25. November Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 25. November 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Laura Naumann liest im Magdeburger Schauspielhaus aus "Haus aus Wind"

Am Montag, den 25. November 2024, um 19.30 Uhr, veranstaltet das Schauspielhaus Magdeburg eine Autorinnenlesung von Laura Naumann ein. In Kooperation mit dem Literaturhaus Magdeburg wird sie aus ihrem Roman "Haus aus Wind" lesen.

"Haus aus Wind" ist ein Surfroman ohne Surferboys, ein Sommerroman, der sich in einen stürmischen Winter verwandelt. Es ist das verspätete Coming-of-Age einer Frau, die zu früh erwachsen geworden ist, und zugleich die Geschichte einer queeren ostdeutschen Frau, die auf der Suche nach ihrer eigenen Stimme ist. Die Protagonistin Johanna, getrieben von düsteren Gedanken und einem unruhigen Körper, landet in einem Surfcamp an der Algarve. Was zunächst als zweiwöchiger Sommerurlaub geplant war, wird zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Statt zurückzukehren und ihre Karriere als Synchronsprecherin fortzusetzen oder ihre Beziehung zu Rosa zu retten, bleibt Johanna an der Atlantikküste. Sie beginnt im Surfcamp zu arbeiten, verliebt sich in zwei Frauen und fühlt sich mit jedem Tag mehr mit den Wellen verbunden. Doch mit dem Herbst zieht die Vergangenheit wieder auf und stellt sie vor Herausforderungen, die sie eigentlich hinter sich lassen wollte.

Die Veranstaltung findet im Schauspielhaus Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt.

"In einem tiefen dunklen Wald" im Magdeburger Opernhaus

Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Eine Vorstellung findet am 25.11. um 11 Uhr in der Einrichtung in der Warschauer Straße 25 statt.

Die Geschichte: Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten. Allerdings muss das Untier Vegetarier sein, schließlich möchte Henrietta-Rosalinde-Audora nicht verspeist werden. Guter Plan! Sogleich verbreitet sich die Nachricht von der Entführung bis ins allerkleinste Königreich, nach Lützelburgen. Dort lebt Prinzessin Simplinella. Ihr ist es egal, dass ein männlicher Retter gesucht wird, schließlich fühlt sie sich mutig genug, gegen Ungeheuer zu kämpfen.

Philipp Poisel gibt in Magdeburger Johanniskirche ein Adventskonzert

Philipp Poisel lädt auch 2024 wieder zu seinen Adventskonzerten ein – diesmal zum dritten Mal in Folge. Einen Auftritt hat er am 25.11. um 20 Uhr in der Magdeburger Johanniskirche.

In einem sehr persönlichen Rahmen, akustisch und solo, wird der Singer-Songwriter seine Lieder in kleineren, meist vollbestuhlten Sälen, Theatern und Kirchen präsentieren. Diese Konzerte haben sich mittlerweile zu einer kleinen Tradition entwickelt und laden die Zuschauer ein, in einer besinnlichen Atmosphäre die Weihnachtszeit einzuläuten.

Die Adventskonzerte von Philipp Poisel sind immer ein besonderes Erlebnis, bei dem er sich seinen Fans auf eine intime und direkte Weise nähert. In diesem Jahr wird er nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Österreich und Luxemburg auf der Bühne stehen. Poisel selbst freut sich sehr auf diese Tour und beschreibt es als eine "besondere Freude", in der oft hektischen Vorweihnachtszeit zu solchen Besinnungskonzerten einzuladen, bei denen man zur Ruhe kommen und die Weihnachtszeit bewusst erleben kann.

"Religiöse Rituale in der säkularen Gegenwart" sind im Magdeburger Forum Gestaltung Thema

Am Montag, den 25. November 2024, um 19 Uhr, lädt das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu einem Vortrag und Gespräch mit dem Titel "Religiöse Rituale in der säkularen Gegenwart" ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bietet eine interessante Auseinandersetzung mit religiösen Ritualen im Judentum und Christentum aus einer modernen, säkularen Perspektive.

Rituale spielen sowohl im Judentum als auch im Christentum eine zentrale Rolle im religiösen Alltag und sind Ausdruck des gelebten Glaubens. Doch in einer zunehmend säkularen Gesellschaft erscheinen diese Rituale vielen Menschen fremd, und manche empfinden sie sogar als befremdlich. In diesem Vortrag möchten Landesrabbiner Daniel Fabian und Thomas Dammann, katholischer Gemeindereferent im Bistum Magdeburg, das Spannungsfeld zwischen religiöser Praxis und säkularer Welt untersuchen und aus jüdischer sowie christlicher Sicht diskutieren.

