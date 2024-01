Kabarett mit den Hengstmanns sowie eine Kunstführung - dies und mehr bietet Mittwoch, der 31. Januar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Magdeburg - Kabarett, Kunst, Literatur und mehr - auch für Mittwoch, den 31. Januar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist das gemeinsame Kabarettprogramm der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann überschrieben. Es steht diesen Mittwoch auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Termine am 28.1 und 3.2. sind ausverkauft, Restkarten allenfalls noch an der Abendkasse. Zu haben waren Tickets indes noch für die Vorstellungen um 15 Uhr am 4. und 11. Februar sowie um 19.30 Uhr am 7., 14., 21., 22. und 28. Februar. Karten gibt es auch bereits für Vorstellungen im März u

Anlass für „Nicht von schlechten Eltern“ ist der 20. Jahrestag für das erste gemeinsame Programm der Brüder. Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. Das Jahrestag-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem neuen Buch der beiden oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit läuft die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März. Geöffnet ist die Ausstellung mit Bildern in vielfältiger Maltechnik sowie Objekten aus Holz montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Erinnerung an Heinrich Zschokke in der Magdeburger Stadtbibliothek

Anlässlich des 175. Todestages Heinrich Zschokkes und des 33-jährigen Bestehens der Literarischen Gesellschaft Magdeburg wird am 31. Januar der Film „Das abenteuerliche Leben des Heinrich Zschokke“´(1771-1848) gezeigt. Der in Magdeburg geborene Autor gewann als Kämpfer für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie internationale Anerkennung. Er ist Ehrenbürger der Stadt.

Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek. Diese befindet sich im Breiten Weg 109. Beginn ist um 17 Uhr.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch am 31. Januar 2024. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind die beiden Vorstellungen für "Hase und Igel" im Puppentheater sowie "An Mut sparet nicht noch an Mühe" in der Zwickmühle. Laut Ticket-Buchungssystem gibt es auch keine Karten mehr für Patrick Salmen im Moritzhof.

"Pollux im Knast live" im Theater in der Grünen Zitadelle wurde auf dem 9.10. verlegt.