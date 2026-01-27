Bei der Beratung zum Flächennutzungsplan für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde wurde deutlich, dass Prognosen von der Realität abweichen. Wie's weitergehen soll.

Noch mal 1.746 Einwohner weniger – was nun?

Die Planerin Josefine Perenz stellte dem Fachbereichsleiter der Egelner Mulde, Sascha Josuns (links), und dem Vorsitzenden des Hauptausschusses des Verbandsgemeinderates, Peter Fries, in einer Ratssitzung die Ergebnisse ihrer Arbeit auf einer Karte vor.

Egeln - Wie soll sich die Verbandsgemeinde Egelner Mulde in den nächsten 15 Jahren entwickeln? Dazu wird der neue Flächennutzungsplan, mit dessen Erarbeitung das Ingenieurbüro IVW aus Magdeburg beauftragt wurde, Auskunft geben. Die Neuaufstellung wurde nötig, weil es in der Egelner Mulde bislang nur Teilflächennutzungspläne der fünf Mitgliedsgemeinden gibt, die Anfang der 1990er-Jahre entstanden waren. „In den Stellungnahmen des Salzlandkreises zu Planungsvorhaben wurden wir regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, dass die 15-jährige Nutzungsdauer der Teilflächennutzungspläne längst abgelaufen ist“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE).