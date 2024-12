In Magdeburg bietet der Programmkalender am 28.12.2024 unter anderem Ausflüge, eine Lesung und Circus.

Magdeburg - Auch Samstag, der 28. Dezember 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 30. Dezember und am 6. Januar zur gleichen Zeit. Am Silvestertag schließen die Gewächshäuser bereits um 14 Uhr.

Diesen Sonnabend, 28.12., beginnt um 15 Uhr eine Führung unter dem Titel „Die Gruson-Gewächshäuser zum Kennenlernen“ statt. Ein Mitarbeiter der Einrichtung führt die Teilnehmer durch alle Schauhäuser und vermittelt spannende Einblicke in die exotischen Pflanzen, die Tiere und die Geschichte der Anlage. Die Führung thematisiert auch aktuelle Besonderheiten und Entwicklungen in den Gewächshäusern. Die Teilnahmegebühr für die Führung beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Ticketreservierung unter der Telefonnummer 0391/404 29 10 empfohlen.

Dennenesch Zoudé und die „Weihnachtsgeschichten aus aller Welt“ im Magdeburger Opernhaus

Mit einer Lesung unter dem Titel „Weihnachtsgeschichten aus aller Welt“ gastiert die Schauspielerin Dennenesch Zoudé diesen Sonnabend, 28. Dezember, im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9. Bekannt aus Film und Fernsehen, möchte Zoudé mit Geschichten aus verschiedenen Ländern das Publikum berühren und in andere Kulturen entführen.Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Die Schauspielerin betont im Gespräch mit der Volksstimme, dass ihr Programm gerade nach den schrecklichen Ereignissen beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Zeichen der Liebe und des Zusammenhalts setzen solle.

„Weihnachten erinnert uns daran, wie wichtig Freundschaft, Fürsorge und Mitmenschlichkeit sind“, erklärte Zoudé. Diese Werte seien nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über entscheidend. Die Auswahl der Geschichten, die aus Afrika, Irland, China und anderen Teilen der Welt stammen, erfolgte mit viel Fingerspitzengefühl. „Ich habe mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen, um eine Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang zu schaffen“, sagt Zoudé. Dabei greift sie sowohl auf traditionelle Klassiker wie Charles Dickens als auch auf moderne Erzählungen zurück, wobei Kürzungen nötig waren, um die 90-minütige Lesung kurzweilig zu halten. Besonders spannend findet Zoudé die Perspektivenvielfalt der Geschichten. Zwei der Erzählungen stammen aus Afrika und handeln von Tieren, während andere die Traditionen ferner Länder beleuchten.

„Ich möchte zeigen, wie universell die Werte von Weihnachten sind“, erklärte sie. Weihnachten sei für sie vor allem ein Fest der Familie, das auch Wahlfamilien einschließe. In ihrer eigenen Familie, die aus Äthiopien stammt, habe das Geschichtenerzählen einen hohen Stellenwert. Zoudé hat zudem eine sehr persönliche Weihnachtstradition. Im Dezember feiert sie ihren Geburtstag und kombiniert diesen mit einem festlichen Gänseessen, Gesellschaftsspielen und einem Weihnachtsfilmabend. „Je mehr lustige Missgeschicke bei den Spielen passieren, desto schöner wird es“, erzählt sie schmunzelnd. Ihre äthiopischen Wurzeln prägen dabei ebenfalls die Feierlichkeiten, da das Weihnachtsfest in der Abessinischen Kirche erst im Januar gefeiert wird.

Die Lesung ist für Zoudé ein besonderer Moment, da sie zum ersten Mal ein eigenes Programm zusammengestellt hat. Zuvor war sie vor allem bei Krimifestivals als Vorleserin aktiv. „Die Nähe zum Publikum macht eine Lesung so besonders“, sagt sie. Diese Interaktion und die unmittelbaren Reaktionen seien ein einzigartiges Erlebnis.

Auch Magdeburg selbst ist für Zoudé ein interessanter Ort. „Ich war schon einmal für Dreharbeiten hier, hatte aber nur wenig Zeit, die Stadt kennenzulernen“, erzählt sie. Diesmal möchte sie die Stadt ohne festes Programm auf sich wirken lassen. Zum Jahresende zieht sich die Schauspielerin an die Nordsee zurück, um das Jahr ruhig mit Freunden ausklingen zu lassen, bevor Ende Januar die beruflichen Projekte weitergehen.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

In einer Erklärung nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bringt der Circus seine Betroffenheit zum Ausdruck. Man werde jedoch die Veranstaltungen wie geplant anbieten - alles andere wäre eine Kapitulation vor dem Terror.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Nicht von schlechten Eltern" um 15 und 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für "Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64 sowie für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich.