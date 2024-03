Musik, Kunst und Literatur - dies und mehr bietet Mittwoch, der 13. März 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Montez und weitere Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 13. März 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Rap mit Montez in der Magdeburger Getec-Arena

Montez gehört zur Spitze der Songwriter und Rapper im deutschsprachigen Raum. In seiner Musik verarbeitet er alles, was er erlebt und wird dafür von seinen Fans gefeiert.

Mit seiner in drei Ländern platinveredelten Nummer-1-Single „Auf & Ab” im Rücken, stieg sein letztes Album „Herzinfucked” im Frühjahr 2022 aus dem Stand in die Top 10 der deutschen Albumcharts ein. "„Liebe in Gefahr” hieß dann das Nachfolgalbum im Jahr 2023. ‚Liebe in Gefahr’ hat eine etwas positivere Grundstimmung.“, stellt Montez fest. „Natürlich gibt es immer noch die typischen Montez-Balladen. Aber viele der Songs sind deutlich positiver und gehen mehr nach vorne.” Die Songs auf dem neuen Album drehen sich um Liebe in all ihren Facetten. „Ich fand den Titel ‚Liebe in Gefahr’ treffend, weil Liebe ja eigentlich immer in Gefahr ist, wenn man sich nicht um sie kümmert. Er zeigt, wie fragil die Gefühle zwischen zwei Menschen sind – und wenn man nicht aufpasst oder unaufmerksam damit umgeht, verschwinden sie auch wieder”, erklärt Montez.

Zu Gast ist Montez am 13. März in Magdeburg. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

"Wenn die Masken fallen" im Magdeburger Oli

Venedig ist Thema einer Ausstellung über Venedig im Oli in der Olvenstedter Straße 25a. 2020, zur Zeit der weltweit ausgerufenen Pandemie, reisten die Künstlerfreunde Christoph Bartolmäs und Sebastian Kommerell in die Lagunenstadt. Während in Venedig die Menschen in der Stadt die Masken trugen, zeigte die Stadt nun ihr wahres lebendiges Gesicht voll schöner Ecken und Geheimnisse, so ihre Erkenntnis.

Die Vernissage “Wenn die Masken fallen” mit Bildern von Christoph Bartolmäs und Sebastian Kommerell beginnt am 13. März um 18 Uhr. Der Film zur Ausstellung “Ballo in Mascera Venecia” wird ab 19 Uhr gezeigt.

Defa-Film "Das Fahrrad" im Magdeburger Moritzhof

Zur Reihe „Film im Gespräch“ lädt das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung Interessierte bei freiem Eintritt am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr in das Kulturzentrum Moritzhof ein. Zu sehen sein wird der Defa-Film „Das Fahrrad“.

Zum anschließenden Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler und Moderator der Veranstaltung Paul Werner Wagner konnten die Regisseurin Evelyn Schmidt und Hauptdarsteller Roman Kaminski gewonnen werden. Zu DDR-Zeiten noch stark kritisiert für die abweichende Darstellung vom Idealbild der positiv arbeitenden Frau und Mutter, zählt der Film heute zu den wichtigsten realistischen Defa-Filmen der achtziger Jahre.

Dieser erzählt die Geschichte von Susanne, einer alleinerziehenden Mutter und ungelernten Arbeiterin, die sich nur recht und schlecht durchs Leben schlägt. Auf einer Betriebsfeier lernt sie den strebsamen Ingenieur Thomas kennen, der sich für sie zu interessieren scheint. Frustriert kündigt sie ihre monotone Arbeit. Als ihre Tochter dann erkrankt und sie in finanzielle Schwierigkeiten gerät, meldet sie ihr Fahrrad als gestohlen, um die Versicherungssumme zu kassieren.

Anmeldung per E-Mail an info.magdeburg@fes.de.

Konstantin Wecker im Alten Theater am Jerichower Platz

Im Rahmen seiner "Lieder meines Lebens - Tour 2024" macht Konstantin Wecker am Mittwoch, 13.3.2024 Station in Magdeburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Mit dem neuen kammermusikalischen Programm „Lieder meines Lebens“ präsentiert der Münchner Musiker, Komponist und Autor gemeinsam mit seinem Pianisten und langjährigen Wegbegleiter Jo Barnikel seine persönlichen poetischen Höhepunkte – von den Anfängen bis heute. Darunter werden Klassiker sein wie „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“, den in den 70er-Jahren geschriebenen „Willy“, „Wut und Zärtlichkeit“, „Manchmal weine ich sehr“, aber auch „Die Irren“ aus seiner allerersten LP „Die sadopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus Wecker“.

