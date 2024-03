Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 11. März 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Offene Bühne im "... nach Hengstmanns"

Zum zweiten Mal öffnet das Kabarett "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 am Montag, 11. März, seine Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann hatten Februar erst im eine neue Ära auf ihrer Kabarettbühne eröffnet. Die Reihe „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ soll mit den herkömmlichen Kabaretttraditionen brechen und die Türen für Talente aus Magdeburg und Umgebung öffnen.

Unter der Leitung von Sebastian und Tobias Hengstmann bietet die offene Bühne Raum für Kurzauftritte verschiedenster Talente – sei es beispielsweise Singen, Tanzen, Comedy, Performance, Musik, Puppenspiel, Zirkus, Pantomime oder außergewöhnliche Jonglierkünste. Die einzigen Einschränkungen bestehen im Respekt vor Anstand, Moral und geltendem Recht. Das Kabarett „... nach Hengstmanns“ öffnet bereits um 18 Uhr seine Türen mit dem Gastronomiebetrieb. Die Hengstmann-Brüder moderieren die Veranstaltung.

Talentierte Interessenten können sich per E-Mail unter nach@hengstmanns.de anmelden, wobei eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich ist. Die Veranstaltung steht nicht nur den Teilnehmern, sondern auch dem Publikum bei freiem Eintritt offen.

"Drei alte Männer wollen nicht sterben" im Magdeburger Opernhaus

Die Kinderoper "Drei alte Männer wollen nicht sterben" steht am 11. März um 11 Uhr zu letzten Mal auf dem Spielplan im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Geeignet ist die Inszenierung für in Publikum am sechs Jahren.

In einer Volksstimme-Rezension hieß es: „Die sechs Magdeburger Musiker – drei Sänger sowie Schlagwerk, Keyboard und Kontrabass – sind permanent gefordert und dabei jederzeit gut ausbalanciert und klar verständlich. Manfred Wulfert, Doğukan Kuran und Paul Sketris nehmen sich ihrer Figuren mit so viel Herz und Spielfreude an, dass man ihr Hadern mit dem Unabwendbaren mit großer Sympathie verfolgt."

"Blütenzauber" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Eine Fotoausstellung "Blütenzauber" zeigt in Magdeburg Fotografien von Gabriele Kaminski. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Gärtnerin und Fotografin Gabriele Kaminski erläutert zur Vernissage, warum es eigentlich Blüten gibt und welche Funktion sie hinsichtlich der Artenvielfalt und im Kreislauf des Lebens haben. Darüber hinaus ist es ihr wichtig, die Wahrnehmung für Blüten in der freien Natur oder im Garten zu schärfen. Denn jede Blüte ist einzigartig in ihrer Form und Farbe.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft ist "Betti Kettenhemd" im Magdeburger Puppentheater.

Nur noch vier einzelne Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für Sascha Grammel um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.