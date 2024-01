Partys, Wissen, eine Vernissage und Kabarett stehen unter anderem am 18. Januar 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Diese Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 18. Januar 2024, Programm: Kunst, Kultur, Wissen und Unterhaltung hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Meine Welt in Farben" im Volksbad Buckau

Die Künstlerin Bea Schmitz lädt ein zur Vernissage ihrer Ausstellung "Meine Welt in Farben und Schrift" im Volksbad Buckau. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 18. Januar 2024, um 18 Uhr statt.

Bea Schmitz, leidenschaftliche Malerin und Zeichnerin, präsentiert eine Vielfalt an Motiven und Techniken. Landschaften, Stillleben, florale Ansichten, Collagen und Kalligrafien – ein bunter Mix, der die Besucher*innen in ihren Bann ziehen wird. Besonders im Fokus steht für sie Irland als Inspirationsquelle. Die grüne Insel spiegelt sich in ihren Werken wider, die die Liebe zum Detail und die Naturverbundenheit der Künstlerin eindrucksvoll zeigen.

Die Ausstellung kann bis zum 25. Februar 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbad Buckaus besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

"Menschen)zoogeschichte(n) - Unerhörte Stimmen der Kolonialzeit" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 18. Januar 2024 erwartet die Besucher der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 ein Vortrag "Menschen)zoogeschichte(n) - Unerhörte Stimmen der Kolonialzeit". Beginn ist um 17 Uhr.

Im 19. Jahrhundert werden erstmals Zoos kommerziell betrieben und Carl Hagenbeck stellt als Pionier Tiere in einer geographisch „passenden“ Umgebung, bald aber auch Menschen aus europäischen Kolonien aus. Johanna Tönsing zeigt in ihrem Vortrag die Ambivalenz solcher Inszenierung des Fremden. Es handelt sich im eine Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Hengstmanns satirischer Jahresrückblick in Magdeburg

Die Hengstmanns und Gäste unternehmen in mehreren Vorstellungen einen satirischen Jahresrückblick auf 2023. Termin ist am 18. Januar um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Für die beiden Vorstellungen an den Tagen darauf gibt es allenfalls noch Restkarten an der Abendkasse.

In der Ankündigung heißt es: "Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen."

Magdeburg vor 50 Jahren ist in der Sudenburger Feuerwache Thema

Am Donnerstag, dem 18. Januar 2024, um 15 Uhr lädt die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zum Erzählcafé Spätlese. Unter dem Titel "Magdeburg vor 50 Jahren" präsentiert Nadja Gröschner einen spannenden Rückblick auf das Jahr 1974, Teil 1.

Teil 2 ist für den 22. Februar geplant.

Jam-Session in der Festung Mark

Bei der Stübchen-Session können Musiker, ganz gleich, welcher Stil, egal ob Hobby oder Profi, auf der Session-Bühne in der Kulturwerkstatt des Stübchens den musikalischen Ton angeben. Um 18 Uhr öffnet das Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall, ab 20 Uhr wird gejammt.

Vorhanden sind Stagepiano, Drums und Amps. "Tragbare Instrumente bitte mitbringen", so die Bitte in der Einladung.

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Tanzen am Donnerstag: Buttrgasse und Flowerpower

Zur "Fetengasse" wird die Buttergasse im Alten Markt 13 am 18. Januar ab 21 Uhr. "Für alle Studenten, Afterwork Freunde und Wochenpartygänger zum Vize-Freitag hauen wir genau die Hits raus, die man in Richtung Wochenende braucht", so die Ankündigung. Gespielt werden Querbeet, Fetenhits, Pop, Schlager, Black, 80/90/2000er, Chartknaller.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

