Bei der Oschersleber Feuerwehr wurden ein neuer Wehrleiter gewählt, Beförderungen ausgesprochen und Mitglieder gewürdigt. Doch auch ein Hauch von Wehmut war bei der Jahreshauptversammlung zu spüren.

Oschersleben - Die Feuerwehr Oschersleben blickt auf ein bewegtes Jahr 2025 zurück. Insgesamt wurden die Freiwilligen zu 171 Einsätzen gerufen - das heißt, im Schnitt mussten sie jeden zweiten Tag ihren Arbeitsplatz oder ihre Familie verlassen, um Menschen in Not zu helfen. Bei der Jahreshauptversammlung wurden jetzt viele von ihnen für ihr Engagement geehrt.

Laut Wehrleiter Carsten Loof sorgten besonders viele Brände von Garagen, Lauben und Schuppen sowie Bauwagen für einen Anstieg der Einsatzzahlen. Ganze 97 Brandeinsätze hatte die Oschersleber Feuerwehr im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Im Jahr 2024 waren es noch 69 Brände bei insgesamt 121 Einsätzen - ein Anstieg von rund 41 Prozent.

Brandeinsätze der Oschersleber Feuerwehr um mehr als 40 Prozent angestiegen

Neben Brandereignissen waren die Kameraden vor allem durch technische Hilfeleistungen gefordert: Sie öffneten Türen, hinter denen sich offenbar hilflose Personen befanden oder leisteten Tragehilfe bei Einsätzen des Rettungsdienstes.

Neben dem Rückblick auf das Einsatzgeschehen des zurückliegenden Jahres wurde vor allem die aufopferungsvolle Arbeit der Kameraden gewürdigt und zahlreiche Beförderungen ausgesprochen. Außerdem stand die Neuwahl der Wehrleitung auf der Tagesordnung.

In einer geheimen Wahl wurde Carsten Loof für weitere sechs Jahre in seinem Amt als Ortswehrleiter bestätigt. Für ihn ist es bereits die dritte Amtszeit, seit April 2014 hat er diese Funktion inne.

Carsten Loof wurde für weitere sechs Jahre zum Ortswehrleiter der Feuerwehr Oschersleben gewählt. Foto: Feuerwehr Oschersleben

Carsten Loof bleibt Ortswehrleiter der Feuerwehr Oschersleben

Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude für den amtierenden und künftigen Ortswehrleiter. Gleichzeitig erhielt er eine Würdigung für 30 Jahre im Feuerwehrdienst, gemeinsam mit seinen Kameraden Fabian Annecke und Matthias Germer. Als „alte Hasen“ wurden auch Ulrich Brandt für 50 Jahre und Jörg Mücke für stattliche 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ausgezeichnet.

Einer der Jubilare sorgte zugleich für den Wehrmutstropfen der ansonsten heiteren Veranstaltung. Matthias Germer gab aus persönlichen Gründen seinen Abschied aus der Einsatzabteilung bekannt. Ihm wurde ein würdiger Abschied zuteil: Bürgermeister Benjamin Kanngießer und Wehrleiter Carsten Loof überreichten ihm zur Erinnerung eine große Fotocollage sowie ein Trikot seines Lieblingsfußballvereins.