Die Schüler der 10b der Oebisfelder Drömlingsschule setzen sich im Sportunterricht mit dem Solidaritätsprinzip auseinander.

Teamarbeit statt Barrieren: Klasse der Drömlingschule beteiligt sich in Oebisfelde mit kreativem Parcours

Romy darf im Team Marek unterstützen und so kann der "Blinde" die Aufgaben mit weniger Angst meistern.

Oebisfelde. - Wie sich Einschränkungen im Alltag anfühlen können und warum gemeinsames Handeln vieles leichter macht, haben die Schüler der Klasse 10b der Drömlingschule Oebisfelde beim bundesweiten Aktionstag „Stabile Sache“ praktisch erfahren. Initiiert vom Deutschen Fußball-Bund in Kooperation mit „Zeit für Schule“ stand der Tag ganz im Zeichen von Bewegung, Teamarbeit und Solidarität.