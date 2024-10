Magdeburg. - Die Zutaten für einen erfolgreichen Senioren-Nachmittag sind einfach: Kaffee, Tee, Kuchen und ein kleines Programm. Doch Feste feiern im Pflegealltag – das ist eine Herausforderung. Die Volkssolidarität Magdeburg wollte dies für ihre Patienten wieder möglich machen und für Pflegebedürftige und deren Angehörige ein Fest veranstalten, um ihnen eine gemeinsame Auszeit vom Pflegealltag zu ermöglichen. Gerade wenn Pflegebedürftige alleine leben, können die Tage lang werden.

Unterstützung gab es von der gemeinsamen Spenden-Aktion „Leser helfen“ vom Paritätischen Sachsen-Anhalt und der Volksstimme. In diesem Jahr floss das Geld in verschiedene Projekte, die sich alle um das Thema Pflege drehten.

Viele Leser spendeten für den guten Zweck und so kamen allein für das Fest der Volkssolidarität 4.000 Euro zusammen. 65 Patienten, Angehörige und Pflegepersonal konnten so einen geselligen und sorglosen Nachmittag im Ratswaagehotel verbringen. Nichts ging ohne die festliche Kaffeetafel mit weißer Tischdecke, Kerzen und Blumenschmuck. Das gute Porzellan, das schöne Besteck und die feinen Servietten waren aufgedeckt. Für musikalische Unterhaltung sorgte DJ Holger. Lacher garantierte der Auftritt des Seniorentheaters der Volkssolidarität, das einige beliebte Szenen aus seinem Repertoire präsentierte.

Fahrdienst für Senioren

Das Fest bot eine wunderbare Gelegenheit für das Team der Volkssolidarität, mit den Patienten und deren Angehörigen außerhalb des Pflegealltags ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Für einige Patienten, die betreut werden, sind die Pfleger oft der einzige Kontakt zur Außenwelt.

„Umso wichtiger sind Angebote, die den Pflegebedürftigen ermöglichen, am Alltagsleben teilzunehmen“, betont Viktoria Hellwig von der Pflegedienstleitung, die dankbar ist, dass mit Hilfe der Spenden das Fest erst ermöglicht werden konnte. Der Nachmittag werde auf jeden Fall allen in Erinnerung bleiben.

Mit Hilfe der Leserspenden konnte sogar ein Fahrdienst organisiert werden, der alle Gäste zur Feier und anschließend wieder nach Hause brachte.

Insgesamt 39.000 Euro von mehr als 650 Spenden von Volksstimme-Lesern haben in diesem Jahr den Spendentopf der Aktion „Leser helfen“ gefüllt.

Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath betonte die Wichtigkeit von Spenden: „Es kann Jedem von uns sehr schnell auch so ergehen“. Nicht nur ältere Leute seien betroffen, so Rath weiter. Er sei dankbar, dass in solch schwierigen Zeiten Leute, denen es vielleicht selbst nicht gut gehe, auch kleinere Beträge zur Seite legen würden. „Jeder Euro zählt“, so Rath.