In Magdeburg bietet der Programmkalender am 7.6.2025 unter anderem Musik, Humor und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 7. Juni 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Große Events an diesem Sonnabend sind zudem das Puppentheater-Festival, das Spectaculum Magdeburgense und die Magdeburger Festungstage sowie das Magdeburger Stadtfest.

Manfred Mann’s Earth Band im Magdeburger Amo

Diesen Sonnabend gastiert die Manfred Mann’s Earth Band in Magdeburg. Das Konzert findet im Amo statt. Die britische Rockband, gegründet im Jahr 1971 von Manfred Mann, wurde insbesondere in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren mit Titeln wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“, „Mighty Quinn“ und „For You“ einem breiten Publikum bekannt.

Neben Studioaufnahmen trugen vor allem ausverkaufte Tourneen in europäischen Konzerthallen zur Popularität bei. Gründungsmitglied Mick Rogers ist seit Beginn Teil der Band und bis heute aktiv. Nach einer Auflösung im Jahr 1988 nahm Manfred Mann die musikalische Arbeit mit der Earth Band im Jahr 1992 wieder auf.

Seit 2011 ist Robert Hart, zuvor bei Bad Company, als Sänger dabei. Mit ihm erweiterte die Gruppe ihr Repertoire um eine stärker rockorientierte Ausrichtung. Das aktuelle Programm kombiniert Klassiker der Bandgeschichte mit neueren Elementen. Die Earth Band bleibt ihrem Ruf als energiegeladene Liveband treu und steht damit erneut auf einer Magdeburger Bühne.

Manfred Mann’s Earth Band spielt im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Das Konzert beginnt am morgigen Sonnabend, 7. Juni, um 20 Uhr.

Theaterzug macht mit Geschichte über Schifffahrt Station an Magdeburger Niedrigwasserschleuse

Das Eisenbahntheater „Das Letzte Kleinod“ macht ab heute Station in Magdeburg. vom 7. bis 12.6. wird täglich das Stück „Reibholz“ gezeigt. Standort des ozeanblauen Theaterzugs ist dieses Mal an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel.

Der Standort ist mit Bedacht gewählt: Unter freiem Himmel werden Geschichten aus der Welt der Binnenschifffahrt erzählt – direkt in und auf einem umgebauten Zug. Grundlage des Projekts sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa über ihren Alltag auf den Wasserstraßen, das Leben an Bord, über Warteschleifen in Häfen, Existenzdruck und familiäre Herausforderungen.

Der Theaterzug verwandelt sich dabei in ein schwimmendes Frachtschiff auf Schienen: Mit gestalteten Wohnräumen, Matrosenkammern, einem Steuerstand auf einem Flachwagen und Güterwaggons voller Holz, Mais, Zellulose oder Salz entsteht ein begehbares Theatererlebnis. Szenen zu Themen wie Manöver, Crewarbeit, Instandhaltung und Infrastruktur werden zwischen Laderäumen, Ladegleisen und Publikum gespielt. Die reale Binnenschifffahrt Magdeburgs ist Teil des Stücks – mit O-Tönen von Menschen, die hier arbeiten oder vorbeifahren. Das internationale Ensemble unter Regie von Jens-Erwin Siemssen macht „Reibholz“ zu einem sinnlichen Stück über eine oft übersehene, aber zukunftsrelevante Branche.

Reibholz vom 7. bis 12. Juni jeweils um 19 Uhr am Theaterzug an der Steinkopfinsel 15. Karten an der Abendkasse und unter www.das-letzte-kleinod.de im Web.

„Die Sieben Todsünden“ im Magdeburger Insel Theater auf dem Werder

Vom 6. bis 8. Juni lockt das "Pauken & Poeten Theater Magdeburg" jeweils um 22 Uhr ins Insel Theater in der Zollstraße 19. Auf dem Programm steht „Die Sieben Todsünden“ – eine musikalische Lesung jenseits von Moral und Tageslicht. Die Dauer beträgt etwa 1 Stunde und 15 Minuten, ohne Pause.

In der stimmungsvoll beleuchteten Orangerie erwartet Nachtschwärmer und Neugierige ein Abend voller literarischer Höhenflüge und dunkler Versuchungen. Zwischen knisterndem Feuerlicht und geheimnisvoller Atmosphäre entfaltet sich eine Reise durch die Schatten der menschlichen Seele. Ein wenig Neid, ein Hauch Wollust, dazu eine Prise Hochmut – kunstvoll verpackt in Worte und Klänge.

