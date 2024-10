Comedy, Kabarett, Ballett und mehr stehen am 3.10.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 3. Oktober 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

„Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf!“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Heute Abend um 20 Uhr erwartet Sie im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a ein humorvoller und aufschlussreicher Abend mit dem Programm „Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf!“. Die Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Rosina Nudelmann, gespielt von Julia Alsheimer, nimmt ihr Publikum mit viel Witz und Charme auf eine Reise durch die kuriosen und originellen Fälle aus ihrer Praxis. Tabulos und mit einem Augenzwinkern erzählt sie auch Anekdoten aus ihrem eigenen Leben und lässt dabei kein Thema aus – von der Pubertät über sexuelles Erwachen, Partnersuche, bis hin zu Ehe und die Suche nach dem G-Punkt.

Begleitet wird der Abend musikalisch von Peter Forster am Klavier, während Frau Dr. Nudelmann stimmungsvolle Klassiker des deutschen Chansons präsentiert. Nach erfolgreichen Auftritten im Quatsch Comedy Club und im Boulevardtheater Dresden, kommt „Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf!“ nun nach Magdeburg.

Vincent im Magdeburger Opernhaus

Am 28. September feiert das Ballett „Vincent“ von Jörg Mannes um 19.30 Uhr seine Uraufführung im Opernhaus am Universitätsplatz. Der Abend markiert den Auftakt der neuen Ballettsaison und steht ganz im Zeichen von Kunst, Klang und Bewegung. Mannes und sein Team, bestehend aus Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada, lassen sich dabei von Vincent van Gogh inspirieren. Nicht das Leben des Malers, sondern seine Kunstwerke stehen im Mittelpunkt: Die Choreografie untersucht, wie Farbe, Raum und Bewegung in Interaktion treten und wie die Tänzer darauf reagieren.

Die musikalische Leitung übernimmt Svetoslav Borisov. Zu hören sind Werke von Komponisten wie Arvo Pärt, Charles Ives, Camille Saint-Saëns und Sergei Rachmaninow, die den Abend zu einem multisensorischen Erlebnis machen. So erklingen unter anderem Pärts „Silouan’s Song“, Ives’ „Unanswered Question“ und Saint-Saëns’ „Danse macabre“.

Aufführungstermine sind der 3. Oktober, der 13. und 26. Oktober sowie der 3. und 24. November 2024 zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Die letzte Aufführung der Spielzeit ist für den 17. Januar 2025 geplant. Vor jeder Vorstellung erhalten die Besucher im Rahmen eines „Einblicks“ einen Vorgeschmack auf das Ballett.

Nicht von schlechten Eltern“ im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 3., 5., 16., 23. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und am 20. Oktober um 15 Uhr statt.

Konzert für Frieden in Deutschland und Korea

Ein musikalisches Zeichen für die Wiedervereinigung Koreas und zum Tag der Deutschen Einheit wird in der evangelischen Kirche in Magdeburg-Salbke gesetzt. Am 3. Oktober 2024 um 15 Uhr findet in der St. Gertraud Kirche findet dazu besonderes Chorkonzert statt.

Unter der Leitung von Jihoon Song werden der Projektchor, das Projektorchester und der Gemeindechor Südost gemeinsam auftreten. Neben der Musik wird es auch ein Friedensgebet geben. Der Eintritt ist frei, und alle sind herzlich eingeladen, an diesem kulturellen Ereignis teilzunehmen. Die Kirche befindet sich in Alt Salbke 80.

Festkonzert für Orgel und Trompete

Am 3. Oktober 2024 um 20:00 Uhr findet in der St. Ambrosius Kirche ein festliches Konzert für Orgel und Trompete statt. Im Rahmen des "Tags der Deutschen Einheit" werden Jens Kubbutat an der Trompete und Stefan Schluricke an der Orgel ein Bläserkonzert darbieten.

Der Eintritt ist frei, jedoch sind Spenden herzlich willkommen. St. Ambrosius befindet sich am Ambrosiusplatz.

"Pittiplatsch im Zauberwald" der Grünen Zitadelle

Am 3. Oktober 2024 entführt die neueste Inszenierung "Pittiplatsch im Zauberwald" in die Welt des Kinderfernsehens. Die Vorstellungen finden um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a statt.

Seit über 60 Jahren begeistert Pittiplatsch – der Liebe – Generationen von Kindern mit seinem Schabernack. Nun kehren die originalen Fernsehpuppen von Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster auf die Bühne zurück, begleitet von "Onkel Uhu", der nach langer Zeit wieder mit dabei ist.

In diesem Stück gerät Pittiplatsch selbst in einen Streich: Schnatterinchen und Moppi fordern ihn heraus, den Zauberwald zu durchqueren, um sich einen Wunsch zu erfüllen. Wird er sich den Gefahren stellen? Neben dieser spannenden Geschichte sorgen zahlreiche Sketche für gute Laune und Lacher.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Effibody’s Darling – One-Woman-Show" um 19.30 Uhr im im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.