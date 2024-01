Zweimal Kabarett - dies und mehr bietet Mittwoch, der 24. Januar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ensemble für "Mit Volldampf ins Aus" in Magdeburg. Foto: Klaus-Peter Voigt

Magdeburg - Afrika-Impressionen, Kabarett, Kunst und mehr - auch für Mittwoch, den 24. Januar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

"Mit Volldampf ins Aus" in der Magdeburger Zwickmühle

"Mit Volldampf ins Aus" ist ein aktuelles Stück im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Literstraße 2a überschrieben. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger. Begleitet werden sie abwechselnd von Oliver Vogt und Christoph Deckbar. Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr am 24. Januar sowie am 2., 10., 9., 15., 16., 22., 23. und 24. Februar.

Die Geschichte: Die MS „Cassandra“ schippert durch stürmische Gewässer. Ist das noch eine Kreuzfahrt oder wird die Fahrt zu einem Kreuz? Für die Einen ist es das „Traumschiff“, für Andere eine recycelte „Titanic“. In einer Ankündigung heißt es weiter: "Die Chefstewardess glaubt, sie hätte auf einem Panzerkreuzer angeheuert und erklärt allen Rettungsbooten den Krieg. Der Bordentertainer springt ihr bei und schießt eine Pointe nach der nächsten ab. Auf dem Sonnendeck haben sich Klimaschützer festgeklebt, um das Eis der Pole zu retten. Aus den Pools heraus werden sie mit Eisbomben beworfen. Der Schiffsarzt verteilt Opium fürs Volk und der Klabautermann funkt S.O.S., weil er durch die hohe Inflation seine Kabine nicht mehr bezahlen kann."

Die Regie für das Stück hatte Alexander Pluquett, der auch das Buch schrieb. Mit dabei sind Textbeiträge von Klaus-Peter Grap, Linus Höke und Philipp Schaller. Die Musik stammt von Stefan Klucke.

„Klappe! Das Letzte“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht diesen Mittwoch auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso wie bei den Terminen am 24. Januar und am 8. und 10. Februar um 19.30 Uhr.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Mit einer Vernissage wird die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" läuft derzeit im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Lesung "Von ihrer Kirche verlassen" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die langjährige Dompredigerin Waltraut Zachhuber stellt am 24. Januar aktuelle Publikation über evangelische Christen aus Magdeburg vor. Obwohl getauft, wurden sie von den Nationalsozialisten aus ideologischen Motiven als Juden verfolgt. Ihre typischen Schicksale spiegeln zugleich die Geschichte jüdischer Magdeburger von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Epoche des Völkermords.

Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek. Diese befindet sich im Breiten Weg 109. Beginn ist um 17 Uhr.

"Namibia, Botswana – Wildnis Afrika" im Oli in Magdeburg

Als Fotograf und Buchautor hat Thomas Sbampato sich auf Abenteuer Reportagen über den Norden Nordamerikas und den Süden Afrikas spezialisiert. 1962 in Zürich geboren zog es ihn schon früh auf der Suche nach Abenteuern in die Welt hinaus. Zu einem Vortrag zu Gast ist er am 24. Januar ab 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Überschrieben ist der Abend mit "Namibia, Botswana – Wildnis Afrika".

Wer durch Namibia und Botswana fährt, erlebt eine Welt voller Extreme. Von der Namib- und Kalahariwüste im Süden, über das Okavango Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi Streifens, umgibt uns die stille Weite, der dünn besiedelten und oft staubigen Landschaften, die nachts von einem unglaublichen Sternenhimmel überzogen werden.

"Mehrere Monate durchstreifte ich sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt, zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Nebst den unzähligen Begegnungen mit Menschen, waren es die Erlebnisse mit Tieren, die sich bei mir unvergesslich eingebrannt haben. Darüber und noch viel mehr werde ich berichten", so Thomas Sbampato.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Partys in Magdeburg

Unter der Überschrit "Metamorphosis" gastiert Luises Garten im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist am 24. Januar ab 18 Uhr, wenn Vöner serviert werden. Ab 19 Uhr legt die Love Foundation Magdeburg Musik auf.

Im Flowerpower legen DJs Dienstag bis Sonntag auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr.