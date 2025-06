In Magdeburg bietet der Programmkalender am 21.6.2025 unter anderem Musik, Tanz und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 21. Juni 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Theaterballettschule stellt sich mit "Früh übt sich..." im Magdeburger Opernhaus vor

Die Theaterballettschule stellt sich am 21.06.2025 ab 14.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 vor. Weitere Termine gibt am am 22.6. um 10 und um 15 Uhr.

Die Theaterballettschule Magdeburg ist seit 1994 eine etablierte Institution für tänzerische Ausbildung, Kreativität und kulturelle Bildung. Als gemeinnütziger Verein gegründet, verfolgt sie das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine qualifizierte Ausbildung in Klassischem Tanz, Jazztanz, Modernem Tanz, kreativem Kindertanz, Rhythmik, Improvisation und Flamenco zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf der Tanzvermittlung, sondern auch auf der Förderung der persönlichen Entwicklung durch Musik und Bewegung sowie der Begegnung mit professionellen Künstlerinnen.

Das pädagogische Team besteht aus ausgebildeten Tanzpädagoginnen mit fachlich-künstlerischem und didaktischem Hintergrund, deren Qualifikationen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Der Unterricht wird von über 500 Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten besucht. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, werden Stipendien für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien vergeben. Begabte Schülerinnen erhalten zudem gezielte Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an weiterführenden Ballettakademien.

Als fester Bestandteil der Magdeburger Kulturszene realisiert die Schule regelmäßig künstlerisch-tänzerische Projekte in Kooperation mit lokalen Kulturinstitutionen. Die Inszenierung abendfüllender Handlungsballette sowie die Aufführung kleinerer Tanzstücke stehen exemplarisch für die hohe künstlerische Qualität, die auch überregional Anerkennung findet.

Fête de la Musique in Magdeburg

Ein besonderes Event steht am 21. Juni auf dem Programm: Die Fête de la Musique bietet Musik an vielen Orten in Magdeburg.

Die Volksstimme hat eine Liste zusammengestellt mit allen Auftritten, Acts und Terminen.

55 Jahre Olvenstedter Posaunenchor – Jubiläumskonzert am 21. Juni

Der Olvenstedter Posaunenchor feiert in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen. Entstanden ist der Chor nicht durch eine formale Gründung, sondern aus einem stetig wachsenden musikalischen Engagement einiger Olvenstedter, die sich für das Blechblasen begeisterten.

Was mit vier Bläsern begann, entwickelte sich rasch weiter: Aus anfänglicher Mitwirkung in auswärtigen Chören entstand der Wunsch, in Olvenstedt selbst zu musizieren. Mit der St.-Laurentius-Kirche und einem Gemeinderaum waren geeignete Probenräume vorhanden – der Grundstein für einen eigenen Posaunenchor war gelegt.

Seitdem begleitet der Chor musikalisch Gottesdienste, kirchliche Feiertage, Gemeindeveranstaltungen und private Anlässe wie Geburtstage. Über die Jahre hat sich der Chor zu einer festen Größe im Gemeindeleben entwickelt. Auch das Repertoire hat sich weiterentwickelt – heute begeistert der Chor mit einer Mischung aus traditionellen und modernen Stücken Zuhörer jeden Alters.

Anlässlich des Jubiläums lädt der Olvenstedter Posaunenchor herzlich zu einem festlichen Konzert ein am Samstag, 21. Juni 2025, ab 16.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Olvenstedt an der Stephan-Schütze-Straße.

Mutter, Vater, Rock’n’Roll im „Guck mal!“ in Magdeburg

Die Magdeburger Theaterkiste gibt morgen und übermorgen Vorstellungen ihres Stücks „Mutter, Vater, Rock’n’Roll“. Veranstaltungsort ist das „Guck mal!“. Im Veranstaltungsbereich ist eine Bar mit Getränken und Snacks geöffnet. Das Stück spielt im Jahr 1956. Hier haben halbstarke Jugendliche und Rock’n’Roller nichts zu suchen. Ungünstig nur, wenn gerade die eigene Tochter sich einen solchen Halbstarken zum Freund nimmt. Da können dann plötzlich verhasste Nachbarinnen zur liebsten Person im Hause König werden. Wenn dann auch noch alle Jugendlichen in einem Raum vorgefunden werden, ist das Fiasko groß. „Mutter, Vater, Rock’n’Roll“ ist eine Komödie, die den von je her vorherrschenden Generationenkonflikt beschreibt.

"Mutter, Vater, Rock’n’Roll" beginnt am Sonnabend, 21. Juni, um 19.30 Uhr und an diesem Sonntag, 22. Juni, um 15 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr beziehungsweise ab 14.30 Uhr. Das Kulturzentrum „Guck mal!“ befindet sich in der Babelsberger Straße 9.

Bahnhof Nirgendland mit Anne Struve im Insel Theater

Im Musiktheater im Insel Theater Magdeburg wird unter der Regie von Frank-Christian Struve eine musikalische Inszenierung mit dem Titel „Bahnhof Nirgendland“ gezeigt. Die Spielstätte befindet sich in der Zollstraße 19. Beginn ist vom 19. bis 22. und vom 26. bis 29. Juni um 20 Uhr.