Werner Hansch spricht beim FCM-Projekt über die Spielsucht

Bekannt wurde Werner Hansch als Sportjournalist. Erst im Hörfunk, später unter anderem in der ARD-Sportschau. Ab 1992 war er bei Sat 1 der Fachmann für Bundesliga, Champions League und Co.. Er ist eine „Reporterlegende”. Aber auch Legenden sind nur Menschen. 2020 gab Werner Hansch in der Sendung „Promi Big Brother“ öffentlich bekannt, dass er glücksspielsüchtig sei und rund 500.000 Euro verspielt hat. Damit machte er auf ein Thema aufmerksam, dass sowohl politisch, als auch gesellschaftlich weit unterschätzt wird.

In seinem Buch “Einmal Hölle und zurück” erzählt Werner Hansch, wie er in die Spielsucht abgerutscht ist, wie er seine Spielsucht besiegen konnte und welche Personen ihm dabei geholfen haben.

Das Fanprojekt Magdeburg und die Schwerpunktberatungsstelle pathologisches Glücksspiel der Diakonie Jerichower Land – Magdeburg laden am 13.03.2024 zu einem Abend der Begegnung und des Austausches. Beginn ist um 19 Uhr im Fanprojekt Magdeburg im Lemsdorfer Weg 25. Der Eintritt ist frei.

Tasteninstrumentalisten geben im Magdeburger Konservatorium ein Konzert

Ein Konzert der Tasteninstrumentalisten unter Leitung von Irina Rott steht am 13. März im Magdeburger Veranstaltungskalender. Beginn ist um 18 Uhr im Konservatorium "Georg Philipp Telemann" im Breiten Weg 110.

Das Magdeburger Konservatorium unterhält einen Fachbereich für Tasteninstrumente. Neben Klavier umfasst dieser Cembalo, elektronische Orgel, Akkordeon und Carillon.

Stephan Wackwitz stellt sein Buch "Geheimnis der Rückkehr" im Magdeburger Forum Gestaltung vor

"Geheimnis der Rückkehr" ist ein Erinnerungs- und Lebensbuch – und ein Buch über unsere Welt. Autor Stephan Wackwitz stellt es am 13. März um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 vor.

Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Stephan Wackwitz außerhalb von Deutschland verbracht, in London, Tokio, Krakau, Bratislava, New York, Tbilisi und Minsk: Jahrzehnte voller Begegnungen mit Menschen, Büchern und Ideen. Entsprechend besonders ist jetzt nach seiner Rückkehr der Blick auf Deutschland. Aber mindestens genauso spannend wie der äußere Lebensweg ist der innere, den Wackwitz hier nachgeht: vom pietistischen Klosterschüler in der schwäbischen Provinz zum verwirrten Jung-Marxisten der siebziger Jahre und von dort zum überzeugten Liberalen angelsächsischer Prägung und Kulturdiplomaten im Auftrag des Goethe-Instituts. Ein Höhepunkt essayistisch-autobiographischen Schreibens und ein Beispiel dafür, was man aus dem Leben machen kann – und wie.

"Jesu, meine Freude" in der Magdeburger Pauluskirche

Auch am 13. März gibt es ein Konzert im Rahmen der 26. Telemann-Festtage in Magdeburg. Beginn von "Jesu, meine Freude" ist um 19 Uhr in der Paulusstraße Goethestraße 25.

Vermutlich 1713/14 erklang in der Eisenacher Georgenkirche ein neuer kirchenmusikalischer Jahrgang von Telemann. In diesem sogenannten Französischen Jahrgang auf Texte Erdmann Neumeisters lassen sich Einflüsse der französischen Musik, explizit der Oper, dingfest machen.

Unter dem Titel „Telemann Project“ realisiert das Collegium musicum der Johannes Gutenberg-Universität in Zusammenarbeit mit dem Forum Alte Musik Frankfurt am Main und zahlreichen weiteren Kooperationspartnern seit 2020 die weltweit erste Gesamteinspielung des Französischen Jahrgangs von Telemann.#

Metal mit Ektomorf in der Magdeburger Factory

Ektomorf kommen am 13. März nach Magdeburg. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Seitens der Band heißt es: "Es ist Zeit, gemeinsam mit uns in die Dunkelheit einzutauchen und die geballte Kraft von ,Vivid Black' zu spüren. Unser neuestes Album ist ein musikalisches Manifest, das von tiefen persönlichen Erfahrungen und der Intensität des Lebens geprägt ist."

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 13. März. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Für den Mittwoch der kommenden Woche steht eine weitere Veranstaltung auf dem Programm: Dann wird ein Musikbingo gespielt.

Der Nachdenker ist Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft. Im Jahr 2012 wurde diese in den ehemaligen Räumlichkeiten der Löwenschenke gegründet und ist heute ein Treffpunkt im Stadtfelder Kiez.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Die „Open Mic Night“ findet alle zwei Wochen statt – das nächste Mal am Abend des 13. März. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

"Streit ums Erben - Vermögenskonzentration als Gefahr der Demokratie?" ist Thema im Roncallihaus

Der dritte Vortrag der 12. Magdeburger Ringvorlesung beschäftigt sich am 13. März um 19 Uhr im Roncallihaus in der Max-Josef-Metzger-straße 12/13 mit der Frage, ob die Erbschaftssteuer oder das Vererben an sich als ungerecht betrachtet werden sollte. Diskutiert wird, ob die Abschaffung der Steuer sinnvoll ist oder ob eine Vergemeinschaftung oder gleichmäßige Verteilung von Vererbtem die soziale Ungerechtigkeit verringern könnte.

Der Hintergrund ist, dass Reichtum in Deutschland oft nicht durch eigene Arbeit, sondern durch Erbschaften entsteht. Die Teilhabe an der Gesellschaft und Chancen sind stark von Besitz und Reichtum abhängig, wodurch soziale Ungleichheit weitervererbt wird. Die Referenten sind Yannick Haan, Publizist aus Berlin, und Daniel Trutwin, Unternehmer und stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes katholischer Unternehmer aus Wernigerode. Die Moderation übernimmt Juliane Viktor, Journalistin aus Halle (Saale).

Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Katholischen Akademie des Bistums Magdeburg und der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Anmeldungen online im oder telefonisch unter 03491/49880

Joe Wippermann zeigt "Kunst - die eigene Wirklichkeit" im Atelier Janet Selent in Magdeburg

"Kunst - die eigene Wirklichkeit" heißt eine Ausstellung mit Arbeiten von Joe Wippermann. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a.

Mit 81 Jahren blickt Joe Wippermann auf ein bewegtes Leben zurück. Geboren in Hannover, lebte er lange in Düsseldorf und ist nun seit 28 Jahren in Magdeburg. Als gelernter Tischler und Schlosser reiste er viel, baute einen Saunapark und arbeitete später als Industrie-Designer. Inspiriert von seiner Mutter begann er vor 31 Jahren zu malen und erhielt Unterricht von renommierten Künstlern. Wippermann malt ausschließlich mit Öl auf Leinwand, kreiert realistische, märchenhafte Bilder mit fröhlichen Farben und experimentiert auch mit streng-linearen, abstrakten Werken. Seit 25 Jahren im Ruhestand, sieht er das Malen als seinen "letzten Job".

Die Ausstellung läuft bis zum 15. März. Das Atelier Janet Selent ist Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Betti Kettenhemd im Puppentheater Magdeburg

Betti Kettenhemd von Albert Wendt für Menschen ab 8 Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters. Regie führte Leonhard Schubert.

Die Geschichte: Ein wildes Kind rennt über die Felder, mit einem Rebhuhn und einem großen schwarzen Hund. Um den Körper hat es eine Stahlkette geschlungen. Das ist Betti Kettenhemd! Einst war sie eine ganz normale Bettina von nebenan, ein stilles Mädchen mit vielen Ängsten. Diese überwindet sie durch die Freundschaft mit dem gefährlichen Hund namens Schwarzer Mülleimer und lebt fortan ein freies Leben auf Feldern, Wiesen und in Wäldern.

Wo Betti auftaucht, da bleibt kein Stein auf dem anderen und wer sie trifft, bleibt verändert zurück. So manch Erwachsener will sie wieder zurück ins geregelte Leben holen – und ihr neu gewonnener Erzfeind, der Jäger Müller-Meckel, würde sie am liebsten ganz aus dem Weg räumen.

Betti Kettenhemd ist am 12. März um 9 und 10.30 Uhr und am 13. März um 9 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straß 25 zu erleben. Für weitere Vorstellungen sind die Karten bereits ausverkauft.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit läuft die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März. Geöffnet ist die Ausstellung mit Bildern in vielfältiger Maltechnik sowie Objekten aus Holz montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch am 21. Februar 2024. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Floristik in der Stadtteilbibliothek Reform

„Wenn der Frühling kommt, erwacht auch wieder die gute Laune.“ heißt es am 13. März ab 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reform in der Kosmos-Promenade 6. Dem Aphorismus von Klaus Seibold folgend möchte die Einrichtung gemeinsam mit der Floristin Kerstin Dallmann an diesem Nachmittag Frühlings- und Osterdekoration kreieren.