Aufgrund des Anschlags in Magdeburg sind viele Veranstaltungen an 21.12. abgesagt. Andere finden statt.

Magdeburg - Auch Samstag, der 21. Dezember 2024, hat sich das Programm in Magdeburg grundlegend geändert. Viele Veranstaltungen sind abgesagt, andere wollen mit dem Beibehalten ihrer Auftritte auch ein Zeichen setzen, dass sie nicht vor dem Terror kapitulieren.

Gedenken in Magdeburger Kirchen

Kirchliche Veranstaltungen werden heute in Magdeburg dem Gedenken der Oper des Anschlags vom Weihnachtsmarkt gewidmet.

So ist der Dom geöffnet und es können Kerzen entzündet werden. Für 19 Uhr ist ein Gedenken für die Opfer des Anschlages geplant.

Die Leitunghaben Landesbischof Friedrich Kramer und Domprediger Jörg Uhle-Wettler inne.

Andachten zum Gedenken der Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind für 18.45 Uhr in der St. Nicolaikirche am Nicolaiplatz und in der Hoffnungskirche, Krähenstieg 2, geplant.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

In einer Erklärung nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bringt der Circus seine Betroffenheit zum Ausdruck. Man werde jedoch die Veranstaltungen wie geplant anbieten - alles andere wäre eine Kapitulation vor dem Terror.

Gedenken und Konzert mit Exaudi-Chor in Magdeburg

Konzerte bietet der Exaudi Chor Magdeburg mit seinen musikalischen Leitern Leonid Schemetow und Tatjana Schemetowa alle Freunde der Chormusik bei seinen Adventskonzerten. Eines von diesen beginnt am 21.12. um 15 Uhr in St. Gertrauden in der Schönebecker Straße 17 unter dem Titel "Sind die Lichter angezündet". Angesichts des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird die Veranstaltung auch zum Gedenken an die Opfer dienen.

Der gemischte Chor mit etwa 55 aktiven Sängerinnen und Sängern lässt stimmungsvolle alte und neue Weihnachtslieder erklingen. Zu hören sind über das traditionelle deutsche Repertoire hinaus Lieder aus dem ukrainischen, englischen und lateinischen Sprachraum. Besondere Momente sind auch der gern gehörte Sologesang von Tatjana Schemetowa.

"Der Traumzauberbaum: Herr Kellerstaub rettet Weihnachten" im Magdeburger Amo

Am 21. Dezember 2024 um 16 Uhr wird im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 die Geschichte "Der Traumzauberbaum: Herr Kellerstaub rettet Weihnachten" aufgeführt. Diese fantasievolle Show entführt Kinder und Familien in den Traumzauberwald, wo die Magie von Weihnachten auf die Probe gestellt wird.

Im Zentrum der Handlung stehen die Waldgeister Waldwuffel und Moosmutzel, die mit viel Hingabe Weihnachtswunschzettel malen. Doch die turbulente Traumlaus Agga Knack sorgt für Chaos, und plötzlich verschwinden die Wunschzettel – und mit ihnen auch Helga Himmel, der Lichterbote des Himmlischen Direktors. Sie wird von Herrn Kellerstaub, einem mysteriösen alten Hut, in die düstere Grummelburg verschleppt.

Dort herrscht Möchthild, die Frau mit dem hässlichen Herzen, die Weihnachten abschaffen will. Herr Kellerstaub selbst steckt in einem Dilemma: Möchthild hat ihm seinen silbernen Weihnachtsklang geraubt und zwingt ihn, Helga Himmel in ein Verlies zu bringen, um seinen Klang zurückzubekommen. Doch es gibt Hoffnung: Mutige Kinder können helfen, Helga und den Silberklang zu retten, damit Weihnachten nicht verloren geht.

Weihnachtsliedersingen für Groß und Klein in Magdeburger Kreuzkirche

Die Kreuzkirche Magdeburg in der Flachsbreite 17 lädt am 21.12. zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen für Groß und Klein ein. Beginn ist um 16 Uhr.

Die Veranstaltung bietet ein offenes Singen, bei dem Menschen jeden Alters herzlich willkommen sind, sich musikalisch auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Der Eintritt ist frei.

Bachs Weihnachtsoratorium in Magdeburger Pauluskirche

Einmal ganz klassisch - einmal für Kinder: Am 21.12. wird Bachs Weihnachtsoratorium zwei Mal in der Pauluskirche geboten. Diese befindet sich in der Goethestraße 25.

Um 16.30 Uhr beginnt eine Aufführung für Kinder statt. Unter der Leitung von Tobias Börngen präsentieren renommierte Solisten wie Sara Mengs (Sopran), Britta Schwarz (Alt), André Khamasmie (Tenor) und Dirk Schmidt (Bass) zusammen mit der Kinder- und Jugendkantorei der Paulusgemeinde, dem Magdeburger Kantatenchor und dem Ensemble Märkisch Barock auf historischen Instrumenten eine kindgerechte Interpretation des Klassikers.

Um 18 Uhr folgt Johann Sebastian Bach "Weihnachtsoratorium 1-3".

Absagen in Magdeburg

Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden mehrere Veranstaltungen abgesagt.

Das Theater Magdeburg hat alle Vorstellungen bis einschließlich 23.12. abgesagt. Am 21.12. gilt das für "In einem tiefen, dunklen Wald", für "Blutbuch" und für "Vincent". Auch das Konzert "Comedian Harmonists Forever" um 20 Uhr in der Johanniskirche findet nicht statt.

Auch die beiden Veranstaltungen des Weihnachtssingens und alle Domführungen werden nicht stattfinden.

Nicht stattfinden wird "Es frohlocken die Glocken" im Theater in der Grünen Zitadelle, "Lasst uns in Frieden" in der Magdeburger Zwickmühle und "Ausgezählt" im "... nach Hengstmanns". Dort ist aber ab 18 Uhr geöffnet, um miteinander zu reden und sich in der schweren Zeit beizustehen.

Auch das Puppentheater lässt "Nikolaus und der dumme Nuck" und "Scrooge" ausfallen.

Das Konzert mit dem Frauenchor „cantare et vivere“ in der Nicolaikirche wird auf den 25.1. verschoben.

Verlegt wird auch "Die Psychologie des Bösen" mit Lydia Benecke.