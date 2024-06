Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Theater, Musik, Feste und mehr - Samstag, der 8. Juni 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Die Zukünftige" im Magdeburger Schauspielhaus

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit wird am 8. Juni "Die Zukünftige" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Lesen Sie auch: Rezension der Volksstimme zu dem Stück "Die Zukünftige" im Magdeburger Schauspielhaus

Die Geschichte: Mutter, Vater, Kind, Kind in einer immer heißer werdenden Welt. Erst fällt der Vater aus („Nervenzusammenbruch“ diagnostiziert die Mutter), dann wird die gemeinsame Praxis für Kieferchirurgie insolvent, das Eigenheim fällt einem Waldbrand zum Opfer (Funkenflug? Versicherungsbetrug?) – und die Ehe geht in die Brüche. Mit den Eltern teilen sich die Zwillingsschwestern auf und verbringen fortan ungleiche Leben. Eine Doppelte-Lottchen-Tragödie über Klasse und Klima.

Wissenschaftsfestival im Magdeburger Wissenschaftshafen

Der Wissenschaftshafen ist bekannt als Ort für Forschungsveranstaltungen. In diesem Jahr findet dort das neue Wissenschaftsfestival Tomorrow Labs statt. Organisiert wird es von der Landeshauptstadt Magdeburg gemeinsam mit Wissenschaftseinrichtungen der Stadt.

Diesen Sonnabend, den 8. Juni, kann auf circa 600 Quadratmeter Gelände des Wissenschaftshafens das Open-Air-Festival besucht werden. Rund 20 Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung bauen ihre Stände auf und zeigen, woran derzeit geforscht wird. Zu erleben sind Forschungsprojekte, Exponate und interaktive Experimente. Zudem können die Besucher einige Unternehmen und Einrichtungen, unter anderem die Elbfabrik des Fraunhofer Instituts oder die Denkfabrik des Ifak, am ehemaligen Handelshafen besichtigen.

Unter dem Motto „What will tomorrow be like?“, auf deutsch: „Wie wird es morgen sein?“ werden vier Themenschwerpunkte, die Labs, behandelt: Gesundheit, Technologie, Erde und Gesellschaft. Jedes Themengebiet bekommt Platz auf dem Gelände. Zusätzlich laufen tagsüber auf der Hauptbühne des Geländes verschiedene Diskussionen und Live-Podcasts. Ein Science-Slam, eine unterhaltsame Erklärung der aktuellen Forschung, die von Wissenschaftlern vorgetragen wird, ist als Programmpunkt auf der Bühne zu sehen. Zwischendrin spielt DJ Renard, ein Magdeburger Musiker, mehrere Sets mit elektronischer Musik.

Klezmernacht im Volksbad Buckau in Magdeurg

Eine Klezmernacht mit dem Ensemble Mesinke steht auf dem Programm im Volksbad Buckau. "Eine musikalische Reise durch die Zeit" beginnt diesen Sonnabend, 8. Juni, um 20 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Die Band, die aus Krumbach in Schwaben stammt, ist eine der ältesten Klezmergruppen Deutschlands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat Mesinke weltweit über 300 Konzerte gegeben und fünf Studioalben veröffentlicht. Mesinke hat durch Auftritte auf renommierten Bühnen wie dem Klezmerfestival in Sfad in Israel, der Expo 2000 in Hannover und dem Worldfest Liberec in Tschechien an Bekanntheit gewonnen. Die Band ist nicht nur für ihre musikalische Vielfalt, sondern auch für ihre künstlerische Vielseitigkeit bekannt. Sie hat unter anderem den Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ vertont und engagiert sich aktiv gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Bei der Klezmernacht im Volksbad Buckau wird Mesinke eine musikalische Hommage an die Schriftstellerin Hedwig Lachmann (1865-1918) darbringen. Lachmann, die Tochter des Kantors der jüdischen Gemeinde in Krumbach, widmete sich der Übersetzung von Werken berühmter Schriftsteller wie Edgar Allan Poe und Oscar Wilde. Jürgen Groß und Erika Spielvogel haben mehr als ein Dutzend ihrer zeitlosen Werke vertont, darunter Gedichte über Themen wie Herkunft, Liebe und Gesellschaft.

Mit ihren Konzerten möchte die Band Mesinke an das umfangreiche Werk von Hedwig Lachmann erinnern, dessen Bedeutung oft im Schatten ihres Ehemannes Gustav Landauer steht. Landauer war eine bedeutende Figur in der Münchner Räterepublik und wurde 1919 von antirepublikanischen Freikorps-Soldaten ermordet.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die neue Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" wird am 8.6. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 eröffnet. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss wird die Ausstellung bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

Musik der Reformation im Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg

Diesen Sonnabend, 8. Juni, beginnt um 19.30 Uhr im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 in der Klosterkirche ein Konzert des Europäischen Hanse-Ensembles unter dem Titel „Musik der Reformation“. Unter der Leitung von Manfred Cordes, Experte für Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, präsentiert das Ensemble Werke der Reformationszeit von Komponisten wie Martin Agricola, Gallus Dressler und Leonhart Schröter.

Das Ensemble besteht aus talentierten Musiker aus ganz Europa, die sich bei Meisterkursen bewährt haben. Die Besetzung umfasst Gesangssolisten und Instrumentalisten. Musiziert wird auf Instrumenten, wie sie in der Zeit um 1600 gebräuchlich waren: Zinken, Barockposaunen, Violinen in alter Mensur, Viole da gamba, Dulzian, Lauteninstrumente und Orgel.

Magdeburg war im 16. Jahrhundert Hochburg der Reformation. Komponisten wie Martin Agricola wirkten als Kantoren an der Lateinschule und veröffentlichten Musikwerke für die neue Glaubensrichtung. Im Städtebund der Hanse fungierte Magdeburg als „Quartiershauptstadt“.

"Tod eines talentierten Schweins" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Diesen Sonnabend, 8. Juni, wird der "Tod eines talentierten Schweins" zum letzten Mal in dieser Spielzeit im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras existentielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben und den bitteren Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens.

Improthater im Magdeburger "Guck mal!"

Beim Improvisationstheater Krimaginär entscheidet das Publikum mit wie ein Kriminalfall stattfindet und ausgeht. Die entscheidenden Fragen sind: Wer ist das Opfer? Wer ist der oder vielleicht die Täter? War es Mord oder Diebstahl? Wird der Fall gelöst? Auf jeden Fall sind die kriminelle Fantasien der Zuschauer und ihr interagieren mit den Schauspielern gefragt, um das Stück mit Leben zu füllen.

Der Einlass im "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 erfolgt am 8.6. ab 19 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Architektur der Gründerzeit in Magdeburg

"Tauchen Sie ein in die reiche Blütephase der Architektur des 19. Jahrhunderts und lassen Sie sich von den eleganten Fassaden verzaubern. Erfahren Sie mehr über die Geschichten und die damalige Lebensweise sowie die Bedeutung dieses Viertels für die Geschichte Magdeburgs", heißt es in einer Ankündigung zu einer Sonderführung in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Termine sind am 08.06. und 17.08.24. Die zweistündigen Rundgänge beginnen jeweils um 15 Uhr am Dommuseum Ottonianum und enden am Justizzentrum. Buchungen sind online möglich.

Neustadt klingt und Tango-Nacht in und an der Magdeburger Nicolaikirche

Im Konzert wird die am 8.6. ab 19.30 Uhr in der Magdeburger Nicolaikriche am Nicolaiplatz Tangomusik „Pater noster Tango“ für Soli, Chor und Orchester von der Berliner Komponistin und Bandoneon-Spielerin Judith Brandenburg aufgeführt. In diesem eindrücklichen Werk wird sehr wirkungsvoll um „Das täglich Brot für alle“ gebeten. Die Musik ist angefüllt mit all den Elementen, die für die Tangomusik so charakteristisch sind: Leidenschaft, Schwung und eingängiger Klang.

Zuvor ist die Choralkantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ BWV 93 von J.S. Bach zu erleben. Von diesem Werk geht eine große Überzeugungskraft aus. Bach hat hier ganz variantenreich einen der populärsten Choräle, dessen Melodie und Text eines der schönsten Kirchenlieder ist, verarbeitet. Der gütige Gott wird beschworen, in schwieriger Situation, so wie wir sie auch gegenwärtig spüren, zu Hilfe zu kommen und uns echte Freudenstunden zu bescheren. Der Mittelsatz der Kantate – mit „Ohrwurm-Charakter“ – wurde von Bach in seinem Spätwerk in den Schübler Chorälen in einer Bearbeitung für Orgel als sein besonderes Vermächtnis noch einmal verewigt. Es musizieren Shirley Radig – Sopran, Anna-Maria Tietze – Mezzosopran, der Kammerchor der Biederitzer Kantorei und das Tangoorchester Fracanapa. Die musikalische Leitung hat Kantor Michael Scholl.

Im Anschluss ist Tangotanzen auf dem Nicolaiplatz - bei Regen in der Kirche - angesagt. Mitwirkende sind der Tango-Verein Magdeburg und das Tangoorchester Fracanapa. Hier ist der Eintritt frei.

Inklusives Fest des IB und Handball Final Four in der Festung Mark

Am 08.06.2024 feiern der Internationale Bund (IB) in der Region Sachsen-Anhalt Nord auf dem großen Kultur Picknick Freiluft-Areal der Festung Mark im Hohepfortewall und freut sich auf viele Besucher*innen, um gemeinsam aktiv für eine inklusive Gesellschafft zu werben. Neben einem musikalischen Programm mit „Martin Rühmann & neuen Nachbarn“ erwartet die Besucher zahlreiche Mitmachaktionen, Hüpfburg und Bungee-Trampolin, kulinarische Köstlichkeiten, Fußballdarts und Zirkuspädagogik.

Für alle Handballfans zeigt die Festung zudem die Spiele des EHF Final4 parallel zum Begegnungsfest des IB auf der Wiese vor der Festung Mark. Am 8.6. um 15 Uhr geht es um das Spiel des SC Magdeburg gegen Aalborg Håndbold und um 18 Uhr das von Barça gegen den THW Kiel. Am 9.6. werden das Finale und Spiel um Platz 3 gezeigt.

"Kinder für Kinder der Stadt Magdeburg" im Opernhaus

Ein Benefizkonzert "Kinder für Kinder der Stadt Magdeburg" beginnt am 8. Juni um 19 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Auf der Bühne stehen die verschiedenen Chorgruppen des Kinder- und Jugendchores Magdeburg, die großen und kleinen BallettschülerInnen der Ballettschule Semenchukov, sowie das Rossini-Quartett Magdeburg mit verschiedenen Solisten. Kammersängerin Undine Dreißig führt alljährlich durch das Abendprogramm.

Der Erlös des Benefizkonzertes kommt dem Kinder- und Jugendchor für die Durchführung seiner Projekte, dem Förderverein der Ballettschule Semenchukov für die Förderung im Kinder- und Jugendballett und einem vorher ausgewählten Sozialprojekt in Magdeburg zu gleichen Teilen zugute.

„Fest zwischen den Deichen“ im Magdeburger Ortsteil Calenberge

Der Heimatverein Calenberge veranstaltet an diesem Sonnabend, 8. Juni, das Dorffest „Fest zwischen den Deichen“. Los geht es um 15 Uhr auf dem Calenberger Gemeindehof.

Wie die Veranstalter mitteilen, wird an diesem Tag ein Spielmobil bereitgestellt. Außerdem ist mit Snacks und Getränken für die Verpflegung gesorgt. Weitere Informationen zum Heimatverein gibt es unter www.randau-calenberge.de.

Ottonen lassen die Zeit der Hanse wieder aufleben

Unter dem Motto „Die Hanse verbindet Europa“ findet an diesem Wochenende, 8. und 9. Juni, ein Familienfest auf dem Gelände des Familienhauses im Park statt. Veranstalter ist der Verein Ottonen zu Megedeburch, dessen Mitglieder mit ihren Aktivitäten in Magdeburg und Umgebung an die Zeit der Hanse erinnern wollen.

Denn vor allem das Getreide aus der fruchtbaren Magdeburger Börde war damals eine begehrte Handelsware. „Die Hanse, ein Geflecht von Handelsbeziehungen, bestimmte im Mittelalter lange das Leben der Menschen in Magdeburg. Wir waren die Brotkammer Europas und handelten die Stadt reich“, erklären die Veranstalter. Doch heute erinnert nur noch wenig an die Hanse-Zeit. Deshalb engagieren sich die Vereinsmitglieder, um die Erinnerung an das frühe Mittelalter zur Zeit Otto I. und das Spätmittelalter am Leben zu erhalten.

Am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr warten deshalb auf dem Gelände an der Hohepfortestraße 14 unter anderem Gaumenschmaus des Mittelalters, Stockbrot, Gaukelei, Basteln und Mitmachaktionen. Außerdem sind verschiedene Hansehändler mit historischem Handwerkertum vor Ort, wie Schmiede, Seilerei, Kupferdengler, Holzschnitzerei und Töpferei. „Floh, der Spielmann“ und „Freymuetig“ spielen dazu die passende Musik.

Der Eintritt ist dank Förderung durch die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Alte Neustadt frei.

"Vor Allem kommt immer noch das Fressen!“ in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße laden für diesen Sonnabend, 8. Juni, ab 15 Uhr zu einer Führung durch die aktuelle Kunstausstellung ein.

Die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise. Vor Allem kommt immer noch das Fressen!“ setzt sich mit dem Handeln der Menschen kritisch auseinander. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro,

"Eva, Luzifer und Posaune" im Theater an der Angel

"Eva, Luzifer und Posaune" bietet am 8.6. um 20 Uhr einen Abend mit Texten von Mark Twain. Veranstaltungsort ist das Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gespielt und gelesen werden „Die Tagebücher von Adam und Eva“ und die „Briefe an die Erde“.

Samuel Langhorne Clemens wurde am 30. November 1835 in Florida, Missouri geboren. Es war der Tag, an dem der Halleysche Komet am Himmel stand. Am 20. April 1910 erschien der Komet erneut, einen Tag später verstarb Samuel, inzwischen weltbekannt als Mark Twain. In den dazwischenliegenden 75 Jahren war er Missisippidampfersteuermann, Setzergehilfe, Klatschreporter, Goldgräber, Entertainer, Unternehmer und Autor.

Diesem unvergessenen Erzähler haben die Angler mit großer Freude an seiner Sprache, seinem Witz, seinem weisen und zugleich scharfen Blick auf die Welt einen Abend gewidmet, der so außerordentlich gut in die Zeit passt. Er hat uns Menschen studiert, parodiert und ausgelacht, dabei nie seinen Humor verloren, wohl aber seinen Glauben, er sagte: „Hunde sind Gentlemen, ich hoffe, ich komme in ihren Himmel, nicht in den der Menschen.“

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ heißt es am 8.6. ab 20 Uhr mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Eine weitere Vorstellung ist am 19. Juni ebenfalls um 20 Uhr geplant.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Bei der Premiere des Programms ,Kein Verstand in Sicht’ zeigen die Kabarettisten der Magdeburger Zwickmühle neben ihrem Sinn für satirische Pointen auch ihr musikalisches Talent.“ Marion Bach und Heike Ronniger liefen in zahlreichen Szenen zur Höchstform auf.

Ihre Spielfreude lässt die Grenze zwischen Kabarett und ein wenig Klamauk – im besten Wortsinne – verschwimmen. Als Zauberfee vermehrt Bach zehn Euro zu 25. Beim Umweg über Kredite und Förderung der Wirtschaft zahlt letztlich nur einer drauf: das Volk. Als Oliver Vogt „Am Brunnen vor dem Tore“ nur den Anfangstext singen kann, ist eben so bei einem Volkslied, taucht Bach in einer Burka auf, setzt es in einer orientalischen Fassung fort. Prompt gibt es Ärger wegen Blackfacing, das gehöre sich auf der Bühne nicht.

Sommer, Sonne. Subkultur 5 im Heizhaus Magdeburg

Zum fünften Mal findet "Sommer, Sonne Subkultur" im Heizhaus Magdeburg statt. Beginn ist am 8.6. um 16 Uhr. Die Einrichtung befindet sich in der Harsdorfer Straße 33b.

Mehrere Bands sind bis in den Abend bei dem Open Air mit dabei. Undankbar bringen den Ska-Punk aus Chemnitz nach Magdeburg, Ultrashöck haben den Hardcore-Punk in Hannover kultiviert, "Todschick gekleidet" haben Crust-Punk aus Leipzig dabei und STNK aus Sachsen-Anhalt spielen Hardcore-Punk.