Schauspieler Marcus Kaloff führt durch diesen literarisch-musikalischen Streifzug und liest aus Werken von Franz Kafka, Bertolt Brecht, William Shakespeare und weiteren Autor*innen, die die Abgründe des Menschlichen kunstvoll in Sprache gefasst haben. Unterstützt wird er dabei von Gregor Schienemann, der mit seiner Gitarre den Geschichten eine klangliche Tiefe verleiht und dem Abend eine intensive emotionale Wirkung schenkt.

„Die Sieben Todsünden“ ist kein moralisches Lehrstück, sondern ein sinnlich-poetisches Erlebnis, das die Nacht nutzt, um Sehnsüchte, Triebe und Gedanken ans Licht zu holen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern und feinem Gespür für die Schönheit des Unvollkommenen.

„Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ mit Hengstmanns und Freunden im Magdeburger Technikmuseum

Am 7. Juni 2025 um 20 Uhr feiert das Sommertheater im Technikmuseum Magdeburg seine Premiere mit dem Stück „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“, präsentiert von Hengstmanns & Freund*innen. Der dritte und letzte Teil der Branntwein-Saga wird im Technikmuseum an der Dodendorfer Straße 65 aufgeführt und verspricht ein satirisches Theatererlebnis mit bekannten und beliebten Figuren.

Nach den ersten beiden Teilen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ (2023) und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ (2024) folgt nun der finale Akt. Obwohl sich das Autorenteam um Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann gegen eine Fortsetzung gewehrt hat, ist der Abschluss unausweichlich. Franz Branntwein muss zurückkehren – und diesmal in eine düstere Zukunft, die vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. Denn die wirklichen Probleme liegen nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, die droht, sich in eine noch trostlosere Realität zu verwandeln.

Der grantige Held der Reihe, Franz Branntwein, bewegt sich in diesem Stück durch verschiedene Dimensionen der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Seine Lösungen sind selten praktikabel, oft unverständlich, aber stets unterhaltsam. Mit dabei sind auch in diesem Jahr zahlreiche Charaktere, die das Publikum bereits in den Vorgängerstücken liebgewonnen hat – allen voran Branntwein selbst, der rüpelnde Gaffer, der seine ganz eigene Sicht auf das Weltgeschehen hat.

Weitere Vorstellungen sind bis mit Juli geplant.

Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird in der Ausstellungshalle im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 13. Juli 2025 zu sehen.

Gezeigt wird eine umfangreiche Werkgruppe von Thomas Gatzky, der in über vier Jahrzehnten kontinuierlich Collagen geschaffen hat – überwiegend mit Papier, aber auch mit anderen Materialien. Die Ausstellung bietet eine eindrucksvolle Gesamtschau seines Schaffens, das sich durch experimentelle Formensprache, materialreiche Montagen und abstrakte Kompositionen auszeichnet. Sie eröffnet poetische und assoziative Bildräume und reflektiert Gatzkys ganz eigene Art, sich die Welt gestalterisch anzueignen.

Thomas Gatzky stammt aus Treuenbrietzen und ist Industriedesigner, Künstler und Hochschullehrer. Er war unter anderem an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig und ist seit vielen Jahren mit freien künstlerischen Arbeiten, darunter Skulptur, Objektkunst und Collage, präsent.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Amy Belle spielt in Magdeburg

Am 7.6. gibt die schottische Singer-Songwriterin Amy Belle aus London ein Konzert in Magdeburg. Sie ist bekannt für ihr Duett mit Rod Stewart, das mittlerweile über eine Milliarde Aufrufe auf YouTube hat.

Sie spielt in ihrem Solo-Konzert im „mach|werk“ eine Mischung aus eigenen Songs und klassischen Coverversionen zeitloser Klassiker. Beginn des Auftritts ist um 20 Uhr in der Einrichtung im Breiten Weg 114a.

Ausverkauft und verschoben in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Tickets gab es mehr für die Veranstaltungen des Klubkultur-Festivals im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für das Konzert "Kinder für Kinder der Stadt Magdeburg" um 19 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.

Das Konzert mit "Miss April" in der Sudenburger Feuerwache wird verschoben.