"The Dire Straits Experience" gastieren in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 26. Juli 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„The Dire Straits Experience" auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks

Für die vielen treuen Fans war es wie ein Weltuntergang, als die Dire Straits 1995 ihre Auftritte einstellten. Die Nachfrage nach den Songs aus dem musikalischen Universum, das die Dire Straits hinterlassen haben, ist immer noch so groß wie eh und je. „The Dire Straits Experience" antwortet auf diesen Ruf - auch am 26.7. in Magdeburg. Dire-Straits-Bandmitglied Chris White und sechs Weltklasse-Musiker spielen die Perlen aus dem Originalrepertoire, Sultans of Swing, Money for Nothing, Private Investigations und viele mehr - die Legende lebt weiter! Die Band wird weltweit als die beste seit den Dire Straits angesehen. Sie werden nichts finden, was dem Original näherkommt.

The Dire Straits Experience schafft es, die unvergleichliche musikalische Klasse der Dire Straits auf äußerst authentische Weise wiederzubeleben. So ist Chris White der Überzeugung, dass Bandmitglied Terence Reis der Einzige ist, der die stimmlichen und instrumentalen Qualitäten des ehemaligen Straits-Frontmanns Mark Knopfler matchen kann. Die Messlatte ist hoch gelegt. Doch die neue Formation ist eine grundsolide Ansammlung von musikalischen Talenten. Denn die Mitglieder von The Dire Straits Experience verfügen über einen beachtlichen musikalischen Ruf und haben bereits mit Größen wie Paul McCartney, Eric Clapton, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner und Mike Oldfield zusammengearbeitet. The Dire Straits Experience lässt die Musik einer der kreativsten und einzigartigsten Bands der Rockmusik wieder aufleben!

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 26.07.2024, um 19:30 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark, Tessenowstraße 7, in Magdeburg statt.

"deep flow behind" im Magdeburger Turmpark Salbke

Ein neues und spannendes Projekt erwartet die Zuschauer mit "deep flow behind", einem Tanztheater, das von Freitag bis Sonntag im Turmpark Alt-Salbke in Magdeburg aufgeführt wird. Das innovative Stück vereint Tanz, Artistik und Videoinstallationen auf der Bühne und verspricht ein einzigartiges und beeindruckendes Erlebnis zu werden.

Die Vorstellungen finden am 26. Juli 2024 um 20:00 Uhr, am 27. Juli 2024 um 20:00 Uhr und am 28. Juli 2024 um 18:00 Uhr in der Einrichtung in Alt Salbke 110 statt. In "deep flow behind" wird Luftakrobatik am Vertikaltuch und am Cube mit Tanz zu einer theatralen Symbiose verwoben. Videoinstallationen von Denis Herzog und Danny Manthei hinterfragen dabei gewohnte Blickweisen und nähern sich künstlerisch dem Thema: Wie beeinflussen uns Gewohnheiten, uns zu informieren, und was passiert, wenn wir stetig am Wahrheitsgehalt von Informationen zweifeln? In bewegenden Momenten und waghalsigen Interaktionen wird nach den Strömungen im Hintergrund des Informationsflusses gesucht.

Julia Korbik mit "Schwestern" im Magdeburger Volksbad Buckau

Ob #metoo oder die Proteste im Iran: In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Anlässe, bei denen Frauen füreinander eintraten. Ein Prinzip, das schon die Feministinnen der 1970er-Jahre propagierten, Nicht umsonst lautete einer ihrer bekanntesten Slogans: Sisterhood is powerful!

Aber Schwesterlichkeit ist mehr als Networking, mehr als weibliche Solidarität. Es ist eine politische Praxis. Julia Korbik setzt sich mit dem Prinzip der Schwesterlichkeit auseinander, will verstehen, wie sie aussehen kann – und was sie verhindert. Sie hinterfragt auch bei einer Lesung am 26.7. im Magdeburger Volksbad Buckau unter dem Titel "Schwestern" den Feminismus der letzten Jahre und erforscht dieses Thema - mit Schwerpunkt Frankreich - anhand persönlicher Anekdoten, Beispiele aus Literatur, Popkultur, Geschichte und Gesellschaft inspirierend, nuanciert und neugierig.

Julia Korbik wurde 1988 im Ruhrgebiet geboren und lebt und arbeitet in Berlin. Im Rahmen eines deutsch-französischen Doppeldiploms hat sie in Lille und Münster Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Journalismus studiert. Als Autorin schreibt sie vor allem über (Pop)Kultur und Politik aus feministischer Sicht. Zu ihren Veröffentlichungen zählen unter anderem „Oh, Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten". 2018 wurde Korbik mit dem Luise-Büchner-Preis für Publizistik ausgezeichnet.

Julia Kobrik gastiert unter dem Titel Schwestern am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Sommerkino im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen

Ein Sommerkinofestival in Magdeburg findet dieser Tage im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt. Das Open-Air-Kino bietet auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand Blockbuster in einer entspannten Atmosphäre mit Beach-Charakter, Liegestühlen und kühlen Getränken.

Das Festival zieht bei freiem Eintritt sowohl Groß als auch Klein an. Das Programm startet am Donnerstag mit „Die kleine Hexe“ um 16:00 Uhr und „Inception“ um 19:30 Uhr. Am Freitag folgen „Sonic the Hedgehog“ um 16:00 Uhr und „Rocketman“ um 19:30 Uhr. Am Samstag sind „Räuber Hotzenplotz“ um 16:00 Uhr und „Mission Impossible Dead Reckoning“ um 19:30 Uhr zu sehen. Am Sonntag endet das Programm mit „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“ um 16:00 Uhr und „Wunderschön“ um 19:30 Uhr.

"Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert

Noch bis zum 9. August 2024 findet in der Galerie Himmelreich in Magdeburg die Ausstellung "Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert statt. Die Galerie befindet sich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Anita Schubert, geboren 1937 in Breslau, verwendet in ihren Arbeiten überwiegend Papier, das bereits für andere Aufgaben genutzt wurde, wie aufgebrühte Teebeutel, Verpackungen, bedruckte Plakate und handgeschriebene Briefe. Schubert glaubt, dass sie dieses verbrauchte Material in eine neue Zustandsform transformieren kann, in einen "Papierhimmel", in dem es mit neuer Bedeutung und Botschaft weiterlebt.

Schubert besuchte die Grund- und Oberschule in Magdeburg und absolvierte eine Lehre zur Damenmaßschneiderin bei Heinz Bormann in Magdeburg. Von 1961 bis 1964 studierte sie Grafikdesign an den Fachschulen für Angewandte Kunst in Magdeburg und Berlin. 1971 wurde sie Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und 1990 im Künstlerbund Mecklenburg/Vorpommern im BBK. Heute lebt und arbeitet sie in Neddemin bei Neubrandenburg. Ihre Hauptarbeitsgebiete umfassen Papier und Textil, Collagen, Pulppainting, handgeschöpfte Papiere, Gewänder und Objekte. Schubert hatte zahlreiche Personalausstellungen und Beteiligungen im In- und Ausland.

Open Stage in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg

Open Stage ist am Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg angesagt. Für 16 bis 20 Uhr gibt es Coversongs mit Andy unplugged. Von 20 bis 21 Uhr präsentiert Lisa Kremling hier Zumba Fitness.

Zumba ist der eingetragene Markenname für ein Fitness-Konzept, das vom Tänzer und Choreografen Alberto „Beto“ Pérez in Kolumbien in den 1990er Jahren kreiert wurde. Zumba kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen.

„Führer und Verführer“ im Magdeburger Moritzhof

„Führer und Verführer“ ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2024 unter der Regie von Joachim A. Lang, der im Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1 gezeigt wird. Die Hauptrollen spielen Franziska Weisz, Fritz Karl und Robert Stadlober. Der Film hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren und eine Laufzeit von 136 Minuten.

Der Film beleuchtet die Rolle von Joseph Goebbels, dem Reichspropagandaleiter der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Goebbels inszenierte Hitler als charismatische Führerfigur und war für die propagandistische Wirkung der Bilder in den Medien verantwortlich. Durch demagogische Reden schürte er antisemitischen Hass und manipulierte die Bevölkerung. Goebbels führte akribisch Tagebuch über seine Zeit an der Seite Hitlers, bis zu dem Tag, an dem er sich, seine Frau und seine sechs Kinder tötete.

Regisseur Joachim A. Lang untersucht in diesem Film, wie Hitler und Goebbels ihre Verbrechen umsetzen konnten und warum das deutsche Volk ihnen folgte. Der Film basiert auf jahrelanger Recherche und geprüften Quellen, um eine korrekte Perspektive zu gewährleisten. Überlebende des Holocausts kommen zu Wort, und dokumentarische Aufnahmen werden verwendet, um die Schrecken des Holocausts unverändert darzustellen.

Spielzeiten sind am 20. und 22.07. um 19:30 Uhr, am 21. und 23.7. um 16:30 Uhr, am 26.07. um 17:00 Uhr und am 31.07. um 17:45 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Das alte Lied der Liebe – Von Kopf bis Fuß" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 um 21 Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.