Erinnerung an den FCM-Trainer Heinz Krügel, das Ensemble Weltkritik und mehr stehen am 7. Dezember 2023 auf dem Programm in Magdeburg.

Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 7. Dezember 2023, ein breites Programm: Theater, Konzert, Partys, Kunst, Wissen und Kabarett hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen. Zu den Tipps für Mittwoch, den 6. Dezember 2023, geht es hier.

Ausverkauft ist die Vorstellungen von Osan Yaran im Theater in der Grünen Zitadelle, die Glühweinwanderung über den Fürstenwall und "Andersen kommt!" im Theater an der Angel. Nur noch Restkarten gibt es für "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle. Gestrichen wurden alle Vorstellungen von "Olvenstedt probiert's" in der Feuerwache.

„Weihnachten - ein alter Sack bringts noch“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Weihnachten - ein alter Sack bringts noch“ ist das Programm im „... nach Hengstmanns“ am Donnerstag überschrieben. Zu Gast ist das Ensemble Weltkritik.

Wer zu Weihnachten etwas bekommen will, muss ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. „Keine Panik! Das übernehmen wir für Sie. Und freuen uns auf Ihre Geschenke“, heißt es in der Ankündigung. Das Ensemble Weltkritik stellt in seinem Programm Weihnachten auf den Prüfstand. Es geht darum, wie das Fest optimiert werden kann, ob ein Wichtel den Mindestlohn braucht, wann das Fest der Liebe endlich an die Börse und ob der Weihnachtsmann nach dem Bescheren nicht gleich wieder was in seinem Sack mitnehmen kann. „Trotz aller Probleme sagen wir ja zu Weihnachten und laden Sie alle ein. Bei uns bekommt jeder ein warmes Plätzchen“, so das Versprechen.

"Weihnachten - ein alter Sack bringts noch" beginnt Donnerstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Erinnerungen an FCM-Trainer Hinz Krügel in der Magdeburger Urania

Der Meistertrainer Heinz Krügel wird am Donnerstag, den 7. Dezember, um 16 Uhr im Urania Magdeburg, Nicolaiplatz 7, im Mittelpunkt einer Veranstaltung stehen. Roland Uhl wird an diesem Tag an den Erfolg des 1. FC Magdeburg beim Europapokalsieg vor 50 Jahren erinnern und eine kleine Zeitreise unternehmen. Im Finale im Rotterdam siegte der 1. FC Magdeburg 1974 gegen den Titelverteidiger AC Mailand mit 2:0. Es blieb der einzige Sieg einer DDR-Mannschaft im Finale des Europapokals. Interessierte können sich für die Veranstaltung unter der Telefonnummer 0391/255060 anmelden.

Heinz Krügel, geboren am 24. April 1921 in Oberplanitz und verstorben am 27. Oktober 2008 in Magdeburg, zählt zu den herausragendsten Fußballtrainern der DDR. Sein größter Erfolg war der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1974 mit dem 1. FC Magdeburg. Zwischen 1959 und 1961 leitete er zudem das Training der DDR-Nationalmannschaft.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch am Donnerstag um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr am 20., 26., 27, und 30. Dezember und am 13., 17., 26. und 27. Januar und am 1., 7., 8., 17., 18., 28. und 29. Februar. Nachmittagsvorstellungen sind am 10. und 31. Januar um 15 Uhr geplant.

Offene Erzählbühne "Glanz und Dunkelheit" in der Magdeburger Festung Mark

Die Erzählerinnen vom Verein "Siebenmeilenworte" tragen frei und immer anders alte und neue Geschichten in die Welt. Am 7. Dezember bringen sie das Format der Offenen Erzählbühne wieder in die Kulturwerkstatt der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 19 Uhr.

Dabei kann im ersten Teil den Profis gelauscht werden, um sich anschließend selbst auf der Bühne auszuprobieren: märchenhaft, mit eigenen Erlebnissen, Mythen, Sagenhaftes - frei erzählt. So wird jeder Abend zur Wundertüte. Erzählerinnen des Abends: Janine Freitag, Celia Bernez, Kerstin Reichelt. Das Thema des Abends lautet "Glanz und Dunkelheit".