Im Mittelpunkt steht Rosemarie Gleisberg, eine langjährige Fahrkartenverkäuferin, die an ihrem Schalter in einem stillgelegten Provinzbahnhof arbeitet. Ihre Erfahrungen und Erinnerungen formen den Kern der Handlung. Einst war der Ort belebt und voller Reisender, heute herrscht Leere. Trotz der Stille bleibt Rosemarie an ihrem Platz, reflektiert Vergangenes und schöpft aus den Begegnungen früherer Zeiten.

Begleitet wird sie von zwei Musikern, die ihre Erzählungen mit einem Cello und einem Klavier musikalisch untermalen. Annalena Buchholz übernimmt das Cello, Lennard Wenzel das Klavier. Die musikalische Auswahl enthält Stücke von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef, Jacques Brel und weiteren. Diese Werke wurden neu arrangiert. Ihre Interpretation reicht von zurückhaltend bis kraftvoll.

Anne Struve übernimmt Spiel und Gesang. Ihre Darstellung verbindet Text und Musik. Thematisch kreisen die Lieder um das Kommen und Gehen, um Aufbruch und Ankunft, um Erinnerung und Beständigkeit. Die Verbindung zwischen Erzählung und Musik unterstützt den nachdenklichen, aber auch zugewandten Charakter der Figur Rosemarie.

Die Veranstaltung legt den Fokus auf Alltagsgeschichten und besondere Momente, wie sie in Übergangsphasen und auf Reisen entstehen. Der alte Bahnhof wird zur Bühne für Erinnerungen, für Begegnungen und für stille Reflexion. Dabei steht weniger das Ziel der Reisen im Vordergrund, als vielmehr das, was auf dem Weg geschieht.

Fermersleber Sportverein feiert 130-jähriges Bestehen

Den 130. Gründungstag feiern die Sportler ds Fermersleber Sportvereins 1895 dieses Wochenende am Vereinssitz in Alt Fermersleben 1. Am 21.6. beginnt im 9 Uhr ein Turnier der Fußball F-Jugend, ab 10 Uhr präsentieren sich die verschiedenen Abteilungen. Außerdem ist eine Hüpfburg aufgebaut. Ab 19 Uhr steigt die Party mit „Tänzchentee“. Eintrittskarten sind noch an der Abendkasse erhältlich, Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eingang befindet sich an der Einfahrt zur Kegelhalle, Am Fort. Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt.

Am 22.6. ab 10 Uhr richten die Handballer noch einmal ein Turnier aus.

Tag der offenen Tür bei der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt

Erstmals öffnet die Landeszentrale für politische Bildung am 21.6. ab 10 Uhr ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür. Geboten werden neben Informationen auch Spiel und Spaß.

Neben einem musikalischen Open-Air-Bühnenprogramm in der Leiterstraße ab 11 Uhr können sich die Gäste unter anderem auf ein vielfältiges Buchangebot, Informationen rund um die politische Bildung, auf Minigolf unter dem Motto „Bei uns spielt sich Politik ab“, auf Popcorn, ein Glücksrad mit Quizfragen sowie eine Fotobox freuen. Das Team der Landeszentrale stellt sich vor, alle 30 Minuten werden zudem Führungen durch die Räume der Einrichtung angeboten. Darüber hinaus können sich die Besucher über das Thema Gedenkstättenfahrten informieren. In einem der Seminarräume werden kurze Filme aus dem Programm der Landeszentrale gezeigt. Auch für die jüngeren Gäste gibt es Angebote, wie Ausmalbilder, Bücher und Filme.

Auf der Bühne in der Leiterstraße sorgt die Martin-Rühmann-Band von 11 bis 13 Uhr für Stimmung. Im Anschluss ist hier bis 14 Uhr ein Kinderliederprogramm vorgesehen, zu dem auch Grundschulen aus Magdeburg und dem Umland eingeladen sind.

Radtour ins Jerichower Land

Am Samstag, den 21. Juni 2025, veranstaltet der ADFC eine rund 60 Kilometer lange Fahrradtour von Magdeburg in Richtung Jerichower Land. Start ist um 8 Uhr am Universitätsplatz in Magdeburg. Die Route führt über Gerwisch, wo die Teilnehmenden die Reste der vor 200 Jahren zerstörten alten Kirche sowie den heutigen Neubau besichtigen können. Weiter geht es nach Hohenwarthe, das in diesem Jahr das 800. Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung feiert. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls per Fahrrad, die Ankunft in Magdeburg ist gegen 18 Uhr geplant.

Die Tour verbindet Bewegung mit regionaler Geschichte und lädt dazu ein, gemeinsam die Umgebung nördlich von Magdeburg zu entdecken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmende sollten ein verkehrssicheres Fahrrad mitbringen und an wettergerechte Kleidung sowie ausreichend Verpflegung denken.

Mosaik-Treffen im Offenen Treff in Magdeburg-Nordwest

In Magdeburg findet ein Mosaik-Treffen für alle Fans und Sammler der DDR-Comics statt. Im Offenen Treff Nordwest gibt es am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni 2025, außerdem eine Ausstellung von Thomas Klettke zu sehen. Gezeigt werden die Digedags aus Sperrholzplatten gefertigt und mit Acryl bemalt.

