Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 25.8.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Saxophon - Vibraphon - Orgel: Improvisationen" im Magdeburger Dom

Warnfried Altmann (Saxofon) aus Wangelin und Andreas „Scotty“ Böttcher (Orgel/Vibraphon) aus Dresden laden am 25. August 2024 von 16:00 bis 17:00 Uhr zum 16. Konzert der Reihe Orgelpunkt ein. Der Nachmittag steht unter dem Titel "Saxophon - Vibraphon - Orgel: Improvisationen". Für die beiden Musiker ist Improvisation ein spannendes musikalisches Abenteuer, bei dem aus dem Stegreif ein Konzert entsteht, das in dieser Form nur ein einziges Mal zu erleben ist. Diese Unvorhersehbarkeit und Einmaligkeit führt sowohl die Künstler als auch das Publikum in unbekannte Klangwelten. Oft berichten Zuhörer im Anschluss an die Konzerte von überraschenden Geschichten und Eindrücken, die durch die improvisierte Musik in ihnen geweckt wurden, selbst wenn sie vorher keine Berührung mit dieser Musizierform hatten.

Stilistisch sind Altmann und Böttcher im Jazz verwurzelt, doch finden sich auch Elemente der Neuen Musik und Klassik in ihren Stücken. Am besten lässt sich ihre Musik genießen, ohne sie einzuordnen.

Warnfried Altmann, 1958 geboren, studierte Saxophon an der Musikhochschule Dresden und arbeitete zunächst als Musiker in Big Bands. Seit den 1980er Jahren spielt er in verschiedenen Jazzformationen und komponiert. Seine Hauptleidenschaft ist die Improvisation, die ihn auch mit Künstlern aus Tanz, bildender Kunst und Literatur zusammengeführt hat. Von 1990 bis 2010 hatte er einen Lehrauftrag für Improvisation an der Universität Magdeburg. Altmanns musikalische Arbeit wurde in zahlreichen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CD-Produktionen dokumentiert, und seine Konzerttätigkeit führt ihn jährlich durch Deutschland und das europäische Ausland.

Andreas „Scotty“ Böttcher spielte bereits während seines Studiums an der Dresdner Musikhochschule mit renommierten Jazzmusikern zusammen. Obwohl er auch Komposition studierte und seine Werke erfolgreich aufgeführt wurden, gilt sein vorrangiges Interesse der Improvisation. Böttchers Musikstil hat seine Wurzeln im Jazz und Rock, nutzt aber eine breite Palette verschiedener Einflüsse. Neben dem Klavier spielt er auch Vibraphon, Orgel, Synthesizer und Bassgitarre, was für zusätzliche Klangfarben sorgt. Seine Aktivitäten führten ihn in viele europäische Länder und sind auf zahlreichen CDs dokumentiert. Höhepunkte seiner Karriere sind Einspielungen und Konzerte mit Künstlern wie Lisa Bella Donna, Mack Goldsbury, Erik Unsworth, Günter Heinz, Friedbert Wissmann, Ulrich Thiem, Lou Grassi und Ernst Bier.

Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten.

USC feiert in der Magdeburger Festung Mark

Der USC Magdeburg feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum und kann auf eine lange Historie zurückblicken. 1954 als HSG „Motor“ der Hochschule für Schwermaschinenbau gegründet, zählt der USC Magdeburg e.V. aktuell mit ca. 2.600 Mitgliedern zu den zehn größten Sportvereinen in Sachsen-Anhalt.

Am Sonntag, den 25.08.2024 stellt sich der USC Magdeburg von 11 bis 17 Uhr auf einem "Family and Friends"-Fest mit vielfältigen Aktivitäten vor. Auf dem Freigelände vor der Festung Mark sind alle Magdeburger bei freien Eintritt herzlich eingeladen, sich in verschiedenen Sportarten und Mitmachaktionen auszuprobieren und Möglichkeiten kennenzulernen, wie auch sie sich sportlich betätigen können.

Von Basketball, Fußball und Judo über Ballett und Gesundheitssport bis hin zum Cricket, Rugby und Quidditch können Sportinteressierte im USC aktuell zwischen 28 Sportarten wählen. Darunter sind viele Angebote für Kinder und Jugendliche. Gesundheitssport ist die mitgliederstärkste Abteilung im Verein gefolgt vom Volleyball. Die Übungsleiter/-innen und Trainer/innen sind vorrangig ehrenamtlich tätig und lassen sich ständig weiterbilden.

Neben dem Freizeitsport fördert der Verein auch den Amateursport in verschiedenen Wettkampfdisziplinen. So sind z.B. die Volleyball-Teams in der 3. Liga bzw. Regionalliga vertreten und damit bundesweit aktiv. Eine enge Kooperation besteht mit dem Sportzentrum und der Sportwissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dort arbeitet man z.B. eng in den Abteilungen „KinderInBewegung“ und Seniorentanz im Bereich Gesundheitsförderung zusammen.

Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in der Messe Magdeburg

Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst öffnet zum zehnten Mal ihre Türen und präsentiert Werke von 60 AusstellerInnen, darunter 15 Galerien und Künstlerkollektive sowie 10 NachwuchskünstlerInnen im YoungArtistSpace (YAS).

