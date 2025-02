Literatur, Kunst und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 5.2.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 5. Februar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Lesung mit Renate Sattler im Magdeburger Literaturhaus

Die Schriftstellerin Renate Sattler liest anlässlich des 34. Geburtstages der Literarischen Gesellschaft Magdeburg im Literaturhaus in der Thiemstraße 7. Sie stellt neue Texte aus den Leporellos „… wie eine Lilie im Schnee“ und „Neues aus dem Märchenland“ vor. In ihren Erzählungen verbindet sie Erinnerungen an ihre Kindheit an der Elbe mit Reisen nach Italien und Thüringen. Der Fluss dient als zentrales Motiv, das sowohl Leben spendet als auch Naturgefahren verdeutlicht. Die Veranstaltung findet am 5. Februar 2025 im Literaturhaus statt. Einlass ist um 15.30 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Thematisch führt die Lesung von der Elbe über das Meer bis nach Pompeji, wo die Geschichte eines Freskenmalers reflektiert wird. Die Erzählung verweist auf die Naturgewalten, die den Untergang der Stadt besiegelten. Über die Liparischen Inseln kehrt sie schließlich zurück nach Thüringen. Der Text „Wie eine Lilie im Schnee“ beschäftigt sich mit den Themen Leben und Tod, Loslassen und Erinnern.

In der Miniatur „Schloss Schwarzburg“ werden persönliche Erinnerungen mit Landschaftsbeschreibungen verknüpft. Die Erzählung thematisiert die Verbindung zur Natur und den Bezug zur Vergangenheit. Eine Passage beschreibt das Schwarzatal und die Eindrücke, die es hinterlässt: „Du bist im Tüll, der Schloss und Berg umhüllt. In der Brise, die mein Haar umweht, kann ich deinen Atem spüren.“

Ergänzend gibt die Autorin eine Kostprobe aus den „Thüringer Impressionen“, einem noch entstehenden Werk. Die Lesung endet mit kurzen Erzählfragmenten aus dem Märchenland.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ steht in der Magdeburger Zwickmühle auf dem Spielplan. Es wird von Marion Bach und Heike Ronniger präsentiert, begleitet von Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die alternierend auftreten. Regie führt Frank Voigtmann, der gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat.

Die Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auseinander. Dabei greifen sie Themen wie die aktuelle politische Lage, wirtschaftliche Herausforderungen und Bildungsfragen auf. Deutschland, einst als Vorbild in vielen Bereichen angesehen, sieht sich mit veränderten Wahrnehmungen konfrontiert. Fragen der politischen Orientierung werden satirisch beleuchtet, insbesondere widersprüchliche Aussagen und Maßnahmen verschiedener Akteure.

Im Mittelpunkt steht auch der Umgang mit finanziellen Ressourcen. Die Entscheidungen der Regierung zur Schuldenbremse und deren Auswirkungen werden thematisiert. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Bildungspolitik, insbesondere den Ergebnissen aktueller Vergleichsstudien. Die Bedeutung von Fachkräften und die Herausforderungen im Handwerk sowie in der Altenpflege sind weitere Aspekte, die kritisch betrachtet werden.

Vorstellungen finden jeweils am 5., 13., 14., 21., 22. und 27. Februar um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a statt. Eine Nachmittagsvorstellung ist für den 12. Februar um 15 Uhr geplant.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren ihr 19. Kabarettprogramm mit dem Titel „Nicht von schlechten Eltern“. Es reflektiert die Ereignisse der vergangenen 20 Jahre, die sowohl politisch, wirtschaftlich als auch privat geprägt waren. Die Brüder standen am 8. November 2003 erstmals gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne und haben seitdem regelmäßig Folgetermine absolviert. Das Jubiläumsprogramm ist keine Lesung oder ein reines „Best Of“, sondern eine Mischung aus beidem mit humorvollen, spontanen und musikalischen Elementen.

Die Veranstaltungen finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, statt. Die nächsten Vorstellungen sind für den 5., 7., 12. und 13. Februar um 19.30 Uhr geplant. Am 9. und 16. Februar beginnen um 15 Uhr Nachmittagsvorstellungen. Gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch Restkarten. Auch in den Wochen danach gibt es noch Termine.

"Reviervorlesung" in der Hochschule Magdeburg-Stendal

Die Veranstaltungsreihe „Reviervorlesung“ hat ihren nächsten Termin am 5.2. Unter dem Titel „Organoleptische Wissenschaftsvermittlung: Wissenschaft zum Hören, Sehen, Anfassen und Verstehen“ wird in der Hochschule gezeigt, wie Wissenschaft auch jenseits der Sprache erfahrbar gemacht werden kann. Die Veranstaltung findet von 17 bis 18.30 Uhr im Hörsaalzentrum der Hochschule im Gebäude 14, Seminarraum 4, auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 statt. Im Anschluss gibt es ein „Get together“, bei dem Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich weiter auszutauschen.