Veranstaltungsort der Offene Treff Nordwest an der Hugo-Junkers-Allee 54a statt. An beiden Tagen ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Midsommer bei Ikea Magdeburg

Am Samstag, den 21. Juni 2025, lädt Ikea Magdeburg in der Ebendorfer Chaussee 70 zur großen Midsommar-Feier ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit traditionellen Aktivitäten wie dem Binden von Blumenkränzen und einer Fotobox, in der besondere Momente festgehalten werden können. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Foodtrucks mit einer Auswahl an Speisen.

Auf der Radio SAW Showbühne sind Radiomoderator Warren Green und verschiedene Künstler zu erleben. Gäste, die weiß gekleidet erscheinen, erhalten eine Belohnung. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Yoga zum Tag der offenen Tür beim Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport

Am Samstag, den 21. Juni 2025, lädt der Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport (VGBS) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg von 10 bis 14 Uhr in der Danzstraße 7 zu einem Aktionstag rund um das Thema Herzgesundheit ein. An Informationsständen können sich Besucherinnen und Besucher über die Arbeit des Vereins sowie über Angebote zur Herzgesundheit informieren.

Zudem werden im Halbstundentakt praktische Bewegungseinheiten angeboten: Um 10 Uhr beginnt der Tag mit einer Yogaeinheit, gefolgt von Tai Chi um 11 Uhr, Qi Gong um 12 Uhr und Aikido um 13 Uhr.

Der VGBS ist seit 25 Jahren eine zentrale Anlaufstelle für Gesundheits- und Rehabilitationssport in Magdeburg. Neu im Programm sind Herzsport- und Yogafitness-Gruppen, die gezielt auf die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet sind. Die Veranstaltung bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Angebote des Vereins kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Sommerfest der Lebenshilfe Magdeburg

Am Samstag, den 21. Juni 2025, findet von 14 bis 18 Uhr das 33. Sommerfest der Lebenshilfe Magdeburg am Standort Sülzeanger 1 statt. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, unter anderem mit Kinderkarussell, Alpakagehege, Bastelstraße, einer Hüpfburg sowie einem Auftritt des Chors der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten.

Ein besonderes Highlight ist die beliebte Tombola, bei der attraktive Preise verlost werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, handgefertigte Produkte aus den Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu erwerben. Zum Angebot gehören unter anderem Kerzen, Keramik, textile Artikel wie Taschen oder Schürzen, Holzfiguren sowie Papierprodukte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsentieren ihre Arbeiten mit großem Stolz und geben einen Einblick in die kreative Vielfalt der Werkstätten.

Sylvie Braesi liest im Gartenhäuschen des Magdeburger Klosterbergegartens

Autorin Sylvie Braesi veranstaltet am Samstag, den 21. Juni 2025, ab 18 Uhr einen unterhaltsamen Abend in das Gartenhäuschen des Klosterbergegartens. Beginn ist um 18 Uhr. Mit Auszügen aus den inzwischen vier erschienenen Krimis, humorvollen Anekdoten und Hintergrundgeschichten bietet die Veranstaltung einen abwechslungsreichen Einblick in die Welt der ungewöhnlichen Ermittler.

Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte kulinarische Köstlichkeiten, die das besondere Ambiente abrunden. Eine Reservierung wird empfohlen, da nur noch wenige Plätze verfügbar sind. Anmeldung unter: 01520 3171641.

Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird in der Ausstellungshalle im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 13. Juli 2025 zu sehen.

Gezeigt wird eine umfangreiche Werkgruppe von Thomas Gatzky, der in über vier Jahrzehnten kontinuierlich Collagen geschaffen hat – überwiegend mit Papier, aber auch mit anderen Materialien. Die Ausstellung bietet eine eindrucksvolle Gesamtschau seines Schaffens, das sich durch experimentelle Formensprache, materialreiche Montagen und abstrakte Kompositionen auszeichnet. Sie eröffnet poetische und assoziative Bildräume und reflektiert Gatzkys ganz eigene Art, sich die Welt gestalterisch anzueignen.

Thomas Gatzky stammt aus Treuenbrietzen und ist Industriedesigner, Künstler und Hochschullehrer. Er war unter anderem an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig und ist seit vielen Jahren mit freien künstlerischen Arbeiten, darunter Skulptur, Objektkunst und Collage, präsent.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Tickets gab es mehr für das Musical "The Addams Family" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz. Auch das Open-Air des Theaters in der Grünen Zitadelle "Atemlos durch den Park 4.0" um 20 Uhr am Adolf-Mittag-See war bereits ausverkauft. Gleiches gilt für "Zwölf vor 5 - Sommertheater im Technikmuseum" des Hengstmann-Kabaretts um 20 Uhr in der Dodendorfer Straße 65. Und auch für die beiden Vorstellungen der Jugendclubs des Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 mit "Na, wie geht's?" um 17 Uhr und mit "It's teatime, baby" um 18.30 Uhr waren keine Karten mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.