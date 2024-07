Ausgehen in Magdeburg am Samstag - das komplette Programm zur Riverside und weitere Events

Magdeburg - Auch Samstag, der 3. August 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Riverside@Night am Magdeburger Elbufer

Am 3. August 2024 verwandelt sich das Elbufer in Magdeburg in eine pulsierende Konzertbühne, wenn „Riverside@Night“ Bands, DJs und Songwriter die Nacht beleben lässt. Von Wissenschaftshafen bis Buckau bieten ab 19 Uhr elf Veranstaltungsorte ein vielfältiges Musikprogramm. Dieses Event, das für seine besondere Atmosphäre und den freien Eintritt bekannt ist, zieht sowohl Musikliebhaber als auch Nachtschwärmer an.

Café Treibgut: Die Danny-Priebe-Band bietet eine Mischung aus Singer/Songwriter und Rock, gefolgt von DK KAS, die Hits aus den 80ern und 90ern spielen. Um 22 Uhr erleuchtet ein Feuerwerk den Himmel.

Strandbar: Kult-DJ Alex sorgt mit Hits der letzten 30 Jahre für Tanzstimmung. Eine neue Tanzterrasse lädt zum Feiern ein.

Yachthafen: Die Band „Luxusrausch“ begeistert mit Songs von Coldplay bis Marianne Rosenberg. Die Partyband „Midnight to Six“ ergänzt das Programm mit Stücken von David Bowie bis Lynyrd Skynyrd.

Milchkuranstalt: Jessica Lindner und Renard präsentieren Funk, Soul und Disco, gefolgt von Beat Börjer.

Culinaria: DJ Just Etienne bringt die Gäste mit Disco und House zum Tanzen. Kulinarische Highlights sind Iberico-Steaks und hausgeräucherter Lachs.

MDR-Funkhaus: Francesca Donato und Daniel Heine alias Smoke’n Harmony bieten moderne Interpretationen, während Simon Becker mit einfühlsamen Klavierballaden überzeugt.

Stadtpark/Le Frog: Die Partyband Zeitlos rockt mit Hits von den 70ern bis heute, während im Montego Beachclub DJ Deliriouz mit Afro und House Beats begeistert.

Albinmüller-Turm: Das Big-Fun-DJ-Team lädt zum Tanzen vor Magdeburgs Wahrzeichen ein.

Elbelandhaus: Die Magdeburger Lennocks präsentieren Rock’n’Roll und Pop-Klassiker, die das Publikum mitreißen.

Mückenwirt: Ventura Fox animiert mit unplugged Hits zum Mitsingen, während DJ Henne für Partystimmung sorgt.

Shuttleschiffe der Weißen Flotte verkehren für 4 Euro pro Fahrt entlang des Elbufers, und die Johanniskirche sowie der Albinmüller-Turm sind bis Mitternacht für Panoramaaussichten geöffnet. Dieses Musikfest bietet eine hervorragende Gelegenheit, Magdeburgs nächtliche Kultur zu erleben.

Töpfermarkt auf dem Magdeburger Domplatz

Bereits traditionell findet am ersten Augustwochenende der „Töpfermarkt Magdeburg auf dem Domplatz“ statt. Hier werden sich Töpfermeister und Kunstkeramiker aus mehreren deutschen Bundesländern und selbstverständlich auch wieder 15 aus Sachsen-Anhalt im Ambiente des Magdeburger Doms und der Fontänen auf dem Domplatz vorstellen und die faszinierende Vielfalt der Keramik präsentieren. Geöffnet ist am Sonnabend von 10.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Inspiration und Können kommen in ihren traditionellen und modernen Angeboten von individueller Gebrauchskeramik, lustigen Töpferarbeiten, feinem Schmuck bis hin zu künstlerischen Objekten zum Ausdruck. Das Entstehen eines gut geformten Gefäßes aus einem unförmigen Tonklumpen durch das handwerklich betriebene Drehen auf der Töpferscheibe gehört nach wie vor zu der fesselnden Anziehungskraft des Töpferns. Vielleicht ein Verweis auf ein ehrenwertes und wie viele andere Handwerke womöglich bald aussterbendes Genre.

Christian Tunsch von der seit 1833 bestehenden traditionellen Töpferei aus Crinitz wird jeweils um ca. 13 und 15 Uhr mit verbundenen Augen beim „Blinddrehen“ ein Objekt entstehen lassen.

Markttag in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums Magdeburg

Mitten in der Spielzeit dieses Jahres lädt die Megedeborch wieder zu einem Markttag ins Kulturhistorische Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Bei dem museumspädagogischen Projekt können sonst Kinder und Jugendliche in das Leben einer mittelalterlichen Stadt eintauchen - sowohl was die gesellschaftlichen Strukturen als auch was die alten Handwerksberufe angeht. Beim Markttag aber steht das Ensemble in einem der Innenhöfe des Museums allen Besuchern offen. Termin ist am 3.8. von 10 bis 15 Uhr.

In diesem Jahr steht das Rollenspiel in der Megedeborch übrigens unter der Überschrift "Die Anfänge der Reformation 1480 bis 1525". Erinnert wird nicht zuletzt an die herausragende Rolle Magdeburgs in jener Zeit, als sich die Ideen Luthers zu einer Erneuerung der Kirche in Deutschland verbreiteten.

Bodo Lüddemann spielt im Sudenburger Biergarten in Magdeburg

Im Sudenburger Biergarten, der über die Brenneckestraße 94 und den Zugang über die Braunlager Straße zu erreichen ist, beginnt das Programm um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

An diesem Abend wird Bodo Lüddemann auftreten, ein "One Man Act", der mit Oldies, Pop, Rock und Balladen für beste musikalische Stimmung sorgt. Aufgrund vielfachen Wunsches ist der beliebte Stammmusiker wieder dabei.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Sommerkino im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen

Ein Sommerkinofestival in Magdeburg findet dieser Tage vom 25. bis 28. Juli 2024 im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt. Das Open-Air-Kino bietet auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand Blockbuster in einer entspannten Atmosphäre mit Beach-Charakter, Liegestühlen und kühlen Getränken.

Das Festival zieht bei freiem Eintritt sowohl Groß als auch Klein an. Das Programm startet am Donnerstag mit „Die kleine Hexe“ um 16:00 Uhr und „Inception“ um 19:30 Uhr. Am Freitag folgen „Sonic the Hedgehog“ um 16:00 Uhr und „Rocketman“ um 19:30 Uhr. Am Samstag sind „Räuber Hotzenplotz“ um 16:00 Uhr und „Mission Impossible Dead Reckoning“ um 19:30 Uhr zu sehen. Am Sonntag endet das Programm mit „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“ um 16:00 Uhr und „Wunderschön“ um 19:30 Uhr.

Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 27. Juli 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 28. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Café der Irren" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 um 19.30 Uhr Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.