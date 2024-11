Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

"Anything goes" im Magdeburger Opernhaus.

Magdeburg - Auch Samstag, der 9. November 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Musical „Anything Goes“ im Magdeburger Opernhaus

Das Musical „Anything Goes“ hat am 9.11. um 19.30 Uhr in einer Inszenierung des Theaters Magdeburg Premiere. Veranstaltungsort ist das Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Das Musical spielt an Bord des Ozeandampfers „S. S. America“, wo ein turbulentes Durcheinander aus falschen und richtigen Identitäten für Verwirrung sorgt. Die Nachtclubsängerin und ehemalige Laienpredigerin Reno Sweeney trifft auf den britischen Adeligen Sir Evelyn Oakleigh, die Witwe Evangeline Harcourt und ihre Tochter Hope auf den Börsenmakler Elisha Whitney, sowie auf Billy Crocker, einen Börsenmakler, der sich als Pfarrer verkleidet. Mit einer Reihe von amüsanten Missverständnissen und überraschenden Wendungen entwickelt sich eine herrliche Verwechslungskomödie.

Weitere Aufführungen sind für den 11., 14. und 31. Dezember und am 24. Januar, 8. Februar und 26. April jeweils um 19.30 Uhr, zusätzlich am 31. Dezember auch um 14.30 Uhr geplant. Am 23. Februar und 2. März stehen Nachmittagstermine um 16 Uhr an. Am 30. März beginnt um 18 Uhr eine Vorstellung.

Vernissage für Ausstellung von Nevin Aladag im Kunstmuseum Magdeburg

Nevin Aladag ist bekannt für ihre Werke, in denen sie auf spielerische und poetische Weise Klang, Installation, Video, Performance, Muster und Ornamente sowie Humor miteinander verbindet. Sie poetisiert den urbanen Raum, indem sie dessen Stoffe und Bewegungen nachfolgt oder seinen Klängen lauscht. Dadurch ermöglicht sie einen neuen Blick auf alltägliche Dinge und soziale Prozesse.

Die Ausstellung, die am 9.11., 17 Uhr, im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 eröffnet wird, lädt dazu ein, Verbindungen zwischen Musik und Urbanität, Kunst und Gesellschaft zu erleben.

Jahreskonzert der Komponistenklasse im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am 9.11. um 17 Uhr beginnt im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 das Jahreskonzert der Komponistenklasse Sachsen-Anhalt im Rahmen der „Multiphonics | Tage der jungen Musik“. Das Konzert bietet einen Einblick in die Werke junger Komponisten aus Sachsen-Anhalt und wird von der Sinfonietta Dresden unter der Leitung von Uwe Zimmermann aufgeführt.

Die Komponistenklasse Sachsen-Anhalt wurde im April 2008 gegründet und hat ihren Sitz am Konservatorium Georg Philipp Telemann in Magdeburg. Sie steht in der Tradition der Komponistenklassen Magdeburg und Halle-Dresden, die seit 1976 bestehen. Ziel der Komponistenklasse ist es, junge Talente im Bereich der Komposition zu fördern, indem sie Interessierte aus dem ganzen Land zusammenbringt und durch Ferienkurse die kreative Auseinandersetzung mit Neuer Musik unterstützt.

„Die Musik der Engel“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Samstag, den 9. November 2024, um 19.30 Uhr, wird im Schinkelsaal das Kammerkonzert „Die Musik der Engel“ aufgeführt. Das Programm umfasst Werke von Heinrich Grimm, Johann Hermann Schein, Michael Praetorius und anderen Komponisten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Die MagdeBanda wird von Baiba Urka (Sopran) geleitet. Mitwirkende sind Marlene Holzwarth (Mezzosopran), Christian Volkmann (Tenor), Lilli Pätzold (Zink), Alexandra Mikheeva (Altposaune), Maximilien Brisson (Tenorposaune), Dávid Budai (Viola da gamba und Violone) sowie Fynn Liess (Orgel und Virginal).

Im Fokus steht die Musik aus Magdeburg und die Werke von Komponisten, die eng mit der Stadt verbunden sind, insbesondere die Kompositionen von Heinrich Grimm (1593–1637). Grimm, der als Komponist und Kantor am Domgymnasium in Magdeburg wirkte, hatte über Mitteldeutschland hinaus Einfluss und hinterließ ein bemerkenswertes musikalisches Erbe. Besonders hervorzuheben ist seine Parodiemesse, die auf der Motette „Dilectus meus mihi“ von Costanzo Porta basiert und als moderne Erstaufführung im Konzert zu hören sein wird. Das Konzert bietet einen Einblick in die frühbarocke Musik und ihre Verbindungen zu Magdeburg, sowie eine Entdeckung der musikalischen Schätze aus einer Zeit großer Umbrüche.

