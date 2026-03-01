Die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr Stendal erlebt Spaß und Spannung. Sie freuen sich auf Unterstützung. Auf eine Kameradin ist die Jugendfeuerwehr besonders stolz.

Nachwuchs gesucht: So lernen die Retter von Morgen das Wichtigste für den Einsatz

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Stendal haben ein neues Spiel bekommen. So vertiefen sie ihr Feuerwehr-Wissen.

Stendal - Zeltlager, erfolgreiche Wettkämpfe, gemeinsame Ausflüge und Dienstnachmittage: Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hat 2025 viel erlebt. Worauf sich die Retter von morgen in diesem Jahr freuen.

Das Zeltlager aller Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet war der Höhepunkt für die Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Das schilderten Lea-Marie Großer und Arthur Mallikat auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stendal. „Was hier auf die Beine gestellt wurde, war der Wahnsinn“, sagte Arthur Mallikat. Es hieß für die Teilnehmer: spannende Ausbildungstage, Fahrradtour, Party und Handy weg. „Das war die beste Idee überhaupt. Wir haben uns so viel unterhalten und miteinander gemacht wie schon lange nicht mehr“, erzählte Lea-Marie Großer.

Erste öffentliche Gruselnacht der Jugendfeuerwehr Stendal

Die Jugendfeuerwehr veranstaltete 2025 erstmals eine öffentliche Gruselnacht. Viele Besucher liefen durch das Labyrinth auf dem Gelände der Feuerwache.

In einigen Wettbewerben galt es, Sportlichkeit und Köpfchen zu beweisen: Erfolgreich legten sechs Stendaler die Leistungsspange ab. Stadtjugendwartin Daniela Höfel gratulierte Niclas Althoff, Gustav Berth, Leon Moratschke, Lukas Rammbaum, Arthur Mallikat und Marc Schenk. Gemeinsam mit Kameraden aus Vinzelberg und Wahrburg haben sie die Auszeichnung im Teamwettbewerb erreicht. Ebenfalls erfolgreich war die Wettkampfgruppe beim Hansepokal und Stadtausscheid.

Auf eine Kameradin ist die Jugendfeuerwehr besonders stolz: Lilli Höfel. „Du hast den Mut, Ehrgeiz und den Willen, die Jungfeuerwehrarbeit für uns auf höheren Ebenen voranzutreiben. Danke, dass du deine Stimme für unsere Anerkennung und Mitbestimmung erhebst“, sagte Lea-Marie Großer. Lilly Höfel war beim Treffen des Jugendforums, dem Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Andernach und wurde zur stellvertretenden Landesjugendsprecherin ernannt.

Kinderfeuerwehr Stendal feiert 15-jähriges Bestehen

Für die Sechs- bis Neunjährigen in der Kinderfeuerwehr bildete das 15-jährige Bestehen einen Höhepunkt 2025. Ein Familiennachmittag und ein Ausflug an die Landesfeuerwehrschule ließ die Kameradschaft enger zusammenrücken, berichteten der Feuerwehrnachwuchs Mia Christin Belau und Theo Schubert.

Das Sportfest der Kinderfeuerwehren im Kreis fand in diesem Jahr in Stendal statt. Eine Mannschaft wurde sogar Vierter. Beim Crosslauf in Hassel haben ihre drei Mannschaften alle Stationen „mit Mut und Teamgeist geschafft“, sagt Mia Christin Belau.

Spielerisch Wissen über Feuerwehr vermittelt

An 20 Dienstabenden und in 30 Stunden haben die sechs Betreuerinnen und Betreuer um Kinderjugendwartin Annett Genz dem Nachwuchs viel Feuerwehr-Wissen vermittelt. Sie haben verschiedene Strahlrohre und Hydranten kennen gelernt und fleißig geübt, wie Schläuche richtig auf- und abgerollt werden. Das haben sie bei einem Löschangriff am Tag der offenen Tür gezeigt.

Die Kinder und Jugendlichen freuen sich schon auf den Erweiterungsbau der Feuerwache. Denn dort soll sie laut Stadtratsbeschluss Platz finden und endlich aus dem Keller der Feuerwache ausziehen.

Bei der Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr Stendal mitmachen

Wer bei der Kinderfeuerwehr mitmachen möchte, meldet sich bei Annett Genz unter kinderfeuerwehr@ feuerwehr-stendal.de; für die Jugendfeuerwehr bei Daniela Höfel unter jugendfeuerwehr@feuerwehr-stendal.de.