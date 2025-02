In Magdeburg bietet der Programmkalender am 22.2.2025 unter anderem Konzerte, Ballett, die Messe Gartenträume und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

"In einem tiefen dunklen Wald" in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Samstag, der 22. Februar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Theater Magdeburg präsentiert Paul Maars „In einem tiefen, dunklen Wald“

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt Paul Maars Märchen „In einem tiefen, dunklen Wald“. Das Stück richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die letzte Aufführung findet am 22. Februar um 10 Uhr statt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora, die von ihren Eltern jeden Wunsch erfüllt bekommt. Die Wahl eines Bräutigams gestaltet sich jedoch schwierig. Um den mutigsten Prinzen zu finden, entwickelt sie einen Plan: Ein gefährliches, jedoch vegetarisches Untier soll sie entführen, damit nur der tapferste Retter sie befreien kann. Die Nachricht von ihrer Entführung verbreitet sich schnell und erreicht auch Lützelburgen, wo Prinzessin Simplinella lebt. Entschlossen, sich der Herausforderung zu stellen, verkleidet sie sich als Prinz und macht sich auf den Weg.

Karneval in Magdeburg: Die Ottojaner feiern im Amo

Das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 wird am 22. Februar zur Bühne für die närrische Kostümparty der Ottojaner. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Otto – Tausendundeiner lacht“ und kombiniert Livemusik, Fasching, Showtanz, Akrobatik sowie verschiedene Darbietungen und Überraschungsgäste.

In einer fantasievollen Inszenierung trifft das Publikum auf Wunderlampen, Dschinns, fliegende Teppiche und weitere Figuren aus der Welt von „Ali Baba“, die mit eigenen Ideen interpretiert wird. Kostümierungen sind nicht vorgeschrieben, thematisch passende Verkleidungen sind jedoch möglich.

Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20.11 Uhr.

Theater Magdeburg zeigt „Carmen/Morgenröte eines Stiers“

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 präsentiert die Ballett-Uraufführungen „Carmen/Morgenröte eines Stiers“. Die Choreografien stammen von Jörg Mannes und Jeroen Verbruggen, die Musik unter anderem von Rodion Schtschedrin und Arturo Márquez. Die Aufführungen richten sich an ein Publikum ab zwölf Jahren. Vorstellungen finden am 22. Februar, 8. und 18. März sowie 16. Mai jeweils um 19.30 Uhr und am 16. März um 18 Uhr statt. Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es im Café Rosini im Opernhaus zu jedem Termin eine Einführung.

Jörg Mannes setzt sich mit einem modernen Ballettklassiker auseinander. Die Ballettmusik von Rodion Schtschedrin nimmt direkten Bezug auf Georges Bizets Oper. Jeroen Verbruggen hingegen wählt einen abstrakteren Zugang und thematisiert die Bedingungen von Erfolg und Scheitern eines Künstlers. Ausgangspunkt ist das Leben von Georges Bizet, der kurz nach der Uraufführung seiner Oper verstarb und deren späteren Welterfolg nicht mehr erlebte.

„Timon von Athen“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 präsentiert William Shakespeares „Timon von Athen“ in einer Inszenierung von Andreas Kriegenburg. Die Aufführung richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren. Vorstellungen finden am 22. Februar um 19.30 Uhr und am 9. März um 18 Uhr statt.

Timon ist ein wohlhabender und angesehener Bürger Athens, der seinen Reichtum großzügig mit anderen teilt. Künstler und Bürger profitieren von seiner Freigiebigkeit, doch Warnungen seines Verwalters schlägt er aus. Als sein Vermögen erschöpft ist, wendet er sich an jene, denen er einst geholfen hat, doch niemand ist bereit, ihm beizustehen. Enttäuscht zieht er sich in die Wälder zurück, wo er unter einfachen Bedingungen lebt. Dort entdeckt er einen großen Goldschatz und fasst den Entschluss, seinen neu gewonnenen Reichtum zur Zerstörung Athens einzusetzen.

„Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ im Schauspielhaus Magdeburg

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 präsentiert die Uraufführung des Bühnenessays „Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ von les dramaturx. Die Inszenierung richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren. Vorstellungen finden am 22. Februar und 23. März um 19.30 Uhr statt. Nach beiden Aufführungen werden Nachgespräche angeboten.

Das Stück thematisiert die Auswirkungen der modernen Landwirtschaft auf Umwelt und Gesellschaft. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts versprachen neue Anbaumethoden und chemische Hilfsmittel höhere Erträge, unabhängig von natürlichen Bedingungen. Die sogenannte Grüne Revolution führte zu einem deutlichen Rückgang von Mangelernährung und Kindersterblichkeit, hatte jedoch schwerwiegende ökologische Folgen. Die Landwirtschaft wurde zu einem der Hauptverursacher der Klimakrise und des Artensterbens, während ihre Abhängigkeit von chemischen Mitteln weiter zunimmt.

Klavierabend im Gesellschaftshaus Magdeburg: "Wilder Reiter" mit Frederike Möller

Am Samstag, den 22. Februar, findet um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 ein Klavierkonzert unter dem Titel "Wilder Reiter" statt. Frederike Möller präsentiert Werke von Ludwig van Beethoven, Erik Satie, Clara Schumann, Robert Schumann und Gustav Lange.

Die Pianistin ist Intendantin des Internationalen Düsseldorfer Orgelfestivals und Gründerin des Düsseldorfer ToyPiano Festivals. Ihre Darbietungen verbinden klassische Interpretation mit Performance-Elementen. Nach ihrem Studium der Musikwissenschaft, Philosophie und des Kunstmanagements promovierte Frederike Möller über die Darstellung von Wahnsinn in der Opernliteratur. Sie moderiert und interpretiert vielseitige Programme und bringt mit ihrem Toypiano eine besondere, genreübergreifende Note in ihre Konzerte.

Monokel mit Kraftblues-Konzert in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Band Monokel feiert ihr über 45-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Konzert in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Die Veranstaltung findet am 22. Februar um 20 Uhr statt.

Monokel zählt zu den prägenden Vertretern des ostdeutschen Bluesrocks und hält diesen Stil seit Jahrzehnten lebendig. Mit Frontmann Micha „Lefty“ Linke am Mikrofon und an der Gitarre präsentiert die Band ihre Mischung aus Blues, Rock und gesellschaftskritischen Texten. Klassiker wie „Fool for Your Stockings“, „Peter Gunn“ oder „Little Red Rooster“ gehören ebenso zum Repertoire wie neue Stücke, die aktuelle Themen aufgreifen.

Der Sound wird von den beiden Gitarristen Michael „Lefty“ Linke und Martin Fankhänel geprägt, deren Riffs und Licks das charakteristische Klangbild der Band ausmachen. Unterstützt werden sie von Tobi Ridder am Schlagzeug und Pitti Pflüger am Bass.

Max Heckel mit „Sauerkrautpoesie und andere Texte“ im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "...nach Hengstmanns" in der Breiter Weg 37 ist am 22. Februar Veranstaltungsort für einen Aufritt von Max Heckel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Heckel, bekannt als „Sauerkrautmusiker und Teilzeittextemacher“, veröffentlichte 2013 seinen ersten Scherzgedichtband und legte in den folgenden Jahren weitere Werke mit humorvoll-ironischen Betrachtungen des Alltags nach. Seine Texte bewegen sich zwischen autobiografischer Fiktion, Gesellschaftskritik und augenzwinkernder Selbstreflexion.

Mit sprachlicher Gewandtheit und einer Mischung aus Witz und Tiefgang thematisiert er die Eigenheiten seiner Heimat, die Altmark, und greift dabei auch alltägliche Beobachtungen auf. Seine Werke laden zum Lachen, Erinnern und Nachdenken ein, wobei seine satirische Schärfe nicht nur ihn selbst, sondern auch sein Publikum treffen kann.

„Kein Verstand in Sicht“ – Kabarett in der „Magdeburger Zwickmühle“

Am 22. Februar um 20 Uhr präsentiert die Kabarettbühne „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a das politisch-satirische Programm „Kein Verstand in Sicht“ mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar.

In diesem Kabarettstück nehmen die beiden Satirikerinnen Bach und Ronniger gemeinsam mit ihren Kollegen Deckbar und Vogt die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland aufs Korn. Sie betrachten die aktuelle Lage und stellen fest, dass immer mehr schiefläuft. Die satirische Reise führt durch Themen wie die politische Zerrissenheit, das Fehlen von Fachkräften, die Missstände im Bildungssystem und die teils absurd wirkenden politischen Entscheidungen, etwa rund um die Ampelkoalition und die Schuldenbremse.

Mit einem humorvollen Blick auf diese und viele weitere Themen sorgt das Ensemble für ein Programm, das zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregt. Weitere Aufführungen sind auch am 27. Februar, 7., 13., 14., 19., 21. und 29. März jeweils um 20 Uhr geplant. Bei diesen Vorstellungen sind abwechselnd Christoph Deckbar und Oliver Vogt zu erleben.

"Vom Fischer und seiner Frau" im Puppentheater Magdeburg

"Vom Fischer und seiner Frau" steht nach dem Märchen der Brüder Grimm in einer Spielfassung von Pierre Schäfer für Menschen ab 6 Jahren auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Eine Aufführung findet am 22. Februar 2025 um 16.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

In dieser Inszenierung von Pierre Schäfer spielt Marcella von Jan die Hauptrolle. Ein Fischer, bodenständig und bescheiden, fängt einen Butt, der sich als verwunschener Prinz entpuppt. Die Frau des Fischers erkennt das Potenzial des Fisches und fordert immer mehr Wünsche ein, bis ihre Raffgier für beide zum Verhängnis wird.

Die Bühne stammt von Udo Schneeweiß, die Kostüme wurden von Luise Zarniko entworfen, und die Puppen wurden von Peter Lutz gefertigt.

Führung durch die Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg

Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b bieten eine Führung durch alle Schaugewächshäuser an. Ein Mitarbeiter vermittelt Wissenswertes über exotische Pflanzen und Tiere, die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Ticketreservierung ist unter der Telefonnummer 0391/404 29 10 möglich. Reservierungen werden täglich außer montags zwischen 10 und 17.30 Uhr entgegengenommen.

Gartenträume in der Messe Magdeburg

"Gartenträume Magdeburg" präsentiert eine Messe für Gartenliebhaber in den Hallen der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9a. Vom 21. bis 23. Februar 2025 verwandeln sich die Hallen in eine grüne Oase, in der über 100 Aussteller Neuheiten, Trends und bewährte Klassiker aus der Welt des Gärtnerns vorstellen. Das Angebot umfasst Pflanzen, Outdoor-Möbel, Technik, dekorative Accessoires und kreative Gestaltungsideen. Besucher erhalten Beratung von Fachleuten sowie Tipps zur Gartengestaltung. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Großzügig angelegte Modellgärten zeigen Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Garten. Experten stehen für Gespräche zur Verfügung und vermitteln Wissen zu innovativer Gartengestaltung, nachhaltigen Technologien und insektenfreundlichen Konzepten. Der Pflanzenarzt René Wadas bietet täglich eine kostenlose Pflanzensprechstunde an, bei der Gartenfreunde Pflanzen, Blätter oder Fotos zur Begutachtung mitbringen können.

Ein besonderes Highlight ist die Kochshow "Vom Beet auf den Grill". René Wadas bringt frische Zutaten aus seinem Garten mit, während TV- und Showkoch Ralf Jakumeit spontan daraus ein Gericht kreiert. Die Zubereitung erfolgt auf einem Gourmetfass mit integriertem Tepanyaki-Grill. Besucher erfahren Wissenswertes zur Ernte und Ertragssteigerung und können Fragen stellen, die Gerichte probieren und live abstimmen.

Simon & Garfunkel-Tribute im Alten Theater am Jerichower Platz

Das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 präsentiert am 22. Februar um 20 Uhr die Show „Simon & Garfunkel Through the Years“, dargeboten von Bookends. Zum Redaktionsschluss waren nur noch wenige Tickets erhältlich.

Diese von Seventh Avenue Arts International produzierte Tribute-Show wird international als eine der besten ihrer Art gefeiert. Dan Haynes und Pete Richards interpretieren die Musik von Simon & Garfunkel mit großer Detailtreue und musikalischer Präzision. Das Programm umfasst Klassiker wie „The Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ und „Bridge Over Troubled Water“.

Die Show tourte bereits durch Großbritannien, Europa, Australien und die USA und begeisterte das Publikum mit ausverkauften Theatern und Standing Ovations. BBC Radio bezeichnete die Produktion als „Meisterwerk“, während sie von Rundfunkmoderator Stuart Cameron als „eine der größten Tribute-Shows der Welt“ beschrieben wurde.

Jazzabend in Magdeburg: „be-swingt“ trifft auf Brigitte Oelke

Das mach|werk in der Breiter Weg 114a lädt am 22. Februar um 20 Uhr zu einem Konzertabend mit Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin ein. Die Formation „be-swingt“ mit Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) wird an diesem Abend von Musical-Sängerin Brigitte Oelke begleitet.

Brigitte Oelke ist bekannt als „Killer Queen“ in den deutschsprachigen Produktionen von „We Will Rock You“ und wurde 2004 persönlich von Roger Taylor, Brian May und Ben Elton für diese Rolle ausgewählt. Sie spielte Hauptrollen in Musicals wie „Evita“, „Cabaret“, „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“, „Chicago“ und „Tanz der Vampire“. Zudem belegte sie mit der Single „Power of Trust“ den zweiten Platz beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2001.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Monatsfeier an der Freien Waldorfschule Magdeburg

Am 22. Februar 2025 findet ab 9 Uhr die öffentliche Monatsfeier der Freien Waldorfschule Magdeburg statt. Im Ernst-Bindel-Saal werden um 10 und 11 Uhr kreative Beiträge aus dem Unterricht der verschiedenen Klassenstufen präsentiert. Im Hortraum der Klassen 4a und 4b gibt es von 9 bis 12 Uhr einen Kuchenbasar, bei dem sich die Besucher stärken können.

Weitere Angebote rund um die Waldorfpädagogik und das Schulleben sind ebenfalls in Planung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet in der Kroatenwuhne 3 statt.

