Konzerte, Familienprogramm, die Münzbörse, Schauspiel und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 30.3.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Ralf Schmitz und weitere Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 23.3.2025.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Gesellschaftshaus Magdeburg: Abschlusskonzert des Internationalen Telemann-Wettbewerbs

Die Internationale Telemann-Gesellschaft richtet den 13. Internationalen Telemann-Wettbewerb im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 aus. Das Abschlusskonzert mit Preisverleihung beginnt am Sonntag, dem 30. März 2025, um 11 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg.

Erstmals umfasst der Wettbewerb zwei Kategorien: historische Streichinstrumente und Kammermusikensembles. Junge Musikerinnen und Musiker stellen sich in mehreren öffentlichen Runden der Bewertung durch eine international besetzte Jury unter dem Vorsitz von Barthold Kuijken aus Belgien.

Nach einer intensiven Wettbewerbswoche erfolgt die Ehrung der Gewinnerinnen und Gewinner beider Kategorien. Sie präsentieren ausgewählte Stücke aus ihrem Wettbewerbsrepertoire. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Kategorie historische Streichinstrumente werden dabei durch das Leipziger Barockorchester unter der Leitung von Konstanze Beyer begleitet.

Gesellschaftshaus: Musik am Nachmittag mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie

Im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 erklingt Musik von Georg Philipp Telemann, Georg Christoph Wagenseil und Wolfgang Amadeus Mozart. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung von Jan Michael Horstmann präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus Barock und Frühklassik.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Posaunenkonzert von Georg Christoph Wagenseil. Konzerte für dieses Instrument sind in der Musikgeschichte selten, doch Wagenseil komponierte eines der ersten seiner Art. Ein Zitat seines Zeitgenossen Telemann scheint dafür besonders passend: "Gieb jedem Instrument das, was es leyden kann, so hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran." Dies wird Alejandro Ruiz Casado, Soloposaunist der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 30. März 2025, um 17 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg.

Kunstgewerbe präsentiert sich in der Magdeburger Macherburg

In der Macherburg auf dem Gelände der Porsestraße 19 besteht die Möglichkeit, verschiedene Werkstätten kennenzulernen. Am Tag der offenen Tür diesen Sonntag, 3.3., können Besucher einen Einblick in die vielfältigen Arbeitsbereiche erhalten. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Mitglieder der Macherburg stellen verschiedene Gewerke vor. Dazu gehören Holz-, Textil-, Metall- und Druckarbeiten sowie Töpfern, Technik und das Fotolabor. Die Werkstätten bieten Möglichkeiten zur kreativen und handwerklichen Entfaltung. Das Gebäude befindet sich auf dem Gelände der Porsestraße 19 im hinteren Bereich. Ein Lageplan ist am Eingangstor verfügbar.

Führung im Kunstmuseum Magdeburg durch Ausstellung "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 findet eine Führung durch die Ausstellung „Opération Béton. Karl-Heinz Adler. Erasmus Schröter. Carsten Nicolai. Marta Dyachenko“ statt. Prof. Dr. Annegret Laabs gibt Einblicke in die Werke der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Die Ausstellung thematisiert verschiedene künstlerische Perspektiven und Arbeitsweisen.

Start ist diesen Sonntag, 3.3., um 15 Uhr.

Klaviermusik mit dem Duo Dibattista Liso in Magdeburger Markuskirche

In der Markuskirche in der Heinrich-Zille-Straße 4 findet diesen Sonntag, 3.3., um 15.30 Uhr ein Konzert mit dem italienischen Klavierduo Dibattista Liso statt. Die Pianistinnen Gemma Dibattista und Marilena Liso präsentieren Werke von Maurice Ravel, Claude Debussy, Samuel Barber und Darius Milhaud.

Das Duo wurde 1987 gegründet und ist Gewinner mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe. Es wird für seine musikalische Ausdruckskraft und die intensive Interpretationsweise geschätzt. Konzertreisen führten die Musikerinnen bereits in zahlreiche Länder, darunter Spanien, Polen, Österreich, Rumänien, Griechenland und China.

Finissage zu Fotoausstellung über Klosterbergegarten im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im Roten Salon des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 endet die Ausstellung „Der Klosterbergegarten, durch die Linse gesehen“ mit einer Finissage. Die Mitglieder des Fotoclubs „magdeburger photographierer“ haben die Natur, die Menschen im Park, den Fluss in der Nähe und das wechselnde Licht fotografisch festgehalten. Die Ausstellung verdeutlicht, wie das Konzept von Oberbürgermeister Franke und Gartenarchitekt Lenné umgesetzt wurde. Seit 200 Jahren dient der Klosterbergegarten als Ort der Erholung für Menschen aller Generationen.

Begleitend zur Finissage hält Gotthard Demmel einen Kurzvortrag zur Geschichte des Parks. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 30.3., von 15.30 bis 16.30 Uhr statt.

„Die Hamletmaschine“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird Heiner Müllers „Die Hamletmaschine“ präsentiert. Müllers Werk reflektiert die eigene Stellung innerhalb eines Gesellschaftssystems und setzt sich mit historischen Entwicklungen auseinander. Ausgangspunkt ist eine Auseinandersetzung mit Shakespeares Figuren, die in eine Collage aus Tatsächlichem und Möglichem übergeht. Thematisiert werden alltägliche Gewalt, Unterdrückung, Ausgeliefertsein und der Wunsch nach Veränderung.

Die Vorstellungen sind für Zuschauer ab 16 Jahren und beginnen an diesem Sonntag, 30.3., sowie am 12. und 26. April und am 11. Mai jeweils um 19.30 Uhr.

„Eule findet den Beat – Mit Gefühl“ im Alten Theater am Jerichower Platz

Diesen Sonntag um 15 Uhr wird im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 das Theater-Konzert „Eule findet den Beat – Mit Gefühl“ aufgeführt. Die Inszenierung richtet sich an Kinder ab vier Jahren und verbindet Theater, Musik und Interaktivität.

Die blau-gelbe Eule, bekannt aus deutschen Kinderzimmern, begibt sich auf eine musikalische Entdeckungsreise. Seit dem Debüt-Hörspiel von Charlotte Simon, Nina Addin und Christina Anders (Raack) wurden die Eule-Alben über eine halbe Million Mal verkauft. Seit 2016 begeistert die Bühneninszenierung von Christina Anders (Raack) und Cristiana Garba Kinder und Eltern gleichermaßen und wurde bereits von über 30.000 Besuchern in ganz Deutschland gefeiert. Im dritten Teil ihrer Reise möchte Eule ihren ersten eigenen Ukulele-Song schreiben und fragt sich, wie man überhaupt ein Lied komponiert. Auf der Suche nach Antworten organisiert sie ein Konzert im Wald und trifft verschiedene musikalische Freunde, die jeweils unterschiedliche Gefühle wie Liebe, Freude, Mut, aber auch Traurigkeit, Wut und Angst verkörpern. Durch diese Begegnungen lernt sie, wie Emotionen durch Musik ausgedrückt werden können.

Die Show überschreitet die Grenzen zwischen Theater, Konzert und interaktiver Party. Die Regisseurinnen Garba und Anders legen besonderen Wert darauf, dem Publikum die Entstehung und das Erleben von Gefühlen näherzubringen. Dies geschieht durch Musik, den gezielten Einsatz von Licht und die Ausdruckskraft des Körpers.

Magdeburger Münzbörse im Amo

Am Sonntag den 27.10.2024, lädt der Magdeburger Münzverein in der Zeit von 9 bis 15 Uhr alle Münzsammler zu seiner in das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 ein, auf der wieder zahlreiche Münzhändler aus ganz Deutschland vertreten sind.

Das Angebot beinhaltet Münzen, Medaillen, Notgeld, numismatisches Zubehör und Literatur von den Anfängen der Münzprägung bis hin zum Euro. Zum Service gehören auch kostenlose Schätzungen von Münzen und Medaillen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

