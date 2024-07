Ausgehen in Magdeburg am Samstag - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen

Magdeburg - Auch Samstag, der 27. Juli 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Sommersingen der Chöre 2024 im Magdeburger Volksbad Buckau

Das Sommersingen der Chöre 2024 findet am Samstag, den 27. Juli 2024, ab 15 Uhr im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage, Karl-Schmidt-Straße 56, 39104 Magdeburg, statt. Der Volkschor Magdeburg e.V. lädt in Kooperation mit dem Volksbad Buckau zu einem musikalischen Nachmittag ein, der bis etwa 18.30 Uhr andauert. Einlass ist ab 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende gebeten.

Das Event bietet ein vielfältiges Programm mit Beiträgen des Gospel Connection Magdeburg, des Frauenchores Klein Wanzleben und des Magdeburger Shanty Chors. Besucher sind jederzeit zum Mitsingen eingeladen. Der Volkschor Magdeburg e.V., gegründet am 01. Februar 1958, hat sich der Wahrung und Pflege traditionellen Liedgutes verschrieben, ist aber auch offen für moderne Kompositionen. Der Chor fördert Begegnungen zwischen allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen und trägt wesentlich zum öffentlichen Musikleben bei.

Für das leibliche Wohl der Gäste werden selbstgebackener Kuchen, Gegrilltes, Getränke und mehr angeboten.

"deep flow behind" im Magdeburger Turmpark Salbke

Ein neues und spannendes Projekt erwartet die Zuschauer mit "deep flow behind", einem Tanztheater, das von Freitag bis Sonntag im Turmpark Alt-Salbke in Magdeburg aufgeführt wird. Das innovative Stück vereint Tanz, Artistik und Videoinstallationen auf der Bühne und verspricht ein einzigartiges und beeindruckendes Erlebnis zu werden.

Die Vorstellungen finden am 26. Juli 2024 um 20:00 Uhr, am 27. Juli 2024 um 20:00 Uhr und am 28. Juli 2024 um 18:00 Uhr in der Einrichtung in Alt Salbke 110 statt. In "deep flow behind" wird Luftakrobatik am Vertikaltuch und am Cube mit Tanz zu einer theatralen Symbiose verwoben. Videoinstallationen von Denis Herzog und Danny Manthei hinterfragen dabei gewohnte Blickweisen und nähern sich künstlerisch dem Thema: Wie beeinflussen uns Gewohnheiten, uns zu informieren, und was passiert, wenn wir stetig am Wahrheitsgehalt von Informationen zweifeln? In bewegenden Momenten und waghalsigen Interaktionen wird nach den Strömungen im Hintergrund des Informationsflusses gesucht.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller e.V. Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Sommerkino im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen

Ein Sommerkinofestival in Magdeburg findet dieser Tage vom 25. bis 28. Juli 2024 im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt. Das Open-Air-Kino bietet auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand Blockbuster in einer entspannten Atmosphäre mit Beach-Charakter, Liegestühlen und kühlen Getränken.

Das Festival zieht bei freiem Eintritt sowohl Groß als auch Klein an. Das Programm startet am Donnerstag mit „Die kleine Hexe“ um 16:00 Uhr und „Inception“ um 19:30 Uhr. Am Freitag folgen „Sonic the Hedgehog“ um 16:00 Uhr und „Rocketman“ um 19:30 Uhr. Am Samstag sind „Räuber Hotzenplotz“ um 16:00 Uhr und „Mission Impossible Dead Reckoning“ um 19:30 Uhr zu sehen. Am Sonntag endet das Programm mit „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“ um 16:00 Uhr und „Wunderschön“ um 19:30 Uhr.

Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 27. Juli 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 28. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Das alte Lied der Liebe – Von Kopf bis Fuß" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 um 21 Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.