Magdeburg - Auch Samstag, der 31. August 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Völkerball mit einer Tribute-Show an Rammstein in der Festung Mark

Völkerball ist eine Band, die unter dem Titel "A Tribute to Rammstein" auftritt und die Musik von Rammstein mit großer Hingabe nachbildet. Ein Auftritt ist für den 31. August um 20 Uhr in der Festung Mark am Hohepfortewall geplant. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Schon bevor der erste Ton erklingt, ist klar, dass die bevorstehende Show ein visuelles und akustisches Spektakel sein wird. Mit einer beeindruckenden Bühne, einer ausgefeilten Lichtshow und perfekt inszenierten Pyroeffekten schafft die Band eine nahezu perfekte Illusion. Die Musiker schlüpfen dabei so überzeugend in die Rollen ihrer Rammstein-Vorbilder, dass selbst eingefleischte Fans oft kaum einen Unterschied erkennen. Ihre Performance ist geprägt von der typischen kühlen und distanzierten Ausstrahlung, die Rammstein so besonders macht. Die Mischung aus prägnanter Härte und emotionaler Tiefe trifft das Publikum direkt ins Herz und lässt die Grenze zwischen Original und Tribute verschwimmen.

Philharmonie Teplice spielt auf der Seebühne die Böhsen Onkelz

Die Nordböhmische Philharmonie Teplice wird unter der Leitung von Norbert Baxa das Klassikalbum "Symphonien und Sonaten" der Böhsen Onkelz auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark aufführen. Das Album, das anlässlich des 35. Bandjubiläums veröffentlicht wurde, feierte bereits 2016 in Essen seine Welturaufführung.

Die Aufführung findet am Samstag, den 31. August, um 20 Uhr statt und bietet eine musikalische Reise durch die 35-jährige Bandgeschichte der Böhsen Onkelz.

"Meisterwerke der Klassik" auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark

Das Open-Air-Konzert "Meisterwerke der Klassik" verspricht ein Erlebnis für Liebhaber klassischer Musik. Unter der Leitung von Jan Mikolas wird die Staatliche Philharmonie Teplice gemeinsam mit renommierten Solisten wie Luisa Albrecht, Elisa Weiß und Michael Kurz berühmte Werke von Verdi, Puccini, Rossini, Bizet und Dvořák zum Besten geben.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 31. August, um 15 Uhr auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark statt. Die Künstler bringen umfangreiche internationale Erfahrung mit, was dem Konzert eine besondere Qualität verleiht.

Medlz im Magdeburger Moritzhof

Die Medlz, eine erfolgreiche weibliche A-cappella-Band aus Dresden, beweisen seit 25 Jahren, dass sie mindestens genauso unterhaltsam und mitreißend sind wie ihre männlichen Pendants. Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums geht die Band 2024 auf große „Best Of – Tour“ und bringt die beliebtesten Stücke aus ihren vergangenen Programmen erneut auf die Bühne. Ein Konzert findet am Samstag, den 31. August 2024, um 20:00 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz statt.

Von „Das Boot“ über „Nothing compares to you“ bis hin zu „Die Schöne und das Biest“ – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die MEDLZ überzeugen dabei mit einem modernen Sound, der keine Bass- und Beat-Elemente vermissen lässt, und schaffen es, ihr Publikum zu begeistern und zu berühren. Ihre Shows zeichnen sich durch Selbstironie, Witz, Charme und emotionale Tiefe aus.

Spielzeiteröffnung und "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

Spielzeiteröffnung im Magdeburger Puppentheater an der Warschauer Straße 25 am 31.08.2024 von 10.30 bis 17:00 Uhr: "Wir eröffnen auch diese Spielzeit wieder mit einem Fest für alle – Kinder, Erwachsene, Familien, Puppentheaterfreund*innen, Nachbar*innen und Co", heißt es in der Einladung. Ein buntes Programm wartet auf dem Gelände des Puppentheaters: Die Intendantin Sabine Schramm stellt die neue Spielzeit vor, Schreinerei und Atelier gewähren Einblicke hinter die Kulissen und die Figurensammlung in der villa p. ist offen für Besucher*innen.

Außerdem Zirkus- und Musikshows, Fundusversteigerung, Kunstworkshops der Jugendkunstschule, Einblicke in die PuppenSpielClubs und Projekte der Theaterpädagogik – und natürlich Theater: Gezeigt wird die Inszenierung "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" für alle Menschen ab vier Jahren um 11 und um 15 Uhr. Um 16:00 Uhr spielt zum Abschluss die Berliner Band "Trio Ogra" Klezmer-Punk für alle ab drei Jahren.

Chor- und Bläserkonzert in St. Ambrosius

Am 31. August 2024 um 17:00 Uhr findet in der St. Ambrosius Kirche am Ambrosiusplatz ein Chor- und Bläserkonzert statt. Beteiligt sind der Kirchspielchor und der Posaunenchor St. Ambrosius sowie die Instrumentalgruppe "Cantabile", unter der Leitung von Dorlies Bunge und Richard Natho.

