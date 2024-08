Theater, Geschichte, Party und mehr stehen unter anderem am 8.8.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 8. August 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Olvenstedt probiert's: Romulus der Große" der Freien Kammerspiele im Forum Gestaltung Magdeburg

Die 36. Ausgabe von "Olvenstedt probiert's" wird im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt. Die Vorstellungen der Kammerspiele Magdeburg beginnen vom 8. bis 10. und 13. bis 16. August jeweils um 20 Uhr.

Lesen Sie auch: Nach Tod von Susanne Bard: So steht's um das beliebte Sommertheater „Olvenstedt probiert’s“

Auch in diesem Sommer unternimmt darin die kultige und unverdrossene Theatergruppe Braune-Sommer-Wiese einen weiteren, ihren nunmehr 36. Versuch, „für die Menschen hier“ Theater zu spielen, das den Erdkreis und insbesondere „diese gebeutelte Region“ ein wenig friedlicher, toleranter und lebenswerter macht. In Abwesenheit von Beate und Achim, die in diesen Tagen andere Ziele verfolgen, wird das verbliebene Ensemble um Ente, Vicky, Pinsel, Appel und Kessel nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen und sich abermals dem so anspruchsvollen wie unbarmherzigen Regie-Diktat von Jens „Jente“ Kühle unterwerfen. Die Gruppe stellt diesmal in „Romulus der Große“ den Untergang des Weströmischen Reiches nach und liefert mit der Illustration des Niedergangs eines Imperiums (ja eines ganzen Zeitalters) sowohl einen Kommentar zur derzeitigen Weltlage, als auch zu den nicht minder beängstigenden Wirren, in die sie selbst geraten ist.

Auf der Bühne stehen Michael Magel, Jochen Gehle, Alexandra Sagurna, Thomas Wiesenberg, Samanta Hinz, Kevin Schulz, Falko Graf und Holger Magel. In bewährter Weise wurde das Stück von Dirk Heidicke geschrieben.

"Raub der Sabinerinnen" im Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die berühmte Komödie "Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen. Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das Drama soll umgehend auf der Bühne des Schützenhauses uraufgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass er als Autor anonym bleibt, willigt der Professor ein. Doch dann kommt, wie soll es in einer guten Komödie auch anders sein, alles anders als geplant.

Mit amüsanten Missverständnissen und allerhand Verwechslungen gilt "Der Raub der Sabinerinnen" bis heute als bedingungslose Liebeserklärung an das Theater. Vorstellungen im Magdeburger Möllenvogteigarten sind vom 7. bis 10. und vom 21. bis 23. August jeweils für 19 Uhr geplant. Am 11. und 25. August beginnen Vorstellungen um 17.30 Uhr.

Rundgang: Die Magdeburger Bluthochzeit

Am Donnerstag, 8. August, beginnt um 10 Uhr findet eine thematische Stadtführung der Urania unter der Leitung von Ingo Bringezu. Die Führung thematisiert die Ereignisse der Magdeburger Bluthochzeit im Jahr 1631 während des 30-jährigen Krieges. Nachdem sich Magdeburg 1630 mit den Schweden verbündete, belagerten kaiserliche Truppen die Stadt und stürmten sie im Mai 1631. Dabei kam es zu einem schrecklichen Blutbad, bei dem etwa 20.000 Menschen ums Leben kamen.

Diese Veranstaltung soll an die tragischen Ereignisse in der Magdeburger Stadtgeschichte erinnern und sie für die Teilnehmer erlebbar machen. Treffpunkt ist die Haltestelle Domplatz am Denkmal Sudenburger Tor in der Danzstraße. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 0391/255060 erfolgen.

Bio-Abend-Markt auf dem Schellheimerplatz in Magdeburg

Die Biohöfe-Gemeinschaft Sachsen-Anhalt ist ein Verein, der es sich in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden des ökologischen Landbaus zur Aufgabe gemacht hat, die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft in Sachsen-Anhalt zu fördern.

Zu den Angeboten gehören die Bio-Abend-Märkte in Magdeburg. Sie finden auf dem Schellheimerplatz im Stadtteil Stadtfeld-Ost statt. Die nächsten Termine sind am 8.8., 12.9. und 10.10. jeweils von 15 bis 19 Uhr.

"Sich-treiben-lassen" mit Fotografie von Wenzel Oschington im MDR-Landesfunkhaus

Der Magdeburger Fotograf Wenzel Oschington ist bekannt für seine Kunst, beiläufige und scheinbar unbedeutende Szenen festzuhalten. Ab dem 1. August werden 40 seiner Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Jahren 2006 bis 2018 im MDR-Landesfunkhaus ausgestellt.

Die Ausstellung trägt den Titel „Life is live“ und zeigt Bilder, die im Vorübergehen entstanden sind, typische Streetfotografie. Oschington betont das "Sich-treiben-lassen", wodurch sich ihm verborgene Dinge offenbaren, die er als Flaneur und Voyeur einfängt. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er Autodidakt und dokumentiert bis heute die Kunst- und Kulturszene Magdeburgs.

Die Ausstellung „Life is live“ ist bis zum 15. September montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das MDR-Landesfunkhaus befindet sich in der Stadtparkstraße 8.

Treff der Briefmarkenfreunde in Magdeburg

Wer sich für Briefmarken oder Postgeschichte interessiert, ist beim Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können in der Schwiesaustraße 4 ab 16 Uhr Erfahrungen aus- und Briefmarken getauscht werden.

Die nächste Briefmarkenbörse findet am 1. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Morgenstraße 3 statt.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom bis 18. August in der HofGalerie zu sehen.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

SC Baracke: Ein "Durstiger Donnerstag" ist am 1.8. im SC Baracke auf dem Campus der Uni angekündigt. DJ Felixx legt ab 23 Uhr auf. Dieses Mal geht es um Techno.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.