Musical, Klaviermusik, offene Bühne und Magdeburger Sportler - dies und mehr bietet Mittwoch, der 14. Februar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 14. Februar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Klavierabend mit Sofja Gülbadamova im Magdeburger Konsrvatorium

Ein Konzert mit Pianistin mit Sofja Gülbadamova ist für Mittwoch, 14. Februar 2024, im Magdeburger Konservatorium "Georg Philipp Telemann" im Breiten Weg 110 geplant. Das Klavierabend beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse im Konservatorium.

Es erklingen Werke von Johannes Brahms. Auf dem Programm stehen unter anderem die Rhapsodie g-Moll op.79 Nr.2, die Rhapsodie h-Moll op. 79 Nr.1 und Ausschnitte der Liebeswalzer op. 52a u. 65a.

Geboren wurde Sofja Gülbadamova in Moskau. Ihre musikalische Ausbildung fing sie an der weltberühmten Gnessins’ Spezialmusikschule für hochbegabte Kinder im alter von fünf Jahren an. Sie setzte ihr Studium beim amerikanischen Ausnahmepianisten Prof. James Tocco an der Musikhochschule Lübeck fort, später studierte sie in Paris. Sofja Gülbadamova widmet sich mit großer Leidenschaft der Kammermusik. Als Kammermusikpartnerin sehr gefragt, trat sie an der Seite solcher Künstler auf wie James Tocco, Denis Goldfeld, Alexandra Soumm, Priya Mitchell, Alexandre Brussilovsky, Anastasia Kobekina, Gert von Bülow, Mark Drobinsky, Guillaume Martigné, Quartetto Prometeo, Psophos Quartett, Aviv Quartett, Quatuor Terpsycordes und das Quartett Sine Nomine. 2017 wurde Sofja Gülbadamova zur künstlerischen Leiterin des Internationalen Brahmsfestes Mürzzuschlag in Österreich berufen.

Die Nacht der Musicals im Magdeburger Amo

In einer über zweistündigen "Nacht der Musicals" werden am Mittwoch im Magdeburger Amo Höhepunkte aus bekannten Musicals präsentiert. Akteure der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern.

Hits aus dem aktuellem Broadway Musical “Moulin Rouge” werden das Publikum gleichermaßen begeistern, wie die Sensationsmusicals “The Greatest Showman” und die Eiskönigin mit dem aktuellem Wahnsinnshit “Frozen”. Neben Klassikern wie “Tanz der Vampire“, “Mamma Mia”, oder “We Will Rock You“ - dem Erfolgsmusical zu den Songs von Queen - stehen “Das Phantom der Oper”, “Cats”, “Die Rocky Horror Show”, ”Elisabeth”, “Grease” und die “West Side Story” auf dem Programm. Erstmals werden auch die Hits aus der Netflix-Serie “Haus des Geldes” das Publikum begeistern.

"Die Nacht der Musicals" beginnt im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr.

"Magdeburg und seine Sportler" in der Urania.

Ein Vortrag von Roland Uhl trägt am 14. Februar 2024 den Titel "Magdeburg und seine Sportler". Veranstaltungsort ist die Urania im Nicolaiplatz 7. Beginn ist um 15 Uhr. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der AG Sportgeschichte. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Telefon 0391/255060 möglich.

Magdeburg kann auf eine reiche sportliche Entwicklung verweisen. Viele Sportler, Trainer und Funktionäre waren in den letzten 100 Jahren sehr erfolgreich und bekannt. Wir gehen auf eine kleine Zeitreise und würdigen diesen Personenkreis.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit läuft die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März. Geöffnet ist die Ausstellung mit Bildern in vielfältiger Maltechnik sowie Objekten aus Holz montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 14. Februar. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch am 31. Januar 2024. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