Der Eintritt ist frei, jedoch werden Spenden gerne entgegengenommen.

Liedersalon in Magdeburg

Die Veranstaltungsreihe "Liedersalon" lockt zum vierten Mal die Liebhaber des Gesangs in die Wohnzimmer verschiedener Gastgeber. In diesem Jahr ist Europa für die Konzerte das Thema. Interessierte können sich zu den Veranstaltungen anmelden.

Tickets für das Familienkonzert und das Eröffnungskonzert im Gesellschaftshaus gibt es vor Ort in der Schönebecker Straße 129 und auf www.gesellschaftshaus-magdeburg.de im Web. Für die Wohnzimmerkonzerte sind Eintrittskarten per Anmeldung bei Isabel Tönniges unter Telefon 0391/ 5406778, unter www.liedkunst.org oder per -Mail an isabel.toenniges@gh.magdeburg.de erhältlich. In der Regel gibt es bei den Wohnzimmerkonzerten eine Hutkasse.

Für Sonnabend, 31. August, ist in Magdeburg ein Liederabend mit Felix Rohleder und Michael Schütze in Buckau um 19 Uhr geplant. Ein Liederabend mit Monika Abel und Kathrin Isabelle Klein steht um 19 Uhr in Staßfurt/Löbnitz auf dem Programm.

Tango-Wochenende in Magdeburg

Für Magdeburg ist ein Tango-Wochenende geplant. Das Programm beginnt am Freitag, dem 30. August, mit der Neolonga um 20 Uhr im Blauen Salon der Feuerwache, wo DJane Lilia Keller aus Berlin ein abwechslungsreiches Repertoire von Tango und Tango Nuevo bis hin zu Electro- und Non-Tango auflegt.

Am Samstag, dem 31. August, findet um 13 Uhr ein Workshop im Gesellschaftshaus statt, geleitet von Karin Solana aus Buenos Aires und Hamburg sowie Constantin Rüger aus Berlin. Der Workshop dauert zwei Stunden und beschäftigt sich mit eleganten und verspielten Figuren für den anschließenden Ball. Der Tangoball beginnt am Samstagabend um 21 Uhr im Gartensaal des Gesellschaftshauses, wobei der Einlass bereits ab 20 Uhr erfolgt. Die Livemusik wird vom deutsch-argentinischen Cuarteto Nochero aus Berlin gespielt, dessen kraftvoller Tangosound aus dem Repertoire großer argentinischer Tango-Orchester schöpft und durch eigens für die Gruppe geschriebene Arrangements bereichert wird. DJane Lilia Keller sorgt mit traditionellen Tangos bis hin zu Tango Nuevo für die passende musikalische Untermalung, während Karin Solana und Constantin Rüger mit einem Showtanz begeistern.

Am Sonntag, dem 1. September, endet das Wochenende mit einem Tangospaziergang um 12 Uhr, bei dem tanzend die schönsten Ecken Magdeburgs erkundet werden, gefolgt von einer Austanzmilonga und einem Mitbringbüfett.

"gruson.rocks Konzert" in den Magdeburger Gewächshäusern

Das "gruson.rocks Konzert" will am 31.8. ab 19 Uhr in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b verschiedene musikalische Generationen zusammenbringen. Mit T.Basco bietet Jan Kubon bluesige Klänge mit Akustikgitarre und Klavierbegleitung. Die Rocker von faek verzaubern mit sphärischen Klängen, die zuweilen klassisch bis elektronisch anmuten und finizio orange runden den Abend als studentische Band mit jazz-rockig angehauchten Melodien à la 70s ab.

Doch die musikalische Vielfalt und das Ambiente im Grün der Gruson-Gewächshäuser sind noch nicht alles, was den Abend zu einem besonderen Erlebnis machen. Es handelt sich um ein Silentkonzert, bei dem jeder seine eigene Wohlfühllautstärke und Klangfärbung mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Kopfhörer selbst bestimmt.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die letzte Veranstaltung dieses Jahres findet am 31. August 2024 um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Weinfest auf dem Hof der Sudenburger Feuerwache

Am Sonnabend, 31. August, steigt auf dem Hof des Kulturzentrums Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 das 7. Sudenburger Weinfest. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Unter dem Motto „Sudenburg genießt das Leben“ können sich die Gäste durch verschiedene Weinsorten probieren. Die Ausgabe übernimmt der Fachhandel Wein-Stein. Als prominenter Gast wird Lea Blumenthal, amtierende Weinkönigin Saale-Unstrut, erwartet. Das Weinfest mit musikalischer Umrahmung geht bis 22 Uhr.

Abschlussparty für den Lesesommer XXL

2.000 Kinder und Jugendliche aus Magdeburg haben beim Lesesommer XXL mitgemacht. Noch wenige Tage können sie ihre Bücher und Bewertungsbögen in den Einrichtungen der Stadtbibliothek abgeben, dann steigt die große Abschlussparty am Sonnabend, 31. August.

Nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr erhalten in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 alle erfolgreichen Teilnehmer Zertifikate und sind mit ihren Familien und Freunden zu Aktionen, Spielen und Geschichten eingeladen. Unter anderem gibt es abwaschbare Tattoos, Standleuchten der Kükelhausschule, Bastelei und Musik mit der Band „SaxLust“. Rica Bünning präsentiert innovative Spiel- und Lernmittel, und es können Spiele ausprobiert werden.

Magdeburger Gruson-Gewächshäuser zum Kennenlernen

Am 31. August – das ist ein Sonnabend – laden die Gruson-Gewächshäuser zu einer Kennenlernführung ein. Los geht es um 15 Uhr in der Schönebecker Straße 129 b. Bei einem Rundgang zeigen Mitarbeiter alle Schaugewächshäuser.

Dabei erfahren die Besucher Wissenswertes über die exotischen Pflanzen und Tiere, die dort zu finden sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Telefon 0391/4042910. Die Teilnahme an der Führung kostet regulär 4,50 Euro und 3 Euro ermäßigt.

Nachbarschaftsfest in der Burchardstraße in Magdeburg-Cracau

In der Burchardstraße in Cracau steigt am 31. August – das ist ein Sonnabend – ein Nachbarschaftsfest. Von 15 bis 22 Uhr soll ein buntes Programm geboten werden.

So sind Flohmarkt, Spiele für Kinder, „Chill-Out-Area“ für Jugendliche, eine Führung sowie eine musikalische Umrahmung mit einer Band angekündigt. Eingeladen sind Anwohner aus Burchardstraße, Petersilienberg, Babelsberger Straße, Potsdamer Straße und Simonstraße aber auch Gäste, die anderswo wohnen.

Berufswahlmesse Parentum in der Magdeburger Festung Mark

Die Berufswahlmesse parentum in Magdeburg richtet sich an Jugendliche und deren Eltern, um gemeinsam den Weg in die berufliche Zukunft zu planen. Am Samstag, dem 31. August, von 9.30 bis 13.30 Uhr, bieten über 45 regionale und überregionale Unternehmen, Fachschulen, Hochschulen und Institutionen in den Hohen Gewölben ihre Beratung an. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Die Messe ermöglicht persönliche Gespräche über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Themen wie Schulabschlüsse, Bewerbungsverfahren oder Studienfinanzierung. Auf einer Last-Minute-Ausbildungsplatzbörse können aktuelle freie Stellen entdeckt werden. Junge Menschen, die unzufrieden mit ihrer aktuellen Ausbildung oder ihrem Studium sind, finden ebenfalls Unterstützung. Vor Ort besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen überprüfen zu lassen und wertvolle Tipps für Vorstellungsgespräche zu erhalten. Zudem gibt es ein kostenloses, professionelles Fotoshooting für Bewerbungsfotos direkt auf der Messe.

Rundgang zu architektonischen Höhepunkten

Beim Stadtspaziergang "Leuchttürme der Architektur" haben Teilnehmer die Gelegenheit, die architektonische Vielfalt Magdeburgs vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu entdecken. Die Route führt vom Bahnhof bis zur Stadthalle und umfasst markante Bauwerke, die das Stadtbild prägen und als Wahrzeichen Magdeburgs gelten. Während der Tour werden verschiedene Stilepochen beleuchtet, die die architektonische Landschaft der Stadt widerspiegeln.

Der Spaziergang findet am 31. August 2024 jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz, der Spaziergang endet an der Stadthalle. Buchungen sind bei Magdeburg-Tourist möglich.

Feschn-Flohmarkt in der Datsche

Das Open-Air-Lokal der Datsche bietet am 31.8. Raum für einen Mode-Flohmarkt. Fashion, Mode, Schmuck und Klimbim werden gehandelt.

Der "Feschn Flomarkt" findet von 14 bis 19 Uhr statt. Die Datsche befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43.

Ausstellung im Café Verde zeigt Illustrationen und halbmagische Objekte von Minka Felder

Im Café Verde der Vitopia Genossenschaft im Herrenkrug 2 läuft einer Ausstellung unter dem Titel „Wunderkammer“. Es werden „Illustrationen und halbmagische Objekte“ von Minka Felder präsentiert. Darunter sind Erinnerungsstücke, Geschichtenskizzen und Materialexperimente. Die Arbeiten beschäftigten sich mit äußeren und inneren Prozessen, mit einem Augenzwinkern werde auf Alltägliches und Außergewöhnliches geschaut, wie es in einer Ankündigung heißt.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Cafés Verde – Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr – besucht werden.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

„Mr. Police“ spielt auf der Bühne im „mach|werk

Die Band „Mr. Police“ spielt auf der Bühne im „mach|werk“. Andreas Krumkühler sieht nicht nur aus wie der jüngere Bruder von Sting, sondern covert ihn ebenso frisch und überzeugend. Mit seinen Berliner Kollegen gibt er den Auftakt zur neuen Reihe „musike von jestern live“. Regelmäßig spielten sie bei „Stars in Concerts“ im Estrel Showtheater Berlin.

Die Police- und Sting-Solo-Stücke werden am 31. August am Breiten Weg 114A zu erleben sein. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.