Im Fokus stehen zuvor drei interaktive Stationen, die Wissenschaft durch unterschiedliche Sinneserfahrungen vermitteln: Im Visus pro Lab – der virtuellen Produktentwicklung – zeigen Hochschulprofessor Benedikt Lamontain, Erik Janousch und Florian Honigmann, wie das Labor die virtuelle Produktentwicklung revolutioniert. Besonders in der automobilen Lichttechnik ermöglichen immersive Technologien neue Perspektiven für Design und Simulation.

Digitale Modelle beschleunigen hier Innovationsprozesse und optimieren technische Entwicklungen. Cora Gebauer und Alessandra Kümmel zeigen in der „M Materialbibliothek – Materialien zum Anfassen“, welchen Einfluss haptische Erfahrungen auf unsere Wahrnehmung haben. Besucher können Materialien direkt erleben und so die enge Verbindung zwischen Wissenschaft, Wahrnehmung und Materialforschung nachvollziehen.

Unter dem Titel „Rohstoffwerkstatt – Nachhaltige Ressourcennutzung“ geben Uniprofessorin Gilian Gerke und Erik Janousch Einblicke in die Verarbeitung von Abfallstoffen als nachhaltige Ressourcen. Hier wird Abfall zum Kommunikationsmedium über nachhaltige Kreisläufe und neuartige Ressourcennutzung. Die Veranstaltung ist eine Einladung an alle, Wissenschaft aus neuen Perspektiven zu erleben und sich interaktiv mit aktuellen Forschungsthemen auseinanderzusetzen.

Interessierte können sich bis Dienstag für die Teilnahme vor Ort anmelden. Anmeldungen sind online unter www.sciencecube.de möglich.

Führung durch die Fotoausstellung „Die Elbe – Leben am Fluss“

Die Fotoausstellung „Die Elbe – Leben am Fluss“ zeigt in den Magdeburger Gruon-Gewächshäusern in der Schönbecker Straße 129b die Vielfalt der Landschaft und das Leben am Fluss in Magdeburg. Die Mitglieder des Fotoclubs „magdeburger photographierer“ haben Tiere, Bäume und Landschaften entlang der Elbe fotografisch festgehalten und präsentieren ihre Arbeiten in dieser Ausstellung.

Ein Mitglied des Fotoclubs führt am 5.2. durch die Ausstellung und gibt Einblicke in die Entstehung der Aufnahmen. Dabei werden sowohl künstlerische als auch technische Aspekte der Fotografie beleuchtet. Die Führung beginnt um 10.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Vortrag "Das Universalgenie Hermann Gruson – eine technologische Reminiszenz" in den Gruson-Gewächshäusern

Hermann Gruson war Unternehmer, Ingenieur und Erfinder, dessen bedeutendste Errungenschaft die Entwicklung des Gruson’schen Hartgusses war. Diese Innovation hatte maßgeblichen Einfluss auf die Industriegeschichte.

Sebastian Dieck führt in seinem Vortrag auf eine Spurensuche nach den Erzeugnissen des Grusonwerks und beleuchtet die technologische Bedeutung dieser Entwicklungen. Der Vortrag findet am 5. Februar 2025 um 19 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern, Schönebecker Straße 129b, statt.

Entwicklung des Breiten Wegs von etwa 1850 bis 1945 im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Der Magdeburger Museumsverein lädt zu einem Vortrag mit Siegfried K. Lorenz über die Entwicklung des Breiten Wegs von etwa 1850 bis 1945 ins Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 ein. Der Vortrag behandelt die historische Entwicklung einer der bekanntesten Straßen Magdeburgs.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 5. Februar 2025, um 15.30 Uhr im Schmuckhof statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann über den Museumsservice unter der Telefonnummer 0391/5403530 oder per E-Mail an service@museen.magdeburg.de erfolgen.

„Tod im Trentino" und Treff der Ornithologen im Museum für Naturkunde in Magdeburg

Am Mittwoch, den 5. Februar 2025, finden zwei Veranstaltungen im Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-vom-Guericke-Straße 68 bis 63 statt. Treff für beide ist um 17.30 Uhr am Mitarbeitereingang in der Danzstraße.

Die Fachgruppe Paläontologie lädt zu einem Vortrag mit Steffen Trümper vom Geomuseum der Universität Münster ein. Der Vortrag trägt den Titel „Tod im Trentino – Woher kommt Italiens ältester Saurier?“ und beschäftigt sich mit der Entdeckung und der Herkunft eines bedeutenden Saurierfunds aus Italien. Treffpunkt ist der Mitarbeitereingang des Museums für Naturkunde.

Zur gleichen Uhrzeit startet die Fachgruppe Ornithologie eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Nabu Kreisverband Magdeburg. Marcus Pribbernow führt durch die Veranstaltung. Treffpunkt ist ebenfalls der Mitarbeitereingang des Museums für Naturkunde.