Die Veranstaltung wird von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Kooperation mit dem Forum Gestaltung organisiert und bietet Raum für einen offenen Dialog über die Bedeutung von Ritualen in der Gegenwart.

Drei Arten der Liebe im Magdeburger Forum Gestaltung

Am Montag, den 25. November 2024, um 15 Uhr, findet im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein Vortrag mit dem Titel "Drei Arten der Liebe" statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Vortrag beleuchtet, wie das Judentum drei zentrale Formen der Liebe betont: die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zum Fremden. Zudem war das Judentum die erste Zivilisation, die die Liebe in den Mittelpunkt des moralischen Lebens stellte. Es wird auch darauf eingegangen, warum Liebe allein nicht ausreicht und wie die Kombination aus Liebe und Gerechtigkeit das menschliche Handeln beeinflussen sollte.

Diese Veranstaltung wird vom Frauenverein BeResith in Kooperation mit der Landeshauptstadt Magdeburg organisiert und ist eine Gelegenheit, mehr über die moralischen und ethischen Prinzipien im Judentum zu erfahren.

Herzgesundheit ist Thema bei "Wissenschaft im Rathaus" in Magdeburg

Herzgesundheit ist Thema der nächsten Folge von „Wissenschaft im Rathaus“ am Montag, 25. November, um 19 Uhr. Eingeladen ist der Kardiologe Dr. med. Patrick Müller von der Universitätsmedizin Magdeburg. In seinem Vortrag erklärt er, warum man herzgesund leben sollte und wie dies am besten gelingen kann. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Alte Rathaus am Alten Markt.

Herz- und Kreislauf-Erkrankungen verursachen in Deutschland die meisten Todesfälle und die höchsten Krankheitskosten. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten, um Herz- und Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen und das Risiko zu mindern. Durch körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Rauchverzicht, Lipidsenker und mehr können Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht oder Cholesterin positiv beeinflusst und Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienz oder Demenz verhindert werden. Der Vortrag am Montag zeigt das Potential und die Notwendigkeit einer lebenslangen kardiovaskulären Prävention.

Erik Fish zu Gast bei "Du und Deine Platte" im "...nach Hengstmanns"

Am Montag, den 25. November 2024, um 19.30 Uhr hat der Musikjournalist Jan Kubon bei "Du und Deine Platte" Erik Fish im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu Gast. In diesem Format geht es um die Geschichten hinter den Platten, die das Leben der Gäste verändert haben, sie geprägt haben oder sie ein Leben lang begleitet haben.

In dieser Ausgabe wird Eric Fish, der bekannte Sänger und Musiker, zu Gast sein. Eric Fish, der 1969 in Treuenbrietzen geboren wurde, ist vor allem als Frontmann der Band Subway to Sally bekannt, mit der er zahlreiche Erfolge feiern konnte. Seit 1991 ist er Teil der Band, die 2012 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feierte und mittlerweile 15 Alben mit Chartplatzierungen vorweisen kann. Neben seiner Arbeit mit Subway to Sally hat Eric Fish auch ein eigenes Soloprogramm unter dem Namen Eric Fish & Friends und war mit diesem seit 1999 auf der Bühne. Zudem ist er als Kunstmaler und Labelgründer aktiv.

Fotografie: Nihad Nino Pušija und die "Neueste Neustadt"

Nihad Nino Pušija ist bekannt für seine eindrucksvollen Fotoreportagen, die er üblicherweise in Osteuropa oder seiner Heimatstadt Berlin erstellt. Sein Fokus liegt auf Minderheitenpositionen, Flüchtlingsthemen, Integration und den europäischen Roma. Mit seinen Arbeiten war Pušija Teil des 1. und 2. Roma-Pavillons auf der Biennale Arte in Venedig in den Jahren 2007 und 2011.

Für das Projekt #moritz4all hat er mehrfach Magdeburgs Neue Neustadt besucht, um die Menschen kennenzulernen und zu fotografieren, denen er begegnete. Entstanden ist eine Sammlung ausdrucksstarker Porträts, die die Vielfalt und Lebendigkeit des Stadtteils widerspiegeln, in dem die abgebildeten Personen leben und wirken. Die Ausstellung "Neueste Neustadt" bietet somit eine Momentaufnahme eines dynamischen und diversen Kiezes.

Die Ausstellung ist bis 1. Dezember 2024 in der HofGalerie im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 zu sehen. Die HofGalerie ist während des Veranstaltungsbetriebs täglich geöffnet und öffnet etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.