und donnerstags 10 bis 20 Uhr.

„Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die neue Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ wird im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 gezeigt. Die Ausstellung, die bis zum 18. Mai 2025 zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von rund 100 Objekten aus der Graphischen Sammlung des Museums. Diese Werke bieten einen facettenreichen Blick auf Magdeburg und dokumentieren die Veränderungen im Stadtbild über die letzten 500 Jahre. Neben Papierarbeiten und Gemälden sind auch Porzellanansichten zu sehen.

Themen der Ausstellung sind unter anderem der Klosterbergegarten, der Domplatz, der Alte Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie das gesamte Stadtpanorama. Die Werke stammen von renommierten Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Zu den Highlights gehören Drucke aus der Schedelschen Weltchronik und der Merian-Werkstatt. Einige der Objekte werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

„Die Künstlerinnen Loewenthal“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Die Künstlerinnen Loewenthal“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2025 zu sehen. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von jeweils 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellungen nach vorheriger Vereinbarung zu besuchen.

Die Ausstellung widmet sich den Schwestern Käthe Loewenthal, Susanne Ritscher und Agnes Schaefer, die in den 1910er bis 1940er Jahren als Künstlerinnen tätig waren. In einer Zeit, in der Frauen noch nicht Kunst studieren durften, prägten sie auf ihre Weise die künstlerische Szene. Ihre Lebensgeschichten sind dabei genauso eindrucksvoll wie ihre Werke: Der Suizid von Agnes Schaefer, der Tod von Käthe Loewenthal im KZ und das Überleben von Susanne Ritscher im Versteck während des Zweiten Weltkriegs sind traurige Zeugen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die 1878 in Berlin geborene Käthe Loewenthal, die eine bedeutende künstlerische Ausbildung genoss und mit ihren Pastellen und Aquarellen, vor allem in den 1920er Jahren in Stuttgart, große Erfolge feierte. Ihre Werke, die sich vor allem mit Berglandschaften und Meeresbildern auseinandersetzen, sind Ausdruck einer intensiven Auseinandersetzung mit den modernen Kunstströmungen der Zeit. Aufgrund der Verfolgung durch die Nationalsozialisten wurde sie 1934 mit einem Malverbot belegt und starb 1942 im Konzentrationslager Izbica. Der Großteil ihres Werkes ging im Zweiten Weltkrieg verloren.

Neben den Werken von Käthe Loewenthal werden auch Fotografien von Agnes Schaefer sowie eine Auswahl von Arbeiten der jüngeren Schwester Susanne Ritscher gezeigt. Agnes Schaefer, die sich als Fotografin ausbilden ließ und 1933 vermutlich aufgrund der politischen Situation in Griechenland Suizid beging, hinterließ ein beeindruckendes fotografisches Werk. Susanne Ritscher, die als Malerin erfolgreich war, überlebte den Zweiten Weltkrieg nach einem untergetauchten Leben und begann später wieder zu malen.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Vom Fischer und seiner Frau" um 10 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für das Konzert mit Berq um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 sowie für den Auftritt von Wolfgang Trepper um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls gibt es an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten.