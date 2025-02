Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 27. Februar 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Magdeburger Zwickmühle" holt Musikkabarett Schwarze Grütze auf die Bühne

Stefan Klucke und Dirk Pursche treten mit ihrem zehnten Bühnenprogramm "Ganz dünnes Eis" im Kabarett "Magdeburger Zwickmühle" auf. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 6. März 2025, um 20 Uhr in der Leiterstraße 2a.

Das Musikkabarett-Duo aus Potsdam bringt neue Lieder auf die Bühne, die mit Wortspielen, satirischen Anspielungen und gesellschaftskritischen Themen arbeiten. Die Texte greifen unter anderem Alltagsprobleme auf. Dabei bewegen sich die Inhalte stets an der Grenze des Sagbaren. Geboten werden ein Lied über das Sammeln von Giftpilzen, ein Ein Song über Wokeness im Kindergarten oder ein Lied über einen mit einer Rechts-Links-Schwäche, so eine Ankündigung.

Die künstlerische Darbietung setzt sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und greift humorvoll politische sowie soziale Themen auf.

"Ausgezählt!" im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Magdeburg

Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann haben mit "Ausgezählt!" ihr zweites gemeinsames Programm auf die Bühne gebracht. Eine Vorstellung ist am Donnerstag, 6. März 2025, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Weitere Aufführungen finden zur gleichen Zeit am 21. März, 10. April sowie am 1. und 8. Mai statt.

Das Programm setzt sich satirisch mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Die Themen reichen von Wahlprozessen bis hin zu den Konsequenzen politischer Entscheidungen. In einer Mischung aus Spielszene, Konferenz und Musik untersuchen die Akteure verschiedene Fragestellungen und lassen dabei Raum für Improvisation sowie Interaktion mit dem Publikum.

Das Autorenteam Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth haben ein Konzept geschaffen, das sowohl durchdacht als auch flexibel genug für spontane Einlagen ist. Die Darbietung zeichnet sich durch Spielfreude und pointierten Humor aus.

Zentralbibliothek Magdeburg: Jörg Mannes gibt Einblicke in die Welt des Balletts

Ballettdirektor Jörg Mannes spricht in der Reihe "Wir, das Ballett" über die Arbeit mit dem Ballett Theater Magdeburg und gibt Einblicke in die Welt des Balletts. Dabei geht es um Themen wie Bühne, Bewegung und Choreografie. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in den Austausch zu kommen.

Die Veranstaltung findet am 6. März und 22. Mai 2025 in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Vernissage zu "misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner im Magdeburger Volksbad Buckau

Die Vernissage zur Ausstellung "misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner beginnt am Donnerstag, 6. März 2025, um 19 Uhr im Volksbad Buckau. Dieses befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Die künstlerischen Werke – Bilder und Wandskulpturen – setzen sich mit der Problematik voreingenommener Künstlicher Intelligenz auseinander. Thematisiert wird die Reproduktion bestehender gesellschaftlicher Diskriminierungen durch algorithmische Systeme.

Die Ausstellung widmet sich Fragen der Stereotypisierung, Marginalisierung und den Folgen von voreingenommener Datenverarbeitung in der KI-Entwicklung. Sie regt zur Reflexion und zum Dialog über die Auswirkungen dieser Technologien an.

Konzert von Les Reines Prochaines im Volksbad Buckau in Magdeburg

Les Reines Prochaines treten mit ihrem neuen Programm am Donnerstag, 6. März 2025, um 20 Uhr im Anschluss an die Vernissage im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage in der Karl-Schmidt-Straße 56 auf.

Das Konzert vereint Songs aus dem aktuellen Album "Scissor*hood" mit performativen Elementen und typografischen Projektionen. Die Band setzt sich mit Themen wie Geschlechterrollen, Machtstrukturen und sozialer Verantwortung auseinander.

Zu den Stücken gehören "Leider hab ich keine Zeit", das den Alltag der modernen Frau thematisiert, "What a nice night", eine Ballade über die Zerbrechlichkeit der Welt, und "Krapfen und Katastrophen", das sich mit einem ökologischen Gleichgewicht befasst.

Les Reines Prochaines kombinieren Performancekunst, philosophischen Humor und politische Schärfe. Die Schweizer Frauenband verbindet Pop, Tango, Volksmusik und Klassik und arbeitet interdisziplinär mit verschiedenen Künstlerinnen.

Insel-Theater Magdeburg mit dem „Bahnhof Nirgendland“

Die Inszenierung „Bahnhof Nirgendland“ erzählt von der Fahrkartenverkäuferin Rosemarie Gleisberg, die seit vielen Jahren an einem Bahnhof in einer kleinen Provinzstadt arbeitet. Für sie ist der Bahnhof ein Ort voller Geschichten, denn Reisende berichten von fernen Orten, Abenteuern und Erlebnissen. Im Laufe der Zeit nimmt jedoch die Zahl der Fahrgäste ab, und die Einsamkeit wird spürbarer. Begleitet von zwei Musikern erinnert sich Rosemarie an vergangene Zeiten und die Erzählungen, die sie einst hörte. Trotz nachdenklicher Momente bleibt die Figur voller Lebendigkeit und Humor.

Das musikalische Programm umfasst Chansons von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef, Jacques Brel und weiteren Komponisten. Die Stücke sind neu arrangiert und bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus leisen und kraftvollen Tönen.

Auf der Bühne stehen Anne Struve (Schauspiel und Gesang), Annalena Buchholz (Cello) und Lennart Wenzel (Klavier).

Die Premiere ist am 2. März 2024 im Insel-Theater in der Zollstraße 19 in Magdeburg. Weitere Vorstellungen folgen am 6., 9., 13. und 16. März sowie am 3. und 4. April, jeweils um 20 Uhr. Aufgrund hoher Nachfrage besteht für den 7., 8., 14. und 15. März die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Empfang der Landeshauptstadt Magdeburg zum Internationalen Frauentag

Am Donnerstag, 6. März 2025, findet von 14.30 bis 17.30 Uhr der Empfang der Landeshauptstadt Magdeburg zum Internationalen Frauentag statt. Die Veranstaltung wird im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 ausgerichtet. Eingeladen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, engagierte Frauen-Vereine und Projekte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie kann bei Natalie Schoof per E-Mail an Natalie.Schoof@stadt.magdeburg.de oder telefonisch unter 0391/5402328 erfolgen.

Bud Spencer und Terence Hill in „Zwei Missionare“ im Oli in Magdeburg

Bud Spencer und Terence Hill kehren auf die Kinoleinwand zurück. Anlässlich des 50. Jahrestags der Premiere von „Zwei Missionare“ läuft der Streifen im März als Donnerstagsfilm im Oli-Kino, Olvenstedter Straße 25a. Am 6., 13. und 27. März ist die italienische Komödie von 1975 jeweils um 19 Uhr zu sehen.

Die beiden Haudrauf-Spezialisten versuchen darin als Missionare, den Eingeborenen einer Insel zu helfen, indem sie die frohe Botschaft auf ihre sehr eigene Weise auslegen und sich dabei schlitzohrig und schlagfertig mit der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit auseinandersetzen. Tickets können unter Telefon 0391/53548622 bestellt werden.

Lesung mit Becca S. Hale und Lisa Kismet in Magdeburg

Becca S. Hale und Lisa Kismet präsentieren ihre Romane "Kingdom of Light" und "The Truth Between Us" im Thalia Magdeburg im Allee-Center. Die Lesung beginnt am Donnerstag, 6. März 2025, um 20.15 Uhr in dem Shopping-Center in der Ernst-Reuter-Allee 11.

Die beiden Autorinnen lesen aus ihren aktuellen Werken, die romantische und düstere Elemente vereinen. Dabei geben sie Einblicke in ihre Geschichten und die von ihnen erschaffenen Welten.

Partys in Magdeburg

Auch über die Woche bietet Magdeburg ein Partyprogramm. Hier zwei Termine für den 6.3.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend wird der 6.3. zum "Twisted Thursday" mit Zymo und Berndt Bechstein. Die Party läuft von 20 bis 2 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung von Jan Kubon: "The Land, The Sea And The Air"

Eine Ausstellung "The Land, The Sea And The Air" von Jan Kubon wird in Magdeburg gezeigt. Ausstellungsstätte ist die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Die Ausstellung zeigt Reiseskizzen und Malerei aus den Jahren 2012 bis 2024. Die Eröffnungsrede hält Jörg Stübing aus Dresden. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Burkhard Schmidt am Piano.

Ausstellung "Blickwechsel" im Oli Magdeburg

Die Ausstellung "Blickwechsel" von Zora Zess wird im Foyer des OLi gezeigt. Dieses befindet sich in der Olvenstedter Straße 25a.

Die Künstlerin aus Magdeburg ist für ihre wilden und abstrakten Werke bekannt. Sie experimentiert mit Farben und Formaten und nutzt den kreativen Prozess bewusst als gestalterische Herausforderung. Die Ausstellung folgt auf eine Präsentation in der Ravelin-Galerie und wird nun im OLi Kino fortgesetzt.

"Die Farbe der Freude" in der Medizinischen Zentralbibliothek der Magdeburger Uni

Die Künstlergruppe "malwerk" lädt unter de Titel "Die Farbe der Freude" zu einer Werkschau in die Medizinische Zentralbibliothek Magdeburg ein. Bis zum 28. März 2025 können die Werke während der Öffnungszeiten der Bibliothek im Haus 41 auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besichtigt und bei Interesse auch erworben werden.

Das "malwerk" besteht aus Menschen mit geistiger Behinderung der Evangelischen Stiftung Neinstedt, Studierenden der Hochschule Harz und weiteren Interessierten, die gemeinsam unter der künstlerischen Leitung von Korvin Reich arbeiten. Wöchentlich erproben sie neue Techniken und Materialien, wobei sich eine besondere Direktheit und Hingabe in den Werken der Menschen mit Behinderung zeigt. Jedes Bild spiegelt ein Stück Persönlichkeit wider, und die Mitglieder tauschen sich über ihre Eindrücke und Gefühle zu den entstandenen Arbeiten aus. Die Künstlerinnen und Künstler sind stolz darauf, ihre Begabungen zu zeigen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

„Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die neue Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ wird im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 gezeigt. Die Ausstellung, die bis zum 18. Mai 2025 zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von rund 100 Objekten aus der Graphischen Sammlung des Museums. Diese Werke bieten einen facettenreichen Blick auf Magdeburg und dokumentieren die Veränderungen im Stadtbild über die letzten 500 Jahre. Neben Papierarbeiten und Gemälden sind auch Porzellanansichten zu sehen.

Themen der Ausstellung sind unter anderem der Klosterbergegarten, der Domplatz, der Alte Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie das gesamte Stadtpanorama. Die Werke stammen von renommierten Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Zu den Highlights gehören Drucke aus der Schedelschen Weltchronik und der Merian-Werkstatt. Einige der Objekte werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft und verlegt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Traumfresserchen" um 9 und 10.30 Uhr und für "Nur ein Tag" um 9 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Auch "Girls! Girls! Girls!" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a ist ausverkauft.

Gegebenenfalls gibt es an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten.