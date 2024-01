Zwei Lesungen finden am 22. Januar in der Magdeburger Stadtbibliothek statt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 22. Januar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Preisgekrönter "Mein Freund Salim" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Wie kann das Thema Diversität im Deutschunterricht zur Sprache kommen? Welche Kinder- und Jugendbücher sind geeignet? Diesen Fragen geht derzeit ein Forschungsprojekt an der Otto-von-Guericke-Universität nach, das von der Juniorprofessorin Karina Becker geleitet wird.

Am Montag, 22. Januar, hat die Germanistin um 17 Uhr die preisgekrönte Autorin Uticha Marmon zu einer öffentlichen Vorstellung und Diskussion ihres Kinderbuchs „Mein Freund Salim“ in die Stadtbibliothek eingeladen.

Die Geschichte: Obwohl Hannes zusammen mit seinen Freunden Pläne ausheckt, um seiner Schwester Tammi und den anderen Mädchen aus dem Buschweg immer mal wieder einen Streich zu spielen, halten die Geschwister zusammen, wenn es darauf ankommt. So auch als der merkwürdige Vogeljunge plötzlich in ihrem Leben auftaucht. Salim heißt er und spricht kein einziges Wort Deutsch. Nach und nach erfahren die beiden, warum Salim immer ganz allein am Schulzaun steht. Sich manchmal in Schränken versteckt. Und warum er so fürchterliche Angst hat. Salim ist ein Flüchtling aus Syrien. Auf dem langen Weg nach Europa hat er das Allerwichtigste verloren: seine Familie.

Nazis und der Nahe Osten sind Thema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Angesichts der aktuellen Zunahme antisemitischer Äußerungen und Straftaten wird die Frage erörtert, ob der Judenhass möglicherweise durch muslimische Migranten in den vergangenen Jahren importiert wurde. Der Politikwissenschaftler Matthias Küntzel präsentiert in seiner historischen Studie „Nazis und der Nahe Osten“ am Montag, den 22. Januar um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eine Analyse der Ursprünge des islamischen Antisemitismus und des deutschen Beitrags dazu.

Die Studie wirft Licht auf ein wenig bekanntes Kapitel der Vergangenheit: Im Jahr 1937 wurde mit der Broschüre „Islam und Judentum“ eine neue Form des Judenhasses in die Welt gebracht. Die Nationalsozialisten setzten alles daran, diese ideologische Hassbotschaft mithilfe arabischsprachiger Radiopropaganda zu verbreiten. Matthias Küntzel präsentiert Archivfunde, die belegen, wie sich das Judenbild im Islam zwischen 1937 und 1948 unter dem Einfluss dieser Propaganda und weiterer Nazi-Aktivitäten veränderte.

Film "Sonntagskind - die Schriftstellerin Helga Schubert" im Magdeburger Moritzhof

Der Film "Sonntagskind - die Schriftstellerin Helga Schubert" wird derzeit im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt. Filmvorführungen sind am 19. und 28.1. um 15.30 Uhr, am 22.1. und 22.2. um 17 Uhr sowie am 13.2. um 16 Uhr geplant.

In der abgeschiedenen Landschaft zwischen Schwerin und Wismar lebt die bemerkenswerte 83-jährige Helga Schubert. Ihre Tage sind erfüllt von der liebevollen Pflege ihres kranken 95-jährigen Ehemanns, Johannes Helm, einst Professor der Psychologie und passionierter Maler. Doch inmitten dieser ländlichen Ruhe ist Helga alles andere als untätig. Täglich widmet sie sich ihrer Leidenschaft, dem Schreiben. Mit unerschütterlichem Enthusiasmus verfasst sie Geschichten und Texte, wie sie es die letzten Jahrzehnte getan hat.

Ausstellung: Sylvia Kapst zeigt Leinwand, Holz und Grafik im Querstyle

Die Ausstellung "Natürlich" mit Leinwand, Holz und Grafik von Sylvia Kapst wird derzeit im Querstyle im Breiten Weg 214 gezeigt. Die Ausstellung kann während unserer Öffnungszeiten - Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr - besucht werden.

Die Ausstellerin Sylvia Kapst hat sich als bekannte Magdeburger Künstlerin schon in zahlreichen Ausstellungen in Magdeburg und Umgebung präsentiert. Sie hat das Talent von ihrem Vater geerbt, der auch künstlerisch tätig war. Sie interessiert sich seit ihrer Jugend für das Malen und machte ihr Hobby zum Beruf. An der Pädagogischen Hochschule in Erfurt studierte sie Mathematik und Kunst und ist seit 1992 Lehrerin.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

