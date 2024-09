Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 7. September 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Theater Magdeburg feiert die Eröffnung der Spielzeit

Zwei Tage feiert das Theater Magdeburg die Eröffnung der Spielzeit. Am 7.9. gibt es von 14 bis 1 Uhr Programm im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, am 8.9. hat von 11 bis 17 Uhr das Opernhaus am Universitätsplatz 9 geöffnet.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der künstlerischen Vermittlung. Im und um das Schauspielhaus können Menschen allen Alters selbst zu Kometen werden. Begleitet wird der Tag von unserer Lieblingsmoderatorin Didine van der Platenvlotbrug. Unter anderem hat Klub 2 der Theaterjugend um 14 und 18 Uhr Vorstellungen.

"Am Abend haben Sie die Qual der Wahl – kommen Sie zur Eröffnungspremiere "Das schlaue Füchslein" ins Opernhaus oder zu einer besonderen Ausgabe von "Trsenchor XXL" ins Schauspielhaus. In jedem Fall können Sie den Abend mit einer Party im Schauspielhaus ausklingen lassen", so die Veranstalter.

„La Dolce Vita“ im Moritzhof Magdeburg

Die dritte Biennale „La Dolce Vita“ im Moritzhof Magdeburg lädt dazu ein, in die kulturelle Identität Italiens einzutauchen. Die Wurzeln Italiens liegen tief in der lateinischen, griechischen und italienischen Kulturgeschichte, deren überlieferte Mythen auch heute noch einen geistigen Rahmen in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft bilden. Für viele Menschen nördlich der Alpen steht Italien als Sinnbild für Urlaub, sonniges Wetter, gutes Essen, Kunst und Kultur. In dieser Vorstellung erscheint das Land wie ein märchenhaftes, idealisiertes Paradies. Doch wie sehen die Italiener selbst ihr „Belpaese“? Im Verlauf des Festivals wird diese Frage durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen wie Theater, Musik und Kino erkundet, um die mythologische und märchenhafte Dimension Italiens ans Licht zu bringen.

Die Veranstaltung beginnt am 7.9. um 14:30 Uhr mit dem Einlass und einer feierlichen Eröffnung, begleitet von einem kleinen Hoftreiben. Hier können sich die Besucher an Informationsständen informieren, Bücher erwerben und kleinere Leckereien genießen. Für die kleinen Gäste gibt es besondere Überraschungen. Um 15:00 Uhr startet das Kinderprogramm „L’Italia vista dalla fiabe“ – Italien aus der Sicht der Märchen – das sich an Kinder ab 7 Jahren richtet. Gleichzeitig findet ein Mini-Sprachkurs Italienisch in der HofGalerie statt. Um 16:00 Uhr folgt ein Bildvortrag mit dem Titel „Jäger des verlorenen Schatzes: Italien vor den Römern. Auf den Spuren von Etruskern, Sabinern und Samnitern“, der die Geschichte Italiens vor der Römerzeit beleuchtet. Danach wird um 17:00 Uhr der Film „La Chimera“ in Originalsprache mit Untertiteln gezeigt. Den Abschluss des Tages bildet um 20:00 Uhr ein Konzert des Künstlers Fabio Guglielmino.

Mono Inc. spielen in der Festung Mark

Am 7. September 2024 findet in der Festung Mark in Magdeburg am Hohpfortewall ein besonderes Konzert statt. Die historische Location verspricht, ebenso wie das abwechslungsreiche Programm, ein echtes Highlight zu werden. Die Band Mono Inc. wird an diesem Abend nicht nur ihre größten Hits aus über 20 Jahren Bandgeschichte präsentieren, sondern das Publikum auch mit besonderen Momenten verzaubern. Gemeinsam mit ihren Fans, die sie liebevoll „Raben“ nennen, feiern sie zwei emotionale Abende.

Als Support tritt die Band Soulbound auf, und als Special Guests werden Hell Boulevard für zusätzliche musikalische Highlights sorgen. Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, das Konzert startet um 18:15 Uhr.

Premiere für "Tatort Buckau" im Volksbad

Die regionale Krimi-Komödie „Tatort Buckau“ feiert am 7.9. im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ihre Premiere. In dieser spannenden und humorvollen Inszenierung geschehen im kleinsten Kiez der Landeshauptstadt Magdeburg mysteriöse Dinge: Leichen tauchen in Baugruben auf, alle vergiftet, und die Zahl der Vermisstenanzeigen nimmt bedrohlich zu. Eine düstere Atmosphäre breitet sich aus, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Straßen wie ausgestorben wirken.

Doch es gibt Hoffnung: Die Buckauer Mordkommission, verstärkt durch Unterstützung aus Sudenburg, nimmt die Ermittlungen auf und versucht, dem rätselhaften Geschehen in Buckau auf die Spur zu kommen. Das Laientheaterstück, inszeniert von Ilja Hübner, verspricht einen fesselnden Abend für Krimifans. Besonders bemerkenswert ist, dass das Stück in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Buckauer Kiezes entwickelt wurde. Seit einem Jahr laufen die Proben, um die Geschichte lebendig werden zu lassen.

Kathrin Goldammer, eine der Darstellerinnen, erinnert sich: „Es war eine zufällige Begegnung. Ilja hat das Stück vorgestellt und mich schnell überzeugt. Außerdem ist es großartig, Neues auszuprobieren und über seinen Schatten zu springen.“ Die Idee für dieses besondere Theaterprojekt kam Ilja Hübner während eines Sommer-Spaziergangs durch Buckau, als er spontan Lust bekam, hier Theater zu machen. In Kooperation mit dem Buckau e.V. formte sich ein Ensemble, das durch gemeinsames Brainstorming den Theatertext für die Bühne im Volksbad Buckau entwickelte.

Neben der Premiere am 7. September finden weitere Vorstellungen am 13. und 14. September 2024 statt, jeweils um 19 Uhr.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Am 7.9. 2024 feiert das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ in der Zwickmühle Wiederaufnahme. In diesem neuen Programm stehen Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit den wechselnden Kabarettisten Christoph Deckbar und Oliver Vogt auf der Bühne. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch, das Voigtmann gemeinsam mit Robert Schmiedel verfasst hat, kehren die beiden Protagonistinnen von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurück und betreten wieder festen Boden – den der Tatsachen.

Doch die Realität entpuppt sich als skurriler denn je. Einst war Deutschland das große Vorbild, doch heute sieht die Welt uns eher mit einem lachenden Auge. Politische Verwirrung, widersprüchliche Signale und ein Land, das aus den Fugen geraten ist – all das wird in gewohnt scharfzüngiger Weise aufs Korn genommen. Die Regierung scheint ebenso wenig wie die Gesellschaft den Durchblick zu haben, während Fachkräftemangel und Bildungsprobleme den Alltag prägen. Die Kabarettistinnen werfen einen satirischen Blick auf die widersprüchlichen politischen Zustände und gesellschaftlichen Herausforderungen, die unser Land prägen, und stellen fest: „Kein Verstand in Sicht!“

Das Programm wird an mehreren Terminen im September in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a aufgeführt: am 7., 18., 24. und 25. September um 20 Uhr sowie am 11. September um 15 Uhr.

Toggo-Tour macht Halt im Magdeburger Elbauenpark

Das Super-RTL-Kinderprogramm Toggo kommt auf seiner Sommertour nach Magdeburg: Bereits zum 25. Mal beschert die Toggo-Tour Kindern und Familien jede Menge Spiel, Spaß und Action – und im Jubiläumsjahr wird sie noch bunter. Am 7. und 8. September kommt die Roadshow nach Magdeburg in den Elbauenpark, wie der Sender RTL ankündigt.

Hier können kleine Fans ihre Idole persönlich treffen und sich auf den zahlreichen Spielstationen aus dem Toggo-Universum austoben. Eine Bühnenshow mit angesagten Acts und Mitmachaktionen rundet das Fest ab. Der Eintritt ist kostenlos. Ein Highlight ist auch in diesem Jahr wieder der Buzzer-Run des cleveren Erfinders Woozle Goozle. Aber auch Alvinnns Skateboard-Wahnsinn sorgt für jede Menge Action.

Das NFL-Flag-Football-Modul bringt den Gästen die Sportart näher, und ein Parcours nimmt sie direkt in die Welt der Seattle Seahawks sowie der New England Patriots mit. Für Einhorn-Fans ist zum ersten Mal die Spielstation von Unicorn Academy mit dabei. Außerdem lädt der beliebte Meeresbewohner Spongebob Schwammkopf dazu ein, das Meer spielerisch von Plastik zu befreien. Kinder und Familien haben zudem auch wieder die Möglichkeit, Radio zum Reingucken mit der Toggo-Radiobox zu entdecken.

In der Toggolino-Spaßwelt ist auch für die ganz Kleinen viel los: Auf der Toggolino-Hüpfburg können sie spielen und toben, die PAW-Patrol-Zentrale erklimmen und mit Rubble und seiner Crew bauen, was das Zeug hält. Das Highlight: Die PAW Patrol, Peppa Pig, Hello Kitty, Spongebob Schwammkopf und Toggolino kommen sogar persönlich vorbei, heißt es in der Ankündigung.

Auf der Bühne der Tour präsentieren die Moderatoren Giulia Mühlhaus, Katulka und Simón Albers vielfältige Acts. In Magdeburg kann sich das Publikum auf Songs von „Frank & seine Freunde“ sowie „Amir The Kid“ freuen. Auch die Popband Honigkuchenpferde sorgt am Sonntag für Stimmung. Die Bühne heizt Jannik Freestyle mit seinen coolen Tricks ein und BMX-Freestyler Chris Böhm will Rekorde präsentieren.

Zum Mitmachen und Tanzen laden außerdem „D!’s Dance Club“, zahlreiche Spiele und die Toggo-Tour-Hauptverlosung ein. Abseits der Bühne soll in diesem Jahr auch die Verpflegung nicht zu kurz kommen. Ein Food-Angebot und der Toggo-„Limo-Garten“ laden zum Verweilen ein.

Weitere Informationen zur Toggo-Tour finden interessierte Eltern online.

„Sing Joyfully unto God“ in der Ambrosiuskirche

Unter dem Titel „Sing Joyfully unto God“ präsentiert das Vokalensemble MPAW, bestehend aus sieben Sängerinnen und Sängern aus der Altmark und Magdeburg, am 7.9. in dr Ambrosiuskirche ein vielfältiges A-cappella-Programm. Die Veranstaltung, die von 17 bis 18:30 Uhr dauert, entführt das Publikum auf eine faszinierende Reise durch die Welt der reinen Vokalmusik.

Das Ensemble, bestehend aus Susanna Baldovski (Sopran), Shirley Radig (Sopran), Katharina Meyer (Mezzosopran), Franziska Meyer (Alt), Sebastian Klopp (Tenor), Alexander Klopp (Bariton) und Oliver Wolf (Bass), führt durch eine musikalische Zeitreise. Auf dem Programm stehen Motetten von Orlando di Lasso, William Byrd und Clemens non Papa, ebenso wie Madrigale der Renaissance. Darüber hinaus werden alte Volkslieder in neuen, originellen Arrangements sowie Rock- und Popmusik in A-cappella-Versionen zu hören sein. Ein besonderes Highlight des Abends ist ein Stück, das die renommierten King’s Singers speziell für dieses Ensemble geschrieben haben.

Die Veranstaltung findet in der St. Ambrosius Kirche, Halberstädter Straße 132 statt.

„Liebeslieder-Walzer“ in der Magdeburger Nicolaikirche

Der Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg gibt am 7. September 2024 um 18:30 Uhr ein Konzert in der Nicolaikirche am Magdeburger Nicolaiplatz. Auf dem Programm stehen die „Liebeslieder-Walzer“ von Johannes Brahms, ein Werk, das für seine romantischen Melodien und seinen tänzerischen Charakter bekannt ist.

Unter der Leitung von Frithjof Motoike wird der Chor, begleitet von Mikiko Motoike und Thorsten Fabrizi am Klavier, die Zuhörer durch die gefühlvollen und lebendigen Stücke führen. Das Konzert wird von Solisten unterstützt: Grit Wagner (Sopran), Patricia Wolle (Alt), Marcel Radtke (Tenor) und Mathias Vetter (Bass) verleihen den Liebesliedern besondere Ausdruckskraft.

Abendliedersingen im Garten der Kreuzkirche

Für den 7. September lädt die Kreuzkirche in Magdeburg zu einem stimmungsvollen Abendliedersingen im Garten ein. Mit dem Abendgeläut um 18 Uhr beginnt eine 45-minütige Zusammenkunft, bei der die Teilnehmenden gemeinsam Abend- und geistliche Heimatlieder singen.

In der ruhigen Atmosphäre des Kirchgartens an der Flachsbreite 17 entsteht eine Gelegenheit, den Tag musikalisch ausklingen zu lassen und sich in Gemeinschaft dem Gesang traditioneller Lieder hinzugeben.

Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg

Seit mittlerweile über 20. Jahren gehört der Nachtflohmarkt in Magdeburg zu den namhaftesten Märkten in ganz Deutschland, zum größten Trödelevent in Sachsen-Anhalt schon lange. Die Zahl der Stammhändler nimmt stetig zu, weil fast jeder, der einmal dabei gewesen ist, gerne wiederkommt. Der beliebte Magdeburger Nachtflohmarkt ist in der Trödelszene nicht mehr wegzudenken. Oft ist der Zuspruch so groß, dass selbst drei Messehallen mit nahezu 9000 qm Gesamtfläche nicht reichen um alle Anbieter unterzubringen. Die Messe Magdeburg am Elbauenpark mit ihren gepflegten, beheizten und gut beleuchteten Messehallen bietet ein wunderbares Trödelflair mit vielseitiger Gastronomie. Der Magdeburger Nachtflohmarkt mit jedes Mal rund 250 Händlern ist zum Besten und Angebotsstärksten Trödelmarkt der Elbestadt gewachsen und zieht pro Markttag immer tausende Besucher an.

Nächster Termin ist der 7.9. Geöffnet ist von 15 bis 23 Uhr. Im Oktober ist dann ein Nachtflohmarkt für den 12.10. angesetzt.

Ausstellung und Flohmarkt im Café Verde

Im Café Verde der Vitopia Genossenschaft im Herrenkrug 2 läuft einer Ausstellung unter dem Titel „Wunderkammer“. Es werden „Illustrationen und halbmagische Objekte“ von Minka Felder präsentiert. Darunter sind Erinnerungsstücke, Geschichtenskizzen und Materialexperimente. Die Arbeiten beschäftigten sich mit äußeren und inneren Prozessen, mit einem Augenzwinkern werde auf Alltägliches und Außergewöhnliches geschaut, wie es in einer Ankündigung heißt.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Cafés Verde – Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr – besucht werden.

Diesen Sonnabend besteht hier zudem die Möglichkeit, einen Flohmarkt zu besuchen. Das Motto lautet "Klamotten, Krams und Kaffee".

Christine Prayon tritt in Magdeburg auf

Im mach|werk im Breiten Weg 114a findet am 7.9. die „Tonstunde Nr. 5“ statt, eine Veranstaltung, die Töne und gute Gespräche miteinander verknüpft. Von 20 bis 22 Uhr erwartet die Besucher eine satirische Lesung, gefolgt von einer sogenannten „Diskursverengung“.

Die bekannte Kabarettistin Christine Prayon, vielen als „Birte Schneider“ aus der „heute show“ bekannt, tritt zusammen mit Felicia Binger auf. Die musikalische Begleitung übernimmt Eddie Weimann, und moderiert wird der Abend von Ilka Hein. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.