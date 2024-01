Ein Auftritt von Bohdan Luts und ein Konzert mit "Inside Colours" stehen unter anderem am 25. Januar 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 25. Januar 2024, Programm: Konzerte, Kunst, Kultur, Partys, Wissen und Unterhaltung hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Dvořák und Bruckner erklingen beim 5. Sinfoniekonzert im Magdeburger Openhaus

Das Konzert für Violine und Orchester a-Moll von Antonín Dvořák und die Sinfonie Nr. 4 Es-Dur, "Die Romantische", erklingen am 24. und 25. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 beim 5. Sinfoniekonzert der Spielzeit.

Es musizieren die Magdeburgische Philharmonie unter Leitung von Anna Skryleva. Des Violinkonzerts nimmt sich der junge ukrainische Violinist Bohdan Luts an, der 2022 den Förderpreis Deutschlandfunk erhielt.

Geboren im Jahr 2004 in der Ukraine, begann Bohdan Luts bereits im Alter von sechs Jahren, die Geige zu spielen. Seine musikalische Ausbildung erhielt er am Krushelnytska Musikinternat in Lwiw sowie am Lysenko Musikinternat in Kiew. Darüber hinaus studierte er an der Internationalen Menuhin Musikakademie im schweizerischen Gstaad.

Der junge Geiger Bohdan Luts konnte bereits Erfahrungen mit renommierten Orchestern wie dem Sinfonieorchester der Nationalphilharmonie Lwiw und dem INSO Lwiw Sinfonieorchester sammeln. Darüber hinaus gab er erfolgreiche Solo-Auftritte in der Ukraine, der Schweiz und Italien. Im Frühjahr 2022 wurde er beim Internationalen Carl-Nielsen-Wettbewerb in Odense nicht nur mit dem Preis der Junior-Jury ausgezeichnet, sondern sicherte sich auch den ersten Platz in der Kategorie Violine.

"Inside Colours" stellt Album im Magdeburger Forum Gestaltung vor

Julie Sassoon und Lothar Ohlmeier spielen seit 25 Jahren zusammen in ihrem Duo "Inside Colours". Im Januar 2024 veröffentlichen sie ein Live-Album der Konzerte, die sie für den Bayrischen Rundfunk in den letzten Jahren aufgenommen haben. Auf einem Konzert stellen die beiden ihre neueste Veröffentlichung am 25. Januar ab 20 Uhr im Magdeburger Forum Gestaltung vor.

Julie Sassoon ist eine Pianistin und Improvisationsmusikerin aus England, Lothar Ohlmeier ein Saxophonist, Klarinettist, Jazz- und Improvisationsmusiker aus Deutschland. Beide sind auch im Leben ein Paar und haben ein Duo gegründet, dass den aussagekräftigen Namen "Inside Colours" trägt: Farben des Innenlebens. Das trifft sehr gut auf die Klangeigenschaften und vor allem auf die besondere Intensität und Schönheit ihrer Musik zu. Impressionistisch könnte man diese Musik nennen, geprägt von einer besonderen Innigkeit des Ausdrucks und einer oft leisen und introvertierten Intensität. Inside Colours, der Name des Duos könnte treffender nicht sein.

"Die himmlische Nacht der Tenöre" in der Magdeburger Pauluskirche

Stadtfeld-Ost/ri. „Die himmlische Nacht der Tenöre“ findet am Donnerstag in der Pauluskirche statt. Tenöre Georgios Filadelfes, Boris Taskov und Georgi Dinev sorgen für musikalische und atmosphärische Gänsehautmomente ganz ohne groß inszenierte Bühnenbilder und Kostüme. Begleitet werden sie von einem Quartett.

Die musikalische Reise werde in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia gehen, so eine Ankündigung für das Konzert. An diesem Abend sollen Kompositionen von Verdi, Puccini, Leoncavallo und anderen zu neuem Leben erweckt werden. Es erklingen eine Auswahl von Arien wie „E lucevan le stelle“, aber auch bewegende Klassiker wie „Agnus Dei“, „Ave Maria“ und „Panis angelicus“, ist einer Ankündigung zu dem Konzert mit den drei Tenören weiter zu entnehmen. "Die himmlische Nacht der Tenöre" beginnt am Donnerstag, den 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 25.

Gedichte in der Magdeburger Stadtbibliothek in Magdeburg

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages liest die Autorin Caroline Vongries Gedichte deutsch-jüdischer Autorinnen wie Mascha Kaléko, Nelly Sachs, Rose Ausländer, deren Lebenswege eng mit der nationalsozialistischen Geschichte und Verfolgung verknüpft sind. In Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt und der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt.

Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Beginn ist um 17 Uhr.

Literarischer Dialog im Magdeburger Literaturhaus

"Inge Meyers „Spiegelschriften“ - unter dieser Überschrift findet am Donnerstag, 25. Januar, ein Literarischer Dialog mit Dr. Gisela Zander und Albrecht Franke statt. Beginn ist um 16.30 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Inge Meyer wurde 1929 in Magdeburg geboren und starb 2009 in ihrer Heimatstadt. Sie war vor allem für ihr Schaffen in der Kriminalliteratur-Szene berühmt. Seit 1972 arbeitete sie freischaffend für den Rundfunk und das Fernsehen. In den 1990er Jahren erschienen Erzählungen und der Roman „Stachel des Skorpions“, der die Geschichte ihrer Mutter erzählt, die vor dem Ersten Weltkrieg als junges Mädchen von Magdeburg nach Afrika aufbrach.

Es werde sich in Filmausschnitten und einem Radiointerview darum gehen, dass Inge Meyr Krimis schrieb, die oftmals im Magdeburger Raum zu verorten sind. Aber auch die Erzählungen und vor allem ihr Roman „Stachel des Skorpions“ beziehen sich auf Magdeburg und spiegeln Geschichte und Gegenwart - Leben in Deutsch-Ostafrika und in der Heimatstadt in der Zeit der beiden Weltkriege wider.

Fußball, Chaos, Kapital – Wem gehört das Spiel?

In der Kunstkneipe NachDenker beginnt am Donnerstag, 25.1., ein Vortrag mit Diskussion unter dem Titel "Fußball, Chaos, Kapital – Wem gehört das Spiel?" Referent ist Raphael Molter.

Beginn ist um 20 Uhr. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Olvenstedter Straße 43.

"Der rechte Rand" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Der Journalist und Buchautor Andreas Speit, bekannt durch seine Kolumne „Der rechte Rand“, ist ein profunder Experte des Rechtsextremismus. In seinem Vortrag widmet er sich diesmal der Ablehnung von Demokratie aus der Mitte der Gesellschaft.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109.

Musikalische Comedy mit "La Le Lu" im Magdeburger Hundertwasserhaus

In ihrem neuen Programm überwindet die musikalisch korrekte a-cappella-Gruppe "La Le Lu" aus Hamburg nei ihrem Auftritt im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a am 25. Januar um 20 Uhr mit ihrem Prinzip des gewaltfreien Singens, genderneutralen Tanzens und nachhaltigen Blödsinns ein für alle Mal und schlussendlich, definitiv und unabänderlich, unumstößlich und für immer unwiederbringlich mit allem Drum und Dran und letztendlich endgültig die fiese Spaltung der Gesellschaft. Das versprechen zumindest die Veranstalter.

"Der Ruf des Ensembles weit über die Grenzen ihrer Hamburger Heimat hinaus fußt nicht nur auf der musikalischen Qualität schmelzender Stimmen, sondern auch auf dem Bruch dieser Qualität mit charmanter Selbstironie. Ein höchst unterhaltsamer Auftritt zwischen Augenzwinkern und hochkreativem Handwerk". schrieb beispielsweise das Hamburger Abendblatt.

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Tanzen am Donnerstag: Baracke, Buttergasse und Flowerpower

Am Durstigen Donnerstag können die Besucher des SC Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beim Tanz die Woche abstreifen. Im Vordergrund stehen Musik-Wünsche und Spezial-Themen!

Zur "Fetengasse" wird die Buttergasse im Alten Markt 13 am 18. Januar ab 21 Uhr. "Für alle Studenten, Afterwork Freunde und Wochenpartygänger zum Vize-Freitag hauen wir genau die Hits raus, die man in Richtung Wochenende braucht", so die Ankündigung. Gespielt werden Querbeet, Fetenhits, Pop, Schlager, Black, 80/90/2000er, Chartknaller.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gibt es mehr für "Bölck gibt Stoff! Immer wieder!" in der Magdeburger Zwickmühle, "Auch Liebe ist Kunst" und für "Das hässliche Entlein" im Magdeburger Puppentheater.