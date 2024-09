Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 21. September 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Premiere für Vincent im Magdeburger Opernhaus

Am 28. September feiert das Ballett „Vincent“ von Jörg Mannes um 19.30 Uhr seine Uraufführung im Opernhaus am Universitätsplatz. Der Abend markiert den Auftakt der neuen Ballettsaison und steht ganz im Zeichen von Kunst, Klang und Bewegung. Mannes und sein Team, bestehend aus Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada, lassen sich dabei von Vincent van Gogh inspirieren. Nicht das Leben des Malers, sondern seine Kunstwerke stehen im Mittelpunkt: Die Choreografie untersucht, wie Farbe, Raum und Bewegung in Interaktion treten und wie die Tänzer darauf reagieren.

Auch interessant: Tickets gibt es auch bei Biberticket

Die musikalische Leitung übernimmt Svetoslav Borisov. Zu hören sind Werke von Komponisten wie Arvo Pärt, Charles Ives, Camille Saint-Saëns und Sergei Rachmaninow, die den Abend zu einem multisensorischen Erlebnis machen. So erklingen unter anderem Pärts „Silouan’s Song“, Ives’ „Unanswered Question“ und Saint-Saëns’ „Danse macabre“.

Neben der Premiere am 28. September gibt es weitere Aufführungstermine. Zu diesen gehören der 3. Oktober, der 13. und 26. Oktober sowie der 3. und 24. November 2024 zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Die letzte Aufführung der Spielzeit ist für den 17. Januar 2025 geplant. Vor jeder Vorstellung erhalten die Besucher im Rahmen eines „Einblicks“ einen Vorgeschmack auf das Ballett.

Magdeburger Kulturnacht

Zum Preis von 15 Euro kann man sich am 28.9. in die Magdeburger Kulturnacht stürzen. Sie bietet die Möglichkeit, in die verschiedensten Angebote zwischen Altem Markt und Universitätsplatz einzutauchen.

Vor dem Alten Rathaus, Alter Markt 6

Die 11. Magdeburger Kulturnacht wird feierlich eröffnet, unter anderem mit Oberbürgermeisterin Simone Borris und der [hanse]Pfeyfferey. Die Opernsängerin Noa Danon, der Magdeburger Tresenchor, Stadtschreiber Jonas Philipp Dallmann und Norbert Pohimann vom Forum Gestaltung e. V. tragen ebenfalls zur Eröffnung bei. Die Veranstaltung findet von 18:00 bis 18:45 Uhr statt.

Haltestelle Alter Markt (Abfahrt Historische Straßenbahn)

Die historische Straßenbahn fährt während der Kulturnacht und bietet eine Lesung von Anne Hahn an. Sie liest aus „Onkel Horst und der Pokal“, fünf Episoden aus der FCM-Fußballsaison 73/74. Die Fahrten sind geplant für 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40 und 22:20 Uhr. Zusätzlich werden Tondokumente zum Passionsweg 1974 um 19:20, 20:00, 20:40, 21:20 und 22:00 Uhr präsentiert.

Tourist Information, Breiter Weg 22

In der Tourist Information findet ein Konzert mit der Band „Mehr als Wir“ statt. Die Musiker nutzen eine Vielzahl von Instrumenten, darunter bassverstärkte Gitarre, Posaune, Flügelhorn, Glockenspiel, Synthesizer, Stompbox und Loopstation. Die Konzerte sind für die Uhrzeiten 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr angesetzt.

Alter Markt (Hohe Sparkasse Magdeburg)

Frank Kornfeld lädt zu den Führungen „Einmal rund um den Alten Markt“ ein. Diese Führungen geben einen Einblick in die Geschichte des Alten Marktes und finden um 19:00, 20:00, 21:00 und 22:00 Uhr statt.

Alter Markt (Hohe Till-Eulenspiegel-Brunnen)

Der Tangoverein Tango Argentino tanzt in die (Kultur)Nacht und begeistert die Besucher mit leidenschaftlichen Darbietungen. Die Aufführungen sind von 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr geplant.

Buttergasse, Alter Markt 13

Im Rahmen der Kulturnacht wird ein Harfenkonzert mit der Saitenmagd Isabel Volz angeboten. Sie entführt die Zuhörer mit sanften Klängen auf ihrer Harfe und ihrem Gesang in die Welten des Mittelalters und der europäischen Folklore. Die Konzerte finden um 19:00, 20:00 und 21:00 Uhr statt.

Zusätzlich präsentiert Jeanett Neumeister ihre persönlichen Lieblingssongs, die um 19:30, 20:30 und 21:30 Uhr erklingen werden.

IHK Magdeburg, Alter Markt 8

Im Rahmen der Veranstaltung "Die Magdeburger Kinogeschichte" werden verschiedene Kurzfilme gezeigt, die auf längst vergangene Filmtheater und Lichtspielhäuser in den Stadtteilen zurückblicken. Die Kinos der Magdeburger Altstadt präsentieren ihre Filme zu den Uhrzeiten 19:00, 20:30, 22:00 und 23:30 Uhr. Kinos in Buckau, Fermersleben, Salbke und Sudenburg starten um 19:30, 21:00 und 22:30 Uhr, während die Kinos in Ostelbien und Neustadt um 20:00, 21:30 und 23:00 Uhr zeigen. Zwischen den Filmen sorgt Martin Miller mit Filmmusik auf dem Akkordeon für die musikalische Umrahmung.

Die Ausstellung des Kunstvereins Zinnober ist von 19:00 bis 00:00 Uhr in der IHK geöffnet und bietet den Besuchern die Möglichkeit, zeitgenössische Kunst zu entdecken und zu genießen.

Strassenbahngleis Hartstraße

Reisegeschichten mit Janine Freitag werden im Triebwagen 23 auf dem Abstellgleis Hartstraße erzählt. Die Termine für diese Geschichten sind um 19:00, 20:00, 21:00 und 22:00 Uhr. Zudem gibt es Straßenbahn-Geschichte(n) mit und von der IG Nahe e. V. zu den Uhrzeiten 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr.

Johanniskirche

In der Johanniskirche wird das Stück „Die Trauernde Magdeburg“ von Ines Lacroix, basierend auf einem Text von Annett Groschner, aufgeführt. Die Aufführungen finden um 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 und 23:30 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es Führungen im Kirchenschiff zu den Kirchenfenstern von Max Uhlig, geleitet von Dorte Nessler von der Volkshochschule Magdeburg, zu den Uhrzeiten 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr.

Altes Rathaus — Adelheidfoyer

Im Alten Rathaus, im Adelheidfoyer, findet ein Konzert mit dem Duo "Birds of a Feather" statt. Die beiden Musiker, Amy McKay und Ryan Leon aus der Schweiz, werden von 19:00 bis 23:00 Uhr mehrere Auftritte haben.

Neues Rathaus (Nordflügel)

Im Neuen Rathaus wird eine Swingnacht mit den Bands Swing 39 und Savoy Satellites veranstaltet. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und endet um 00:00 Uhr.

Platz vor dem Hotel Ratswaage

Auf dem Platz vor dem Hotel Ratswaage findet eine interkulturelle Bühne mit Live-Musik und Aktionen statt. Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Interkulturellen Woche 2024 und der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) durchgeführt und ist von 18:45 bis 22:30 Uhr zugänglich.

Bucherkiste Peter Sodann, Breiter Weg 29

Jakob Nobler wird in der Bucherkiste Peter Sodann von 19:00 bis 23:00 Uhr seine Veloabenteuer präsentieren. Er erzählt von seiner Reise nach Indien, die er im Fahrradsattel unternommen hat, und bietet Vorträge um 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr an.

Schauwerk, Breiter Weg 28

Im Schauwerk der Hochschule Magdeburg-Stendal können die Besucher von 19:00 bis 00:00 Uhr eine umfangreiche Ausstellung studentischer Arbeiten aus dem letzten Semester sehen. Neben der Ausstellung wird es einen kleinen Kunstflohmarkt auf Spendenbasis sowie einen Häkelworkshop geben, begleitet von Live-Musik eines DJs.

Einladen, Breiter Weg 30

Das Konzert mit Denecke und Miriam Mintzel unter dem Titel „Nachtblau“ findet in der Einrichtung Einladen statt. Unterstützt von Viktoria Veil, die mit Sandmalerei begleitet, verbinden sich hier verschiedene Musikwelten und entstehende Motive. Die Konzerte sind für 19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:15, 23:00 und 23:40 Uhr angesetzt.

Treppe am Katharinenturm

An der Treppe am Katharinen-Turm werden Chorperformances und Akkordeonklänge geboten. Die Frohliche Magdeburger Akkordeonband spielt um 19:15 Uhr, gefolgt von InTakt um 20:00 Uhr. Weitere Aufführungen sind um 21:00 Uhr mit dem Männerchor des Knabenchores und um 21:45 Uhr erneut mit der Frohlichen Magdeburger Akkordeonband. Den Abschluss bildet der Magdeburger Tresenchor um 22:15 Uhr.

Ladenlokal Breiter Weg 31

Die Ausstellung „Bilderreise durch die Geschichte des Nordabschnitts des Breiten Weges“ ist von 19:00 bis 00:00 Uhr geöffnet und bietet den Besuchern einen spannenden Einblick in die historische Entwicklung dieses Bereichs.

Nähcafé, Breiter Weg 32 bis 34

Im Nähcafé wird die musikalische Darbietung „Auch wenn es laut ist“ präsentiert, die philosophischen Indie-Folk mit Liedermalerei kombiniert. Die Auftritte finden um 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr statt.

In:Takt, Breiter Weg 32 bis 34

Die Veranstaltungsreihe „Klangsphären und Kunstvielfalt“ bietet Konzerte mit verschiedenen Künstlern. Korni Klang tritt um 19:30 Uhr auf, gefolgt von Su-Min um 20:30 und 21:30 Uhr sowie Finizio Orange um 22:30 Uhr. Darüber hinaus wird eine Ausstellung mit Werken von Julius Dilcher, Esli Giiney und Til Fasche ebenfalls von 19:00 bis 00:00 Uhr gezeigt.

Erotikshop Petit Ami, Breiter Weg 35

Moritz Mueller begeistert die Zuschauer mit seiner Darbietung „Übernatürlich - Magie und Zauberkunst“. Die Shows finden um 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 und 23:30 Uhr statt.

Kabarett „...Nach Hengstmanni“, Breiter Weg 37

Die Watertower Blues Band sorgt mit ihrem Programm „Retro Future Blues“ für musikalische Unterhaltung. Die Konzerte finden um 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr statt.

Gebäude 50 in der Groben Steinernitschstraße

In diesem Gebäude wird Folk & Weltmusik von Foyal und Jiran geboten. Die musikalischen Darbietungen sind von 19:00 bis 00:00 Uhr geplant.

Gehrke am Uniplatz, Breiter Weg 39

Konzerte mit der Band Mylestone werden in Gehrke am Uniplatz präsentiert. Die Auftritte sind für 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr angesetzt.

Fotoatelier Schröder, Breiter Weg 41

Das Fotoatelier Schröder veranstaltet „Magdebands im Miniformat“ mit Konzerten von Bands des beliebten Formats. Die Auftritte finden um 19:15, 20:15, 21:15 und 22:15 Uhr statt.

Opernhaus, Universitätsplatz 9

Das Puppentheater ist zu Gast im Opernhaus und bietet Aufführungen um 19:15, 20:15 und 21:15 Uhr an, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern werden.

Stadtbibliothek, Breiter Weg 109

Der Volkschor Magdeburg gibt in der Stadtbibliothek zwei Konzerte um 19:00 und 20:00 Uhr. Zwischen den Auftritten präsentiert der Verein theaterberuehrt e. V. mit „Liebestoll“ eine Bühne für Magdeburger Love Stories, die um 19:45, 20:45, 21:45, 22:45 und 23:30 Uhr stattfinden. Parallel dazu werden Führungen durch die aktuellen Ausstellungen und den historischen Bestand der Bibliothek von 19:00 bis 00:00 Uhr angeboten.

Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110

Im Foyer des Konservatoriums werden Ausschnitte aus „Frankenstein“ von Jochen Gehle und Lena Winkel-Wenke zu hören sein, und zwar um 19:30, 20:30 und 21:30 Uhr. Im Konzertsaal im 3. Obergeschoss treten um 19:00 und 20:00 Uhr das In C Ensemble (Minimal Music), um 21:00 und 22:00 Uhr New Mates (Singer/Songwriter) sowie um 23:00 Uhr Marius Moritz Solo (Jazz/improvised music) auf.

Restaurant Shirokuro, Breiter Weg 114

Die Hengstmann Brüder und Michme mit Band wechseln zwischen Kabarett und Musik und bieten ein vielseitiges Programm. Die Auftritte finden im halbstündigen Wechsel von 19:00 bis 00:00 Uhr statt.

Mach|Werk, Breiter Weg 114a

Das Mach|Werk lädt zu einem Konzert mit 4 Steps ein, die um 19:15, 20:15, 21:15, 22:15 und 23:15 Uhr auftreten.

Durchgang Breiter Weg 115a

James Bunt sorgt mit seiner Aktionskunst aus Klavier, Loopstation und Clownerie von 19:00 bis 00:00 Uhr für Unterhaltung im Durchgang Breiter Weg 115a.

Wobau Wohnungsbörse, Breiter Weg 117a

Der Offene Kanal präsentiert in der Wobau Wohnungsbörse das „Kulturstudio“, das von 19:00 bis 00:00 Uhr für ein spannendes Programm sorgt.

Durchgang Breiter Weg 120

Hier findet die Abschlusslesung des Magdeburger Stadtschreibers Jonas Philipp Dallmann statt. Die Lesungen werden um 19:15, 20:15, 21:15 und 22:15 Uhr angeboten.

Magdeburg Welcome Service, Breiter Weg 120a

Aly Yazdani gibt Konzerte um 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr im Magdeburg Welcome Service.

Papenbreer, Breiter Weg 126

Konzerte mit Gregor Schienemann und Guido Köpernick werden um 19:15, 20:15, 21:15 und 22:15 Uhr bei Papenbreer dargeboten.

Galeria Karstadt (Restaurant im Obergeschoss), Breiter Weg 128

Im Restaurant der Galeria Karstadt liest Annett Gröscher „Kaufhausgeschichten“ um 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr. Begleitet wird die Lesung von Konzerten des Rossini Quartetts, das von 19:00 bis 23:00 Uhr Musik von Barock bis leichte Klassik spielt.

Galeria Karstadt (Außenbereich)

Im Außenbereich der Galeria Karstadt sorgt Sandy Gärtner mit InfoCentertainment von 19:00 bis 00:00 Uhr für Unterhaltung.

Überseecontainer der Hochschule Magdeburg-Stendal (auf dem Platz Am Blauen Bock)

Ein Taiko-Konzert von Akaishi Daiko wird um 19:00 und 21:00 Uhr aufgeführt. Die Entourage Berlin begeistert mit einer LED-Show um 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30 und 23:00 Uhr. Nach Beginn der LED-Show ist kein Einlass mehr möglich.

Die Magdeburger Mückenwiesn mit Heino

Am Samstag startet die "Magdeburger Mückenwiesn“ auf dem Messeplatz "Max Wille" ins Wochenende. Ab 17 Uhr öffnet das Erdinger Festzelt seine Türen, und ab 18.30 Uhr sorgen radio SAW-Moderator Holger Tapper und die Band „D‘Moosner“ für Stimmung.

Auch interessant: Tickets gibt es bei Biberticket

Als Highlight des Abends wird Heino, ein Urgestein der deutschen Musikszene, live auftreten. Bekannt für seine Hits wie „Blau blüht der Enzian“, „Caramba, Caracho, ein Whisky“ und seinen neuen Song „frische Erdbeeren“, wird er die Festzeltbesucher begeistern. Ein Abend voller Stimmung und bayerischer Wiesn-Atmosphäre ist garantiert, so die Veranstalter.

"Scharfe Brise – Die Rettungsschwimmer vom Tittisee" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Samstag, den 28. September 2024, um 20 Uhr wird im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a das humorvolle Theaterstück "Scharfe Brise – Die Rettungsschwimmer vom Tittisee" aufgeführt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Freibad am Tittisee, das seit der Eröffnung eines modernen Freizeitbads in einem Nachbardorf kaum noch Besucher anzieht. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und der Praktikant Marcus sehen ihre Arbeitsplätze in Gefahr. Imbissdame Doris kommt nach dem Besuch einer Burlesque-Show auf die Idee, die Männer zu Eventbademeistern umzufunktionieren. Doch ob ihre „Boy“lesque-Show tatsächlich ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten.

Auch interessant: Tickets gibt es auch bei Biberticket

Das Buch und die Dialoge stammten von Christian Kühn, die Regie und musikalische Leitung übernahm Enrico Scheffler. Die Choreografie gestaltete Estelle Klein. Die Hauptrollen sind mit Adrian Laza als Georg, Enrico Scheffler als Patrick, Kai Sebastian Zeitner als Marcus und Estelle Klein als Doris besetzt.

Weitere Aufführungen sind am 25. Oktober und 23. November 2024 sowie am 1. März und 10. Mai 2025 jeweils um 20 Uhr geplant.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es bei Biberticket

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Tribut to Marius Müller-Westernhagen in der Festung Mark

Am 28. September beginnt um 20 Uhr das große Jubiläumskonzert „75 Jahre Westernhagen“ in der Festung Mark im Hohepfortewall. Marius Müller-Westernhagen, einer der erfolgreichsten und prägendsten deutschsprachigen Künstler, feierte am 6. Dezember 2023 seinen 75. Geburtstag. Zu Ehren dieses besonderen Ereignisses wird eine ergreifende Live-Performance mit Show-Einlagen veranstaltet. Auf der Bühne steht Andreas Weitersagen, der als einer der besten Westernhagen-Interpreten Deutschlands gilt. Neben den Westernhagen-Songs sind auch Weitersagens eigene Kompositionen Teil des Programms.

Interessant: Tickets gibt es auch bei Biberticket

Als Special Guest tritt Christine Ladda mit ihrer Show „A Tribute To AMY“ auf, die eine Hommage an Amy Winehouse darstellt. Ihr Auftritt, der optisch und klanglich dem Original sehr nahekommt, sorgt für besondere Momente.

Nach dem Open-Air-Konzert findet eine Aftershow-Party im „Hohen Gewölbe“ der Festung Mark statt, bei der Klassiker aus 50 Jahren Rockmusik auf großen Videoleinwänden gezeigt werden.

Aufgrund organisatorischer Gründe wurde das Konzert auf den 28. September verschoben. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

„Heimat - eine Suche“ im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus

Die Ausstellung „Heimat - eine Suche“ im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg wird am 28.9. um 14.30 Uhr eröffnet und ist bis zum 4. November zu sehen. Sie bildet den 18. Herbstsalon des Kunstvereins Herbstsalon und wird in Kooperation mit der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) präsentiert.

Gezeigt werden Werke der italienischen Malerin Claudia Buttignol und des deutschen Bildhauers Klaus Cenkier. Buttignols Arbeiten zeichnen sich durch eine poetische, ätherische Ästhetik aus, während Cenkier kraftvolle Metallobjekte schafft. Beide Künstler setzen sich in ihrer Kunst mit dem Thema „Heimat“ auseinander, was zu spannenden Kontrasten zwischen den Materialien und künstlerischen Ansätzen führt.

Zur Vernissage am 28.9. sprechen Lothar Günther und Rita Marcon-Grothausmann sowie Oliver Scharfbier. Begleitet wird der Nachmittag musikalisch vom duo riendo aus Leipzig.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Rudy Giovannini tritt im Magdeburger Amo auf

Rudy Giovannini, bekannt als "Caruso der Berge", macht auf seiner Tournee in Magdeburg Station. Am Samstag, den 28. September, beginnt um 15 Uhr im Amo, Erich-Weinert-Straße 27 ein Konzert mit dem aus Südtirol stammenden Sänger.

Interessant: Karten gibt es auch bei Biberticket

Der Grand Prix Gewinner von 2006 beeindruckt mit seiner vielseitigen Stimme und einem Repertoire, das von volkstümlicher Musik bis hin zu Klassik reicht. Seine Gesangsausbildung erhielt er in Verona und Modena, wo er unter anderem von Luciano Pavarotti inspiriert wurde. Heute ist Rudy ein beliebter Künstler der volkstümlichen Musikszene und wird für seine Live-Auftritte geschätzt, die durch seine charismatische Art und die Einbindung des Publikums zu einem Erlebnis werden, so die Veranstalter.

Rundgang durch Magdeburger Gruson-Gewächshäuser

Am 28. September 2024 um 15 Uhr findet eine Führung durch die Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg statt. Unter Leitung eines Mitarbeiters erhalten die Teilnehmer einen Überblick über alle Schaugewächshäuser. Dabei werden sowohl die exotischen Pflanzen und Tiere als auch die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten thematisiert.

Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird eine vorherige Ticketreservierung empfohlen. Reservierungen sind täglich außer montags von 10 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 0391/4042910 möglich.

Improvisationstheater für Kinder im "Guck mal"

Am Samstag, den 28. September um 17 Uhr, präsentiert das Improvisationstheater Imaginär des Vereins Theaterkiste eine Vorstellung für Kinder im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9. Beginn ist um 17 Uhr.

Ohne Textbuch oder festes Bühnenbild entstehen aus den Vorgaben des Publikums unterhaltsame, humorvolle und spontane Geschichten. Die Darsteller entwickeln Szenen aus dem alltäglichen Leben, bei denen niemand – auch die Darsteller selbst – das Ende kennt, sodass jede Aufführung eine Premiere ist. Die Veranstaltung wird von der Theaterkiste Magdeburg organisiert.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nur noch drei Karten waren zum Redaktionsschluss für "Timon von Athen" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu haben.