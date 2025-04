Bühne, Konzerte, Kunst, Wissen und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 27.4.2025.

Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg zeigt Mellow mit Magie-Show „Blow Your Mind!“

Im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg, Breiter Weg 8A, steht eine abendliche Zaubershow mit dem Künstler Mellow auf dem Programm. Unter dem Titel „Blow Your Mind!“ werden Magie und Illusionen in einem multimedialen Format präsentiert. Die Veranstaltung richtet sich an ein Publikum ab 12 Jahren.

Mellow, mehrfach ausgezeichnet und Träger des Titels „Deutscher Meister der Zauberkunst“, verbindet handgemachte Magie mit digitalen Effekten und interaktiven Elementen. Die Show nutzt unter anderem holographische Videoelemente, Alltagsgegenstände, Live-Musik und überraschende Requisiten. Inhaltlich wechseln sich humorvolle Szenen mit visuell eindrucksvollen Illusionen ab. Thematisch bewegt sich die Darbietung zwischen physikalischem Staunen, erzählerischem Witz und visuellem Spektakel.

„Blow Your Mind!“ ist als Familienprogramm konzipiert und setzt auf eine Kombination aus Unterhaltung, Nähe zum Publikum und technischen Effekten. Eine Vorstellung beginnt am 27. April 2025 um 20 Uhr. Die Vorstellung um 15 Uhr ist bereits ausverkauft.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Opernhaus des Theaters Magdeburg zeigt Beethovens "Fidelio"

Beethovens Oper „Fidelio“ wird im Opernhaus des Theaters Magdeburg, Universitätsplatz 9, in einer Inszenierung von Ilaria Lanzino auf die Bühne gebracht. Das Werk, das als einzige Oper des Komponisten gilt, basiert auf einem Libretto, das sowohl politische als auch musikalische Bezüge aufweist. Die Handlung konzentriert sich auf Leonore, die sich als Mann ausgibt und unter dem Namen „Fidelio“ in ein Gefängnis gelangt, um ihren zu Unrecht inhaftierten Ehemann Florestan zu retten.

Inhaltlich orientiert sich „Fidelio“ an der Tradition der Revolutions- und Schreckensoper. Zugleich nimmt die Komposition musikalisch Elemente des Oratoriums und der Sinfonie auf. Der dramaturgische Verlauf spiegelt Beethovens Auseinandersetzung mit Themen wie Hoffnung, Gefangenschaft und der Vorstellung gleichberechtigter Partnerschaft. Die Tonart C-Dur wird dabei gezielt als Ausdruck der Hoffnung eingesetzt und markiert Wendepunkte innerhalb der musikalischen Struktur.

Die Interpretation von Ilaria Lanzino legt besonderen Wert auf den Einsatz des Körpers als zentrales Ausdrucksmittel. Damit verbindet sich ein konzeptioneller Zugang, der das Verhältnis von Identität und Darstellung thematisiert. In einer Geschichte, in der eine weibliche Figur ihre körperliche Identität verbergen muss, um ihr Ziel zu erreichen, gewinnt diese körperbetonte Inszenierungsweise an inhaltlicher Tiefe. Lanzino, Trägerin des Europäischen Opernregie-Preises 2020, nutzt diesen Ansatz, um die Handlung in einem erweiterten körperlichen und symbolischen Spannungsfeld zu verorten.



Die Oper „Fidelio“ ist ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen. Vorstellungen finden am 27. April um 16 Uhr sowie am 17. Mai um 19.30 Uhr statt.

Altes Theater Magdeburg: Phil Bates mit Electric Light Orchestra Tribute am Jerichower Platz

Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 ist eine musikalische Hommage an das Electric Light Orchestra (ELO) zu erleben. Die Show mit dem Titel „The Final Round“ wird von Phil Bates präsentiert, der als ehemaliger Sänger und Gitarrist des „Electric Light Orchestra Part II“ den Sound der Originalformation entscheidend mitgeprägt hat. Das Konzert im Alten Theater beginnt am 27. April 2025 um 20 Uhr.

