Freitags- und Sonntagsbumms, Ladies Night, Talent Event und mehr - das sind nur einige der Angebote in Magdeburger Clubs am zweiten Wochenende im Dezember 2023.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in 15 Clubs am Wochenende

Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten auch dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite.

Datsche: Lackschuh und Barfuss legen diesen Freitag ab 16 Uhr zum Freitagsbumms auf dem Weihnachtsmarkt in der Datsche in der Sandtorbreite auf. Am Sonntagsbumms sorgen dann ab 16 Uhr Daniel Stefanik und Dilivius Lenni für die Musik.

BlocSchmiede: Eine Bloc-Party beginnt am Freitag um 16.30 Uhr in der Boulderhalle in Haus 16a in der Lübecker Straße 53 bis 63. Gespielt werden Roots, Reggae und Dub.

Barsol: Die „Glamorous Ladies Night“ bricht diesen Freitag um 21 Uhr im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 87 an. Jan Sichting begleitet den Abend live am Saxofon. Für „La Gran Fiesta“ bringt DJ Hoff am Sonnabend ab 21 Uhr Reggaeton, Merengue, Salsa und Bachata mit.

Ellen Noir: Das „New Talent Event“ beginnt diesen Freitag um 22 Uhr auf zwei Floors im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. „Josy und die Dralle Blond“ legen dann am Sonnabend ab 22 Uhr zur „80er 90er 00er – Die Megaparty“ auf.

Boys’n’Beats: Eine „Fiesta Mexicana“ wird diesen Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, gefeiert. Die Party „Pop Bitches Vol. 13 feat. xBrayne“ beginnt am Sonnabend um 23 Uhr.

Down Town Club: Zu „Ladies Night“ Down Town Club im Breiten Weg 227 legt DJ Serv diesen Freitag ab 23 Uhr Black, R'n'B, Funk, Soul und Charts auf. „Pushing for Christmas“ ist der Samstagabend ab 23 Uhr mit DJ Ex und DJ Vendetta überschrieben.

Prinzzclub: „Savage“ heißt es diesen Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Sicstyle legt Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Latin und Deutschrap auf. Urban, Charts, All Times Fav und Classics hat Tags darauf um 23 Uhr DJ Alex Martura dabei.

Café Treibgut: Am Sonnabend beginnt im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen eine Après-Ski-Party mit DJ Andy. Beginn im beheizten Partyzelt ist um 19 Uhr.

Idol: Eine Ü-30-Party ist am Sonnabend im Idol im Rennebogen 177 angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Buttergasse: Der „One Love Saturday“ ist am Sonnabend ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 angesagt. DJ Charlz Beth spielt zum Tanzen auf.

Factory: Die „Mega Mallorca Party“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. An den Reglern steht DJ Kai Ro.

Insel der Jugend: Bescherung zum „Indie Xmas“ ist diesen Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mit dabei sind das Brocken DJ-Set und Magic Marc.

Geheimclub: „Never Stop“ ist die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Ab Mitternacht legen TBA, Oliver Deutschmann und DXTN auf.

SC Baracke: Um 23 Uhr beginnt am Sonnabend die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Im Flowerpower legen DJs Dienstag bis Sonntag auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr.