Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 11. Dezember 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 10. Dezember 2023, geht es hier.

„Weinhebers Koffer“ im Magdeburger Forum Gestaltung

Unter dem Titel „Weinhebers Koffer“ steht diesen Montag im Rahmen der Festtage der jüdischen Kultur ein Theaterstück nach dem Roman von Michael Bergmann auf dem Veranstaltungsplan im Forum Gestaltung. Es spielen Hanno Dinger, Anton Tsirin, Isai Liven und Britta Shulamit Jakobi.

Der Roman von Michel Bergmann erzählt die Geschichte von Elias Ehrenwerth. Er lebt in Berlin und ist Journalist. Als er für seine Freundin Lisa ein Geburtstagsgeschenk sucht, entdeckt er einen Lederkoffer bei einem Trödler mit den Initialen seiner Freundin. Er findet eine Visitenkarte seines Vorbesitzers Leonard Weinheber. Ehrenwerth beginnt nach Spuren zu suchen. Elias gelingt es, die Geschehnisse fast im Detail zu rekonstruieren, ihm begegnen Menschen und Lebensgeschichten, die er sonst nie erfahren hätte.

"Weinhebers Koffer" beginnt diesen Montag um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Offene Bühne für Musiker im Magdeburger Schauspielhaus - mit dabei sind Martin Müller, Karsten Fein und ENY

Diesen Montag lädt das Theater Magdeburg zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kerben – die Open Stage“ bei freiem Eintritt in das Schauspielhaus ein. In der vergangenen Spielzeit haben sich an acht Abenden insgesamt 101 Musiker aus Magdeburg und Umgebung präsentiert.

Auch im Dezember gibt es also wieder die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Und das Publikum hat erneut die Möglichkeit, einen Teil der regionalen Musikszene zu erleben, vielleicht auch bislang völlig ungekannte Facetten kennenzulernen.

Mit dabei in der von Daria Majewski moderierten Dezemberausgabe ist der Magdeburger Singer-Songwriter Karsten Fein, bekannt vom Duo „Under bridges“, der Magdeburger Akkordeonist Martin Müller sowie Soulsängerin ENY alias Eniko Ferko aus Haldensleben. Soul bedeutet für sie Freiheit. In ihrer Live-Performance verbindet sie Elemente aus Jazz, Blues, und Gospel zu einem unverwechselbaren Sound voller Gefühle. ENYs Repertoire beinhaltet Musik der 40er bis 60er Jahre von bekannten Künstlern wie Aretha Franklin, Tina Turner, James Brown und anderen.

Wer gern selbst einmal auf der offenen Bühne stehen möchte, sich per E-Mail an kerben@theater-magdeburg.de wenden.

Kerben findet diesen Montag im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Ebenfalls um 20.30 Uhr beginnen weitere Termine am 26. Februar, am 22. April und am 13. Mai

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Vorstellungen sind am vom 11. bis 14. und vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, am 5., 8. und 15. Dezember um 9 Uhr sowie am 9. und 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Die "Schönsten Deutschen Bücher" werden in der Magdeburger Hochschulbibliothek gezeigt

Im Wettbewerb der "Schönsten Deutschen Bücher" wählten zwei Jurys in einem aufwendigen Verfahren die 25 Schönsten Bücher des Jahres aus. 14 Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Titel. Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Derzeit können die Prämierten in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 besichtigt und eingehend unter die Lupe genommen werden. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 zu den Bibliotheksöffnungszeiten zugänglich. Geöffnet hat Bibliothek in der Vorlesungszeit Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr.

Swing im Volksbad Buckau

Im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet diesen Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter.

Dieses Mal wird auch Livemusik geboten: Inspiriert von den wilden, heißen Klängen des Harlem und Chicago Jazz der 1930er/40er Jahre haben sich The Big Five als Berlins authentischstes Swing-Combo etabliert. Mit einer treibenden Rhythmussektion, einer feurigen Horn-Frontline und dynamischen Song-Arrangements taucht diese internationale Band tief in das weniger bekannte Repertoire des goldenen Swing-Zeitalters ein und legt einen starken Schwerpunkt auf Originalkompositionen.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.