Das Repertoire umfasst bekannte Titel aus den unterschiedlichen Epochen der Bandgeschichte, darunter Songs wie „Livin’ Thing“, „Evil Woman“, „Hold On Tight“, „Sweet Talkin’ Woman“ und „Turn To Stone“. Die Musik des ELO gilt als stilprägend für die Rock- und Popmusik der 1970er und 1980er Jahre und verbindet klassische Elemente mit modernem Rock und Beat. In Großbritannien erreichte die Band 27 Platzierungen in den Top 40 der Single-Charts und zählt zu den erfolgreichsten Formationen ihrer Zeit.



Phil Bates stand bereits in den 1970er Jahren mit Jeff Lynne auf der Bühne und ist bis heute international aktiv. Mit seiner eigenen Formation bringt er die Musik des Electric Light Orchestra auf authentische Weise zurück in den Konzertsaal. Die aktuelle Tour, die unter dem Titel „The Final Round“ läuft, markiert zugleich den Abschied des Künstlers von der Bühne. Dabei wird ein umfassender Überblick über die musikalische Entwicklung des ELO geboten.

Kammerkonzert im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg mit Werken von Schubert, Wallen und Rachmaninow

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird ein Kammerkonzert mit Werken dreier Komponisten unterschiedlicher Epochen gegeben. Das 5. Kammerkonzert beginnt am 27. April 2025 um 11 Uhr.

Im Mittelpunkt des Programms steht das Klaviertrio Nr. 2 Es-Dur op. 100 von Franz Schubert, ein Werk aus dessen Spätphase, das zu den bedeutendsten Beiträgen zur Gattung zählt. Ergänzt wird das Programm durch „Dervish“ der zeitgenössischen Komponistin Errollyn Wallen. Die Komposition verbindet rhythmische Strukturen mit klanglicher Vielfalt. Den Abschluss bildet Sergei Rachmaninows „Trio élégiaque Nr. 1 g-Moll“, das trotz seiner Kürze eine dichte emotionale Aussagekraft besitzt.

Die musikalische Ausführung übernehmen Barbara Hentschel (Violine), Nikolaus Gädeke (Violoncello) und Jovan Mitic-Varutti (Klavier). Die klassische Triobesetzung unterstreicht die stilistische Spannbreite der ausgewählten Werke.



Schauspielhaus des Theaters Magdeburg zeigt "Ödipus in der Giftfabrik"

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird das Bühnenessay „Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ von les dramaturx präsentiert. Die Inszenierung setzt sich mit den historischen, ökologischen und gesellschaftlichen Folgen moderner Landwirtschaft auseinander und richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren.

Ausgangspunkt des Textes ist ein Slogan aus der DDR: „Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein“. Damit verband sich das Versprechen, dass neue Anbaumethoden und chemische Hilfsmittel hohe Erträge unabhängig von natürlichen Gegebenheiten ermöglichen würden. Diese Erwartung bestimmte seit Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit die Entwicklung der Agrarwirtschaft. Die sogenannte Grüne Revolution führte zu einem drastischen Anstieg der Produktivität, wodurch Hunger und Kindersterblichkeit in vielen Regionen zurückgingen.

Dem gegenüber stehen massive ökologische Folgeschäden. Moderne Landwirtschaft zählt heute zu den Hauptursachen der globalen Klimakrise und des Artensterbens. Gleichzeitig zeigt sich eine wachsende Anfälligkeit der landwirtschaftlichen Systeme gegenüber natürlichen Einflüssen, was zu einer zunehmenden Abhängigkeit von chemischen Produkten führt.

„Ödipus in der Giftfabrik“ verbindet dokumentarische und narrative Elemente, um diese Entwicklungen kritisch zu beleuchten. Die Aufführungen sind für den 27. April und den 31. Mai 2025 jeweils um 19.30 Uhr angesetzt. Im Anschluss ist ein Nachgespräch vorgesehen.



St. Ambrosius: Neuer Magdeburger Kammerchor im Konzert

In der Kirche St. Ambrosius am Ambrosiusplatz in Magdeburg erklingt am 27. April 2025 ab 17 Uhr ein Chorkonzert mit dem Titel „Musik! Singt!“. Es wird vom Neuen Magdeburger Kammerchor unter der Leitung von Mathias Vetter gestaltet. Die Veranstaltung bringt ein vokales Programm zur Aufführung, das sich thematisch und musikalisch mit der Freude am Gesang und der gemeinschaftlichen Kraft von Chormusik auseinandersetzt.

Der Neue Magdeburger Kammerchor ist für seine stilistische Vielfalt und sorgfältige Interpretation bekannt. Unter der musikalischen Leitung von Mathias Vetter liegt der Schwerpunkt auf einem ausdrucksstarken Klangbild sowie einer klaren textlichen Gestaltung. Mit „Musik! Singt!“ wird ein programmatischer Akzent gesetzt, der den Gesang als zentrales Ausdrucksmittel feiert.

Musik im Turm 2025: Blasmusik des Landespolizeiorchesters im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm im Elbauenpark in Magdeburg wird am 27. April 2025 um 15 Uhr ein Blasmusikkonzert des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt aufgeführt. Die Blasmusikbesetzung, unter der Leitung von Ronald Ziem, präsentiert traditionelle Melodien, die mit Leidenschaft dargeboten werden. Die Musiker des Orchesters pflegen mit ihren Auftritten die Verbindung zwischen der Polizei und der Bevölkerung im Rahmen der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Konzert wird durch die Sängerin Conny bereichert, die mit ihrer frischen Art das Programm moderiert und für zusätzliche Unterhaltung sorgt. Das Ensemble ist bekannt für seine energiegeladenen Konzerte und die hohe Qualität der Darbietungen.

Kunstmuseum Magdeburg: Benedikt Johannes Seerieder führt durch Ausstellung von Andrius Arutiunian

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 beginnt am 27. April um 15 Uhr eine Sonntagsführung mit Benedikt Johannes Seerieder. Im Mittelpunkt steht die Ausstellung "Under the Cold Sun" des armenisch-litauischen Künstlers und Komponisten Andrius Arutiunian.

Die präsentierte Installation ist eine neue Version des gleichnamigen Werkes aus den Jahren 2024 und 2025. In enger Verbindung mit der Architektur der historischen Klosterkirche arbeitet Arutiunian mit den Mitteln von Licht und Klang. Diese beiden Elemente bilden die Grundlage für die Atmosphäre der Installation.

Zentral in der Ausstellung sind ein Spiegel, eine Leuchte und eine synthetische Orgel. Diese drei Komponenten erscheinen wie geisterhafte Objekte und prägen den Raum in besonderer Weise. Arutiunians Werk setzt sich mit Überschneidungen von Vergangenheit und Gegenwart auseinander und untersucht die Wechselwirkungen zwischen überlieferten Erzählungen und modernen Sichtweisen.

Dabei kommen psychoakustische Verfahren und Lichtreflexionen zum Einsatz, um Inhalte wie volkstümliches Wissen, alternative Denkmodelle und Formen musikalischer sowie politischer Orientierung sichtbar zu machen. Die Führung vermittelt vertiefte Einblicke in diese thematische und konzeptuelle Auseinandersetzung.

Medizinischer Sonntag in der Uni Magdeburg

Im Hörsaal 1 in der Pfälzer Straße, gegenüber der Universitätsbibliothek Magdeburg, beginnt am Sonntag, dem 27. April, um 10.30 Uhr eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe "Medizinischer Sonntag". Thematischer Schwerpunkt ist die plastische und ästhetische Chirurgie.

Referenten der Universitätsklinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie geben einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in diesem medizinischen Fachbereich. Der Vortrag thematisiert sowohl moderne Operationsverfahren als auch ästhetische Trends und Techniken.

Behandelt werden unter anderem neue Ansätze in der Wiederherstellungschirurgie sowie innovative Methoden zur körperlichen Veränderung aus ästhetischen Gründen. Ziel ist es, medizinische Inhalte allgemeinverständlich zu vermitteln und über Möglichkeiten, Grenzen und Risiken aufzuklären.

Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum mit Interesse an medizinischen Themen und wird von Fachärztinnen und Fachärzten der Universitätsmedizin gestaltet.

Welttanztag am Hasselbachplatz in Magdeburg

In der Einsteinstraße 1 in Magdeburg finden am 26. und 27. April verschiedene Tanz- und Musikdarbietungen zum Welttanztag statt. Die gesamte Veranstaltung findet im öffentlichen Raum in der Nähe des Hasselbachplatzes statt.

Am Samstag beginnt das Programm um 13 Uhr. Die Tanzschule "Swing 39" bietet zunächst einen Schnupperkurs in "Lindy Hop" an. Im Anschluss folgt ein Straßenkonzert mit dem "Thomas Maria Walter Trio", das zwei Stunden lang musikalische Begleitung liefert.

"SisTara" gestaltet ab 16 Uhr den weiteren Nachmittag mit kurzen Darbietungen unterschiedlicher Tanzstile. Dazu zählen "Orientalisch Trommeln und Tanzen", "Bollywood Dance", "Creative Fusion Belly Dance", "Wild Fusion Belly Dance", "Strong Fusion Belly Dance" sowie "Metalza".

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr erneut mit "Metalza", von "SisTara". Im weiteren Verlauf werden "Fat Chance Belly Dance", "Orientalischer Tanz" und "Bollywood Dance" präsentiert. Die Darbietungen sind jeweils auf etwa 30 Minuten angelegt.

Ab 13 Uhr lädt Andreas zur Kinderdisco ein. Danach folgt eine Einheit "Latino Hips", die bis 15 Uhr dauert.

Zum Abschluss des Tages übernimmt erneut "Swing 39" mit einem weiteren Schnupperkurs "Lindy Hop" sowie einem offenen Straßentanz, der ab 16 Uhr beginnt.

CineStar Magdeburg zeigt "Pink Floyd at Pompeii"

Im CineStar Magdeburg wird der restaurierte Konzertfilm "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII" in zwei Sondervorstellungen gezeigt. Der Film von Regisseur Adrian Maben, erstmals 1972 veröffentlicht, wurde in den antiken Ruinen des römischen Amphitheaters von Pompeji ohne Publikum aufgenommen und zählt zu den frühen filmischen Meilensteinen der Rockmusik.

Die aktuelle Version basiert auf dem originalen 35-mm-Filmmaterial und wurde in 4K digital restauriert. Die Tonspur wurde überarbeitet und liegt in einer Mischung aus 5.1 und Dolby Atmos vor. Ergänzt wird das Konzerterlebnis durch Einblicke hinter die Kulissen, darunter Studioaufnahmen aus den Abbey Road Studios während der Entstehung von "The Dark Side of the Moon".

Zu hören sind Stücke wie "Echoes", "A Saucerful of Secrets" und "One of These Days". Die filmische Gestaltung mit Szenen bei Tag und Nacht im Amphitheater unterstreicht die besondere Atmosphäre des Auftritts und verleiht dem Konzertfilm eine eindrucksvolle visuelle Tiefe.

Der Dokumentarfilm wird in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Vorstellungen finden am Donnerstag, dem 24. April 2025, um 20.15 Uhr und am Sonntag, dem 27. April 2025, um 15.15 Uhr im CineStar Magdeburg, Am Pfahlberg, statt. Die Filmlänge beträgt 89 Minuten.

Martin-Gallus-Kirche Magdeburg: Blockflötenensemble unter Leitung von Petra Barthel

In der Martin-Gallus-Kirche Fermersleben in der Mansfelder Straße 28 in Magdeburg wird am 27. April 2025 um 18 Uhr ein musikalischer Abend mit dem Titel „Fermerslebener Abend – Konzert, Andacht und Abendlieder“ gestaltet. Die Veranstaltung verbindet musikalische Darbietungen mit besinnlichen Elementen und lädt zu einem ruhigen Tagesausklang ein. Der Eintritt ist frei.

Ein Blockflötenensemble unter der Leitung von Petra Barthel übernimmt die musikalische Gestaltung des Abends. Im Zentrum stehen Werke, die dem Charakter der Abendzeit entsprechen und durch die besondere Klangfarbe der Blockflöte getragen werden. Die Verbindung von Konzert, liturgischem Impuls und gemeinsamem Gesang bildet ein inhaltlich wie klanglich geschlossenes Format.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

