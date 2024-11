Show, Musik, Literatur und Ballett gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 22. November 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 22. November 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Riverdance in der Magdeburger Getec-Arena

Im Herbst 2024 ist "Riverdance" wieder auf Tour durch Deutschland. Magdeburg ist unter den insgesamt 21 deutschen Städten, wo die irische Steppdance-Show zu sehen ist. Termin ist am 22. November um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Riverdance feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Bislang hat weltweit über 30 Millionen Menschen begeistert. Die Show beeindruckt mit Stepptanz, Lichteffekten, LED-Wänden, ihrem Bühnen- und Kostümdesign sowie der Live-Musik. Die Tänzer zeigen ihre rasanten Schritte, die so schnell sind, dass das bloße Auge kaum folgen kann, und setzen damit Maßstäbe für irischen Stepptanz.

Auch interessant: Karten gibt es bei Biberticket

Erzählt wird vom facettenreichen Schicksal des irischen Volkes: von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr. "Riverdance" zeigt auch das Zusammenspiel und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Zu sehen ist eine Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilen wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore. Die live gespielte traditionelle Musik, für deren Komposition von Bill Whelan Riverdance 1997 einen Grammy erhielt, ist geprägt von Tiefe, Sehnsucht, aber auch Hoffnung und Zuversicht. Der Original-Soundtrack wurde von Bill Whelan anlässlich des 25-jährigen Jubiläums neu arrangiert.

"Vincent" erinnert als Ballett im Magdeburger Opernhaus an van Gogh

"Vincent" ist ein Ballett von Jörg Mannes, das derzeit im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gezeigt wird. Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr am 22. und 30.11., am 21.12. und 17.1., um 16 Uhr am 24.11. sowie um 18 Uhr am 5.1. Eine halbe Stunde vor den Vorstellungen wird im Café Rossini im Opernhaus ein Einblick geboten.

In diesem Werk begibt sich Mannes auf ein Experimentierfeld zwischen Kunst, Klang, Künstlicher Intelligenz und Choreografie. Inspiriert von Vincent van Gogh, geht es in Vincent jedoch nicht um das Leben des berühmten Malers, sondern um seine Kunst. Der Fokus liegt auf der Wechselwirkung von Farbe, Raum und Bewegung sowie der Interaktion der Tänzer der Compagnie.

Die Musik, die die Choreografie untermalt, ist ebenso vielfältig wie die gestalterischen Elemente des Stücks und umfasst Werke von Komponisten wie Arvo Pärt (Silouan’s Song), Charles Ives (Unanswered Question), Camille Saint-Saëns (Danse macabre) und Sergei Rachmaninow (Toteninsel). Mannes hat zusammen mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada bereits in der Vergangenheit erfolgreich an Ballettproduktionen wie Schneewittchen zusammengearbeitet. Auch in Vincent wird ein multisensorisches Erlebnis geschaffen, das die Zuschauer in die Welt des Malers eintauchen lässt, indem es die Beziehung zwischen Tanz, Musik und visueller Kunst in den Mittelpunkt stellt.

Baba Blakes spielt in der Sudenburger Feuerwache

Am 22. November 2024 tritt Baba Blakes mit seinem Feelgood Indie-Sound in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 auf. Der Künstler hat sich mit seiner unverwechselbaren Klanglandschaft und einer Mischung aus tanzbaren Beats und nachdenklichen Texten eine treue Fangemeinde erarbeitet.

Besonders erfolgreich war seine Single Sweethoneylove, die auf Spotify mehr als drei Millionen Streams verzeichnete. Neben seinem digitalen Erfolg hat Baba Blakes auch live überzeugt: In den Jahren 2022 und 2023 führte er zwei eigene Headline-Touren durch und begeisterte seine Fans mit energiegeladenen Auftritten.

Das Konzert in der Sudenburger Feuerwache wird durch die Leipziger Band Deep In Moon als Support-Act eröffnet.

"Oh, Alpenglühn!" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Oh, Alpenglühn!" ist eine musikalische Komödie von Mirko Bott, die im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a aufgeführt wird. Die Aufführungen finden an drei Terminen statt: am Freitag, den 22. November 2024 um 20 Uhr, am Freitag, den 17. Januar 2025 ebenfalls um 20 Uhr, sowie am Samstag, den 5. April 2025, und 20 Uhr die letzte Vorstellung der Komödie.

