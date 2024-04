Kabarett, Kunst und Kaffee. Literatur und der FCM - dies und mehr sind Thema am Mittwoch, 10. April 2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 10. April 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Zwei neue Kunstwerke im Magdeburger Skulpturenpark

Vor den Türen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 befindet sich der Skulpturenpark. Neue Arbeiten werden hier am 10.4. um 19 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Zum einen handelt es sich um "Stufenweise" von Oliver Schneller, zum anderen um "Kahedrale" von Michael Schoenholtz.

Die Klanginstallation „Stufenweise“ von Oliver Schneller befindet sich an dem Übergang zwischen dem verkehrsreichen Schleinufer und dem ruhiger gelegenen Skulpturenpark des Kunstmuseums. Für diese Treppe hat der Komponist Oliver Schneller sein Werk geschaffen. Man hört Tonfetzen, Rascheln, Zirpen, Knacken, Poltern, Brummen, Gongen, Singen, Säuseln. Alles tritt mit den Verkehrsgeräuschen der Straße und den Naturklängen aus dem Skulpturengarten in einen Dialog und verdichtet sich mit ihnen zu einem vielstimmigen Klanggeflecht. Es lädt dazu ein, einen Moment innezuhalten und zu lauschen.

Michael Schoenholtz‘ Weg führte 1957 nach Berlin, wo er an der Hochschule der Künste in Berlin studierte. Ein knappes Jahrzehnt nach seinem Abschluss als Meisterschüler von Ludwig Gabriel Schrieber begann er selbst als Lehrer an der Hochschule.

Michael Schoenholtz‘ Skulpturen wie „Kathedrale“ von 2015, die jetzt im Skulpturenpark zu sehen ist, sind vom Prinzip der Wegnahme und des Herausschneidens charakterisiert. Seine Werke sind zu blockhaften Formen abstrahieren, die eine lakonische Präsentation von Material, Masse und Volumen im Raum vereint. Das Material Stein stellt für Schoenholtz eine Art ‚Gegenüber‘ dar, mit dem er sich im Zwiegespräch um die Findung seiner Form befindet.

"Schicht um Schicht" mit Bildern von Beate Bröcker

Die Ausstellung "Schicht um Schicht" wird am 10.4. um 18 Uhr in der hausärztlichen Praxis H. Wittler in der Leipziger Straße 1A eröffnet. Bis 30. Juni werden Bilder von Beate Bröcker gezeigt.

Nach ihrer Karriere unter anderem als Staatssekretärin im Sozialministerium Sachsen-Anhalts hat Beate Bröcker die Malerei für sich erschlossen. Ihr Können stellt sie bei dieser Ausstellung unter Beweis.

Lesung zum FCM-Sieg über den AC Milan im Jahr 1974

Der Name „AC Milan“ hat für Fußballfans in Magdeburg einen besonderen Klang – denn er erinnert nicht nur an einen legendären Club des Weltfußballs, sondern ebenso an die große Zeit und den größten Erfolg des Lokalmatadoren 1. FCM, den EC-Sieg am 8. Mai 1974 gegen eben dieses Milan. Neben den sportlichen Elementen, ist es aber auch der Ruf der mystischen „Curva Sud Milano“, die das Bild des Mailänder Clubs in der Außendarstellung gerade im Ausland prägen. Legendäre Namen wie „Fossa die Leoni“ (FdL) oder „Brigate Rossonere“ klingen jedem Fan in den Ohren, der sich nur halbwegs mit Fankultur beschäftig. Dabei weist die Mailänder Südkurve eine mittlerweile über 50-jährige Kurvenhistorie auf. Gerade aus Magdeburger Perspektive ist es dabei spannend zu bedenken, dass Gruppen wie die FdL, mit ihrem Gründungsjahr 1968, womöglich schon beim größten Erfolg des Magdeburger Fußballs vertreten waren.

In der Veranstaltung am 10.4. um 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straß 140 spricht Stefan Langer, Herausgeber des Fanmagazins „Erlebnis Fußball“ darüber, wie das Buch über die Mailänder Kurve „I Furiosi – Die Wütenden“ des italienischen Bestseller-Autors Nanni Ballestrini ihn und die deutsche Fanszene beeinflusst haben. Er berichtet über stundenlange Interviews mit den Gründungsvätern der Mailänder Fankurve ebenso, wie über persönliche Erlebnisse im Mailänder San-Siro-Stadion. Zusätzlich wird der in Italien lebende Journalist und Fanszene-Kenner Kai Tippmann per Videokonferenz zugeschaltet, um über die Erfahrungen, aber auch die Schwierigkeiten zu berichten, um die über 700-seitige Biografie der Kurve, die zu ihrem 50-jährigen Jubiläum erschienen ist, zu übersetzen und für den interessierten, deutschen Leser zugänglich zu machen. Aufgelockert wird der Abend durch Fragerunden sowie Videoeinspielungen und wird somit jedem Interessierten an Fankultur und Fanliteratur ausreichend interessante Themen präsentieren.

Der Eintritt ist frei.

"Von Kaffeemenschen und Kaffeezippen – Die Geschichte des Kaffeetrinken" in der Magdeburger Urania

"Von Kaffeemenschen und Kaffeezippen – Die Geschichte des Kaffeetrinken" heißt in Vortrag von Ingo Bringezu, der am 10.4. in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 stattfindet. Beginn ist um 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0391/255060 erforderlich. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Seit ca. 1000 Jahren wird Kaffee getrunken. Im 17.Jahrhundert kommt er aus dem Orient zu uns. Er wird zum Kultgetränk. Der Vortrag erzählt von Kaffeemenschen und Kaffeezippen, der Ernte und Verarbeitung des Kaffees. Viele Tipps zur Zubereitung und Lagerung des Kaffees werden gegeben. Mehrere Kaffeesorten können verkostet werden.

„Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale“ in der Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale“ wird derzeit in Magdeburg gezeigt. Besichtigt werden kann sie in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends bis 13 Uhr.

Die Ausstellung thematisiert die Auswirkungen der Treuhandpolitik auf die Beschäftigten der ehemals Volkseigenen Betriebe, ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Gezeigt werden 25 lebensgroße Porträts, die Einblicke in persönliche Schicksale bieten, die beispielhaft für viele andere stehen. Kurze Audiosequenzen mit O-Tönen der damals Betroffenen geben die Stimmung jener Tage ungeschminkt wieder. Mit den Porträtierten werden gleichzeitig die früheren Kombinate und Branchen vorgestellt. Kritisch wird der Umgang der Treuhand mit dem DDR-Volksvermögen historisch und politisch analysiert, etwa durch den Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler, die Politiker Christa Luft, Hans Modrow und Bodo Ramelow sowie den DDR-Oppositionellen Bernd Gehrke.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden unter anderem am 10., 17. und 25. April und 8. und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. Eine weitere Nachmittagsvorstellung ist für den 7. April um 15 Uhr geplant.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen so lange die Verwandten reichen!’ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm.

Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, lobte die Jury: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet“.

"Nur ein Tag" im Magdeburger Puppentheater

„Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit ist ein Stück für ein Publikum ab sechs Jahren, das derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 steht.

Die Handlung dreht sich um Fuchs und Wildschwein, die sich im wohlverdienten Urlaub befinden und das Leben in vollen Zügen genießen wollen. Doch ihre Pläne werden durch das Auftreten einer Eintagsfliege gestört, die nur einen Tag zu leben hat. Statt ihr die Wahrheit zu offenbaren, behaupten die beiden, dass der Fuchs bald sterben muss. Die Fliege, beeindruckt von ihrer Großzügigkeit, bietet ihnen das Glück und die Erfüllung an einem Tag an. Doch letztendlich müssen sie sich der Realität stellen. Die Geschichte behandelt humorvoll das Leben mit seinen Höhen und Tiefen und betont dabei die Bedeutung von Freundschaft und dem Glück im gegenwärtigen Moment.

Regie hatte Nis Søgaard, die Ausstattung ist von Jana Barthel, die Puppen stammen von Magdalena Roth, die Choreografie von Alexander Semenchukov, die musikalische Leitung hatte Richard Barborka inne, und die Dramaturgie war Aufgabe von Petra Szemacha. Es spielen Florian Kräuter, Linda Mattern und Leonhard Schubert. Zum Redaktionsschluss gab es noch Karten für Montag, 11 Uhr, für Dienstag um 9 und 11 Uhr sowie für Mittwoch 11 Uhr. Ausverkauft waren bereits Vorstellungen am Montag und Mittwoch um 9 Uhr. Gegebenenfalls sind Restkarten an der Tageskasse erhältlich.

Lesung erinnert im Magdeburger Literaturhaus an Erich Günther Sasse

Erich Günther Sasse wurde am 7. April 1944 in Wallwitz geboren und starb am 3. März 2016. Er wäre am 7. April 2024 80 Jahre alt geworden.

Die Literaturlandschaft in Sachsen-Anhalt hat ihm sehr viel zu verdanken. Er gehörte zum Gründerkreis des Fördervereins der Schriftsteller in der Region Magdeburg, war langjähriger Redakteur der Literaturzeitschrift Ort der Augen / ODA und leitete das Literaturbüro Sachsen-Anhalt sowie die erste Schreibwerkstatt im Magdeburger Literaturhaus von 1992 bis 2004. Vor diesem Hintergrund beginnt am 10. April um 19 Uhr eine Lesung unter dem Titel „Der neugierige Leitzkauer“ im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch diesen Mittwoch. Die halbstündige Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist diesen Mittwoch. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Für den Mittwoch der kommenden Woche steht eine weitere Veranstaltung auf dem Programm: Dann wird ein Musikbingo gespielt.

Der Nachdenker ist Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft. Im Jahr 2012 wurde diese in den ehemaligen Räumlichkeiten der Löwenschenke gegründet und ist heute ein Treffpunkt im Stadtfelder Kiez. Alle zwei Wochen im Wechsel kann man wie diesen Mittwochabend „die Bühne rocken“ oder „quizzen bist der Arzt kommt“, so die Genossenschaft. Hinzu kommen wiederkehrende Formate wie das Musikbingo, „80er mit DJ Pete“, der „Wisdom of Reggae“ oder der „Dark-Denker“.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Die „Open Mic Night“ findet alle zwei Wochen statt – das nächste Mal am Abend des 10. April. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.