„Blutbuch“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Blutbuch“ ist der preisgekrönte Roman von Kim de l’Horizon, dass in einer Bühnenfassung von Jan Friedrich auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 steht. Vorstellungen beginnen heute und am 7. und 21. Dezember um 19.30 Uhr. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren.

Kim de l’Horizon hat mit diesem Werk eines der bedeutendsten Bücher der letzten Jahre geschaffen. In einer Erzählweise von enormer kreativer Energie sucht die non-binäre Hauptfigur in „Blutbuch“ nach einer eigenen Sprache und Identität. Das zentrale Thema des Romans ist die Frage, welche Narrative es für einen Körper gibt, der sich den traditionellen Vorstellungen von Geschlecht entzieht. Der Fixpunkt der Erzählung ist die Großmutter der Figur, die „Großmeer“, in deren „Ozean“ das Kind Kim beinahe ertrank und sich nun schreibend von ihr befreit.

Gospel Connection Magdeburg in der Wallonerkirche

Die Gospel Connection Magdeburg unter der Leitung von Manuela Kanneberg gestaltet die nächste Ausgabe der Konzertreihe „Magdeburger Motette“ in der Wallonerkirche. Das Konzert im Hohen Chor beginnt am Sonnabend, 9. November, um 16 Uhr.

Der 2003 gegründete Gospelchor versammelt Sangesfreudige aller Altersstufen, Professionen und Religionen, die eines eint: die Liebe zum Gospel, Spiritual, aber auch Popsongs und Evergreens. Unter dem Motto „Mehr Liebe braucht das Land“ sind zum Beispiel „The Rose“, „All you need is love“, „I will“, „Can’t help falling in love“ und „Caravan of love“ zu hören, passend zum aktuellen Jahresmotto der evangelischen Kirche „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. In der Motetten-Reihe stellen sich regelmäßig Chöre der Region vor.

Duo Denecke tritt im Magdeburger "Blue Note" auf

Das Duo Denecke schaffe es wie kaum jemand anderes, „zerbrechliche Gefühle mit so viel Kraft in eine unverwechselbare Musik zu verpacken“. So verheißt es zumindest eine Ankündigung für einen Auftritt am kommenden Sonnabend, 9. November, im Blue Note am Lessingplatz.

Die Lieder im Indie-Gewand seien dabei untermalt von sphärischen Klängen und experimentellen Soundschnipseln. Sängerin Jessica „Jazz“ Denecke spielt gleichzeitig Klavier und Synthesizer. Begleitet wird sie von Sandra Pooth an den Drums. Das Konzert beginnt am Sonnabend um 20 Uhr.

„Die Ermittlung“ läuft im Studiokino Magdeburg

Im Rahmen der Tage der jüdischen Kultur und Geschichte lädt das Forum Gestaltung an diesem Sonnabend zu einer Filmvorstellung in das Studiokino, Moritzplatz 1a, ein. Gezeigt wird das bekannte Theaterstück „Die Ermittlung“ von Peter Weiss über den ersten Frankfurter Auschwitzprozess. Regisseur RP Kahl hat dieses als Hybrid aus Theater und Kino verfilmt und „eine der ungewöhnlichsten Filmproduktionen der letzten Zeit“ geschaffen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Filmbeginn ist um 17 Uhr. Zum anschließenden Gespräch ist Schauspieler Thomas Dehler, Darsteller des Angeklagten II, zu Gast.

Kabarett: "Ausgezählt!" bei den Hengstmanns in Magdeburg

„Ausgezählt!“ hat dieser Tage im Kabarett „...nach Hengstmanns“ Premiere. Die Veranstalter versprechen einen Abend voller scharfsinniger Satire und humorvoller Reflexionen über die politische Landschaft. In ihrem zweiten gemeinsamen Programm nehmen Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann das Thema der Wahlen und der politischen Zustände auf die Schippe.

In einer Mischung aus Spielszenen, Konferenz-Elementen und Musik hinterfragen die drei Kabarettisten die Mechanismen von Demokratie und Gesellschaft. Sie stellen die Frage, ob das Ergebnis von Wahlen nicht nur das Ende eines Prozesses darstellt, sondern auch den Beginn einer neuen Ära – oft verbunden mit der Erfahrung von Resignation oder einem Gefühl des „Am Boden Liegens“. Doch was bedeutet es, „am Boden zu liegen“? Ist es ein Zustand der Handlungsunfähigkeit oder eine Art von Fluchtverhalten vor dem, was man gemeinsam gewählt hat?

Das Stück bietet nicht zuletzt Raum für Improvisation und interaktive Elemente, bei denen das Publikum einbezogen wird – eine Facette, die das Programm durch die unbedingte Spielfreude der Akteure besonders lebendig macht. Die Texte wurden von den Autoren Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth verfasst und bieten eine klare, jedoch oft humorvolle Auseinandersetzung mit komplexen politischen Themen.

"Ausgezählt!" hat am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr Premiere im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Weitere Vorstellungen sind für den 8., 9., 13., 14. und 28. November und am 7., 10., 13., 19. und 21. Dezember um 19.30 Uhr sowie am 10. November um 15 Uhr geplant.

Rettungshunde beim Familienfest in der Stadtteilbibliothek Magdeburg-Reform

Die Stadtteilbibliothek Reform mit Sitz in der Kosmos-Promenade 6 lädt an diesem Sonnabend, 9. November, von 10 bis 12 Uhr zu einem besonderen Familienvormittag ein. Unter dem Motto „Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten“ soll sich dabei alles um die vierbeinigen Retter drehen. Die (jungen) Besucher erwarte ein buntes Angebot rund um Ryder und seine Freunde, wie es in einer Mitteilung heißt. Kinder können Flieger basteln, mit Rocky und seinem Recyclingtruck Müll sortieren, eigene Buttons und einen Hundenapf herstellen oder sich ein Tattoo aufmalen lassen.

Ein Highlight des Familienvormittags wird dann außerdem der Besuch des Rettungshundezuges des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sein. Lebende Hunde sollen dabei ihre Fähigkeiten zeigen und ebenso wie sie uns im Alltag unterstützen können. Darüber hinaus können die Besucher in den Bücherbestand stöbern, sich einen Ausweis ausstellen lassen und Medien zur Leihe mit nach Hause nehmen. Der Eintritt ist frei.

Lichterfest in Magdeburg-Salbke

Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr wird in Salbke wieder ein Lichterfest gefeiert. Los geht es an diesem Sonnabend, 9. November, um 18 Uhr an der Grundschule Salbke in der Friedhofstraße 2. Hier startet ein Lampionumzug mit musikalischer Begleitung durch die Schalmeienkapelle Sülldorf zum Lesezeichen.

Dort angekommen, erwarten die kleinen und großen Besucher dann gegen 19 Uhr warme Getränke und Speisen vom Grill. Die Festveranstaltung wird von der Grundschule Salbke gemeinsam mit dem Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermersleben organisiert.

Radtour durch Magdeburg-Diesdorf

Am Samstag, dem 9. November 2024, lädt der Bürger- und Heimatverein Magdeburg-Diesdorf zu einer spannenden Fahrradtour entlang der „Heer- und Handelsstraße“ zwischen Magdeburg und Halberstadt ein. Die etwa 8 km lange Strecke führt von der Endstelle der Straßenbahnlinie 6 in Diesdorf aus, vorbei an historischen Orten und bedeutenden Wahrzeichen der Region.

Unter der Leitung von Jan Müller erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte und die Sagen rund um Diesdorf. Die Tour führt unter anderem zum Junkerberg, der auch als „Galgenbreite“ bekannt ist. Hier ranken sich Erzählungen über den ehemaligen Galgen der Magdeburger Möllenvogtei. Weitere Stationen sind der frühere Munitionsbunker der Festung Magdeburg, der Kreuz-Grund sowie das Rückhaltebecken der Schrote. Besonders spannend sind die Geschichten zum Diesdorfer Gesundbrunnen und zum Schloss auf dem Könterberg.

Die Tour beginnt um 10:00 Uhr und endet gegen 12:15 Uhr an der Endstelle der Straßenbahn. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 € pro Person. Buchungen sind über die Volkshochschule möglich.

Gruppe Pan spielt in Leo's Bistro

Am 9. November 2024 tritt die Gruppe Pan von 19 bis 21 Uhr im Leo's Bistro im Breiten Weg 30a auf. Die Allround-Party-Coverband sorgt mit einem abwechslungsreichen Programm für Stimmung bei einem breiten Publikum – von jungen Partyfreunden bis zu Junggebliebenen. Die Musiker präsentieren eine Mischung aus aktuellen Chart-Hits, Klassikern der 70er, 80er und 90er Jahre sowie Party- und Schlager-Hits. Dabei werden Songs von Größen wie der Hermes House Band, AC/DC, Ed Sheeran, Andreas Gabalier, Helene Fischer und Ute Freudenberg authentisch zum Leben erweckt.

Die Show verspricht ein musikalisches Erlebnis, das überraschen nah am Original ist und das Publikum zum Tanzen und Feiern einlädt. Reservierungen für das Event werden unter der Telefonnummer 0391/5556871 oder direkt im Café empfohlen.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es bei Biberticket

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Töpfer- und Herbstmarkt in der Magdeburger Festung Mark

Am 9. und 10. November 2024 verwandelt sich die Festung Mark im Hohepfortewall in einen lebendigen Ort voller Kreativität, Kunsthandwerk und herbstlicher Atmosphäre. Der Töpfer- und Herbstmarkt lädt Besucher von 10 bis 18 Uhr ein, die Vielfalt des Kunsthandwerks zu erleben. Der Eintritt kostet 3 € (ermäßigt 2 €), Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt.

Im Mittelpunkt des Marktes steht die Keramikkunst, bei der zahlreiche talentierte Kunsthandwerker ihre einzigartigen Werke präsentieren – von filigranen Schalen über kunstvolle Vasen bis hin zu farbenfrohen Skulpturen. Alle Stücke entstehen in kleinen, lokalen Werkstätten und stehen ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit.

Neben der Keramik erwartet die Besucher eine Vielzahl weiterer Kunsthandwerksstände, die Textilkunst, Holzarbeiten und vieles mehr zeigen – alles inspiriert von der goldenen Jahreszeit. Wer selbst kreativ werden möchte, kann an einem der Workshops teilnehmen und eigene Kunstwerke gestalten.

Für die richtige Stimmung sorgt Live-Musik, die den Marktbesuch mit herbstlichen Klängen begleitet. Zwischen den Ständen können sich die Besucher in gemütlichen Ecken bei selbstgebackenem Kuchen und warmen Getränken entspannen. An den Essensständen warten zudem regionale, nachhaltige Leckerbissen auf die Gäste.

Wer tiefer in die Welt der Kunst eintauchen möchte, sollte die Ausstellung in der Kulturwerkstatt nicht verpassen. Dort werden sinnliche, herbstlich inspirierte Kunstwerke präsentiert, die den Herbst in all seinen Facetten widerspiegeln.

Spielzeug und Kinderkleidung in Calenberge

Am Sonnabend, 9. November, findet im Calenberger Gemeindehaus, Calenberger Dorfstraße 18, der Calenberger Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug statt.

Während der Veranstaltung, die von 13 bis 17 Uhr stattfindet, gibt es Waffeln und Kakao für Kinder gratis, Kaffee und Glühwein sind für je 1,50 Euro zu kaufen.

Bücherbasar der Lions im Magdeburger Allee-Center

Mehrere Tausend Euro für Magdeburger gemeinnützige Vereine möchte der Lions Club Magdeburg - Kaiser Otto I. sammeln. Der Weg dahin führt über den Büchermarkt, den die Mitglieder des Clubs ehrenamtlich auf die Beine stellen. Wie bereits in den vergangenen zehn Jahren laden die Mitglieder des Clubs ein, die heimischen Bücherregale zu leeren und Bücher aller Art zu spenden.

Verkauft werden wird von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Sonnabend, 9.11. endet der Verkauf 16 Uhr. In diesem Jahr gehen die Spenden an die Freiwilligenagentur Magdeburg und an den Verein Netzwerk-Freie-Kultur.

Andreas Weitersagen stellt seine eigene LP in Magdeburg vor

Am 9. November 2024 erwartet die Gäste im „mach|werk“ im Breiten Weg 114a eine besondere „Tonstunde“. Der als Westenhagen-Double bekannte Andreas Weitersagen wird die Welturaufführung seiner ersten eigenen LP präsentieren. Mit seinen Songs, die eindeutig einen Hauch von Westernhagen in sich tragen, aber auch ganz eigene Klangwelten eröffnen, wird er zusammen mit dem Deutschrockpoeten und Multiinstrumentalisten Mazze Wiesner aus Chemnitz das Publikum begeistern.

In einem einzigartigen Unplugged-Konzert verschmelzen die beiden Künstler ihre eigenen Lieder zu einem rockigen Erlebnis. Musik und Gespräch verbinden sich in dieser besonderen Tonstunde zu einer entspannten und intensiven Atmosphäre.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Hennys kulinarische Insel" um 17 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "Abba klaro" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Abendkasse noch Karten erhältlich.

Nur noch Restkarten waren für Max Raabe und das Palastorchester um 20 Uhr in der Getec-Arena, für "Frankenstein KI" um 20 Uhr im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 und für die 15.30 Uhr-Vorstellung von Liebestoll - 19.30 Uhr ausverkauft - im Moritzhof am Moritzplatz zu haben.