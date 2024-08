Musik, Wissen und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 28.8.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Eddie Weimann gibt - gemeinsam mit Henning Netzold und Dirk Hoffmann - am 28.8. in Magdeburg ein Konzert.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 28. August 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Eddie-Weimann-Trio im Magdeburger Café Treibgut

Das letzte Hutkonzert der Saison ist für den 28.8. im Café Treibgut angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen.

Auf der Bühne steht an diesem Abend das Eddie-Weimann-Trio. Unter dem Titel „Wie sie doch trapst, die Nachtigall“ spielen neben Eddie Weimann Weimann mit Gesang und Gitarre auch Gitarrist Henning Netzold sowie Dirk Hoffmann mit Saxofon und Blaswandler.

Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" im Magdeburger Moritzhof

Die Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" von Marc Sagnol wird bis 18. September in der HofGalerie des Moritzhofs am Moritzplatz zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Marc Sagnol präsentiert die Ergebnisse seiner Reisen durch Polen und die Ukraine, auf denen er die Überreste jüdischer Kultur und Architektur, insbesondere ehemaliger Synagogen, dokumentierte. Seine Fotografien zeigen unter anderem Synagogen und jüdische Friedhöfe in Łódź, Rzeszów, Włodawa, und Zholkva. Die Fotos wurden mit einer analogen Kamera aufgenommen und von Sergej Shvedenko entwickelt.

Begleitend zur Vernissage wird Sagnol aus seinem Buch „Galizien und Lodomerien. Eine Spurensuche“ lesen. Das Buch thematisiert die verlorene jüdische Kultur in Galizien und Lodomerien, die Zerstörung durch die Shoah und das Erbe bedeutender Schriftsteller dieser Region. Die Lesung und Ausstellung bieten einen tiefen Einblick in die jüdische Geschichte und Kultur dieser Gebiete.

"Telling the City" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Telling the City" hat derzeit in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, geöffnet. In der Ausstellung vereinen sich Werke für Kinderbücher von Illustratorinnen und Illustratoren aus Litauen, Lettland, Estland und Polen.

Die Künstlerinnen und Künstler stellen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt dar, insbesondere aus der Perspektive von Kindern. Die Themen der Werke umfassen die Stadt als lebendigen, dynamischen Raum, den Alltag, Feste sowie Mythen und Utopien. Die Ausstellung wird in Kooperation mit Vaikų Žemė aus Vilnius, Litauen, präsentiert.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Magdeburg sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 31. August.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein.

Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik. Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 28.8. ist Orgelmusik mit Karl Klenke geplant.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 28. August. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt bis 9. Oktober ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Wirtschaftliche Folgen der Klimapolitik sind Thema für Joachim Weimann

In einem Talk geht es am 28. August in Magdeburg um wirtschaftliche Folgen der Klimapolitik. Zu Gast ist Joachim Weimann, Professor an der Universität Magdeburg

Der Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter 0391-79294310 ist erwünscht. Das mach|werk sitzt im Breiten Weg 114a.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Mittwochs wird die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 in der warmen Jahreszeit jede Woche zum "Home sweet Home". Die Party beginnt um 18 Uhr. Am 28.8. sorgt Aio für die Musik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.