Die Geschichte folgt einer erfolgreichen Musicaldarstellerin, die von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren chaotischen Produzenten und schließlich auch von ihrem Ehemann verfolgt wird. Auf der Suche nach Ruhe flieht sie in die bayerischen Alpen und findet Unterschlupf in der Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In dieser idyllischen Umgebung kommen sich die Diva und der Naturbursche näher, was eine unerwartete Wendung nimmt. Das Stück wird musikalisch mit einer breiten Palette von Werken begleitet und schafft so eine humorvolle und mitreißende Atmosphäre. Die Regie übernimmt Enrico Scheffler, der auch in der Rolle des Leopold zu sehen ist, während Estelle Céline Klein die Choreografie verantwortet und die Rolle der Estelle Céline Joopina van der Holding spielt. Die Darsteller bringen die witzige und zugleich emotionale Geschichte zum Leben, wobei die Zuschauer auf eine unterhaltsame Reise mitgenommen werden.

Neuer Kammerchor beim Tonkünstlerfest in Magdeburger Kathedrale St. Sebastian

Am 22. November 2024 tritt der Neue Magdeburger Kammerchor im Rahmen des 31. Tonkünstlerfestes in der Kathedralkirche St. Sebastian auf. Das Konzert, das von Mathias Vetter geleitet wird, beginnt um 19.30 Uhr. Der Kathedralmusiker Matthias Mück spielt die Orgel. Der Chor, der 2009 gegründet wurde, wird ein Programm aus alter und zeitgenössischer Chor- und Orgelmusik präsentieren. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Der Neue Magdeburger Kammerchor hat sich seit seiner Gründung mit zahlreichen A-Cappella-Konzerten, Kantaten- und Oratorien-Aufführungen sowie CD-Produktionen und Schauspielmusik einen Namen gemacht. Der Chor hat erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen, darunter der Landeschorwettbewerb Sachsen-Anhalt, bei dem er 2017 und 2022 Kategoriesieger wurde, und der Internationale Chorwettbewerb Praga Cantat 2019, bei dem er mehrere Auszeichnungen erhielt. Zudem wurde der Chor beim Internationalen Chorfest Magdeburg 2024 mit zwei „Gold“-Diplomen geehrt.

Mit einem Repertoire, das von klassischen bis zu modernen Werken reicht, hat sich der Neue Magdeburger Kammerchor in der Region etabliert und führt jährlich rund 10 Konzerte durch. Der Chor zeichnet sich durch einen homogenen, reinen Klang und stilistisch präzise Interpretationen aus und verfolgt das Ziel, die traditionsreiche Magdeburger Chorlandschaft auf hohem künstlerischen Niveau fortzuführen.

„Junge Solisten im Konzert“ im Magdeburger Konservatorium

Am Freitag, den 22. November 2024, um 19 Uhr, findet im Konservatorium G. Ph. Telemann (Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Unter der Leitung von Bernhard Schneyer präsentieren talentierte Solistinnen und Solisten aus dem Konservatorium Werke von Hirschfeld, Haydn und Bach. Am Programm wirken Xunliang Fan, Kieron Wagner, Yockie Huang (Klavier), Josephine Seifert (Flöte), Viktoria Wisniewski (Violine), Cedric Hülsemann (Violoncello) und Alexander Kaverinski (Cembalo) mit.

Konzert zu Ehren von Anton Bruckner in Magdeburger Wallonerkirche

Am 22. November 2024 wird in der Wallonerkirche in Magdeburg ein Konzert zu Ehren von Anton Bruckners 200. Geburtstag veranstaltet. Die Wallonerkirche befindet sich in der Neustädter Straße 8.

Ab 18 Uhr erklingt Bruckners Streichquintett F-Dur, interpretiert von Ingo Fritz und Ulla Bundies (Violine), Christoph Schinke und Klaus Bundies (Viola) sowie Henning Bundies (Violoncello). Das Konzert wird im Rahmen eines erweiterten "Quartetto Con Piacere" aufgeführt und bietet den Zuhörern eine beeindruckende Darbietung dieses bedeutenden Werkes der klassischen Musik.

„Doppel-Herz-Lesung“ im Literaturhaus Magdeburg

Am 22. November 2024 findet im Literaturhaus Magdeburg die „Doppel-Herz-Lesung“ statt, ein Lyrikabend mit Nele Heyse und André Schinkel. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Lesung startet um 19:00 Uhr. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei 8,00 €, an der Abendkasse bei 10,00 € und für Ermäßigte bei 6,00 €.

Nele Heyse wird aus ihrem Gedichtband „Liebe rechnet sich nicht“ lesen. Ihre Gedichte schöpfen ihre poetische Kraft aus dem „Dennoch weiter“ und reflektieren ihren persönlichen Lebensweg. Aufgewachsen als rothaarige Stotterin in der DDR, kämpfte sie sich durch schwierige Umstände und widmete sich der Kunst. In ihrem neuesten Werk thematisiert sie den Kampf um Hoffnung und Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Heyse, die in Meiningen geboren wurde und an der Schauspielschule „Ernst Busch“ studierte, hat in verschiedenen Ländern wie Israel und Italien als Schauspielerin gearbeitet und ist heute freischaffende Künstlerin. Ihr Roman „Ach“ erschien 2022, und 2019 war sie Stadtschreiberin von Magdeburg. Seit 2013 veröffentlicht sie beim Mitteldeutschen Verlag. André Schinkel wird Gedichte aus seinem neuen Band „Mondlabyrinth“ vorstellen. Der dritte Teil seiner „Gestirn“-Tetralogie reflektiert eine tief bewegte Zeit des Autors und eine Reise zu den „Spiegeln der Liebe“, die er durch die Höhen und Tiefen der Zeiten betrachtet. Das Werk spielt mit der Neuentdeckung und Wiederholung von Themen und ist eine poetische Expedition zu den inneren und äußeren „Flüssen“, die den Autor treiben.

Schinkel, geboren 1972 in Eilenburg, lebt in Halle und ist für seine Werke vielfach geehrt worden. Er ist Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste und veröffentlichte zuletzt den Erzählband „Die Schönheit der Stadt, die ich verlasse“ im Mitteldeutschen Verlag.

Jazzlounge im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Freitag, den 22. November 2024, findet die erste Jazzlounge der neuen Saison im Gartensaal statt. Dieser befindet sich im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Ab 20 Uhr präsentieren die Musiker der Hausband, bestehend aus Marius Moritz (Klavier), Mohi Buschendorf (Bass) und Ludwig Buschendorf (Schlagzeug), einen Abend voller Standards aus dem Great American Songbook und funkiger Grooves. Als besonderes Highlight wird Markus Hensel, Leiter der Posaunenfraktion der KonBigband und Dozent für Posaune, Euphonium, Tuba und Keyboard, als Special Guest dabei sein. Hensel wird die Veranstaltung mit seinem einzigartigen Posaunenspiel bereichern.

Trio Flunder spielt in der Magdeburger Festung Mark

Am Freitag, den 22. November 2024, findet in der Kulturwerkstatt des Festung Mark im Hohepfortewall ein Stübchen-Kneipenkonzert statt, bei denen das Trio Flunder live auf der Bühne zu erleben ist. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, der Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Flunder, der Magdeburger Multi-Instrumentalist, ist tief in der traditionellen Folk Music verwurzelt und bringt seine musikalische Vielseitigkeit zum Ausdruck, indem er nicht nur die Akustikgitarre spielt, sondern sich auch mit der Mundharmonika oder dem Piano begleitet. Das Repertoire des Trios umfasst sowohl eigene Songs als auch bekannte Klassiker. Musikalisch orientiert sich Flunder an der Folk-Tradition von Künstlern wie Bob Dylan, J.J. Cale und Neil Young. Im Zusammenspiel mit seinen Bandkollegen kombiniert er die akustischen Gitarrenklänge mit dem Sound der E-Gitarre und sorgt so für eine abwechslungsreiche Darbietung, die sowohl einfühlsame als auch energiegeladene Passagen umfasst. Das Konzert verspricht eine breite Palette echter Gitarrenkunst und wird sicherlich das Publikum begeistern.

Cllifford Brown & the Getaway spielen im Alten Theater am Jerichower Platz

Am Freitag, den 22. November 2024, beginnt im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 ein Foyerkonzert mit Clifford Brown & the Getaway. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Singer-Songwriter Philip Clifford Brown, der in einer Musikerfamilie aufgewachsen ist und von den Klängen einer Gitarre umgeben war, hat sich der Musik schon früh zugewandt. Inspiriert von seinen schottischen Wurzeln, lässt er mit seiner Band längst vergessene Melodien wieder aufleben und interpretiert bekannte Folk-, Blues- und Contemporary-Songs auf seine eigene, einzigartige Weise.

Dritte Wahl in der Magdeburger Factory

Am 22. November 2024, um 19:00 Uhr, tritt die Rostocker Punkband Dritte Wahl im Factory Sandbreite 2 auf. Die Band ist auf Tour zum neuen Album „Urlaub in der Bredouille. Als Special Guest wird die Band Massendefekt dabei sein.

Dritte Wahl, 1988 gegründet, erlangte besonders in den 1990er Jahren deutschlandweite Bekanntheit. Die Band, bestehend aus Marko „Busch’n“ Busch, Gunnar Schroeder und Jörn „Krel“ Schroeder, spielt Deutschpunk mit starken Metal-Einflüssen und ist bekannt für ihre direkten, politisch engagierten Texte. Ihre Musik hat eine klare Haltung und setzt sich oft mit gesellschaftlichen Missständen auseinander, wie etwa mit dem Song „Macht die Augen auf“ zu den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992.

Zombiez spielen auf Magdeburger Insel der Jugend Trapmetal

Die Zombiez sind eine Berliner Gruppe, die sich als Vorreiter des deutschen „Trapmetal“ einen Namen gemacht hat. Die Band, bestehend aus Tamas, MXP, G-Ko, MC Basstard und KVSV, feiert mit ihrer „Ich vs. Ich“-Tour 2024 einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere. Ihr erstes Album „Zatan lebt!“ erreichte Platz 7 der deutschen Albumcharts und machte die Band im Metal- und Hardcore-Bereich bekannt. In der Vergangenheit haben sie bereits mit Künstlern wie GHØSTKID, BastiBasti und MnYPnK zusammengearbeitet.

Auch ihr zweites Album „Katharziz“ konnte Chartplatzierungen erzielen. Als Opener traten sie bereits für Größen wie $uicideboy$, Scarlxrd und Tech N9ne auf und konnten 2022 beim Full Force Festival live überzeugen. Mit ihrem einzigartigen Sound, der schnellen Doubletime-Raps und metalinfizierten Trap-Instrumentals kombiniert, erobern sie weiterhin die Bühnen und Fans in Deutschland. Nach ihrer erfolgreichen „Schande!“-Tour 2023 startet die Band nun ihre zweite Headliner-Tour.

Insgesamt werden sie 11 Städte in Deutschland sowie internationale Shows in Prag, Wien und Zürich besuchen. Das Konzert in Magdeburg findet am 22. November 2024 statt, Einlass ist um 19 Uhr, der Konzertbeginn um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Müllreduktion ist Thema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 22. November 2024 findet ab 17 Uhr ein Vortrag von Marleen Hascher zum Thema „European Week for Waste Reduction“ statt. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto-von-Guericke-Universität organisiert und behandelt im Rahmen des Forschungsprojekts RIOET Fragen zu Verzicht und der Veränderung individuellen Verhaltens im Hinblick auf Abfallreduktion.

Faquelage trifft in Magdeburg auf be-swingt

Am 22. November 2024 erwartet die Gäste im mach|werk im Breiten Weg 114a in Magdeburg ein musikalischer Abend der besonderen Art. Die Veranstaltung bringt eine stilvolle Mischung aus Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin auf die Bühne, präsentiert von Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Klavier). Als besonderes Highlight tritt das Ensemble Faquelage auf, eine Formation aus Leipzig, die mit Gitarre, Bass und Perkussion für spannende Klänge sorgt.

Gemeinsam nehmen die Musiker das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch verschiedene Musikgenres und bieten einen abwechslungsreichen Mix aus klassischen und modernen Elementen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.

„Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ wird bis 29. November 2024 in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, gezeigt. Otto Nagel (1894-1967) war Mitglied der Novembergruppe während der Weimarer Republik. Nach dem Überstehen der NS-Diktatur geriet er als Vertreter der Moderne in Konflikt mit der DDR-Kulturpolitik. Obwohl der sozialistische Staat ihn als Antifaschisten heroisiert, widerfährt auch seinen Nachfahren Unrecht. Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Aspekte des Kulturgutentzugs in der DDR und gewährt Einblicke in den Umgang mit dem künstlerischen Nachlass sowie dessen schwerwiegende Folgen. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gedenken an Otto Nagel (1894-1967) zum 130. Geburtstag“.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Heimkehr der Vorfahren" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für "Die Koffer voll von Sehnsucht" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für Atze Schröder um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, für "Kein Verstand in Sicht" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a und für Maxi Gstettenbauer um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.