"Bei den Linken" als Theaterstück im Magdeburger Techeles

Am 7. Dezember 2023 ab 19 Uhr wird in den Räumlichkeiten von Tacheles 30 in der Sternstraße 39104 Magdeburg das neue Stück "Bei den Linken" des renommierten Aktivisten und Theatermachers Riadh Ben Ammar präsentiert. Das Theaterstück bietet eine humorvolle Perspektive auf 20 Jahre politischen Aktivismus in Deutschland und wirft dabei insbesondere einen Blick auf die Begegnungen von Migrant:innen und der linken Szene.

Die Handlung beginnt in einem Flüchtlingslager in Mecklenburg-Vorpommern, in dem erste Erfahrungen mit der linken Szene gesammelt werden. Das Stück erkundet die Identität der Linken, ihre Unterstützung und deren Auswirkungen auf die Protagonisten. Inmitten gemeinsamer politischer Kämpfe, Empowerment und Missverständnissen entwickelt sich eine fesselnde Geschichte.

Adventskonzert in der Magdeburger Johanniskirche

Ein Adventskonzert findet diesen Donnerstag in der Magdeburger Johanniskirche statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Besucher erwartet eine musikalische Einstimmung auf die Adventszeit, gestaltet durch die Bläserklassen, das Orchester und den Unterstufenchor des Norbertusgymnasiums Magdeburg.

Partys in Magdeburg

Die "Feten Gasse" soll ab diesem Donnerstag wöchentlich eine Mischung aus La Boom die Fete, StudyParty und Afterwork bieten. Geöffnet ist die Buttergasse dazu ab 21 Uhr. Dieses Mal lautet der Titel "Shots for live" mit HNS.

Im Flowerpower im Breiten Weg 252 spielt die Musik von Dienstag bis Sonntag. Geöffnet ist ab 19 Uhr.

Vernissage zur Werkschau mit Arbeiten von Dieter Drewitz in der Magdeburger Stadtbibliothek

Seitdem Bibliothekar Dieter Drewitz im Ruhestand ist, entstehen monatlich zwei bis drei Bilder in ganz unterschiedlichen Spielarten. Abstrakt und gegenständlich, Acrylmalerei, Rakel-Technik und Zeichnungen mit Feder, Stift und Pinsel finden sich in der vielfältigen Gesamtschau. Eine Ausstellung wird am Donnerstag, 7. Dezember 2023, um 17 Uhr mit einer Vernissage in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eröffnet wird. Zu sehen sind Varianten des Bekannten und auch des Neuen aus dem breitgefächerten Repertoire des passionierten kreativen Magdeburger Kunstliebhabers.

Im Anschluss wird die Ausstellung bis zum 30. Dezember gezeigt. Geöffnet hat die Stadtbibliothek unweit des Universitätsplatzes Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Pro-Pain in der Magdeburger Factory

Pro-Pain, angeführt vom Sänger und Bassisten Gary Meskil aus New York, ist eine US-amerikanische Musikformation. Die Band präsentiert einen Crossover aus Hardcore und Metal, wobei ihr Stil häufig dem Metalcore und dem New York Hardcore zugeordnet wird. Dieser Stil erinnert an Bands wie Biohazard oder Merauder, die ebenfalls in den frühen 1990er-Jahren aktiv waren.

Zu Gast ist Pro-Pain diesen Donnerstag in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Beginn ist um 20 Uhr.

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, Deutsch von Ilse Rothfuss, in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für ein Publikum ab vier Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg in der Warschauer Straßen 25. Während andere Vorstellungen schon ausverkauft waren, gab es zum Redaktionsschluss noch Karten für Vorstellungen diesen Donnerstag, am 11., 13. und 18. Dezember um 9 Uhr, am 15. Dezember um 10.30 Uhr sowie am 19. und 20. Dezember um 9 und 10.30 Uhr.

Die Geschichte: Ein Bilderbuch fällt im Kinderzimmer vom Regal und heraus purzelt ein verdutzter Wolf! Gerne würde er zurück zwischen die Seiten klettern, aber mal ist er zu früh, mal zu spät dran in der Geschichte. Im Kinderzimmer schleicht auch eine Katze herum und der Wolf flüchtet sich quer durch die Bibliothek von Märchenbuch über Dinosaurier-Geschichte bis zum Naturkundebuch und entdeckt jedes Mal ganz unterschiedliche Welten.