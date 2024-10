Musik, Kabarett, Kirche, Erotik und mehr stehen am 31.10.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 31. Oktober 2024, Programm.

"Leoniden" machen in der Magdeburger Factory Station

Die "Leoniden" sind mit ihrer neuen Single „Never Never“ und dem vierten Album „Sophisticated Sad Songs“ auf Europa-Tour. Am Donnerstag, den 31. Oktober, um 20 Uhr treten sie in der Factory, Eingang Sandbreite 2, auf.

Wer die "Leoniden" einmal live erlebt hat, wird sich an die glückseligen Gesichter auf und vor der Bühne, an die breite Soundkulisse, an solidarische Circle Pits, Salto-Schläge, experimentelle Synth-Verrenkungen und zirkulierende Gitarren erinnern. Diese besonderen Live-Momente sind seit jeher zentraler Bestandteil der Band-DNA und haben die "Leoniden" von Festivalsommer zu Festivalsommer immer weiter gebracht.

Mit dem neuen Album „Sophisticated Sad Songs“ verwandeln die "Leoniden" kollektives Unbehagen in gemeinschaftliches Glücksgefühl – ein echtes Leoniden-Paradoxon. Die Lieder des Kieler Quintetts, bestehend aus Lennart und Felix Eicke, Jakob Amr, Marike Winkelmann und Djamin Izadi, sind von einem Schleier der Euphorie umhüllt, maximal tanzbar und für die größten Bühnen prädestiniert. Gleichzeitig transportieren dieselben Stücke auf lyrischer Ebene oft negative, weltverschmerzte Gedanken, die im kollektiven Tanzrausch ertränkt werden wollen.

Reformations-Kantate in Magdeburger Johanniskirche beim Reformationsgottesdienst

Am 31. Oktober 2024 um 10 Uhr findet der Rundfunkgottesdienst mit Reformations-Kantate in Magdeburg statt. Dieser zentrale Reformationsgottesdienst wird von MDR Kultur übertragen und umfasst eine Aufführung der Choralkantate "Es wollt uns Gott genädig sein" von G.Ph. Telemann. Diese Kantate basiert auf einem Choral, der für Magdeburg und die Reformation von großer Bedeutung ist.

Legenden zufolge soll ein Geselle im Jahr 1524 auf dem Marktplatz in Magdeburg das Liedblatt "Es wollt uns Gott genädig sein" verteilt haben, was einen entscheidenden Impuls für die Reformation in der Stadt gab.

Zu den Mitwirkenden zählen Solisten, der Kammerchor der Biederitzer Kantorei sowie Märkisch Barock, unter der Leitung von KMD Michael Scholl, der zudem am Klavier und an der Truhenorgel spielt.

In diesem Festgottesdienst wird auch das Abendmahl mit 500 Einzelkelchen gefeiert. Die Predigt hält Superintendent Hoenen. Der Gottesdienst findet in der Johanniskirche in der Johannisbergstraße 1 statt.

Konzert für Trompete, Posaune und Orgel zum Reformationstag in Magdeburger St. Gertrauden Kirche

Am 31. Oktober 2024 um 16 Uhr findet ein Konzert für Trompete, Posaune und Orgel zum Reformationstag in der St. Gertrauden Kirche in Buckau statt. Mitwirkende sind die Musiker Hyunchan Cho (Trompete), Maxim Kulikov (Posaune) und Jihoon Song (Orgel/Klavier).

Das Programm umfasst Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Guilmant, Oskar Fredrik Lindberg, Carl Höhne, Martin Luther und weiteren Komponisten. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Die St. Gertrauden Kirche befindet sich in der Schönebecker Straße 117.

Dombläser geben Reformationskonzert im Magdeburger Dom

Am 31. Oktober 2024 um 18 Uhr gibt im Dom in Magdeburg der Magdeburger Dombläser ein Reformationskonzert. Unter der Leitung von Anne Schumann präsentieren die Dombläser ein abwechslungsreiches Konzert mit einem umfangreichen Repertoire.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Jedoch wird um eine Kollekte gebeten.

"Welcome to Chippendales" im Magdeburger Amo

Die Chippendales stehen für trainierte männliche Oberkörper, erotische Unterhaltung und einen atemberaubend attraktiven Cast. Die Aufnahme in das Ensemble erfolgt nur bei den besten tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten, einem durch eiserne Disziplin gestählten Body und einer überwältigenden persönlichen Bühnenpräsenz jedes einzelnen Tänzers. Die "Welcome to Chippendales"-Tour 2024 findet am Donnerstag, den 31. Oktober 2024, um 20:00 Uhr in Magdeburg, Amo, Erich-Weinert-Straße 27, statt.

Die Chippendales repräsentieren knisternd sexy Spaß und haben gleichzeitig eine Emanzipationsgeschichte etabliert: Sie gründeten die erste rein männliche Tanzgruppe für ein weibliches Publikum und wurden zu einem Phänomen der Popkultur. Auch wenn es nie um ein politisches Statement ging, haben die Chippendales ganz nebenbei den Sexismus heterosexueller Stripshows hinterfragt und mit viel Humor zugunsten eines weiblichen Publikums umgedeutet. Ihr Erfolgsrezept liegt darin, dass sie in doppelter Hinsicht begeistern: als prickelnde Entertainment-Show für Frauen und als gesellschaftliche Anspielung mit einem schelmischen Augenzwinkern.

In über vier Jahrzehnten traten die Männer der Chippendales vor mehr als 100 Millionen Frauen in über 100 Ländern auf, zerrissen über 1,2 Millionen Tanktops, trugen 56.000 Fliegen und Manschetten und wurden mehr als 70 Millionen Mal fotografiert. Der berühmte Chippendales-Kalender war der erste rein männliche Kalender, der sich an Frauen richtete, und verkaufte sich weltweit über 10 Millionen Mal. Im Jahr 2022 wurde die Chippendales-Revue in Las Vegas zum elften Mal in Folge als "Best Male Revue" ausgezeichnet.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 31. Oktober um 19.30 Uhr und am 2., 20., 26., 29. und 30. November um 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 17., 24. und 30. November statt. Auch für Dezember stehen die Termine bereits fest: Am 11., 17. und 20. des Monats um 19.30 Uhr sowie am 22., 28. und 29. Dezember um 15 Uhr.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Beginn ist am 31.10. um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen gibt es am 23. und 30.10. um 15 Uhr. Auch im November gibt es Termine. Für 20 Uhr sind am 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November Vorstellungen geplant, zudem am 3. November um 17 Uhr und am 20. November um 15 Uhr.

Halloweenfest im Magdeburger Zoo

Am 31. Oktober und 1. November 2024 findet im Zoo ein Halloweenfest statt, bei dem der Zoo herbstlich geschmückt ist und ein spannendes Programm angeboten wird. Der Eingang zum Magdeburger Zoo befindet sich in der Zoowelle an der Zooallee im Vogelgesangpark.

An der Africambo Lodge können Besucher von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr Kürbisse schnitzen und beim Kürbis schätzen teilnehmen. Kinderschminken mit Frida Fantasie ist von 11 bis 16 Uhr gegenüber der Nashornanlage möglich. Das Puppentheater Traumland präsentiert „Die Kürbis-Hexe“ jeweils um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, am 31. Oktober zusätzlich um 16.30 Uhr, vor dem Giraffenhaus. An der Africambo Lodge gibt es außerdem gruselige Leckereien, einschließlich der Möglichkeit, Stockbrot zu backen.

Am 1. November stehen zusätzlich eine Hüpfburg und ein Torwand-Schießen des FCM KidsClub auf der Wiese im Vorpark bereit.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Führung im Dämmerlicht Vom dunklen Werder zur hell erleuchteten Sternbrücke" um 16.30 Uhr ab der Haltestelle Zollbrücke, für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "This is Halloween" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a sowie für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ab 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls sind an der Kasse vor Veranstaltungsbeginn noch Tickets zu haben.