Film "Tour de Nepal" in Magdeburg

Michael Schumacher präsentiert in Magdeburg eine filmische Reise zurück nach Nepal. Neun Jahre nach einer ersten Tour standen ambitioniertere Ziele auf dem Plan. Von der Hauptstadt aus führte die Route auf eine 21-tägige Trekkingtour am Manaslu und Annapurna, die über zwei schneebedeckte Pässe verlief.

Während 2014 die gewaltige Höhe der hochalpinen Pfade noch eine Herausforderung darstellte, wurde die Strecke diesmal mit einer Gesamtstrecke von 350 Kilometern und knapp 15.000 Höhenmetern bewältigt. Die Dokumentation zeigt die entbehrungsreiche Zeit mit schwerem Gepäck, aber auch die landschaftliche Schönheit des Himalaya. Nach der Tour bot Pokhara den passenden Ort zur Erholung.

Die Veranstaltung findet am 5. Februar 2025 um 19 Uhr im Pointfoto, Leipziger Straße 45a, Magdeburg, gegenüber der Universitätsklinik, statt. Sie wird in diesem Jahr nur einmal gezeigt.

"Hildegard von Bingen - Visionärin des Mittelalters" in Magdeburger Volkshochschule

Hildegard von Bingen (1098–1179) war eine außergewöhnliche Frau des Hochmittelalters, deren Wirken bis heute beeindruckt und die am 5.2. Thema in der Volkshochschule Magdeburg ist. Als Mystikerin, Prophetin, Heilkundige und Predigerin prägte sie eine Zeit, in der Frauen nur selten Gehör fanden. Ihr Wissen über die Natur, ihre spirituellen Erkenntnisse und ihre Heilkunst sind bis heute von großer Bedeutung.

Ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur spiegelt sich in zahlreichen Rezepturen wider, die auch in der heutigen Zeit Anwendung finden. In diesem Kurs werden einige ihrer Heilpflanzen und Rezepte vorgestellt, die wertvolle Einblicke in ihr umfassendes Erbe ermöglichen. Die Weisheit Hildegard von Bingens kann auch heute noch eine Bereicherung sein und neue Perspektiven auf Gesundheit und Lebensweise eröffnen.

Der Kurs findet am Mittwoch, den 5. Februar 2025, von 18 bis 20.15 Uhr in der Städtischen Volkshochschule, Leibnizstraße 23, Raum 009, statt. Anmeldungen sind online möglich. Telefonisch ist die Einrichtung unter 0391/5354770 zu erreichen.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Tobias Morgenstern zu Gast in Magdeburg

Einmal im Monat steht im "machwerk" im Breiten Weg 114a ein – auch unterhaltsam gedachter – Streit der Meinungen zu aktuellen Themen und mit interessanten Zeitgenossen auf dem Programm. Nächster Termin ist der 5.2. um 19 Uhr.



Dieses Mal ist Tobias Morgenstern zu Gast. Er ist Gründer der Gruppe „L Art de Passage“ und einer der bekanntesten Musiker des Ostens. Zahlreiche musikalische Projekte entstanden in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Reinhard Mey, Gerhard Schöne, Tim Fischer und vielen anderen. 1998 gründete er sein eigenes „Theater am Rand“ in Zollbrücke an der Oder. Thema an dem Abend wird auch die kritische Haltung Morgensterns zu den Corona-Maßnahmen vor fünf Jahren sein.

„Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ im Magdeburger Moritzhof

In der HofGalerie des Moritzhofs, Moritzplatz 1, ist bis 22. Februar eine Ausstellung mit Fotografien von Astrid Gäckler zu sehen. Die HofGalerie öffnet täglich etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Unter dem Titel „Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ dokumentiert Gäckler eine 14.000 Kilometer lange Reise, die sie gemeinsam mit Heidi und einem selbst ausgebauten Ford Transit durch Uruguay, Argentinien und Chile unternahm. Die beeindruckenden Landschaften und spannenden Momente der Städte wurden in Hunderten von Fotos festgehalten, die trotz der überwältigenden Vielfalt nur einen Bruchteil der Erlebnisse abbilden können. "Es blieb unmöglich all die atemberaubende Schönheit der Landschaften und die spannenden Momente in den Städten gänzlich festzuhalten und die wahre und teilweise überwältigende Faszination auch nur ansatzweise bildlich ausdrücken zu können", sagt die Fotografin.

Partys in Magdeburg

Auch über die Woche locken Magdeburger Clubs mit Ideen zum Ausgehen. Hier Tanz-Termine für den 5.1.

Nachdenker: "Wünsch dir was" heißt es im "Nachdenker" in der Olvenstedter Straße 43. Beginn ist um 20 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Hase und Igel" um 9 und 10.30 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Planet B" um 11 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls gibt es an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Karten.