Die KUNST/MITTE fördert NachwuchskünstlerInnen, und eine Jury prämiert die besten mit dem YAS-Award. Unterstützt wird die Messe von Sachsen-Anhalt, der Landeshauptstadt Magdeburg, Kunststiftungen und Sponsoren. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt und die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eG vergeben Preise.

Di Besucher erwartet in Halle 2 der Messe Magdeburg ein breites Spektrum an Kunstwerken sowie geführte Rundgänge, Musik und Performances. Öffnungszeiten sind am 23.8. von 11 bis 22 Uhr sowie am 24. und 25.8. von 11 bis 19 Uhr.

"Der Raub der Sabinerinnen" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die Komödie "Der Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen.

Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Die Vorstellungen vom "Raub der Sabinerinnen" finden unter freiem Himmel im Möllenvogteigarten statt. Termine sind vom 21. bis 23. August um 19 Uhr und am 25. August um 17.30 Uhr.

Terrassenkonzert im Café Flair

Smoke'n Harmony sind für ein Terrassenkonzert am Café Flair angkündigt. Das Duo aus Francesca Donato und Daniel Heine spielt ab 14 Uhr am Breiten Weg 21.

Francesca Donato entdeckte ihre Leidenschaft für das Singen bereits in jungen Jahren und strebte immer danach, Sängerin zu werden. Im Jahr 2002 nutzte sie die Gelegenheit, ihre ersten Musikprojekte zu starten. Diese Projekte reichten von einer Funk- und Soul-Band über eine Party- und Rockband bis hin zur Tätigkeit als Event- und Hochzeitssängerin. Ihre Bühnenauftritte führten sie durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien. Heute ist sie dankbar, ihren Traum hauptberuflich verwirklichen zu können. Für Francesca Donato bedeutet Musik weit mehr als nur Töne und Klänge; sie ist ein Erlebnis, das man fühlen, spüren und genießen muss.

Daniel Heine hingegen fand seine Faszination für die Gitarre und das Klavier schon früh. Zuerst widmete er sich der Gitarre und ab dem Alter von 12 Jahren auch dem Klavier. Für ihn ist das Musizieren ein essenzieller Bestandteil seines Lebens, ohne den er sich unvollständig fühlt. Die Vielfalt der Musik ist ihm besonders wichtig: Während einfache Akkorde am Lagerfeuer ihren Reiz haben, sucht er auch stets neue Herausforderungen. In seinen Darbietungen experimentiert er gerne spontan und integriert Elemente aus verschiedenen Genres wie Jazz, Soul und Blues.

André Rieu im Kino

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Alben und DVDs ist André Rieu der weltweit führende Pop-Klassik-Künstler. Auch in diesem Jahr spielt der Walzerkönig sein legendäres Sommerkonzert vor der Kulisse des historischen Vrijthof-Platzes im Herzen seiner malerischen Heimatstadt Maastricht. Begleitet von seinem weltberühmten Johann Strauss-Orchester und Hunderten von Mitwirkenden vereint André Rieu voller Leidenschaft auf einzigartige Weise Klassik, Musicals, Pop und Rock.

Gezeigt wird das Konzert am 24. und 25. August jeweils um 16.30 Uhr im Cinemaxx am Magdeburger Willy-Brandt-Platz sowie am 25. August um 16.30 im Cinestar Am Pfahlberg.

Architektur-Fahrrad-Tour rechts und links der Elbe in Magdeburg

Die Tour führt über das Kunstmuseum " Kloster unserer Lieben Frauen" zum Stadthallenkomplex mit Albinmüller-Turm(GrandTour der Moderne) in die Siedlung Cracau von Carl Krayl. Das neue Landesarchiv reiht sich ein in die Kette der neuen Architektur, Experimentelle Fabrik, die Uni-Bibliothek und der schlichte Einbau in der Wallonerkirche u.v.a.m.

Start ist am 25.8. um 14 Uhr am Steinernen Schachspiel gegenüber dem Motel One auf dem Magdeburger Domplatz. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Fahrräder könnrn nicht zur Verfügung gestellt werden. Vorherige Anmeldungen sind unter Telefon 0391/73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de erforderlich.

Eisenbahntheater im Magdeburger Wissenschaftshafen

Hotels in der DDR waren einer der wenigen Orte, in denen sich Menschen aus Ost und West begegnen konnten. Die Restaurants, Nachtbars und Zimmer boten den Gästen einen ungewohnten Luxus. Beschattungen durch die Stasi waren in den Hotels alltäglich. Personal von Hotels in Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) erzählten für das dokumentarische Theaterstück von Ihren Erinnerungen an den Hotelbetrieb. Die Aufführung wird in mehreren Eisenbahnwaggons gezeigt, die mit originalen Möbeln und Objekten aus der DDR ausgestattet sind.

Zum Thema macht das Hotel das Eisenbahntheater, das vom 24. bis 27. August im Magdeburger Wissenschaftshafen in der Niels-Bohr-Straße 51 Station macht. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Zum Ensemble gehören Waltraud Auer, Manuel Jadue, Richard Gonlag, Kristina Günther, Sven Reese und Margarita Wiesner.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft und abgsagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Henny kulinarische Insel" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 sowie für "Deutschland grillt den Henssler" auf der Seebühne im Elbauenpark.

Ersatzlos abgesagt wurden die beiden Candlelight-Konzerte im Amo.