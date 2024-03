Musik, Kunst und Literatur - dies und mehr bietet Mittwoch, der 20. März 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 20. März 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vernissage "Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landsfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft vom 20. März bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Zur Ausstellungseröffnung am 20. März 2024 um 19.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Eine Lesung der Berliner Lyrikerin Hannah Schraven ist das Rahmenprogramm der Vernissage.

Musikalisches Schäferstündchen mit Lara Schäfer und Martin Müller in der Magdeburger Weinzeit

Bei einem Schäferstündchen der musikalischen Art verführt Lara Schäfer ihre Zuhörerschaft mit ihrer warmen, dunklen Stimme am 20. März ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die "Weinzeit" in der Himmelreichstraß 2.

Die Sängerin erzählt Geschichten von Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft, vom Leben und dem Sein – manchmal staubig trocken, manchmal schlüpfrig feucht. Sanfte, dämmrige Songs aus der blauen Stunde gesellen sich zu stürmischem Bluestreiben aus den Untiefen des Lebens. Martin Müller begleitet Lara Schäfers Gesang einfühlsam in seinem charakteristischen Klangbild am Knopfakkordeon.

Junge Streicher spielen im Magdeburger Telemann-Konservatorium

Ein Konzert der Streicher der kommunalen Magdeburger Musikschule ist für Mittwoch, 20. März, geplant. Es findet im Konzertsaal des Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Leitung hat Magdalena Engel inne. Sie ist am Konservatorium für den Fachbereich Streichinstrumente zuständig. Unterricht gibt es an der Einrichtung für Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass.

Spurensuche nach Kennedy-Mord in der Magdeburger Stadtbibliothek

Wer den US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im November 1963 in Dallas, Texas, erschoss, gehört noch immer zu den großen Rätseln der Weltgeschichte Waren es Killer der amerikanischen Mafia, rechtsextreme Exilkubaner oder doch der vermeintliche Einzeltäter Lee Harvey Oswald? Die Frage, wer den US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im November 1963 in Dallas, Texas, erschoss, gehört noch immer zu den großen Rätseln der Weltgeschichte.

In seinem Vortrag "Das Kennedy-Attentat" begibt sich der Bernburger Historiker Michael Münchow am Mittwoch, 20. März, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg auf Spurensuche. Die Einrichtung befindet sich im Breiten Weg 109.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am 20. und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" heißt das neue Programm von Tobias Hengstmann. Veranstaltungsort ist das "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

In der Ankündigung heißt es: "Tobias Hengstmann hat Angst, fühlt sich dumm und ist komplett orientierungslos." Allerdings schaffe er es, aus allen Lebenslagen irgendwie eine Pointe herauszuquetschen. Dabei sei er aber auch zuversichtlich, überlegt, souverän und entspannt, lasse sich das meistens aber nicht anmerken, heißt es weiter. "Hierbei kommen die Pointen dann von ganz alleine, manchmal auch gewollt", so die Ankündigung weiter. Im zweiten Soloabend des kleinen Hengstmann-Bruders geht es natürlich um Politik, aber vor allem auch darum, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf unser aller Leben haben.

Vorstellungen sind jeweils um 19.30 Uhr am 20. und 21. März, am 5.. 19. und 27. April sowie am 9. Mai geplant.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch diesen Mittwoch. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.