Abschlussfest der Kinderkulturtage Magdeburg in Buckau

Familien mit Kindern sind am 8.6. im Rahmen der Kinderkulturtage in Magdeburg von 11 bis 17 Uhr im Puppentheater, im Gesellschaftshaus und im benachbarten Klosterbergegarten willkommen.

Im Puppentheater gibt es eine Sonderausstellung von Kindern für Kinder unter dem Titel „Das Ding ist.“ in der Figurensammlung in der Villa p. Um 14 Uhr präsentiert der PuppenSpielClub das Stück „Rucksack, Geheimnis, Kotzfleck: Eine Reise ins Ungewisse„ im Figurentheater, ab acht Jahren im „Großen Saal“.

Im Klosterbergegarten und Gesellschaftshaus beginnen im Roten Salon um 12. und 14.30 Uhr die Theatervorstellungen „Zurück zum Mond“ von Sandy Gärtner für Kinder ab fünf Jahren. Um 14 Uhr heißt es „Spielt alle mit!“ beim Improtheater für Kinder ab sechs Jahren, aufgeführt von Theaterkiste im „Schinkelsaal“, auch hier ist eine Platzreservierung nur vor Ort möglich.

Draußen auf der Spielwiese im Park wird auf dem „NaturSpielPlatz“ im und um das Wander-Tipi mit Carina Wollner gespielt. Johanna Wolf erzählt Märchen und Geschichten von unterwegs, und es gibt Naturspielereien und Wanderungen mit Andrea Kleinbauer, Leiterin der Kita Wolkenschäfchen. Ab 11.30 Uhr erzählt Johanna Wolf Märchen und Geschichten von unterwegs, gefolgt von einem Erzählkreis ab 12 Uhr. Von 12.30 bis 13.30 Uhr gibt es Wahrnehmungsspiele und Bauen mit Naturmaterialien mit Carina Wollner. Danach erzählt Johanna Wolf von 13.30 bis 14 Uhr erneut Märchen und Geschichten von unterwegs, bevor ab 14 Uhr wieder ein offener Erzählkreis stattfindet. Von 14.30 bis 15.30 Uhr folgen weitere Wahrnehmungsspiele und Bauen mit Naturmaterialien mit Carina Wollner. Abschließend erzählt Johanna Wolf von 15.30 bis 16.00 Uhr Märchen und Geschichten von unterwegs.

Auf dem „KunstSpielPlatz“ finden gibt es Angebote der Jugendkunstschule und des Fördervereins. Geboten werden ein Farbspiel an der Malstraße, und Viktoria Veil gestaltet Papierspiele am Stab. Kinder können ein eigenes Spiel mit Iman Shaaban entwerfen oder an der Wort-Kunst-Spielerei mit Janette Zieger teilnehmen. Zudem gibt es ein Farbspiel im Siebdruck mit Dorothea Hertel.

Auf dem „BewegungsSpielPlatz“ bietet die Tanzspielwiese mit Lena Wenke, freie Choreografin und Tänzerin, Bewegungsmöglichkeiten. Es gibt Abenteuer in der Fabelwelt mit dem Verein Spielwagen, bei denen eine spielerische Reise durch die Welt phantastischer Wesen erlebt werden kann. Die Stadtbibliothek stellt Spielzeug in ganz Groß vor. Marianne Fritz bietet von 11 bis 14 Uhr SchnappSchnappSchnapp an. Supermann ist auf Spiel-Mission mit Stefan Graefe unterwegs.

In der „ZusammenSpielEcke“ können traditionelle Brettspiele unterm Baum gespielt und alte Spiele mit dem Dialog der Generationen und der Freiwilligenagentur neu entdeckt werden. Es werden Präsentationen und Ausstellungen gezeigt.

Das Bühnenprogramm auf der wird den ganzen Tag über von Musik begleitet, die zum Mitsingen, Tanzen und Klatschen einlädt. Von 12 bis 13.30 Uhr heißt es „Spiel mit dem Körper“ mit Zumba für alle. Um 14 Uhr tritt der „Volkschor Magdeburg“ auf und um 16 Uhr findet das Familienkonzert „Herr Hering und die Jazzband“ mit dem Konzertprogramm „Improvidings“ statt.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf für das Sommerkabarett der Hengstmanns um 20 Uhr im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.

Ausgebucht war zudem "Grill den Henssler" ab 18 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark.