Advent in Magdeburg – das bedeutet wie in früheren Jahren, dass eine Vielzahl großer und kleiner Weihnachtsmärkte die Menschen auf die kommenden Feiertage einstimmt. Glühwein, Kinderpunsch sowie süße und herzhafte Leckereien gehören allerorten dazu. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

Diese Magdeburger Weihnachtsmärkte laufen am Wochenende vom 1. Advent

Adventsmarkt im Özim: Am ersten Advent diesen Sonntag, 3. Dezember, veranstaltet das Özim in der Harsdorfer Straße 49 seinen Adventsmarkt. Zu den Programmpunkten gehören von 15 bis 19 Uhr unter anderem Live-Musik, eine Bastelwerkstatt für Kinder, Pony reiten, Bogenschießen und Lagerfeuer.

Adventsmarkt Pechau: Diesen Sonnabend, 2. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Gemeindehof in der Breiten Straße 18. Markt- und Bastelstände. Es werden alte Kinofilme gezeigt.

Adventsmarkt in der Kulturscheune Olvenstedt an der Stephan-Schütze-Straße 1 am Sonnabend, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. Es spielt der Posaunenchor, und Kinder der Kita Kluswegzwerge singen.

Hüttenzauber in der Viehbörse am 1. und 2. Dezember ab 16 und am 3. Dezember ab 14 Uhr – geboten werden in der Straße Zum Handelshof 3 Handwerk, Lichter und Feuertonnen.

Kleiner Adventstöpfer-Markt ist am 3. Dezember ab 15 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 angesagt. Hauptattraktion ist das Töpferatelier, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist und in dem man sich ausprobieren kann.

Kleiner Weihnachtsmarkt am Landgasthof Louisenthal: Beginn ist am Sonnabend, 2. Dezember, um 15 Uhr mit weihnachtlicher Livemusik. Es folgen eine Kinderweihnachtsbäckerei und eine Sprechstunde mit dem Weihnachtsmann.

Reformer Adventsmarkt: Freitag und Sonnabend, 1. und 2. Dezember, jeweils von 16 bis 22 Uhr auf der Kosmos-Promenade. Die Uraufführung des Weihnachtsmärchens „Rotkäppchen in Reform“ soll am 1. Dezember um 18.30 Uhr gefeiert werden. Tags darauf ist zur gleichen Zeit eine weitere öffentliche Vorstellung geplant. Weitere Programmbeiträge von Modern Talking reloaded, Udo Jay, DJ Henne und WSG Reform.

Rothenseer Weihnachtsmarkt: Sonnabend, 2. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Akazienplatz Lichterzeit mit dem Lindwurm-Torbogen und der Silhouette des Stadtteils. Bühnenprogramm von der Johanniter-Kita und dem Johanniter-Hort, Tanzclub Vilando und den Texas Outlaws. Kunsthandwerk- und Bastelstände, Ponyreiten, Kutschfahrten und Kindereisenbahn. Um 17 Uhr Andacht der evangelischen Reformationsgemeinde.

Salbker Adventsmarkt am Bürgerhaus Alte Schule Salbke in der Greifenhagener Straße 7. Der Markt hat am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 22 Uhr sowie am Sonnabend, 2. Dezember, von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Vereine, Kindergärten und Hortgruppen aus dem Quartier gestalten ein Programm. Es gibt Live-Musik und Tombola. An Ständen werden auch Basteleien angeboten.

Tannenfest: Das nächste Tannenfest steht diesen Sonnabend, 2. Dezember, auf dem Programm des Heimatvereins Ottersleben. Ab 14 Uhr ist dessen Hof am Eichplatz dazu geöffnet.

Weihnachtsbasar der Lebenshilfe: Die Lebenshilfe Magdeburg lädt diesen Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 17 Uhr zum traditionellen Weihnachtsbasar in die Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen im Sülzeanger 1. Es treten das Posaunen-Quartett und der Lebenshilfe-Chor auf. Erworben werden können Produkte der Werkstätten.

Weihnachtsmarkt am Lessingplatz vom 3. bis 10. Dezember jeweils von 16 bis 21 Uhr. Jeder Tag steht unter einem anderen Thema. Mit dabei sind Handwerker und Musiker.

Weihnachtszauber für Jung und Alt im Sudenburger Biergarten am Walmbergsweg vom 1. bis 3. Dezember: Das Programm beginnt am Freitag um 17 Uhr mit Musik von Marie Matthäus. Am Sonnabend ist ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet – unter anderem stehen auf dem Programm eine Tiershow, Musik und Bastelangebote, am Sonntag auch eine Zaubershow.

Weihnachtsmarkt in der Magdeburger Stadtbibliothek: Mit kreativen Aktionen und zahlreichen Ständen zum Stöbern und Mitmachen für die ganze Familie lädt am Samstag, 2. Dezember, die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 von 10 bis 13 Uhr wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Die Jüngsten erwartet ein weihnachtliches Bilderbuchkino.

Diese Magdeburger Weihnachtsmärkte laufen am Wochenende vom 2. Advent

17. Sudenburger Adventsmarkt vom 8. bis 10. Dezember auf dem Ambrosiusplatz. Am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr. Unter anderem mit der Ehrung der Sudenburger des Jahres am Freitag, Improtheater und dem Sudenburger Glühweinkönig am Sonnabend und einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag. An den drei Tagen werden auch Livemusik und weitere Beiträge geboten.

Advent im Ravelin: Der Sanierungsverein Ravelin 2 und Kulturkollektiv Castellum Cultura laden am 9. und 10. Dezember ins Ravelin 2 an der Maybachstraße und am Glacis ein. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Zum Programm tragen ausgewählte Musiker wie aegirl, Fritz Streuner, Hausfreund Semanski und der Shanty Chor bei. Traditionelles Handwerk bietet seine Waren feil, Märchen und Marionettentheater erfreuen die jungen Besucher. Dieses Jahr wird es in der Kehlkasematte eine große Kunstgalerie geben, unter anderem mit Vergessenes Magdeburg, Minttu Illustrations, HazelArt und der diesjährigen Gewinnerin des YAS-Preises der KunstMitte und Anna Iris.

Adventsglühen im Steinzeitdorf am 9. Dezember ab 16 Uhr in der Einrichtung an der Müllerbreite. Das Steinzeitdorf bietet einen Überblick über die ländliche Baukultur der Region in den vergangenen Jahrtausenden.

Adventsmarkt in der Villa Böckelmann ist für den 10. Dezember geplant. Geöffnet ist die Villa von 14 bis 18 Uhr. Für das kulturelle Rahmenprogramm sorgen die Sängerinnen und Sänger der Herbstzeitlosen aus Ottersleben.

Adventstauschrausch am 9. Dezember von 14 bis 19 Uhr und am 10. Dezember von 10 bis 16 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz: Auf dem Programm stehen Kino, Musik, Theater und Workshops, Selbst- und Handgemachtes und die Idee der Nachhaltigkeit durchs Tauschen.

Diesdorf im Advent findet am Sonnabend, 9. Dezember, statt. Von 14 bis 20 Uhr gibt es süße und herzhafte Leckereien, Punsch und Glühwein sowie ein weihnachtliches Kinderprogramm.

Weihnachtsmarkt an der Düppler Mühle am 9. Dezember ab 14 Uhr: Neben vorweihnachtlicher Stimmung geht es auch um die historische Mühle und den Stand der Sanierung.

Weihnachtsmarkt in Alt-Reform am 8. und 9. Dezember am Verlorenen Grundstein: Programm gibt es am Freitag ab 17 Uhr, am Sonnabend ab 10 Uhr. Auf der Bühne zu erleben sind am Freitagabend unter anderem Tänzchentee und am Sonnabend Kinderchöre, Mylestone und Das Wunder.

Weihnachtsmarkt Oase: Im Stadtteiltreff Oase in der Pablo-Neruda-Straße 11 findet ein Weihnachtsmarkt am 9. November von 15 bis 20 Uhr statt: Geboten werden eine Feuershow, Burkhard und Fred mit Livemusik, der Hort Weltentdecker mit kleinem Programm, Hau den Lukas, Kinderkarussell und Geschicklichkeitsspiele.

Diese Magdeburger Weihnachtsmärkte laufen am Wochenende vom 3. Advent

2. Weihnachtsmarkt unter Blaulicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Prester in Alt-Prester 67a am 16. Dezember ab 16 Uhr. Neben Feuerwehrtechnik ist auch ein Streichelzoo vor Ort.

18. Stadtfelder Weihnachtsspektakel am Wilhelmstädter Platz am 15. Dezember ab 16 Uhr. Musik gibt es hier vom Posaunenchor der Paulusgemeinde, der Grundschule Annastraße, von Juliane Schmidt, Pan und der Max Demian Band.

Advent im Pfarrhof am 17. Dezember bei der Evangelischen Kirchengemeinde Sankt Briccius und Immanuel in der Babelsberger Straße 2: Beginn ist um 14 Uhr mit einer musikalischen Andacht in der St. Briccius-Kirche, die durch den Flötenkreis fiato & arco ausgestaltet wird. Ab 15 Uhr findet im Pfarrhof, Babelsberger Str. 2, ein buntes Treiben statt mit diversen Marktständen, Auftritt der Linedancer, dem Chor InTakt und einem Kinderprogramm. Als weiterer Höhepunkt wird dann auch die Ankunft des „Friedenslichts aus Bethlehem“ erwartet, das mit Laternen auch nach Hause genommen werden kann.

Advent in den Gewölben: Am 15. Dezember ab 15 Uhr und am 16. und 17. Dezember ab 11 Uhr findet Advent in den Gewölben in der Festung Mark im Hohepfortewall statt. Dekoratives, Feines und Produkte des Kunsthandwerks und mehr werden geboten.

Buckauer Weihnachtsspektakel am 16. Dezember von 14 bis 20 Uhr im Buckauer Engpass an der Schönebecker Straße: Betreiber von Läden und Galerien beteiligen sich an dem Kunst- und Kulturweihnachtsmarkt. Geboten werden auch eine Kindereisenbahn und Live- und Chormusik.

Ottersleber Weihnachtsmarkt am 15. und 16. Dezember auf dem Eichplatz: Am Freitag eröffnen die Stern-Quartett-Bläser um 17 Uhr die Veranstaltung. Für den Sonnabend ist Programm ab 12 Uhr geplant. Mitwirkende sind Akteure aus dem Stadtteil. Außerdem wird am Abend der Ottersleber Glühweinkönig gekürt.

Diese Magdeburger Weihnachtsmärkte laufen über mehrere Wochen

Adventszauber im Hafen: Am 2. und 3., am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember empfängt das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen von 14 bis 22 Uhr auf einem kleinen Weihnachtsmarkt die Menschen mit verschiedenen Weihnachtshütten, dem XXL-Weihnachtszelt mit Almhüttenflair, Lagerfeuer, Kuschelecken und Livemusik. An den Tagen gibt es Livemusik von 16 bis 18.30 Uhr. Jeden Samstag im Anschluss steht ab 19 Uhr Party im XXL-Festzelt auf dem Programm.

De Wiehnachtsmärt an der Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall. Dieses Angebot ist völlig neu. Bis 30. Dezember täglich ab 12 Uhr außer Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag. An den Wochenenden sind Livemusiker und DJs vor Ort.

Eisbahn am Allee-Center kann bis zum 7. Januar, montags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr, freitags von 12 bis 22 Uhr, sonnabends von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr genutzt werden. Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember bleibt die Eisbahn geschlossen. Schlittschuhe können ausgeliehen werden.

Feliz NaviDatsch: In der Datsche an der Sandbreite findet das Feliz NaviDatsch statt. Geöffnet ist an den ersten drei Wochenenden im Dezember freitags bis sonntags von 16 bis 22 Uhr. Unter anderem werden Livemusik und DJ-Auftritt geboten.

Magdeburger Lichterwelt: Klar – die Magdeburger Lichterwelt ist kein klassischer Weihnachtsmarkt. Doch mit ihren Großskulpturen gerade auf dem Domplatz ist sie einen Ausflug wert. Dort gibt es auch eine Versorgung mit Snacks und Getränken. Die Lichterwelt hat bis zum 2. Februar geöffnet. Es kann am 31. Dezember und 1. Januar zu Einschränkungen der Begehbarkeit kommen. Grund sind hier Absperrmaßnahmen zur Silvesternacht.

Magdeburger Weihnachtsmarkt: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wieder auf dem Alten Markt, auf dem Breiten Weg zwischen Ernst-Reuter-Allee und Julius-Bremer-Straße sowie auf den Plätzen neben dem Alten Rathaus abgehalten. Neben Kunsthandwerk, dem historischen Weihnachtsmarkt, Lebensmitteln und Gastronomie gibt es ein Riesenrad und weitere Fahrgeschäft. Geboten wird auch ein Programm unter anderem mit Märchenlesungen. Der Weihnachtsmann hat ein Haus, und es gibt ein Bastelhaus. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt endet am 29. Dezember. Bis dahin hat er Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 23 Uhr und Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Musik im Advent: Der Heimatverein Calenberge veranstaltet am 3., 10. und 17. Dezember „Musik im Advent“ in der Kirche St. Georg. Unter anderem erklingt Orgelmusik.

SWM-Weihnachtsmarkt am Blauen Bock: Geöffnet ist vom 1. bis zum 22. Dezember sonntags bis donnerstags zwischen 12 und 20 Uhr sowie freitags und sonnabends zwischen 12 und 21 Uhr. Mit dabei sind ein Scherenschleifer und eine Eisstockbahn.

Winterwunderland am City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof bis 30. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr. Feuertonnen laden neben den Ständen zum Verweilen ein. Zeitweise gibt’s Livemusik. In dem Center finden täglich bis 22. Dezember um 13, 15 und 17 Uhr, sonnabends auch um 11 Uhr Märchenvorstellungen auf einer Puppenbühne statt.

Winterzauber am Hundertwasserhaus: Bis zum 30. Dezember öffnet das Hüttendorf täglich von 12 bis 21 Uhr. Am Wochenende spielen zudem verschiedene Live-Musiker.