Große Events an diesem Sonnabend sind zudem das Spectaculum Magdeburgense und die Magdeburger Festungstage sowie das Magdeburger Stadtfest.

Theaterzug macht mit Geschichte über Schifffahrt Station an Magdeburger Niedrigwasserschleuse

Das Eisenbahntheater „Das Letzte Kleinod“ macht ab heute Station in Magdeburg. vom 7. bis 12.6. wird täglich das Stück „Reibholz“ gezeigt. Standort des ozeanblauen Theaterzugs ist dieses Mal an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel.

Der Standort ist mit Bedacht gewählt: Unter freiem Himmel werden Geschichten aus der Welt der Binnenschifffahrt erzählt – direkt in und auf einem umgebauten Zug. Grundlage des Projekts sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa über ihren Alltag auf den Wasserstraßen, das Leben an Bord, über Warteschleifen in Häfen, Existenzdruck und familiäre Herausforderungen.

Der Theaterzug verwandelt sich dabei in ein schwimmendes Frachtschiff auf Schienen: Mit gestalteten Wohnräumen, Matrosenkammern, einem Steuerstand auf einem Flachwagen und Güterwaggons voller Holz, Mais, Zellulose oder Salz entsteht ein begehbares Theatererlebnis. Szenen zu Themen wie Manöver, Crewarbeit, Instandhaltung und Infrastruktur werden zwischen Laderäumen, Ladegleisen und Publikum gespielt. Die reale Binnenschifffahrt Magdeburgs ist Teil des Stücks – mit O-Tönen von Menschen, die hier arbeiten oder vorbeifahren. Das internationale Ensemble unter Regie von Jens-Erwin Siemssen macht „Reibholz“ zu einem sinnlichen Stück über eine oft übersehene, aber zukunftsrelevante Branche.

Reibholz vom 7. bis 12. Juni jeweils um 19 Uhr am Theaterzug an der Steinkopfinsel 15. Karten an der Abendkasse und unter www.das-letzte-kleinod.de im Web.

„Rendezvous im Garten“ mit dem Magdeburger Hyperion Trio

Auf der Terrasse des Gesellschaftshauses erklingt am 8.6. Kammermusik in klassischer Besetzung. Anlass ist das europäische Aktionswochenende unter dem Titel „Rendezvous im Garten“, das vom 6. bis 8. Juni mit kulturellen Angeboten in historischen Gartenanlagen gefeiert wird.

Das „Hyperion Trio“ aus Magdeburg, bestehend aus Oliver Kipp (Violine), Katharina Troe (Violoncello) und Hagen Schwarzrock (Klavier), bringt an diesem Nachmittag Werke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Robert Schumann, Nils Wilhelm Gade sowie Musik von John Barry, Jacques Revaux und Paul Anka zu Gehör. Der Eintritt zu diesem Open-Air-Konzert ist frei. Kaffee und Kuchen stehen vor Ort bereit.

Mit dieser musikalischen Darbietung wird zugleich das 200-jährige Bestehen des Klosterbergegartens gewürdigt. Die Parkanlage am Elbufer wurde im Jahr 1825 nach Plänen von Peter Joseph Lenné gestaltet. Besonders prägend sind die charakteristischen Gehölzgruppen und ein restaurierter Teich. Das angrenzende Gesellschaftshaus entstand wenige Jahre später nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel.

Das Ensemble wurde 1999 vom Magdeburger Pianisten Hagen Schwarzrock gegründet. Zwei Jahre nach seiner Gründung erhielt das Trio den ersten Preis beim Internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerb für Kammermusik in Pörtschach. Internationale Auftritte sowie zahlreiche CD-Produktionen dokumentieren die künstlerische Arbeit des Ensembles. Die Mitglieder des Trios lehren an Musikhochschulen in Köln, Hannover und Leipzig. Darüber hinaus engagieren sie sich als Dozenten bei Meisterkursen, unter anderem an der Joseph-Joachim-Akademie und beim European Union Youth Orchestra, und bringen ihre Erfahrung in die Jurys internationaler Wettbewerbe ein.

"Rendezvous im Garten" beginnt diesen Sonntag, 8. Juni, um 15 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129.

„Die Sieben Todsünden“ im Magdeburger Insel Theater auf dem Werder

Vom 6. bis 8. Juni lockt das "Pauken & Poeten Theater Magdeburg" jeweils um 22 Uhr ins Insel Theater in der Zollstraße 19. Auf dem Programm steht „Die Sieben Todsünden“ – eine musikalische Lesung jenseits von Moral und Tageslicht. Die Dauer beträgt etwa 1 Stunde und 15 Minuten, ohne Pause.

In der stimmungsvoll beleuchteten Orangerie erwartet Nachtschwärmer und Neugierige ein Abend voller literarischer Höhenflüge und dunkler Versuchungen. Zwischen knisterndem Feuerlicht und geheimnisvoller Atmosphäre entfaltet sich eine Reise durch die Schatten der menschlichen Seele. Ein wenig Neid, ein Hauch Wollust, dazu eine Prise Hochmut – kunstvoll verpackt in Worte und Klänge.

Schauspieler Marcus Kaloff führt durch diesen literarisch-musikalischen Streifzug und liest aus Werken von Franz Kafka, Bertolt Brecht, William Shakespeare und weiteren Autor*innen, die die Abgründe des Menschlichen kunstvoll in Sprache gefasst haben. Unterstützt wird er dabei von Gregor Schienemann, der mit seiner Gitarre den Geschichten eine klangliche Tiefe verleiht und dem Abend eine intensive emotionale Wirkung schenkt.

„Die Sieben Todsünden“ ist kein moralisches Lehrstück, sondern ein sinnlich-poetisches Erlebnis, das die Nacht nutzt, um Sehnsüchte, Triebe und Gedanken ans Licht zu holen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern und feinem Gespür für die Schönheit des Unvollkommenen.

"La traviata" im Opernhaus Magdeburg

Giuseppe Verdis Oper "La traviata" ist im Opernhaus des Theaters Magdeburg zu erleben. In einer Koproduktion mit der Neuen Oper Freiburg wird die Geschichte der Pariser Kurtisane Violetta Valéry auf die Bühne gebracht – eine Frau, die sich außerhalb gesellschaftlicher Konventionen bewegt und dabei zum Sinnbild einer tragischen wie aufrichtigen Liebe wird. Alfredo Germont, ein junger Mann aus gutem Haus, verliebt sich leidenschaftlich in Violetta. Die beiden wagen ein Leben fernab des Pariser Trubels und ziehen sich aufs Land zurück. Doch ihr Glück wird jäh unterbrochen, als Alfredos Vater Giorgio auftaucht und Violettas gesellschaftlicher Ruf zur Belastung für seine Familie wird. Er drängt sie zum Verzicht – mit tragischen Folgen.

Verdi erzählt hier ein zutiefst menschliches Drama über Liebe, Opferbereitschaft und gesellschaftliche Zwänge. Die Musik verleiht den Figuren eine große emotionale Tiefe, und die Fragen, die die Oper stellt, sind bis heute aktuell: Was sind wir aus Liebe bereit zu tun? Und wer entscheidet darüber, wie ein "anständiges" Leben auszusehen hat?

Die Oper wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt und ist empfohlen für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren.

Aufführungstermine im Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, am 8. Juni, 12. Oktober, 31. Oktober und 25. Dezember jeweils um 18 Uhr sowie am 2. Januar um 19:30 Uhr.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

