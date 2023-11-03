Konzerte, Zirkus und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 28.12.2025.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 28.12.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„Lieder zwischen den Jahren“ mit der Martin Rühmann Band in der Sudenburger Feuerwache

Wenn das Jahr leiser wird und die Tage zwischen Weihnachten und Silvester ihre eigene Zeitrechnung entwickeln, öffnet sich Raum für Rückblick und Ausblick zugleich. Genau in diesem Zwischenraum lädt die Martin Rühmann Band zu ihrem traditionellen Konzert „Lieder zwischen den Jahren“ ein – diesen Sonntag, 28. Dezember, um 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

„Ich schenk Dir mein Lied als Flügel für die Zeit…“ – dieser poetische Leitgedanke zieht sich durch einen Abend, der bewusst abseits des Mainstreams stattfindet. Neue Lieder sind entstanden, einige werden hier erstmals gemeinsam vor Publikum erklingen. Daneben tauchen ältere Songs wieder auf – und überraschen mit einer Aktualität, die man ihnen vielleicht nicht zugetraut hätte. Stücke wie „Leuchtturmwärter“, „Keine Haie“, „Chagall“ oder „Lied für das All“ stehen neben neuen Kompositionen und entfalten im Heute neue Resonanzräume. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der schnelle Effekt, sondern das gemeinsame Musizieren: das Erzählen von Entstehung und Wandel, von Leidenschaft und Besinnlichkeit. Die Musik der Martin Rühmann Band ist für Kopf und Beine gleichermaßen gedacht – für Gänsehaut und Ermutigung, für Weltoffenheit und die leise Hoffnung auf Frieden in bewegten Zeiten.

Die hochkarätige Besetzung trägt diesen Anspruch hörbar: Martin Rühmann selbst an Gesang, Gitarre, Klavier und Harmonika, dazu Warnfried Altmann am Saxofon, Christian Luther an der Percussion, Carsten Apel am Akkordeon sowie Pedro Querido an Banjo, Gitarre und Bass. Gemeinsam entsteht ein Klangbild, das intim und weit zugleich ist. „Kommt vorbei, hört zu, seid dabei“ – die Einladung ist bewusst schlicht gehalten. Denn dieser Abend will kein Spektakel sein, sondern ein Moment des Verbunden-Seins.

„Mr Gum und der fliegende Tanzbär“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Ein Bär in Bad Lamonisch an der Bibber sorgt für ordentlich Wirbel: In „Mr Gum und der fliegende Tanzbär“ begegnen sich ein erschreckend großer, hübscher Bär und der ebenso böse wie mies gelaunte Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Komplizen Willi Wilhelm dem Dritten zwingt der Fiesling auf der Bühne des Theaters Magdeburg das Tier, für Geld zu tanzen. Doch die mutige Polly, neun Jahre alt und mit einem unerschütterlichen Sinn für Gerechtigkeit, will das nicht hinnehmen. Sie schließt den Bären, den sie liebevoll Vorhängeschloss nennt, in ihr Herz und begibt sich auf eine abenteuerliche Rettungsmission, die vor Fantasie, Witz und unerwarteten Wendungen sprüht.

Andy Stantons Geschichte, in der Übersetzung von Harry Rowohlt, bringt mit Sprachwitz und skurrilen Figuren die Fantasie junger wie älterer Zuschauerinnen und Zuschauer in Bewegung. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung dieses turbulenten Kinderstücks ab 8 Jahren am 28. Dezember um 18 Uhr und am 29. Dezember und 18. Januar um 15 Uhr geplant. Für den 17. Januar ist um 19.30 Uhr und für den 8. März um 16 Uhr jeweils eine Vorstellung geplant.

Tribute: "Simon & Garfunkel meets Classic" in der Magdeburger Johanniskirche

Ihre Songs sind längst Teil des kollektiven Musikgedächtnisses. Mit Liedern wie „The Sound of Silence“, „The Boxer“ oder „Bridge over Troubled Water“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen, die Generationen geprägt haben. Diesen Sonntag erklingen diese Klassiker in der Johanniskirche in einer besonderen Form: Dann heißt es „Simon & Garfunkel meets Classic“.

Seit einigen Jahren nähert sich das Duo Graceland mit großem Respekt und musikalischer Sorgfalt dem Werk seiner Vorbilder. Thomas Wacker und Thorsten Gary – stimmlich angelehnt an Paul Simon und Art Garfunkel, ohne sie zu kopieren – verfolgen dabei einen klaren Anspruch: nahe am Original zu bleiben und den Songs zugleich eine eigene Handschrift zu verleihen. Das aktuelle Projekt verbindet den charakteristischen zweistimmigen Gesang und zwei Gitarren mit dem warmen Klang eines klassischen Streichensembles.

In dieser Besetzung entfalten die Lieder eine neue Tiefe: filigran, transparent und doch kraftvoll. Die Arrangements zeigen, wie selbstverständlich Folkrock und klassische Instrumente miteinander verschmelzen können – besonders im atmosphärischen Raum der Johanniskirche. Graceland tourt regelmäßig durch Europa – mal als Duo, mal mit Streichquartett, gelegentlich sogar mit großem Orchester. Die Konzerte pendeln dabei zwischen stiller Intensität und mitreißender Dynamik: Hier berühren die leisen, gefühlvollen Balladen, dort „rocken“ die Musiker ihr Publikum.

"Simon & Garfunkel meets Classic" beginnt diesen Sonntag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr in der Johanniskirche in der Johannisbergstraße.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restplätze in Magdeburg

Nur noch vier Tickets gab es zum Redaktionsschluss für das Musical "Evita" um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Keine Tickts gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Knef & Friends" um 17 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Zum Redaktionsschluss auch keine Karten gab es mehr für die "Krieg und Frieden" um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse Restkarten erhältlich.